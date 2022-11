Elke goede toepassing heeft een luchtdichte back-end nodig om haar te ondersteunen. En een van de belangrijkste onderdelen van back-end ontwikkeling is het integreren van een goed databasesysteem. PostgreSQL staat ook bekend als Postgres, en het onderscheidt zich door zijn uitbreidbaarheid en de grote steun van de gemeenschap die er achter staat van de wereldwijde PostgreSQL ontwikkelingsgroep. PostgreSQL heette aanvankelijk POSTGRES, verwijzend naar het feit dat het was gemaakt als vervanging voor het Ingres-systeem van de Universiteit van Californië, Berkeley.

De titel van het project werd in 1996 veranderd in PostgreSQL om de SQL-ondersteuning beter weer te geven. Het database systeem biedt transacties die de ACID eigenschappen volgen - Atomiciteit, Consistentie, Isolatie en Duurzaamheid. Het is gemaakt om een verscheidenheid aan werklasten te beheren, waaronder alles van afzonderlijke werkstations tot hele datawarehouses of toepassingen die meerdere gelijktijdige gebruikers hebben. Het is toegankelijk op besturingssystemen als Windows, Linux, FreeBSD, en OpenBSD, naast het feit dat het de standaard database is voor de macOS Server.

Wat is PostgreSQL?

PostgreSQL is een krachtige en zakelijke open-source relationele database. Het maakt het gebruik van relationele SQL en niet-relationele JSON gegevens en queries mogelijk. PostgreSQL heeft een sterke gemeenschap achter zich staan. PostgreSQL is een zeer betrouwbaar database management systeem met uitstekende niveaus van ondersteuning, veiligheid en nauwkeurigheid. Verschillende mobiele telefoons en webapplicaties gebruiken PostgreSQL als hun standaard database. Veel geospatiale en analytische oplossingen maken ook gebruik van PostgreSQL. De laatste versie is PostgreSQL 15.

PostgreSQL ondersteunt geavanceerde datatypes. In feite is de database gemaakt met een groot aantal datatypes in gedachten. Zijn databaseprestaties zijn vergelijkbaar met die van zijn concurrenten, zoals Oracle en SQL Server. AWS biedt een volledig onderhouden databaseservice voor PostgreSQL met zijn Amazon Relational Database Service. PostgreSQL wordt ook gebruikt bij de bouw van Amazon Aurora. Meer informatie over de PostgreSQL-documentatie vindt u hier.

Belangrijkste PostgreSQL kenmerken

Een van de redenen waarom PostgreSQL zo populair is, is vanwege zijn functieset. De database helpt bij de ontwikkeling van toepassingen door de integriteit van de gegevens te bewaren. Het stelt beheerders in staat om fouttolerante omgevingen te creëren. Het kan ook worden gebruikt op verschillende platforms en maakt gebruik van alle gangbare programmeertalen. De exacte lijst hiervan zien we later.

De database biedt ook een uiterst geavanceerd vergrendelingssysteem. Het heeft ook concurrency control met verschillende versies. De PostgreSQL database server heeft ook de functionaliteit voor volwassen server-side programmering. Hij voldoet aan de ANSI SQL specificatie, en de client-server netwerkarchitectuur wordt ook volledig ondersteund.

PostgreSQL heeft ook hoge beschikbaarheid en een back-up server. Het voldoet aan de ANSI-SQL2008 en is objectgeoriënteerd. De mogelijkheid om verbinding te maken met andere datawarehouses, zoals NoSQL, die dient als uniforme hub voor polyglot systemen, wordt mogelijk gemaakt door de JSON-ondersteuning van de database. De informatie van precies één databasecluster wordt altijd beheerd door één PostgreSQL-instantie. Een cluster van databases is een groep records die op dezelfde plaats op het bestandssysteem worden bewaard.

Verschil met SQL

We hebben gezien dat PostgreSQL de nieuwste versies van SQL ondersteunt. Maar hoe verschillen de twee precies van elkaar? Oracle Corporation is nu eigenaar van het MySQL project, dat verschillende premium versies beschikbaar heeft waarvoor de gebruikers moeten betalen. Tegelijkertijd is PostgreSQL een gratis en open-source database. In tegenstelling tot PostgreSQL is MySQL alleen volledig ACID-compatibel wanneer het gebruikt wordt met de NDB en InnoDB Cluster Collection engines.

MySQL doet het goed wanneer leesprestaties de enige factor zijn, zoals in OLAP en OLTP toepassingen. Tegelijkertijd zijn de prestaties van PostgreSQL optimaal in toepassingen die de verwerking van verfijnde zoekopdrachten vereisen. MySQL is meer afhankelijk wanneer het werkt met business intelligence projecten, die meestal moeilijk te lezen zijn. PostgreSQL daarentegen werkt beter met analytics en warehousing toepassingen.

Waar wordt PostgreSQL voor gebruikt?

Verschillende populaire merken en bedrijven gebruiken PostgreSQL als onderdeel van hun back-end. Hieronder vallen namen als Netflix, Uber, Instagram en meer. Omdat het een database is, kunnen gebruikers er verschillende soorten gegevens mee opslaan. Het is vooral populair omdat het grote hoeveelheden ingewikkelde gegevens opslaat. PostgreSQL heeft verschillende softwaretoepassingen die het gebruiken. Dit omvat het volgende.

Financiële sector

PostgreSQL is een uitstekende DBMS voor de financiële sector. Zoals we al eerder zeiden, is het volledig compatibel met ACID, waardoor het de beste optie is voor online transactieverwerking of OLTP. Bovendien kan het database analyses uitvoeren, en wiskundige programma's zoals Matlab en R kunnen ermee verbonden worden.

Opslag van gegevens uit het geografisch informatiesysteem van de overheid (GIS)

Het robuuste GIS van PostgreSQL staat bekend als PostGIS. Deze module bevat tal van functies om geometrische gegevens in verschillende vormen te verwerken. PostGIS houdt zich aan vele SQL standaarden. Bovendien biedt de Open Source gemeenschap de eenvoudigste manier om Geodata te beheren door zowel QGIS als GeoServer te gebruiken.

Productie

Industriële bedrijven gebruiken momenteel PostgreSQL om hun hele workflow te stroomlijnen. Het gebruik van deze open-source database als data back-end helpt hen bij het verder optimaliseren van de efficiëntie van de toeleveringsketen. Het stelt bedrijven in staat hun bedrijfskosten te verlagen.

Website-ontwikkeling en NoSQL

Schalen is ongetwijfeld een groot probleem als uw site een groot aantal verzoeken per seconde moet verwerken. De beste optie is in dit geval PostgreSQL. De database werkt met alle hedendaagse webframeworks, waaronder Django, Node.js, PHP, Hibernate, en meer. Bovendien biedt het replicatiefuncties waarmee u zoveel databasemanagementsystemen kunt uitbreiden als u wilt.

Wetenschappelijke informatie

Wanneer u een academische of wetenschappelijke inspanning levert, zult u terabytes aan informatie moeten produceren. Bijgevolg is het cruciaal om deze gegevens zo effectief mogelijk te beheren. De fantastische analytische functies en krachtige SQL-engine van PostgreSQL zijn hiervoor ideaal. De database maakt het u gemakkelijker om met veel gegevens om te gaan.

Voordelen van het gebruik PostgreSQL

PostgreSQL heeft verschillende grote voordelen die het zeer aantrekkelijk maken voor zijn gebruikers, van de open-source gemeenschap tot zijn betrouwbaarheid. Door een open-source licentie is PostgreSQL's broncode gratis toegankelijk. Hierdoor kunt u het gebruiken, wijzigen en gebruiken zoals uw bedrijf dat wil. U hebt ook niet veel instructies nodig om PostgresSQL te begrijpen, want het is eenvoudig te gebruiken. De database is gemakkelijk te onderhouden en te beheren voor zowel geïntegreerd als bedrijfsgebruik.

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen die de database biedt.

Goede PostgreSQL functies

PostgreSQL heeft een zeer sterke functieset. Dit omvat zijn vermogen om Multi-Version Concurrency Control (MVCC) en zijn point-in-time recapturing database prestaties. De database heeft ook granulaire toegangscontroles, tablespaces en mogelijkheden voor asynchrone weergave. Zowel wat betreft de hoeveelheid informatie die het kan verwerken als het aantal gelijktijdige klanten dat het kan ondersteunen, is PostgreSQL zeer schaalbaar. De database staat ook internationale karaktersets, Unicode, en multi-byte string encrypties toe. Het kan ook geneste transacties, online back-ups en write-ahead logging uitvoeren.

Open-source database

U kunt PostgreSQL gebruiken zoals u wilt, omdat de broncode toegankelijk is via een open-source licentie. Er zijn geen licentiekosten verbonden aan PostgreSQL, dus er is geen kans op over-deployment. De gepassioneerde PostgreSQL gemeenschap ontdekt en repareert regelmatig problemen, waardoor de veiligheid van de database toeneemt.

Normen en betrouwbaarheid

Zoals we hierboven hebben vermeld, is een van de beste eigenschappen die de PostgreSQL databaseserver biedt, write-ahead logging. Dit maakt het een zeer foutbestendige database. Dankzij het grote aantal open-source deelnemers is er een sterk community support systeem in geïntegreerd. Het ondersteunt ook foreign keys, primary key, joins, views, en meer in verschillende programmeertalen.

Deze termen betekenen hetzelfde als in een gewone SQL-database. Bijvoorbeeld, een PostgreSQL primaire sleutel is een veld of een combinatie van velden die een record duidelijk kunnen identificeren. Het bevat het merendeel van de gegevenstypen die door de laatste versies van SQL worden ondersteund, met name gegevenstypen als INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, en meer. Bovendien vergemakkelijkt het de opslag van grote binaire dingen zoals afbeeldingen, audio of video's.

