No-code automatisering vs code automatisering

De snelle digitale transformatie van verschillende bedrijven, industrieën en organisaties moedigt zowel bedrijven als ontwikkelaars aan om moderne ontwikkelingsmethoden te verkennen die sneller en efficiënter zijn. Bedrijven met beperkte middelen hebben enorme moeite om de verschillende ontwikkeltools en technologieën bij te houden om relevant te blijven. In vergelijking daarmee worden de eisen van de klanten en bedrijven ook complexer door de grotere vraag naar aangepaste apps om de digitale aanwezigheid te verbeteren.

Het goede is dat de ontwikkeling van websites, mobiele apps en webapps nu veel meer is dan alleen het gebruik van traditionele programmeertalen om een systeem te coderen. Dankzij de opkomst van no-code platforms en platforms voor codeautomatisering kunnen alle soorten bedrijven moderne no-code tools zoals drag-and-drop builders gebruiken om apps te bouwen zonder noemenswaardige technische kennis en vaardigheden.

Het einddoel van zowel no-code automation als code automation is het creëren van functionele softwareoplossingen en het faciliteren van digitale transformatie. Het is echter logisch om je af te vragen welke aanpak je moet gebruiken om aan je eisen te voldoen. Blijf lezen om alle verschillen tussen no-code en codeautomatisering te leren kennen en antwoorden te krijgen op al uw vragen over deze gebruiksvriendelijke ontwikkelingstechnologieën.

Toenemende populariteit van no-code ontwikkeling

De populariteit van de no-code ontwikkelingsplatforms pakt het ernstige probleem aan van het gebrek aan wereldwijde softwareontwikkelaars. Zoals de naam al doet vermoeden, betekenen no-code ontwikkelingsoplossingen dat u geen expertise of kennis van code nodig hebt om een efficiënte en betrouwbare app te ontwikkelen. Het is eenvoudig om software te bouwen volgens uw eisen via een drag-and-drop interface. Daarom hebben no-code automatiseringstools het speelveld in de ontwikkelingsindustrie voor een groot deel gelijkgetrokken, en nu kan iedereen met een geweldig idee een app ontwikkelen.

No-code platforms zijn ook een betere optie dan low-code ontwikkeltools, omdat er nog steeds behoefte is aan kennis van programmeertalen om low-code platforms te gebruiken. Laten we de verschillen tussen low-code, no-code en codeautomatisering bespreken om ze in meer detail te analyseren en te begrijpen.

Soorten ontwikkelingsbenaderingen

Om de verschillen tussen no-code-platforms en codeautomatisering volledig te begrijpen, is het belangrijk vertrouwd te raken met drie van de belangrijkste ontwikkelingsbenaderingen.

Traditionele ontwikkelingsaanpak

Traditionele softwareontwikkeling is normaal gesproken afhankelijk van een team van deskundige ontwikkelaars die vanaf het begin talloze regels code ontwikkelen. Traditionele ontwikkeling kan worden vergeleken met bijvoorbeeld de bouw van een huis. Samenwerken met architecten om een architectonisch ontwerp te kiezen, een bouwbedrijf inhuren, een grondige kostenanalyse maken, en zelf toezicht houden op het project zijn in wezen de stappen die nodig zijn om een huis te bouwen. Grote bedrijven en ondernemingen hebben vaak aparte IT-afdelingen voor de ontwikkeling van software.

De traditionele ontwikkelingsaanpak houdt in:

Op basis van aanbevelingen van softwaredeskundigen en een onderzoek van de bedrijfsbehoeften, beslissen over de eisen en functies van het programma.

Stel een team samen van doorgewinterde deskundigen voor uw IT-afdeling

Vaststellen van de juiste technologiestapel, waaronder de door u gekozen programmeertaal, databases, enz.

Verkrijg een eerste kostenraming om met alle belanghebbenden te bespreken alvorens verder te gaan met de traditionele ontwikkelingsaanpak.

Deze aspecten tonen aan dat traditionele ontwikkeling en programmering een hoop tijdrovende en dure handmatige methoden met zich meebrengen.

Low-code ontwikkeling

De geschiedenis van low-code ontwikkeling laat zien dat het werd gecreëerd om professionele ontwikkelaars te ondersteunen bij het creëren van snelle softwareoplossingen voor verschillende soorten bedrijven en klanten. Low-code helpt professionals sneller applicaties te leveren en te schalen voor zowel particulieren als bedrijven door gebruik te maken van vooraf gemaakte sjablonen en eenvoudige drag-and-drop ontwerptools. Zelfs de integratie met andere toepassingen en diensten is eenvoudig, en als bijkomend voordeel kunt u de hele levenscyclus van de softwareontwikkeling op één plaats doorlopen, van ontwerp en ontwikkeling tot en met implementatie en onderhoud. Deze technologieën kunnen nu worden gebruikt om apps te bouwen door zowel professionele als amateur-ontwikkelaars. Je hebt wel enige kennis van codering nodig om de mogelijkheden van low-code tools goed te kunnen gebruiken.

No-code ontwikkeling

De no-code beweging laat zien dat iedereen web en mobiele apps kan bouwen, wat de oplossing is voor de zorgen over de wereldwijde schaarste aan software engineers. No-code platforms vereisen, zoals hun naam al aangeeft, geen coderingskennis. Bij het gebruik van no-code-ontwikkeling is het enige wat nodig is, het slepen en neerzetten van componenten op een wit canvas of een kant-en-klaar sjabloon.

De bedrijfslogica wordt uitgedrukt in eenvoudig Engels of andere ondersteunde talen, en het importeren en selecteren van andere specificaties is eenvoudig. Mensen kunnen profiteren van verschillende no-code tools zonder enige coderingskennis, in tegenstelling tot low-code platforms waar het betalen van ontwikkelaars de enige manier was om de beste service te krijgen.

No-code automatisering vs code automatisering

Nu u bekend bent met de low-code / no-code en traditionele ontwikkelingsbenaderingen, zult u de verschillen tussen no-code automatisering vs. code automatisering kunnen begrijpen. Laten we deze ontwikkelingsbenaderingen vergelijken in termen van hun kenmerken.

Aanpassingsopties

Tools waarvoor weinig of geen codering nodig is, bieden niet de hoeveelheid maatwerk die traditionele codering wel biedt. Softwareontwikkelaars nemen alle eindbeslissingen, tot in de kleinste details. Er is echter een tweede kant van het verhaal. Dit leidt tot een overdreven afhankelijkheid van de ontwikkelaar. Hoe weinig de wijziging ook is, programmeurs moeten erbij betrokken zijn. Dit kan IT-teams harder laten werken in markten met voortdurend veranderende verwachtingen. Het betrekken van zo'n groot team kan het moeilijk maken om zich te concentreren op specifieke bedrijfslogica. No code automation stelt bedrijven in staat efficiënte bedrijfsoplossingen te ontwikkelen en te implementeren zonder al te veel middelen uit te geven. No code-aanpak kan door iedereen worden gebruikt om schaalbare en hoogwaardige apps te bouwen.

Leercurve

Hoewel veel mensen tegenwoordig willen leren coderen en apps ontwikkelen, is het belangrijk op te merken dat het leren van traditionele ontwikkelingsmethoden niet zo gemakkelijk is. Je moet je er volledig op toeleggen en de verschillende programmeertalen en frameworks bijhouden. Het heeft een zeer steile leercurve waarbij je verschillende talen voor backend ontwikkeling, frontend ontwikkeling en database ontwikkeling moet leren en oefenen. Aan de andere kant hoeft u zich geen zorgen te maken over dergelijke problemen bij no-code ontwikkelingsmethoden. U kunt de no-code platforms en hun gebruiksvriendelijke visuele bewerkingstools gebruiken om apps te bouwen zonder zelf iets te coderen.

Verfijning

Het spreekt voor zich dat het maken van apps met behulp van drag-drop, no-code platforms eenvoudiger is dan traditionele ontwikkeling op basis van codering. Het kan echter zijn dat u de moeilijke weg moet kiezen wanneer u echt geavanceerde commerciële apps met bijzondere mogelijkheden ontwikkelt. Een van de belangrijkste voordelen van traditionele ontwikkelingsprocedures is de mogelijkheid om elke denkbare geavanceerde functionaliteit te coderen. Niettemin stellen de ontwikkelingen op het gebied van no-code oplossingen ook verschillende soorten bedrijven en ondernemingen in staat om web- en mobiele apps te bouwen die aan complexe zakelijke eisen kunnen voldoen.

Toewijzing van financiële middelen

Het kost tijd om apps te ontwikkelen met behulp van de volledige coderingsaanpak. Het is moeilijk voor ontwikkelaars om geavanceerde code te schrijven voor unieke functies en details. Het veroorzaakt ook hoge kosten voor het inzetten van programmeurs, professionele ontwikkelaars en projectmanagers. Gebruikers kunnen zelf aangepaste apps bouwen door gebruik te maken van no code automation platforms. Een startup kan zich hoogstens redden met een kleine groep toegewijde amateur- of professionele ontwikkelaars. U kunt geautomatiseerde processen ontwikkelen, toepassingen ontwerpen en testen, en de gratis versies van de meeste no-code-platforms gebruiken totdat u klaar bent om ze te lanceren. Als u de betaalde versie van dergelijke codeoplossingen koopt, krijgt u toegang tot meer geavanceerde functies om uw no-code startup te beheren.

Projecttijd

Projecttijd speelt een cruciale rol in de meeste ontwikkelingsprojecten. De zakelijke vraag en omstandigheden veranderen altijd door de steeds veranderende aard van de digitale markt. Bovendien moeten zakelijke gebruikers ervan uitgaan dat rivalen de snelle verandering van deze markt kunnen bijbenen om het bedrijf vooruit te helpen. Zakelijke gebruikers moeten snel en effectief reageren op zakelijke behoeften om bij te blijven met dergelijke veranderende marktplaatsen. Als u op zoek bent naar een snelle en efficiënte app, is het gebruik van een no-code ontwikkelingsaanpak voor u de beste optie. Als u daarentegen kiest voor de traditionele ontwikkelingsaanpak, is de kans groot dat u te maken krijgt met vertragingen als gevolg van veranderende eisen of een gebrek aan expertise van de ontwikkelaars. Dergelijke vertragingen kunnen schadelijk zijn voor het algehele succes van uw bedrijf.

Veiligheid

Traditionele ontwikkeling beoogt de volledige veiligheid te garanderen van software die met een no-code methode is gemaakt. Het is mogelijk voor alle soorten mensen, of ze nu de technische kennis hebben of niet, om kwetsbaarheden te creëren waarvan ze zich niet bewust zijn, aangezien de meeste ontwikkeling gebruik maakt van vooraf gemaakte sjablonen en plugins. Voor het bepalen van ontwikkelaarsrollen en externe toegang bevatten de meeste no-code technologieën functionaliteiten voor toestemming en toegangscontrole. Ondertussen moet u letten op certificeringen zoals ISO 27001 en SOC2 Type 2. Op basis van industriële normen bevestigt het bestaan daarvan de veiligheid van een no-code tool. Bij traditionele ontwikkelingstechnieken heeft het IT-team niet alleen volledige controle over de code, maar ook de mogelijkheid om een bepaalde beveiligingsarchitectuur te creëren. Het enige nadeel is dat updates en fixes voor no-code tools automatisch worden geïnstalleerd, maar bij traditionele tools moet de ontwikkelaar terug naar de code om eventuele beveiligingsfouten te verhelpen.

