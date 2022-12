De laatste jaren hebben mobiele apps enorm aan populariteit gewonnen vanwege hun bijdrage aan de groei van bedrijven. Vindt u app ontwikkeling een uitdaging? Zo ja, dan bent u op de juiste plaats! Wij geloven dat het bouwen van een app niet kritiek is als u niets weet over codering. Misschien vraagt u zich af hoe het zit met app ontwikkeling zonder codering. Is het mogelijk? In dit artikel bespreken we de gratis app builder, de top tien app builders met hun functies, de kosten van app ontwikkeling zonder codering, en de gemakkelijkste methode om een app te bouwen. Laten we dieper in de details duiken:

Hoe werken app builders?

Niet alle no-code app builders werken op dezelfde manier, maar de meeste volgen vergelijkbare stappen om een app te bouwen:

Stap 1: Krijg je idee

Voordat je de diensten van een app bouwer inschakelt, is het belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van je app. Wat zijn je verwachtingen van deze app? Wat is je doelgroep? Door tijd te besteden aan een duidelijk app-idee kun je een uitgebreide app bouwen met alle benodigde functies.

Stap 2: Kies een sjabloon

Nadat je een app-idee hebt uitgewerkt, kun je een app-sjabloon kiezen dat past bij je zakelijke behoeften. Als u bijvoorbeeld een restaurant runt, moet u een voedingssjabloon kiezen om een eye-candy app voor uw klanten te maken.

Stap 3: Aanpassing

Zodra u het app-sjabloon hebt geselecteerd, kunt u lay-out, kleurenschema, uw randlogo en tekst toevoegen voor een meer gepersonaliseerd product.

Stap 4: Test de app

Voordat u uw app op de markt brengt, is het een uitstekende richting om hem te testen en feedback te krijgen van de gebruikers. Door te testen kunt u de nodige wijzigingen aanbrengen om de gebruikerservaring te verbeteren.

Stap 5: De app publiceren

Zodra je de nodige wijzigingen aan de app hebt aangebracht, is het de hoogste tijd om hem te publiceren in de Google Play Store of Apple App Store.

Gratis app bouwer

Een mobiele app bouwen is niet langer een duur en ingewikkeld proces. Dankzij de no-code technologie die zakelijke oplossingen biedt als je niet weet hoe je moet coderen. Je vraagt je misschien af of er een gratis app builder is om een app te bouwen met drag and drop opties. Het goede nieuws voor u is ja! Laten we beginnen met de gedetailleerde kenmerken van deze gratis app bouwer:

AppsGeyser-een gratis app bouwer

In de afgelopen jaren hebben app builders een revolutie teweeggebracht in app ontwikkeling door het bereikbaar te maken voor bedrijven, studenten en particulieren. AppsGeyser is een gratis app builder waarmee u een app kunt bouwen in een paar minuten zonder dat u codering vaardigheden nodig heeft. Deze gratis drag-and-drop app builder helpt ondernemers en studenten om te leren over Android app bouwen binnen een paar klikken. Het biedt gratis app templates om een native Android app te bouwen vanaf nul na het invullen van het formulier met relevante inhoud. Het biedt 30 gratis app templates voor zakelijke of persoonlijke doeleinden.

Kenmerken van AppsGeyser

1. Snelle app bouw

Het maakt het bouwen van Android apps mogelijk met een paar eenvoudige klikken. AppsGeyser is een snel platform dat het mogelijk maakt een mobiele app te bouwen in 10 minuten. U hoeft alleen maar app formulieren te vullen met relevante inhoud voor de ontwikkeling.

2. Gratis te gebruiken

Wanneer u AppsGeyser gebruikt, hoeft u niet te betalen voor het bouwen, downloaden en publiceren van mobiele apps. Het kost niets om de app-bouw functies te gebruiken. Bovendien kunt u de APK-bestanden downloaden zonder abonnementskosten te betalen.

