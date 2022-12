De technologische industrie ondergaat de laatste tijd een snelle digitale transformatie. De term digitale transformatie is een containerbegrip dat verwijst naar het gebruik van nieuwe en opkomende digitale technologie om het functioneren van een organisatie te verbeteren. Digitale transformatie is steeds belangrijker geworden voor bedrijven die actief zijn in de snelle wereld van vandaag.

Om concurrerend te blijven, hebben bedrijven zich moeten aanpassen aan het veranderende technologische klimaat en hebben ze de digitale transformatie in de techindustrie in een nog hoger tempo omarmd. Dit heeft geleid tot operationele veranderingen in de dagelijkse functies en processen van organisaties op elk niveau. Digitale transformatie heeft invloed gehad op de manier waarop bedrijven met hun klanten omgaan, op de efficiëntie van hun logistiek, productieprocessen, verkoopkanalen en zelfs op hun marketing!

Digitale transformatie heeft in de loop der jaren ook de low-code/no-code beweging doen toenemen. In feite heeft het zijn grootste impact gehad op het gebied van marketing. De low-code/no-code beweging heeft de noodzakelijke functie van bedrijfsmarketing vereenvoudigd door de behoefte aan softwareontwikkeling en coderingsexperts te verminderen. In plaats daarvan zijn deze no-code, low-code tools gemaakt om gebruikers zonder codeerervaring in staat te stellen sneller kant-en-klare marketing software oplossingen te bieden.

Populaire low-code tools die door marketeers populair zijn gemaakt, zijn Salesforce, Wix en Canva. Deze low-code tools hebben voorop gelopen in de low-code/no-code beweging als ontwikkelingshulpmiddel bij uitstek voor niet-coders. Nog eenvoudiger te gebruiken software zijn no-code tools waarmee marketeers zakelijke toepassingen kunnen ontwikkelen zonder technische kennis. Voor deze no-code tools hoeven ontwikkelaars de software niet te programmeren.

Wat is No-Code Marketing?

No-Code software ontwikkelingstools helpen marketeers zonder coderingsexpertise om mobiele toepassingen en oplossingen voor hun bedrijven te creëren. No-code tools hebben het digitale 'speelveld' gelijk getrokken en het voor bedrijven gemakkelijker gemaakt om zich snel aan te passen aan veranderingen. Als gevolg daarvan is de vaardigheid om flexibele bedrijfstechnologische oplossingen te creëren verschoven van de handen van softwareontwikkelaars naar digitale marketingteams.

Een eenvoudiger ontwikkelingsproces voor marketingtoepassingen heeft de opkomst van de 'burger-ontwikkelaar' mogelijk gemaakt. Met een intuïtief platform zal no-code marketing organisaties in staat stellen bedrijfsapplicaties en mobiele technologieoplossingen te creëren met weinig tot geen technische kennis. Er is geen noodzaak voor digitale marketing (citizen developers) om code te schrijven om softwaretoepassingen te creëren. Hierdoor worden marketingprocessen binnen een bedrijf flexibeler, kosteneffectiever en flexibeler. No-code digitale marketing biedt bedrijven ook waardevolle datagedreven inzichten over klantervaringen met hun nieuwste digitale producten en diensten.

Wat is een no-code aanpak?

Een no-code aanpak legt de nadruk weer op teamworkflows en klantervaringen, waarbij de behoeften van deze softwaregebruikers worden benadrukt. Met het gebruik van intuïtieve softwaretoepassingen geven no-code tools een bedrijf meer autonomie over zijn activiteiten. De no-code benadering van applicatieontwikkeling centraliseert de kennisbasis binnen een bedrijf, zodat er weinig behoefte is om codering uit te besteden of externe ontwikkelaars te contracteren.

Digitale marketeers hebben de nodige no-code tools binnen handbereik om de nodige inhoud te genereren om hun bedrijven te promoten. In plaats van een heel team van toegewijde softwareontwikkelaars, vertrouwt de no-code aanpak op een technologische oplossing die de digitale marketeer met gemak kan manipuleren.

Waarom wordt Low-Code No-Code populair?

Kosteneffectief

Low-code, no-code ontwikkeling vermindert de totale kosten van het runnen van een bedrijf. Bedrijven kunnen eenvoudige no-code tools kopen voor hun digitale marketing behoeften zonder een duur team van ontwikkelaars in te huren om te coderen. Digitale marketeers die low-code no-code tools gebruiken om zakelijke toepassingen te creëren, verlagen aanzienlijk de kosten in verband met extra personeel en aanwerving.

Snellere doorlooptijd

Voor marketingteams vergemakkelijkt low-code no-code ontwikkeling bedrijfsveranderingen op een manier als nooit tevoren! In het verleden werd de codering en softwareontwikkeling verzorgd door een I.T.-team en nam het veel tijd in beslag. Nu bieden low-code no-code tools en platforms marketeers een agile applicatieontwikkelingsproces dat bedrijven helpt snel te pivoteren om aan de veranderende behoeften van hun klanten te voldoen.

Nauwkeurige rapportage

Low-code, no-code software biedt ook nauwkeurige gegevens en gedetailleerde rapportage tools. Deze bieden essentiële feedback en bedrijfsinzichten over de effectiviteit van workflowprocessen, productiviteit en klantreacties. Met deze gegevens kunnen bedrijven zich snel aanpassen om zo concurrerend mogelijk te blijven.

Gemakkelijk aan te passen

Low-code, no-code tools verbeteren de gebruikerservaring op elk niveau van het zakelijke marketingproces. Omdat codering niet nodig is, kunnen deze tools relatief eenvoudig de functies van elke digitale marketingapplicatie aanpassen. Met een drag-and-drop intuïtieve interface en vooraf ingestelde sjablonen kunnen digitale marketeers het beste toepassingen creëren die voldoen aan de behoeften van de beoogde gebruikers.