Integratie

No-code platforms zijn de duidelijke winnaar als het gaat om het bieden van een breed scala aan integratiemogelijkheden. Aangezien no-code-oplossingen draaien om drag-drop-opties en het aanbieden van gebruiksvriendelijke codetools, kunt u erop vertrouwen dat u snel wijzigingen kunt aanbrengen en kunt integreren met andere platforms. De meeste no-code-platforms hebben partnerschappen met toonaangevende bedrijven en populaire codeeroplossingen om betrouwbare codetools aan te bieden. Daardoor kunt u profiteren van deze vooraf gebouwde plugins om de ontwikkeling van uw webapp of mobiele apps te versnellen.

FAQ's Geen code ontwikkeling benaderingen

De hierboven besproken verschillen zullen u helpen de verschillende soorten ontwikkelings- en codeerbenaderingen volledig te begrijpen.

Heeft no-code een toekomst?

Ja! Er bestaat geen twijfel over het feit dat low-code / no-code ontwikkelingsbenaderingen de toekomst van de codeerindustrie zijn. Verschillende studies bevestigen deze beweringen. Zo blijkt uit een uitgebreide marktanalyse van Business Wire dat de no-code en low-code industrie zal groeien tot 27,23 miljard dollar in 2022, tegenover 4,32 miljard dollar in 2017. Hieruit blijkt dus dat no-code de toekomst is.

Waarom is no-code de toekomst?

Een rapport van Gartner voorspelt dat tegen 2024 ongeveer 75% van de softwareoplossingen zal worden gebouwd met behulp van de no-code-aanpak. Het laat zien dat het gebruik van drag-drop code tools zal blijven toenemen. Hieronder volgen de belangrijkste redenen waarom no-code de toekomst is:

Grote vraag naar bedrijfsapps

De vraag naar geavanceerde bedrijfsapps is snel gegroeid. Veel bedrijven hebben behoefte aan snelle ontwikkelingsoplossingen, en traditionele coderingstechnieken volstaan niet om dringend aan dergelijke eisen te voldoen. Terwijl no-code ontwikkelingsplatforms het voor zowel bedrijfseigenaren als professionele ontwikkelaars gemakkelijker maken om snel een softwareoplossing te bouwen en zich te concentreren op andere kernactiviteiten van het bedrijf.

Schaalbaarheid

U hoeft zich geen zorgen te maken over schaalbaarheid, coderingsstandaarden, pagina-indeling, branding of schermformaten als u geautomatiseerde no-code tools gebruikt. Zoals reeds opgemerkt, omvatten bepaalde no-code ontwikkelingsplatforms een systeem dat alle aspecten van de ontwikkeling afhandelt.

Wendbaarheid

Bedrijven moeten zich snel aanpassen aan de voortdurend veranderende bedrijfsomgeving en de veranderende eisen van de klant. No-code platforms laten zakelijke gebruikers snel en eenvoudig applicaties aanpassen, in tegenstelling tot traditionele ontwikkeling. Toepassingen kunnen gemakkelijk worden bijgewerkt en herontworpen dankzij de eenvoudige drag-and-drop ontwikkelingsmogelijkheden van no-code platforms. Daardoor kunnen bedrijven profiteren van marktmogelijkheden en eventuele gevaren elimineren.

Goed gebruik van middelen

Gebruikers hebben de mogelijkheid om apps te maken met behulp van een intuïtieve en gebruiksvriendelijke ontwerpinterface, dankzij no-code platforms. Dit maakt het voor iedereen mogelijk om applicaties te maken zonder diepgaande kennis van coderen of programmeren. Zonder iemand van buitenaf in dienst te hoeven nemen, kan een bedrijf mensen met kennis uit de eerste hand toewijzen om zelfstandig toepassingen en oplossingen te ontwikkelen. Bedrijven kunnen het best mogelijke gebruik van interne middelen garanderen door creativiteit en probleemoplossend vermogen in te zetten bij de ontwikkeling van toepassingen.