3. Verscheidenheid aan sjablonen

Deze gratis mobiele app bouwer biedt 30 app sjablonen die u kunt kiezen om te voldoen aan uw persoonlijke, educatieve of zakelijke behoeften. De gratis app-sjablonen omvatten sociale mediasites zoals YouTube, TikTok, messenger, browser, videochat en nog veel meer.

4. App Monetisatie

Deze gratis app builder biedt een stap-voor-stap handleiding voor het te gelde maken van een mobiele app. U kunt uw Android-app dus te gelde maken met bannerreclame of in-app aankopen.

5. Sociale Media Integratie

Met AppsGeyser, kunt u uw mobiele app koppelen met sociale sites zoals Facebook, YouTube, Twitter en blog om meer abonnees te krijgen.

Hoe bouw je gratis een Android app?

Volg deze drie stappen om gratis een Android app te bouwen:

Stap 1: Kies een sjabloon

Eerst moet u gratis app-sjablonen kiezen die perfect aan uw behoeften voldoen. Deze gratis sjablonen omvatten website, browser, YouTube, TikTok, messenger, videochat, spel, of een andere app. Met AppsGeyser; heeft u toegang tot alle gratis app sjablonen op de "Maak nu" pagina.

Stap 2: Inhoud toevoegen

Upload inhoud zoals het app logo, naam, tekst en links om uw mobiele app aan te passen. Het is niet zo moeilijk. Het uploaden van inhoud neemt nauwelijks 10 minuten in beslag.

Stap 3: De app publiceren

Gefeliciteerd! In dit stadium heb je een gratis Android app gebouwd. Het is hoog tijd om het APK-bestand te downloaden en je app te publiceren in de Google Play Store.

Beste app bouwers

Naast AppsGeyser, is er een enorme markt voor andere mobiele app bouwers. Wij onthullen de toonaangevende app-bouwers met een bewezen staat van dienst in de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke mobiele apps. Laten we dieper graven:

1. BuildFire

BuildFire is het toonaangevende platform in de meest betrouwbare app-bouwers markt. Met behulp van dit betrouwbare app-bouwplatform kunt u uw app publiceren om toegang te geven aan uw klanten. In de afgelopen jaren is BuildFire enorm populair geworden vanwege zijn intuïtieve interface, snelle app-ontwikkeling en meerdere aanpassingsmogelijkheden.

Voordelen

Snelle app ontwikkeling

Intuïtieve interface

Aanpassing

Nadelen

Door de complexe functies vinden mensen het moeilijk om vertrouwd te raken met het gebruik ervan.

2. Appy Pie

Appy Pie is een populaire app builder waarmee beginners apps kunnen bouwen voor hun zakelijke of persoonlijke doelen. Het stelt gebruikers in staat om gratis met het platform te werken. Zodra gebruikers het ontwikkelingsproces begrijpen, kunnen ze een abonnement kiezen dat aan hun eisen voldoet. Het biedt drie maandelijkse abonnementen:

Basisplan, $36/app

Gouden plan, $72/app

Platina, $120/app Plan

Bovendien helpt deze app-bouwer de gebruikers bij het in-app bouwproces door middel van tutorials. Bovendien heeft u toegang tot de live chat optie om eventuele problemen op te lossen die u tegenkomt tijdens het bouwen van de app. Om een mobiele app voor uw bedrijf te bouwen met Appy Pie, volgt u deze eenvoudige drie stappen:

Stap 1: Kies uw app categorie zoals business, onderwijs, etc.

Stap 2: Pas uw app aan door aangepaste ontwerpen en app pagina's toe te voegen.

Stap 3: Publiceer uw app

Voordelen

Gemakkelijk te gebruiken

Live chat

Handleiding

Gratis proefversie om het app-ontwikkelingsproces te verkennen

Nadelen

Appy Pie biedt app-sjablonen met dezelfde lay-out.

3. GoodBarber

GoodBarber is de meest vertrouwde app-bouwer voor Android en iOS. Dit no-code platform heeft bedrijven geholpen om hun potentieel te ontketenen met betrouwbare mobiele apps. Deze app builder heeft een intuïtieve en strakke interface voor het bouwen van apps. App bouwen via deze app builder is een naadloze ervaring, zelfs als je geen coderingsvaardigheden hebt. U kunt direct beginnen met het maken van uw app na registratie bij dit platform. Dit platform biedt verschillende functies die het onderscheiden van andere app bouwers.

Voordelen

Modulaire sjablonen

Sociale Media Integratie

Chat

Geofencing

In-App Aankoop

De lay-out van deze app builder is zo goed gestructureerd dat je gemakkelijk door alle opties kunt navigeren. Deze no-code app builder biedt een maandelijks abonnement voor Android en iOS apps. U kunt het abonnementsplan kiezen dat perfect aan uw eisen voldoet.

Nadelen:

Deze app builder biedt geen e-commerce optie om te integreren met winkels van derden zoals Shopify, Amazon en andere sociale media sites.

4. Mobincube

Mobincube is een gratis app-bouwplatform waarmee gebruikers apps kunnen bouwen met nul coderingskennis. De meeste gratis app-bouwers bieden geen kwaliteitsapps, maar Mobincube is de toonaangevende app-bouwer die waarde toevoegt. Deze app builder heeft een gebruiksvriendelijke interface waarmee gebruikers uiteenlopende apps kunnen maken, van zakelijk tot onderwijs, van thuis tot spelletjes, en nog veel meer. Met behulp van deze app builder kunt u niet alleen een app bouwen maar ook gratis lanceren.

Naast het gratis bouwen van apps biedt het de volgende maandelijkse abonnementsplannen:

Klein plan: $2,99/maand

Middelgroot plan: $9,99/maand

Groot plan: $19,99/maand

XL-plan: $49,99/maand

XXL-plan: $99,99/maand

U kunt elk abonnement kiezen dat voldoet aan uw zakelijke of persoonlijke doelstellingen.

Voordelen:

Gratis app-bouwer

Intuïtieve interface

Integratie van sociale media

Gratis app sjablonen

Ondersteuning voor advertenties

Push meldingen

Ondersteunt acht talen

Nadelen:

Mobincube biedt geen geavanceerd product. Bovendien zijn APK-bestanden gemaakt via dit platform niet geoptimaliseerd volgens Google Play.

5. Shoutem

Shoutem is een online app builder die ondernemers helpt om hun ideeën om te zetten in realiteit. De focus van deze app builder ligt op design, dus alle gratis templates van dit platform hebben strakke app designs. Dus, als je op zoek bent naar een visueel aantrekkelijke app, dan is de Shoutem app builder de beste optie. Deze app templates zijn gratis en kunnen gemakkelijk worden aangepast. U kunt thema's, lay-outs, kleuren en tekst aanpassen met behulp van gratis app templates. Uw app ziet er dus relevanter uit en zit vol nuttige functies.

Voordelen:

Gratis app-sjablonen

Geld verdienen met apps

Pushmeldingen

Advertenties

In-app aankoop

Creëer gemeenschap

Nadelen:

Als u een klein of middelgroot bedrijf runt, vindt u zijn abonnementsplan duur voor apps.

6. Swiftic

Swiftic is de online app-bouwer die grote tot kleine bedrijven helpt om hun activiteiten in een digitale wereld te verplaatsen. U kunt de geloofwaardigheid van een app-bouwer controleren aan de hand van het aantal apps dat met dit platform is gebouwd. Swiftic heeft een slimme keuze gemaakt door zich te richten op grote en kleine bedrijven. Swiftic geeft zijn gebruikers een rondleiding door hun editor en biedt hulp op het scherm om beginners te leren hoe ze een app moeten bouwen met hun platform. Dit app-bouwplatform heeft een intuïtieve interface die zelfs een beginner kan gebruiken om een app te bouwen voor zakelijke behoeften.

Voordelen:

Intuïtieve interface

Integratie van sociale media

Geld-terug garantie

Handleidingen

Gratis app-sjablonen

Nadelen:

Swiftic heeft veel nuttige functies, maar mist geavanceerde opties zoals teambeheer en advertentie-ondersteuning.