Vereenvoudigd proces

Low-code, no-code tools vereenvoudigen, automatiseren en stroomlijnen het workflow proces van marketing teams. Deze geautomatiseerde workflows maken het voor digitale marketeers aanzienlijk eenvoudiger om samenhangend en efficiënt aan meerdere projecten tegelijk te werken. No-code technologieoplossingen verminderen de behoefte aan codering of de vaardigheden van een ontwikkelaar. Als gevolg daarvan kunnen digitale marketingteams zich richten op hun kernactiviteiten met piekefficiëntie ten gunste van het bedrijf.

Hoeveel sneller is No-Code?

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van no-code tools voor de ontwikkeling van software en applicaties. Oplossingen zonder codering zijn in populariteit gestegen en worden door bedrijven overgenomen als de beste oplossing om concurrerend te blijven in de markt. No-code ontwikkeling is aanzienlijk sneller dan het traditionele proces van het uitbesteden van applicatie codering aan een ander team.

Met no-code tools wordt de doorlooptijd voor de ontwikkeling van softwareoplossingen verkort, omdat er niet daadwerkelijk gecodeerd hoeft te worden. Zelfs oudere, traditionele bedrijven hebben snel no-code tools in hun digitale marketingactiviteiten geïmplementeerd en hebben een verbeterde klantervaring waargenomen. Op basis van hun vele voordelen hebben veel traditionele bedrijven no-code innovaties ingezet als de weg van de toekomst.

Wat zijn de nadelen van no-code?

Veiligheidsproblemen

Het feit dat no-code tools weinig tot geen coderingskennis vereisen is handig voor gebruikers. Echter, omdat het is gemaakt om toegankelijk te zijn voor alle gebruikers, met inbegrip van alle individuen die deel uitmaken van het digitale marketing team van een bedrijf, laat dit enige zorg over de veiligheid van gegevens. Gewetenloze hackers of achteloze personen binnen een marketingteam kunnen privégegevens delen, instellingen manipuleren of andere gebruikers in het team de toegang tot de applicatie ontzeggen. Geavanceerde garanties voor gegevensbeveiliging zijn een belangrijk kenmerk van toepassingen die rigoureus zijn getest en gecodeerd door softwareontwikkelaars. Niet-gecodeerde softwaretools vertrouwen echter op een visuele omgeving en zijn vaak eenvoudiger en gemakkelijker te infiltreren. Marketeers vertrouwen op no-code tools voor hun gemak en eenvoud, dus offeren ze daarbij een zekere mate van beveiliging op.

Minder autonomie

No-code tools stellen bedrijven in staat om applicaties te maken zonder afhankelijk te zijn van coderingsexpertise binnen hun marketingteams en andere afdelingen. De softwaretools die marketingteams gebruiken, kunnen echter een geweldige niet-coderende oplossing bieden, met bepaalde beperkingen. Als de codering, software of gebruiksvoorwaarden van een no-code tool of platform door de oorspronkelijke ontwikkelaars worden gewijzigd, zijn bedrijven aan hen overgeleverd. Ook als niet-coderende software verouderd raakt, zullen bedrijven gedwongen zijn alternatieve oplossingen te vinden en opnieuw te beginnen met hun processen. Bovendien, als de no-code tool plotseling een exorbitante nieuwe vergoeding toevoegt voor toegang tot bepaalde toepassingsfuncties, kan de workflow of marketingstrategie van een bedrijf worden verstoord.

Wat zijn de beperkingen van No-Code?

Schaalbaarheidsproblemen

No-code marketingontwikkelingstools vertrouwen op eenvoudige visuele codeeromgevingen in plaats van op tekst gebaseerde codeerplatforms. Aangezien de codering al is gemaakt door externe ontwikkelaars en wordt gepresenteerd als een template-technologieoplossing, zorgt dit op de lange termijn voor aanpassingsproblemen. No-code toepassingen werken het best voor eenvoudige softwaretoepassingen en zijn minder flexibel voor complexere softwarefuncties.

Moeilijk te differentiëren

Door de gemakkelijke toegankelijkheid van no-code tools heeft iedereen met voldoende geld dezelfde toegang tot marketingtools als uw bedrijf. Dit betekent ook dat toepassingen gemaakt met behulp van de vooraf ingestelde sjablonen van deze niet-coderende platforms op die van uw concurrent kunnen lijken!

Gelukkig zijn er oplossingen zoals AppMaster die niet beperkt zijn in schaalbaarheid. AppMaster bindt u niet; in tegenstelling tot andere platforms kunt u altijd uw broncode meenemen. Met AppMaster bent u net zo beschermd tegen kwetsbaarheden als bij klassieke ontwikkeling. Het is meer dan no-code ontwikkeling AppMaster is AI-ondersteunde codegeneratie die een ontwikkelteam nabootst; je krijgt hetzelfde resultaat voor minder geld en tien keer sneller.

Conclusie

Ondanks deze beperkingen hebben no-code tools de manier veranderd waarop bedrijven hun producten en diensten op de markt brengen. Deze tools helpen ook de workflow van marketingteams te stroomlijnen door de afhankelijkheid van codering of softwareontwikkelaars te minimaliseren. Ze automatiseren processen en besparen waardevolle marketingmiddelen, zoals tijd, energie en geld. Ongeacht de grootte of schaal van uw bedrijf, deze tools kunnen uw bedrijf helpen deel uit te maken van de wereldwijde digitale transformatie! Ons team van low-code no-code technologie consultants kan u helpen de beste oplossingen voor uw bedrijf te kiezen! We plannen graag een consultatie met u in!