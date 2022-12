Ecommerce mobile app store betekent de handel in commerciële producten en goederen via een online forum dat als contactpunt dient. De online marktplaats is meer trending deze dagen als pandemie heeft beperkt de beweging van mensen. De meeste mensen geven de voorkeur aan online winkelen vanaf hun telefoon, en daarvoor zijn e-commerce apps noodzakelijk. Bedrijven gaan tegenwoordig ook online, afhankelijk van de voorkeuren van klanten. Het online winkelen neemt toe vanwege de groeiende technologie en globalisering om een betere ervaring te hebben. De vraag naar het creëren van eCommerce app winkels groeit als de markt verschuift van bakstenen winkels naar online winkels. Dus zorg ervoor dat je hebt gekozen voor de nieuwe trends en technologie om op te vallen tussen de concurrenten.

Waarom heeft u een e-commerce app nodig?

E-commerce is trending en heeft de voorkeur onder bedrijven, dus verschuiven naar een online mobiele ervaring is beter om de concurrentie voor te blijven. Verschillende merken in de markt hebben gekozen voor de nieuwe technologie en trends, dus het is noodzakelijk om een online systeem te ontwikkelen om efficiënt te concurreren. Als u op zoek bent naar redenen waarom u een eCommerce app moet maken, zijn hier een paar belangrijke redenen om uw gedachten te overtuigen. Toegenomen gebruik van smartphones is een van de belangrijkste redenen om een eCommerce app te bezitten, omdat mensen liever goederen kopen met een enkele tik op hun smartphonescherm.

De online winkel stelt de consumenten in staat om de hele tijd verbonden te blijven met uw merk. De groeisnelheid neemt toe door het verzamelen van informatie over klanten en pushmeldingen. Klantenloyaliteit en merkerkenning nemen toe. Mobiele app store ontwikkeling verhoogt de omzetgroei onder alle apparaten. Covid-19 heeft de voorkeuren van klanten veranderd na de beperkingen in lockdowns. E-commerce apps zijn gemakkelijk en handig, wat een fantastische winkelervaring geeft.

Hoe wordt een e-commerce mobiele app gebouwd?

We weten allemaal en begrijpen de noodzaak van het creëren van een eCommerce app om het bedrijf te stimuleren en beter te concurreren in een markt. Als u op zoek bent naar de eenvoudigste manier om een eCommerce app voor uw bedrijf te maken, krijgt u het antwoord in dit artikel. Hier zijn een paar stappen die u moet volgen om een efficiënte online faciliteit voor uw bedrijf te maken.

Goed marktonderzoek

Om een geschikte eCommerce app store te bouwen, is een goed onderzoek naar de markt en recente trends noodzakelijk. U moet de strategieën van uw concurrenten beter begrijpen om uw strategie als de beste vast te stellen. Adequaat onderzoek naar de strategieën en praktijken van concurrenten helpt uw bedrijf op te vallen en meer mobiel verkeer en herhalingsaankopen te verzamelen. Daarnaast is onderzoek verplicht naar de interesses, gedragingen en patronen van het publiek. Dit helpt bij het ontwerpen van de online winkel volgens de eisen van de consument om herhalingsaankopen te garanderen. Dit speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de klantentrouw en het vertrouwen tussen klanten en merken.

Identificeer doelen voor uw app

Wanneer u werkt aan de ontwikkeling van een online voorziening, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in wat u wilt, wie uw klanten zijn en hoe succes volgens u wordt gemeten. Uw kennis over deze zaken komt tot uiting in de ontwerpen, lay-outs en functies van de eCommerce app. Voordat u een app op maat maakt, is het noodzakelijk om te weten wat uw huidige succesniveau en positie in de markt is onder de concurrenten. Als de enige vereiste is om een online faciliteit voor uw bedrijf te creëren, zal het worden opgelost door gewoon het ontwerpen van een uitstekende op maat gemaakte app. Als u echter al een online faciliteit heeft en niet over het vereiste mobiele verkeer beschikt, moet u meer werken aan de ontwikkeling van functies.

Het kiezen van een juist platform



Afhankelijk van uw bedrijf en de aard van uw inkomsten, moet u ervoor zorgen dat u het juiste platform hebt gekozen om een eCommerce app te lanceren. Met gedetailleerde informatie over de inventaris, CMS, database en kosten, kunt u beslissen over de lancering op Android of iOS. Tech stack stelt u in staat uw briljante idee om te zetten in een product. Het omvat complexe componenten, waaronder de front-end, back-end, ontwikkelingsproces en ondersteuning. Bij het ontwerpen van een e-commerce app voor Android moet u op zoek gaan naar een native programmeertaal, Android UI en ontwikkeltools die speciaal zijn ontworpen voor native apps. Om een e-commerce app voor iOS te ontwikkelen, moet u echter op zoek naar een native taal, iOS-ontwikkeltools en UI-frameworks.