Geschiedenis PostgreSQL

Aan de Universiteit van Californië, Berkeley, hield Professor Michael Stonebreaker toezicht op het begin van het PostgreSQL programma in 1986. De oorspronkelijke titel van het project, POSTGRES, was een knipoog naar Berkeley's eerdere Ingres database, die in 1977 werd gecreëerd. POSTGRES, dat nu een van de bekendste open-source databases is, heeft als doel de minimale functionaliteiten te bevatten die nodig zijn om een verscheidenheid aan datatypes volledig te bedienen. Het wil het gebruik van vele gegevenstypen vergemakkelijken.

Hoewel PostgreSQL nog vaak Postgres wordt genoemd, werd het project in 1996 omgedoopt tot PostgreSQL om de compatibiliteit met de zoektaal SQL te benadrukken. De vrije en open-source databases blijven periodiek belangrijke en kleine updates krijgen van een toegewijde en multiculturele gemeenschap van ontwikkelaars die bekend staat als de PostgreSQL Global Development Group. Versies 7.2 tot 8.2 van PostgreSQL bieden functies als Nonblocking en Schema-ondersteuning.

Populaire toepassingen voor PostgreSQL

Enkele van de belangrijkste toepassingen van PostgreSQL worden hieronder beschreven:

OLTP database

PostgreSQL is de belangrijkste gegevensopslagplaats voor online softwaretoepassingen op het internet. Het wordt gebruikt door oplossingen en producten in dienst van zowel startups als gevestigde bedrijven.

Geografische databank

PostgreSQL maakt geografische entiteiten mogelijk en kan worden gebruikt als een geospatiale gegevensopslag voor locatiegebaseerde operaties en geografische informatiesystemen indien gecombineerd met de module PostGIS (GIS).

Gefedereerde hubs

PostgreSQL kan verbinding maken met andere data warehouses, met name NoSQL, en dienen als een federatief centrum voor polyglot database systemen dankzij zijn Foreign Data Wrappers en JSON compatibiliteit.

Open-source LAPP stack

LAPP is een afkorting van Linux, Apache, PostgreSQL, PHP, Python, en Perl. U kunt dynamische softwaretoepassingen en webpagina's bouwen met PostgreSQL, een betrouwbaar alternatief voor de LAMP stack.

Taalondersteuning

PostgreSQL is geschreven in de taal C, en de belangrijkste distributie ervan bestaat uit:

PL/pgSQL

PL/Tcl

PL/Perl

PL/Python

Hier staat PL voor procedurele talen.

PostgreSQL ondersteunt de meeste populaire codetalen en protocollen, zoals:

Python

Java

Perl

.Net

Go

Ruby

C/C++

Tcl

ODBC

PostgreSQL en AppMaster

No-code ontwikkeling heeft het maken van softwaretoepassingen toegankelijker gemaakt voor het grote publiek. Wat ooit iets was dat alleen software ingenieurs konden doen, is nu een proces dat een veel eenvoudigere leercurve heeft. No-code ontwikkeling stelt mensen in staat om responsieve websites en mobiele applicaties en webapps te maken.

U kunt AppMaster gebruiken om de broncode voor uw toepassingen automatisch te creëren. Gebruikers kunnen de broncode desgewenst exporteren. U kunt geweldige no-code projecten maken met AppMaster die volledig binnen uw controle en eigendom vallen.

Met de AppMaster.io database designer kunt u gemakkelijk een complexe database op bedrijfsniveau ontwerpen. De database draait op PostgreSQL, met behulp van een geavanceerde DBMS, die de betrouwbaarheid en fouttolerantie van uw toepassingen aanzienlijk verhoogt. De DBMS heeft een open licentie, en u hoeft niet extra te betalen voor het gebruik ervan.

Een project uitrollen naar een clouddienst en PostgreSQL

De database-engine op AppMaster gebruikt PostgreSQL 13, wat betekent dat u uw toepassing kunt uploaden naar elke PostgreSQL-compatibele cloud, zoals AWS of Azure en niet alleen naar AppMaster Cloud.

Conclusie

PostgreSQL is ongetwijfeld een van de meest geavanceerde open-source relationele databases die bovendien gratis zijn. Hier hebben we de oorsprong van de database doorgenomen en waarom het een goede keuze is voor een toepassing. De compatibiliteit met verschillende systemen en de prestaties van de database om veel populaire programmeertalen en middleware te gebruiken, behoren tot de vele voordelen. De database is ook aantrekkelijk omdat hij gratis is. Het ondersteunt ook JSON gegevens, wat nodig kan zijn voor bepaalde projecten.

PostgreSQL's open-source databases zorgen er ook voor dat ze altijd in ontwikkeling zijn. De grote gemeenschap erachter zal ook behulpzaam zijn als u op enig moment vastloopt met de database. Als u een keuze moet maken uit de beschikbare database-opties voor uw toepassing, is PostgreSQL een optie die u serieus moet overwegen.