Aangezien er een breed scala aan no-code tools beschikbaar is op de markt, kunt u problemen ondervinden bij het identificeren van de beste no-code automatiseringstools. Hieronder volgt de top 5 van no-code automatiseringstools die u moet kennen.

AppMaster

Voor no-code toepassingen hoeft de gebruiker geen programmeerkennis te hebben. AppMaster is een platform waarmee consumenten en ondernemers top-notch apps kunnen maken zonder de noodzaak van code-schrijvers. Het platform stelt gebruikers in staat om inkomsten te genereren door applicaties voor hun klanten te maken zonder de hulp van programmeurs. Daarom kan men dit ook vanuit een commercieel perspectief bekijken. U kunt de no-code applicaties overal publiceren zodra ze klaar zijn. U kunt de app opslaan op onder meer AppMaster cloud, AWS, GCS en Azure; als alternatief kunt u hem onderhouden op een private cloud. Technische documentatie wordt ook automatisch gegenereerd, en de broncode is te allen tijde beschikbaar. Dankzij deze functie beschikt u over meer flexibiliteit en bent u niet langer gebonden aan het platform.

AppyPie

Appy Pie versnelt de ontwikkeling van mobiele apps aanzienlijk. Het stelt u in staat om elementen in de applicatie te slepen, waardoor u deze binnen enkele minuten kunt lanceren. Omdat u met het platform chatboxen, websites en andere zaken kunt maken, biedt het uw bedrijf een voorsprong op de concurrentie. Bovendien helpt het bij het effectief beheren van ondergeschikte activiteiten via integratie en intelligente workflowautomatisering met behulp van triggers en acties. U kunt zelfs meer dan 300 toepassingen koppelen om activiteiten te stroomlijnen en handmatig werk te vermijden.

AppSheet

Om efficiënt gegevens te verzamelen, verbindt AppSheet gemakkelijk met Google Sheets en Excel. Dit maakt de bouw van verschillende apps mogelijk en helpt ontwikkelaars van mobiele en webapplicaties op de hoogte te blijven. Iedereen in uw team kan het platform gebruiken om onmiddellijk multiplatformtoepassingen te ontwerpen en te verspreiden. Er is geen coderingsexpertise of vertrouwdheid met programmeertalen nodig. Het automatiseert de procedures terwijl het een naadloze gebruikerservaring biedt met zijn rijke functieset.

Bubble

Bubble garandeert totale creatieve flexibiliteit om dynamische, mobielvriendelijke content en app lay-outs te produceren om unieke en betrouwbare apps te maken. U hebt geen expertise in HTML of CSS nodig, want Bubble is een no-code platform. Het platform regelt ook de hosting van websites en het implementatieproces. De gegevensopslag, het verkeersvolume en het aantal gebruikers zijn onbeperkt. Het biedt een schaalbare basis voor programma's met meerdere gebruikers en is volledig aanpasbaar.

Airtable

Gegevensbeheer met behulp van Airtable is beschikbaar voor elke organisatie of marketeer. Het maakt het gemakkelijker om databases en spreadsheets te maken met checkboxen, links, bijlagen en barcodes. Het werkt bijna als een project management en workflow tool, naast vele andere doeleinden. Het platform biedt teams en individuen de flexibiliteit om opdrachten te categoriseren, filteren en rangschikken zoals zij dat willen. Sterker nog, het kan afbeeldingen produceren voor vele gebruiksdoeleinden en deze opslaan voor snelle toegang op elk moment.

Conclusie

Uiteindelijk hangt de keuze van de beste ontwikkelingsaanpak en het beste specifieke platform om uw idee om te zetten in een echt product af van uw specifieke eisen. Over het algemeen moet u kiezen voor een no-code-platform dat een backend voor u kan genereren en u drag-and-drop-opties biedt om gebruiksvriendelijke apps te bouwen. Met AppMaster kunt u vertrouwen op verschillende visuele bewerkingstools en functies om geavanceerde apps te ontwerpen en efficiënte backends te genereren met behulp van krachtige AI-algoritmen.