Vereiste functies en vereisten bepalen

Wanneer u klaar bent met het verzamelen van informatie en het bepalen van de doelen door feedback en informatie over concurrenten te nemen, is het tijd om de noodzakelijke en native functies vereisten voor uw e-commerce app te inventariseren. U moet brainstormen over de ideeën en functies om de online winkel boeiender te maken en herhaalaankopen te doen. Sommige functies zouden pushberichten, gemakkelijke checkouts, lookbooks en meerdere betalingsopties kunnen zijn. Andere dingen die ook de aandacht van klanten trekken zijn aangepaste ontwerpen en branding, back-end synchronisatie, beoordelings- of feedbacksysteem en samenwerking met sociale media. Deze basisvereisten maken uw online platform opmerkelijk onder de concurrenten, aangezien de meeste klanten op zoek zijn naar gemakkelijke en aantrekkelijke platforms om te winkelen.

UX/UI ontwerp creatie

User experience en user interface designs zijn essentieel om de aandacht van klanten te trekken, en het wordt boeiender als deze zijn ingebouwd. Het ontwerp verklaart duidelijk uw merk en de identiteit van het bedrijf om gerichte klanten te verzamelen. Het gebruik van animaties, kleurenschema's, vloeiende overgangen en boeiende visuals met een basistoets voegt meer innemende capaciteit toe aan uw native apps. Deze ontwerpen kunnen u efficiënt helpen meer verkeer op uw e-commerce app te krijgen en herhalingsaankopen te doen.

MVP maken

Het creëren van MVP, het minimum levensvatbare product, is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat bezoekers zeker vaste klanten van uw merk worden. Het bevat een buitensporig aantal productfuncties die de bezoekers ervan weerhoudt het platform te verlaten zonder het product te kopen. Tijdens het maken van een MVP voor uw product, is het noodzakelijk om goed te begrijpen wat gebruikers van uw product vinden. Het vermindert ook het risico, minimaliseert de tijd van het ontwikkelingsproces en verdeelt de middelen efficiënt.

Feedback verzamelen

Wanneer u klaar bent met het uitbrengen van MVP, moet u feedback verzamelen van uw consumenten. Het helpt om uw native apps te verbeteren volgens de feedback van potentiële gebruikers. Het geeft een idee over hoeveel het publiek tevreden is met je native apps en welke verbeteringen ze erin willen zien. Dit zal u helpen de fundamentele veranderingen in de kernfuncties vereisten en behoeften van uw consumenten te identificeren.

Recapituleren

Zorg ervoor dat het ontwerp dat u voor uw mobiele native apps heeft gemaakt niet de hele tijd hetzelfde blijft. Consumenten houden altijd van de positieve verandering in de functies. Er is geen eCommerce app in de markt die langere tijd constant blijft. Daarom leidt het veranderen en bijwerken van de ontwerpen van eCommerce apps tot het behoud van de oudere consumenten en het aantrekken van meer van hen.

FAQs

Hoe maak je een e-Commerce app vanuit het niets?

Met de groeiende technologie neemt ook de vraag naar online winkels toe, dus elk bedrijf moet een mobiele app op maat ontwikkelen. Er is alleen een idee en een strategie nodig om een mobiele app te ontwerpen. U moet een specifiek doel stellen voor uw smartphone op maat app en de vereiste functies volgens uw type merk noteren. Neem UX/UI ontwerpen, animaties en push-berichten op in het platform om het boeiender te maken. Maak MVP volgens de eis van klanten door voldoende basisfuncties van het product te detailleren. Geef een optie voor het geven van feedback, zodat het publiek hun ideeën en feedback kan geven om de app positief te verbeteren.

Hoeveel kost het om een e-commerce app te maken?

Een onderzoek van Clutch meldt dat de ontwikkelingskosten van applicaties variëren van 30.000 tot 700.000 dollar. De mediane kosten voor ontwikkeling bedragen 171.450 dollar. Experts op het gebied van app-ontwikkeling zeggen echter dat de gemiddelde kosten voor app-ontwikkeling 5.000 tot 7.000 dollar bedragen voor zowel iOS als Android.

Wat is een e-Commerce mobiele app?

De eCommerce mobiele app is de online winkel of touchpoints die klanten helpen online te winkelen via de mobiele app van het merk. Mensen neigen tegenwoordig meer naar online opties vanwege de mobiele ervaring, of het nu gaat om winkelen of het boeken van een auto of een kaartje voor een film. Elk bedrijf in deze op technologie gebaseerde wereld moet een eCommerce mobiele app bouwen om meer mensen te verzamelen en zich te onderscheiden van concurrenten.

Hoe converteer ik mijn website naar een e-Commerce app?

Een bestaande eCommerce website omzetten naar een eCommerce mobiele app is niet moeilijk. Je moet daarvoor een paar stappen volgen die als volgt zijn: