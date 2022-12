Een chatbot is een uitstekende tool voor het bedrijfsleven, die de interactie met gebruikers gemakkelijker en efficiënter maakt. Tegenwoordig is het moeiteloos om chatbots te maken. No-code chatbot builders en frameworks maken het mogelijk om conversationele bots te maken zonder ook maar één regel code te schrijven.

Wat is er precies nodig om chatbots te maken? We hebben een snelle gids opgesteld met belangrijke informatie: instrumenten om een bot te bouwen, het verschil tussen bot builders en frameworks, de voordelen van chatbots, en waarom er een te maken.

Wat is een chatbot?

Een chatbot is een programma dat dialogen in het echte leven simuleert, zodat gebruikers met apparaten kunnen communiceren als met een echt mens. Chatbots worden veel gebruikt in B2C- en B2B-segmenten waar constante interactie met klanten vereist is.

U hebt waarschijnlijk al chatbots gezien op verschillende websites en platforms. Meestal wordt bij het zoeken naar een product of dienst een pop-up geopend die hulp biedt. Je kunt daar je vraag stellen en krijgt onmiddellijk antwoord. Ja, dat was een chatbot.

Voordelen van het maken van een chatbot

Als je erover denkt om een chatbot te maken maar twijfelt, bekijk dan de voordelen van live chatbots en hun positieve impact op het bedrijfsleven.

Kosteneffectiviteit. Hoewel de ontwikkeling van een chatbot misschien wat middelen vergt, zal de implementatie ervan in de bedrijfsprocessen u geld en tijd besparen. Chatbots kunnen de hoeveelheid werk verrichten die een gemiddeld supportteam doet. In plaats van tien klantassistenten, omgaan met werving en toewijzing van middelen, kunt u een chatbot maken en nog meer verzoeken van gebruikers sneller en gemakkelijker verwerken.

Betrokkenheid van de klant. Een van de belangrijkste voordelen van chatbots - is hun vermogen om interacties met gebruikers te verbeteren. Chatbots kunnen honderden verzoeken van verschillende klanten tegelijk verwerken zonder de prestaties te vertragen. Ze houden klanten tevreden en verhogen de retentie.

Automatisering van bedrijfsprocessen. Omdat ze verantwoordelijk zijn voor veel taken, optimaliseren en automatiseren chatbots de processen aanzienlijk. In plaats van elk verzoek handmatig te verwerken, kunt u met bots tijd vrijmaken en die besteden aan belangrijkere taken. Bots kunnen de nodige gegevens van gebruikers verzamelen en de klantervaring verbeteren.

Gepersonaliseerde communicatie. Chatbots zorgen ervoor dat elke gebruiker een service krijgt. Klanten krijgen gepersonaliseerde antwoorden en één-op-één interactie met de bot-assistent. Zelfs als het gaat om een verzoek dat in de FAQ-sectie staat, kan een gebruiker het gemakkelijker krijgen, waardoor zijn tevredenheid toeneemt.

Leadgeneratie. U kunt de informatie over klanten die de bot tijdens de communicatie verzamelt, gebruiken om leads te genereren. U kunt bijvoorbeeld meer gepersonaliseerde verkooptrechters bouwen en meer leads aantrekken.

Soorten chatbots

Chatbots kunnen worden onderverdeeld in twee grote groepen, afhankelijk van hun functionaliteit:

Regelgebaseerde chatbots; AI-chatbots.

Regelgebaseerde chatbots

Dergelijke chatbots zijn eenvoudiger. Ze gebruiken de if/else-logica en beantwoorden de vragen volgens vooraf gedefinieerde scenario's. De interactie met de klant is gebaseerd op trefwoorden. De interactie met een klant is gebaseerd op trefwoorden. De bot kan niet leren van eerdere ervaringen. Alle verbeteringen worden handmatig aangebracht.

Voordelen:

Gemakkelijk te creëren;

Genoeg om eenvoudige taken uit te voeren, zoals het beantwoorden van FAQ's;

Lage ontwikkelingskosten.

Nadelen:

Geen zelfstudie;

Mogelijkheid om alleen een vooraf gedefinieerde set vragen te beantwoorden;

Vereist handmatige verbetering.

AI-chatbots

AI-bots zijn complexere software die veel gebruikt wordt vanwege hun zelflerende mogelijkheden. Dergelijke chatbots gebruiken neurale netwerken voor spraakherkenning, natuurlijke taalverwerking en tekstanalyse. Ze kunnen zelfs antwoorden geven op ongebruikelijke verzoeken.

Voordelen:

Mogelijkheid tot zelfleren;

Kunnen complexere niet-standaard verzoeken verwerken;

Meer realistische communicatie.

Nadelen:

Ontwikkelingskosten zijn hoger;

Chatbot bouwen is complexer en kost meer tijd.