7. AppInstitute

AppInstitute is een gratis app builder waarmee kleine ondernemers hun diensten online kunnen onthullen via drag and drop functies. Deze no-code app builder heeft een intuïtieve gebruikersinterface die bedrijven helpt bij het bouwen van apps zonder een ontwikkelteam in te huren. Bovendien biedt dit app-bouwplatform gratis app-sjablonen voor 20 soorten bedrijven. Je moet drie eenvoudige stappen volgen om een app te bouwen met AppInstitute:

Kies een gratis sjabloon dat voldoet aan uw zakelijke behoeften.

Voeg uw bedrijfspictogram, tekst, lay-out en kleurenschema toe.

Publiceer de app.

Dit no-code platform biedt ook drie maandelijkse abonnement plannen die u kunt kiezen op basis van uw app eisen:

AppBuilder: $42/maand

AppBuilder Pro: $66/maand

AppBuilder Pro Plus: $84/maand

Reseller: $340/maand

Voordelen:

App builder met slepen en neerzetten

Push meldingen

Sociale media integratie

Loyaliteitsprogramma's

Gratis proefperiode van 30 dagen

Nadelen:

Deze gratis app-bouwer werkt de apps niet bij volgens de compatibiliteit van de nieuwste apparaten.

Bovendien is hun klantenondersteuning verschrikkelijk.

8. AppMaster

AppMaster is een no-code app builder die bedrijven helpt te groeien van een klein bedrijf naar een enterprise niveau. Deze app builder is meer dan een no-code platform omdat het de broncode genereert. Gebruikers krijgen dus een volwaardige native applicatie met de mogelijkheid om de broncode te exporteren, zoals bij traditionele ontwikkeling - alleen een orde van grootte sneller, goedkoper en gemakkelijker te onderhouden. AppMaster combineert dus de voordelen van traditionele ontwikkeling en no-code. Het platform heeft gedetailleerde technische documentatie, wat de kennismaking aanzienlijk versnelt.

AppMaster biedt vier flexibele abonnementsplannen met maandelijkse betalingen:

Explore: $5/maand

Startup: $165/maand

Zakelijk: $855/maand

Enterprise: Een offerte aanvragen

Voordelen

AI-gegenereerde backend

Broncode beschikbaar

Visuele bewerkingstools

Sneller app publiceren

Gratis proefversie

Onbeperkte schaalbaarheid

Dezelfde snelheid als in code geschreven apps

Gelijktijdige creatie van web, ios en android oplossingen.

Enorme flexibiliteit in het creëren van aangepaste oplossingen

Nadelen

AppMaster mist geavanceerde app-sjablonen.

9. Appery

Appery is een multi-purpose no-code app builder die app ontwikkeling biedt door middel van drag and drop functies. Deze cloud-based app builder ondersteunt app ontwikkeling voor iOS, Android en zelfs Windows Phone. Aangezien dit platform cloud-gebaseerd is, hoeven gebruikers het niet te downloaden of te installeren. U kunt dus snel beginnen met het bouwen van een app. Zodra de app is ontwikkeld, kunt u deze in real-time delen met klanten en ondernemers. Dit no-code platform gebruikt drag and drops opties om de gebruikersinterface te ontwerpen, zodat zelfs beginners het kunnen gebruiken. Bovendien biedt dit platform beginners tutorials en richtlijnen die hen helpen een basis app te bouwen. Met deze app builder kun je een app bouwen door de vijf eenvoudige stappen te volgen:

Kies een sjabloon

Ontwerp de gebruikersinterface door middel van slepen en neerzetten

Sluit de database aan

Voorbeeld van de app

Implementeer de app

Naast een gratis proefperiode biedt deze app-bouwer de volgende vier maandelijkse abonnementsformules:

Beginner: $25/maandelijks

Pro: $70/maandelijks

Team: $135/maandelijks

Ultiem: $500/maandelijks

Voordelen

App bouwen via slepen en neerzetten

Cloud-gebaseerde

Mobiele back-end

Nadelen

Appery vereist basis coderingsvaardigheden als je uitgebreide wijzigingen in je app wilt aanbrengen.

10. MobAppCreator

MobAppCreator is een online app builder die bedrijven helpt native mobiele apps te bouwen met behulp van ingebouwde drag and drop functies. MobAppCreator bouwt apps met behulp van modules. Met deze aanpak kunnen ondernemers verschillende functies integreren om hun apps robuuster te maken.

Naast een gratis proefperiode heeft deze app-bouwer vier abonnementsformules:

Starter:$24.17/maand

Basis:$40.83/maand

Pro:$49.17/maand

Geavanceerd:$82.50/maand

Het opvallende punt is dat MobAppCreator deze prijzen op jaarbasis in rekening brengt.

Voordelen:

Slepen en neerzetten app ontwikkeling

Intuïtieve interface

Sneller app bouwen

Marketing tool voor succes van het merk

Gratis uitproberen

Nadelen:

De abonnementsplannen van MobAppCreator zijn duur voor kleine ondernemers.

11. Bubble

Na het doornemen van de top tien app builders, vraag je je misschien af wat de makkelijkste app builder is om app ontwikkeling soepeler te laten verlopen. Bubble-De makkelijkste drag and drop oplossing om apps te bouwen zonder code. Van de minpunten ben je gebonden aan het platform omdat het mobiele apps host, dus er is geen weg naar een webserver voor eigen hosting.

Naast de gratis proefperiode biedt Bubble drie abonnementen waarmee iedereen in enkele minuten een app kan bouwen.

Persoonlijk plan: $25/maand

Professioneel Plan: $115/maand

Productieplan: $475/maand

Het opvallende is dat gebruikers voor deze abonnementsplannen jaarlijks betalen.

Voordelen:

Intuïtieve en mobielvriendelijke interface

Geen limiet op het gebruikersverkeer

Vereist een wachtwoord om in te loggen

Integreer e-mail, SEO en analytics voor betere prestaties

Eye candy interface om de gebruikerservaring interactiever te maken

Nadelen:

Met de bubble kunt u alleen webapplicaties bouwen. Om native mobiele producten te maken, moet u een dienst van derden gebruiken.

Kosten van app-ontwikkeling

Na het doornemen van de functies, prijzen, voor- en nadelen van verschillende app-bouwers, vraag je je misschien af hoeveel het kost om een mobiele app te bouwen. Het antwoord is dat er geen vaste prijs is om een mobiele app te bouwen. Het is vergelijkbaar met de aankoop van een auto, of mobiele telefoon, waar de kosten afhankelijk zijn van bepaalde functionaliteiten. Hetzelfde is het geval bij mobiele ontwikkeling. De kosten van een mobiele app hangen af van de verschillende elementen volgens uw zakelijke of persoonlijke doelstellingen. De volgende factoren kunnen u helpen om de ontwikkelingskosten voor uw zakelijke app in te schatten:

1. App type

Het type app helpt om de ontwikkelingskosten van een mobiele app in te schatten. Als u basisfuncties in uw mobiele app wilt, kunt u deze krijgen na betaling van een paar dollar. Deze apps met basisfuncties zijn bijvoorbeeld een rekenmachine of een stopwatch. Het bouwen van deze apps is heel eenvoudig omdat ze basisprogramma's nodig hebben voor hun werk.

Aan de andere kant, als u een app wilt bouwen met meerdere functies, zullen de ontwikkelingskosten toenemen. De complexiteit van de app heeft dus een directe invloed op de totale projectkosten. Dus als u betalingen wilt toevoegen, real-time GPS wilt gebruiken of pushmeldingen wilt toevoegen, zal de app-bouw duur zijn. U moet de categorie van uw mobiele app identificeren, of u nu een muziek app, nieuws app, of gezondheid en fitness app wilt bouwen. Het merkbare punt is dat uw app van $ 10.000 de kosten tot $ 50.000 kan laten oplopen als u geavanceerde functies toevoegt, zoals pushmeldingen, GPS of betaalmethoden.

