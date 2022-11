Terwijl technologie steeds meer aanwezig is in ons dagelijks leven, werken we mee aan wat de "democratisering van technologie" wordt genoemd, wat betekent dat steeds meer mensen technologie niet alleen kunnen gebruiken, maar ook kunnen creëren.

Tegenwoordig kan iedereen een website, een e-commerce website en een mobiele app of webapplicatie maken dankzij no-code tools. Als het gaat om coderen en het bouwen van applicaties zijn er echter nog veel misvattingen. Veel ondernemers en zelfs ontwikkelaars zijn er bijvoorbeeld nog steeds van overtuigd dat coderen nog steeds de beste manier is om een app te maken. Tegelijkertijd zijn no-code tools een geweldig hulpmiddel, zelfs voor degenen die een diepgaande kennis van programmeertalen hebben.

Dit artikel legt de vijf grootste misvattingen over no-code ontwikkeling bloot.

Wat is no-code ontwikkeling?

Zoals u misschien al hebt geraden, is no-code geen nieuwe benadering van codering. Maar de populariteit ervan neemt elk jaar enorm toe. In plaats van een app vanaf nul op te bouwen en regels en regels code te schrijven, gebruikt no-code ontwikkeling no-code tools.

No-code tools zijn platforms die zijn ontworpen om ontwikkelaars met verschillende niveaus van expertise in staat te stellen webapplicaties en mobiele apps te maken zonder gebruik te maken van de traditionele coderingsaanpak. Met no-code platforms kunnen gebruikers modules, interface-elementen en logische blokken gebruiken die eerder zijn gemaakt en getest door de ontwikkelaars van deze platforms om hun toepassingen te ontwikkelen, onder meer met behulp van drag-and-drop.

Over misvattingen betreffende no-code gesproken, soms wordt het verward met de low-code aanpak. Maar er is een verschil tussen de twee benaderingen.

Low-code, in het bijzonder, is vergelijkbaar met no-code maar:

low-code platforms bieden een gebied waar ontwikkelaars code kunnen en moeten toevoegen om functionaliteiten te ontwikkelen;

er is minder automatisering;

ontwikkelaars moeten een grondige kennis van programmeertalen hebben.

Vergeleken met no-code kunnen meer mensen de ontwikkeling van apps benaderen. De vereiste kennis is slechts enige vertrouwdheid met het gebruik van software en een duidelijk idee van het eindresultaat dat de ontwikkelaar wil bereiken.

Beste no-code tool: AppMaster

Als het gaat om no-code, is een van de belangrijkste aspecten om te overwegen welke no-code tool je gaat gebruiken. Het uiteindelijke resultaat zal grotendeels afhangen van de kwaliteit ervan.

AppMaster is een van de meest aanbevolen no-code tools die vandaag beschikbaar zijn. Het is ontworpen om het werk van professionals gemakkelijker te maken door mensen met minder ervaring in staat te stellen hun mobiele applicaties te maken en professionele ontwikkelaars minder tijd te laten besteden aan routinetaken.

AppMaster biedt een schone interface, vele integratiemodules en de mogelijkheid om de broncode voor uw toepassing te verkrijgen. Zoals we snel zullen ontdekken, is een van de grootste misvattingen over no-code tools dat er geen codering nodig is. Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, bestaat de codering wel, maar wordt die automatisch gegenereerd. Uw no-code-tool moet gemakkelijk toegang bieden tot de broncode om de gegenereerde code te exporteren, te raadplegen en zelfs te bewerken als u vertrouwd bent met de gebruikte programmeertalen.

5 grootste misvattingen over no-code

De opkomst van de no-code applicatieontwikkelingsplatforms heeft aanleiding gegeven tot verschillende misvattingen. Hier volgen er enkele:

No-code betekent dat er helemaal geen codering is

Zoals we al zeiden, is dit de eerste grote misvatting over no-code. Een app bouwen met no-code tools betekent niet dat er nergens gecodeerd wordt. Codering is nog steeds de basis van programmeren, maar het wordt automatisch gecreëerd in plaats van dat het handmatig door de ontwikkelaar wordt geschreven en toegevoegd.

Codering is er nog steeds, en als de no-code tool die u gebruikt van hoge kwaliteit is, zoals AppMaster, is codering ook toegankelijk.