Het lijkt erop dat AI-chatbots de strijd winnen. Alles hangt echter af van het doel van de bot. Op regels gebaseerde chatbots zijn meer dan genoeg voor kleine bedrijven om sommige processen te automatiseren. Bovendien moet je een goede database hebben om een AI-bot te bouwen en deze te voorzien van gegevens om op te leren.

Hoe bouw je een chatbot in 5 eenvoudige stappen?

Om chatbotontwikkeling eenvoudiger te maken, verdeel je het in vijf stappen.

Bepaal het doel van je chatbot en kies waar je hem wilt plaatsen

Beantwoord de hoofdvraag: "wat gaat je chatbot doen?" Wil je dat je bot de vragen beantwoordt, leads genereert of vragen doorverwijst naar support managers? Probeer specifiek te zijn, omdat het u later zal helpen beslissen over de functies van de bot.

Ten tweede, bepaal waar u de chatbot wilt plaatsen. Identificeer uw primaire communicatiekanaal en bepaal waar u de meeste interactie heeft met gebruikers. U kunt de bot op uw site plaatsen, in messengers, op sociale profielen.

Ontwerp de chatbotconversatie en denk na over de welkomstboodschap

Definieer het eerste bericht in je chatbot. Gebruik het als een trigger om de communicatie te starten, zoals, begin met groeten en bied een gebruiker wat hulp aan.

Vervolgens is het cruciaal om een conversatiestroom in de bot te creëren. Het zal helpen om de chatbot op een meer georganiseerde manier te maken. U kunt ook denken aan de soorten vragen, of het gebruik van meerkeuzevragen, laat gebruikers de vraag selecteren door te klikken met vraag knop of typ het verzoek.

Kies het platform voor het bouwen van de chatbot

In deze stap moet je de technologiestack definiëren. Zoals we eerder vermeldden, kun je verschillende tools gebruiken om chatbots te maken.

Een daarvan is kant-en-klare chatbotbouwers waarmee je chatbots kunt maken zonder code. Die botbouwers en chatbotplatforms zijn vergelijkbaar met constructeurs. Je kunt ze gemakkelijk gebruiken en in een mum van tijd een bot bouwen. Bekijk de populaire bouwers: ChatBot, Chatfuel.

Een andere optie is het gebruik van een framework. Als je ervoor kiest om een chatbot te maken met behulp van een framework, kun je dit werk beter delegeren aan het ontwikkelteam. Frameworks dienen als bibliotheken. Ontwikkelaars gebruiken ze en coderen de chatbot-software. Populaire frameworks: Microsoft Bot Framework, IBM Watson.

Uw keuze hangt, zoals altijd, af van het doel. Ga voor een framework als u een chatbot wilt maken die een aangepaste oplossing wordt met complexere functies. Als de chatbot ontwikkeling snelheid en eenvoud belangrijk is - chatbot platforms zijn de beste keuze.

Train uw bot

Deze stap is alleen nodig voor een AI-chatbot. Bereid de chatbot voor om de intenties van gebruikers beter te begrijpen. Hoe doet u dit? U kunt uw datasets van ontvangen e-mails of supportvragen gebruiken en uw bot leren de verschillende manieren te begrijpen waarop klanten hun verzoeken kunnen versturen.

Test de chatbot

Net als elke andere software moet u de chatbot testen. Probeer verschillende conversatiescenario's uit om te zien hoe de bot zich zal gedragen en verbeter indien nodig.

No-code oplossingen voor chatbot ontwikkeling

Wij raden aan een no-code oplossing zoals AppMaster.io te gebruiken om een chatbot te maken. No-code-tools combineren het beste van beide opties: eenvoud van chatbot-platforms; mogelijkheid om complexe en aangepaste oplossing te creëren vorm kaders.

Geen noodzaak om te coderen. Ongetwijfeld is het belangrijkste voordeel dat u niet hoeft te coderen terwijl u een chatbot maakt. Alles wordt gemaakt met behulp van de drag & drop editor. Bijvoorbeeld, in AppMaster.io, een business process editor laat je toe te werken met blokken. Aangepaste oplossingen. In tegenstelling tot chatbot bouwers, bieden no-code tools de mogelijkheid om aangepaste en complexe bots te maken met originele conversatie sequenties. Integraties van diensten van derden. Met no-code platforms, en AppMaster.io in het bijzonder, kunt u chatbots verbinden met andere apps en diensten zoals Google Sheets of database om betere prestaties van de bot en meer diverse functionaliteit te bieden. Kosteneffectiviteit. No-code is een goedkopere optie dan het gebruik van een framework en het inhuren van een ontwikkelaar. U kunt middelen, geld en tijd besparen en toch een perfect werkende chatbot krijgen.

Samengevat

Chatbots worden een geweldige aanvulling op de bedrijfsvoering. Je kunt het gebruiken om bedrijfsprocessen te optimaliseren, een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, het werk te versnellen en veel meer verzoeken tegelijk te verwerken.

Wat betreft de ontwikkeling van chatbots - we raden aan een no-code tool te gebruiken om het bouwen van de bot eenvoudig te maken en toch een oplossing op maat te krijgen.