2. Ontwikkelingsproces

Inzicht in het ontwikkelingsproces is noodzakelijk om een redelijke mobiele app te ontwikkelen. Inzicht in het ontwikkelingsproces komt voordat je plannen maakt over app-kosten, doelmarkt, app-updates en meer. Als je geen coderingsvaardigheden hebt, zullen de ontwikkelingskosten toenemen. De reden is dat je een ontwikkelaar of team van ontwikkelaars gaat inhuren of hulp krijgt van online app bouwers om een mobiele app te bouwen. Als je kiest voor traditionele app ontwikkeling en er meer ontwikkelaars bij betrekt, zal je app duurder worden. Je vraagt je misschien af wat de kosten van een ontwikkelaar zijn. Nogmaals, er is geen vaste prijs. De locatie is echter een factor die de kosten van uw mobiele app ontwikkelaar kan specificeren.

3. Wie ontwikkelt uw app?

Er zijn verschillende opties die u kunt overwegen wanneer u besluit een mobiele app ontwikkelaar in te huren. U kunt overwegen:

Drag and drop app bouwers

Freelancers

App ontwikkelingsbedrijf

De prijs varieert in alle gevallen. U kunt de ontwikkelingsoplossing kiezen die bij uw budget past.

Drag and Drop app bouwers

In plaats van een ontwikkelaar in te huren, kunt u een drag-and-drop app-bouwer zoals AppMaster overwegen om betaalbaar aan uw zakelijke behoeften te voldoen. App-bouwers leveren aanzienlijk goedkopere mobiele apps. De reden hiervoor is dat ze app templates aanbieden om een app te bouwen. Zodra u de beste app-bouwer hebt geselecteerd, kunt u een sjabloon kiezen en zonder technische kennis met de ontwikkeling beginnen.

App bouw platforms bieden zakelijke oplossingen voor ondernemers of kleine ondernemers die met krappe budgetten werken. Maar grote ondernemingen of grote bedrijven hebben ontwikkeling op hoog niveau nodig. Gelukkig is het AppMaster-platform ontwikkelaarvriendelijk. Er zijn dus verschillende opties beschikbaar om een mobiele app te bouwen. U kunt een ontwikkelaar inhuren of de ontwikkelingskosten verlagen door een app-bouwplatform te gebruiken.

Tips om de ontwikkelingskosten te drukken

Het belangrijkste wat u moet doen om de kosten van een app te drukken, is uw idee vereenvoudigen. Voeg alleen de noodzakelijke functies toe en vermijd de dure functies.

Voer bovendien slechts één onderdeel uit van een complexer concept.

Als u deze tips volgt, kunt u een intuïtieve mobiele app bouwen voor minder dan 10.000 dollar.

Laatste gedachten

No-code app bouwen was een paar jaar geleden niet mogelijk. Vandaag de dag zijn drag and drop app builders op hun hoogtepunt om kleine bedrijven of studenten te helpen een mobiele app te bouwen die voldoet aan hun zakelijke of persoonlijke behoeften. We hopen dat je duidelijk bent over de top tien app bouwplatforms, hun functies, prijzen, en de gemakkelijkste app bouwer geschikt voor beginners. Met deze ontwikkelingsoplossingen kunnen beginners een intuïtieve mobiele app bouwen, zelfs als ze geen coderingsvaardigheden hebben.

Deze drag-and-drop app builders bieden snellere en goedkopere ontwikkelingsoplossingen dan traditionele ontwikkeling. Bovendien bieden sommige app-bouwers gratis app-sjablonen voor het bouwen van apps. Van alle app-bouwplatforms raden wij u aan AppMaster te proberen, dat ondernemers helpt te groeien van kleine bedrijven naar een bedrijfsniveau. Het opvallende aan deze no-code app-bouw is dat het de gebruikers broncode, technische documentatie en een goedkopere app-ontwikkelingsoplossing biedt. De mobiele app ontwikkelingskosten zijn afhankelijk van de ontwikkelaars, het ontwikkelingsproces en uw app doelen. U kunt elke ontwikkelingsoplossing proberen die sneller en goedkoper aan uw zakelijke behoeften voldoet.