No-code ontwikkelaars moeten een diep begrip hebben van coderen. Nee! En dit is het belangrijkste verschil met andere benaderingen, niet de afwezigheid van codering! Met no-code tools kunnen mensen met verstand van en basiskennis van programmeertalen de code bewerken, exporteren en gebruiken zoals ze willen. Daarentegen kunnen mensen die geen enkele programmeertaal kennen toch de app maken die ze nodig hebben, terwijl de no-code tool de back-end code voor hen genereert.

No-code elimineert ontwikkelaars

De groei van no-code tools en aanpak wil de rol en het belang van ontwikkelaars niet elimineren. Integendeel, het moet in de eerste plaats worden beschouwd als een hulpmiddel voor ontwikkelaars.

Dankzij no-code tools kunnen ontwikkelaars taken veel sneller en efficiënter uitvoeren. Hun werk wordt toegankelijk, en ze kunnen betere resultaten behalen in minder tijd. Dit is een win-winsituatie voor ontwikkelaars en degenen die hen inhuren: ontwikkelaars kunnen meer werk verzetten in minder tijd. Daardoor kunnen zij hun prijzen verlagen en steeds meer klanten vinden. Aan de andere kant kunnen ondernemers de app-ontwikkelingskosten verlagen. Wanneer het proces soepeler verloopt en de kosten lager worden, wordt de digitale overgang van elk bedrijf gemakkelijker.

Met no-code tools - die soms drag-and-drop oplossingen bieden die geen handmatige codering vereisen en dus gemakkelijk te gebruiken zijn - kan iedereen de app maken die hij voor zijn bedrijf nodig heeft.

Dit is een andere grote misvatting die velen ervan weerhoudt de voordelen van no-code tools te benutten.

We hebben het hierboven in dit artikel gehad over AppMaster. Laten we dit hoogwaardige no-code platform als voorbeeld nemen om deze misvatting te onthullen.

Zoals we hebben vermeld, wordt tijdens het maken van uw webapplicatie of mobiele app zonder handmatig code te schrijven, de code automatisch gegenereerd. U hebt toegang tot dergelijke code, en u kunt:

het exporteren;

bewerken.

Dat gezegd hebbende, no-code platforms zoals AppMaster maken diepe aanpassing op een dubbel niveau mogelijk:

het gebruik van no-code elementen binnen het platform;

toegang tot de back-end code en bewerking binnen of buiten het no-code platform.

No-code is voor eenvoudige en lichtgewicht apps

Een andere populaire misvatting is dat no-code alleen kan worden gebruikt wanneer u zeer eenvoudige apps moet ontwikkelen. Dit is niet waar: no-code kan niet alleen worden gebruikt voor complexe apps en websiteprojecten, maar het kan het proces ook vergemakkelijken en u helpen betere resultaten te behalen.

Met een no-code platform kunt u de grote complexiteit vereenvoudigen tot kleinere taken. U kunt controle hebben over de afzonderlijke taken en toch een uitgebreid overzicht en begrip van uw project hebben met een visuele tool zoals een no-code tool kan zijn.

We kunnen nog dieper gaan dan dit. No-code maakt een ander aspect eenvoudig: bijwerken. Of u nu een eenvoudige of complexe website of app maakt, u zult deze voortdurend moeten bijwerken. Als u een ontwikkelaar bent, weet u al hoe het handmatig bijwerken van de code vermoeiend en eindeloos kan zijn. Met no-code tools wordt het bijwerken van mobiele apps of andere projecten een stuk eenvoudiger.

No-code laat geen ruimte voor flexibiliteit

De laatste misvatting over no-code is dat het de ontwikkelaar in sommige opzichten beperkt: bijvoorbeeld omdat no-code tools beperkte functies hebben; daarom zijn je ontwikkelingsproces en creativiteit beperkt tot die functies.

Hier valt veel over te zeggen. Ten eerste kan je no-code tool je werk alleen beperken als je voor de verkeerde kiest. Wanneer u kiest voor het no-code platform van topkwaliteit, hebt u geen beperkingen.

Waarom biedt no-code geen beperkingen?

Stel dat u hebt gekozen voor een no-code platform zoals AppMaster (een van de beste in omloop) en u beperkt zich tot het gebruik van de meegeleverde interface (zonder zelf te coderen). In dat geval heb je nul beperkingen door het high-end niveau van de geleverde elementen en de integratie daartussen. Natuurlijk is het essentieel dat u kiest voor een kwaliteitsvol no-code platform zoals AppMaster.

Omdat no-code tools zoals AppMaster toegang tot back-end code garanderen, heb je geen beperkingen omdat je de code op elke gewenste manier kunt bewerken. U kunt zelfs verder gaan dan dat: de back-end code exporteren en uw websiteapplicatie of mobiele applicatie verder ontwikkelen buiten de no-code tool om.

Hebben no-code platforms beperkingen?

Om het kortste antwoord te geven: no-code platforms hebben beperkingen als je het verkeerde no-code app ontwikkelingsplatform kiest. Zoals we al vaak in dit artikel hebben gezegd, is het van vitaal belang dat u alleen vertrouwt op high-end no-code tools zoals AppMaster. Welke beperkingen kun je ervaren als je een no-code platform van lage kwaliteit kiest?

Beperkende sjablonen

Wanneer je een app bouwt met een no-code tool, begin je meestal vanuit een meegeleverd sjabloon. Je moet no-code platforms vermijden waarvan de templates te rigide zijn en niet flexibel genoeg om volledige vrijheid van aanpassing te hebben.

Gebrek aan veiligheid

U wilt alleen no-code tools kiezen die u volledige controle geven over de app die u bouwt. Waarom? Omdat je geen beperkingen wilt aan je creativiteit, maar ook omdat je volledige controle wilt over veiligheid en betrouwbaarheid.

De controle is in handen van de no-code app aanbieders wanneer je niet de volledige controle hebt over de app die je bouwt.

Gebrek aan eigendom van de code

Zorg ervoor dat het no-code platform waarvoor je kiest je niet alleen in staat stelt te bouwen met volledige vrijheid en controle over de app die je bouwt en dat het toegang geeft tot de code.

Alleen met toegang tot de code heb je volledige controle over wat je bouwt.

Kan uw bedrijf profiteren van no-code ontwikkeling?

De no-code aanpak wordt steeds belangrijker, vooral voor bedrijven. Het belangrijkste voordeel is dat het de kosten van het maken van een aangepaste mobiele app of webapplicatie verlaagt.

Tegenwoordig kunnen bedrijven niet overleven zonder sociale media. Aanwezig zijn op het internet is essentieel, en de beste manier om dit te doen is - in veel gevallen - hun klanten een webapplicatie te bieden waarmee ze kunnen interageren of een mobiele app om de aanbiedingen van het bedrijf te bekijken vanaf hun smartphone.

No-code is echter niet alleen nuttig bij het bouwen van aangepaste apps voor zakelijke klanten. Zoals u wellicht weet, kan het automatiseren van bepaalde processen het werk en de workflow in het bedrijf soms veel soepeler, gemakkelijker en sneller maken; daardoor kan de productiviteit worden verhoogd. Het maken van no-code custom apps is een geweldige oplossing om deze processen te automatiseren. Bedrijven hoeven niet langer dure ontwikkelingsteams in te huren om eenvoudige apps op maat te maken om hun workflow te vergemakkelijken.

Bedrijven die nog niet zijn begonnen met hun digitale transitie zijn waarschijnlijk bang voor de kosten die een dergelijke verandering met zich mee kan brengen. Voor hen is het essentieel om te weten dat er een no-code aanpak bestaat die de kosten kan verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van de resultaten kan verbeteren.

Conclusie

Dit artikel is bedoeld voor iedereen die een aangepaste app of webapplicatie moet bouwen voor zakelijk of privégebruik, maar bang is om te vertrouwen op no-code tools. Uw angst hangt af van enkele gedachten over no-code softwareontwikkeling die echter misvattingen zijn. Wij hopen dat dit artikel u heeft geholpen de waarde van de no-code aanpak te begrijpen. We hebben ook gewezen op de beperkingen die no-code tools kunnen hebben, maar we hebben ook laten zien hoe u die kunt overwinnen: vertrouw alleen op high-end no-code platforms zoals AppMaster.