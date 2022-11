In 2022 zal PWA naar verwachting het beste van twee werelden kunnen bieden: de toegankelijkheid en het gemak van webbrowsing, met een snellere en veerkrachtigere gebruikersinterface, zoals native mobiele apps, waardoor het zeer acceptabel wordt. Tot die tijd kan het echter de moeite waard zijn om vast te houden aan de ontwikkeling van native mobiele apps als uw project snelheid of hoge prestaties vereist.

Progressive Web Apps Vs. Native Apps: Alles wat u moet weten

Apps PWA's bieden verschillende voordelen die ze veel beter maken dan native mobiele apps. Omdat ze via het web worden gemaakt, zijn PWA's toegankelijk vanuit elke smartphone-browser, ongeacht het besturingssysteem, en bieden ze een ervaring die vergelijkbaar is met die van een smartphone. Gebruikers kunnen ook snel en gemakkelijk een PWA installeren op het startscherm van hun telefoon door een snelkoppeling toe te voegen aan het startscherm zonder een app store te bezoeken.

PWA's zijn al begonnen met het vervangen van native mobiele apps op sommige gebieden, zoals video streaming apps waar zware gebruikersinterfaces overbodig zijn. Het is echter essentieel om te begrijpen dat er in de toekomst nog veel ruimte is voor verbetering.

Zullen PWA's Native Apps vervangen?

Hoewel PWA's beter zijn dan een native mobiele app, zijn ze niet noodzakelijkerwijs handiger of gebruiksvriendelijker. Uw bedrijfsapplicatie kan grote flexibiliteit krijgen bij het maken van een native mobiele app, omdat u de interface kunt ontwerpen zoals u dat wilt. U heeft deze keuze van flexibiliteit niet als u besluit een PWA te ontwikkelen in plaats van een native mobiele app voor uw zakelijke behoefte.

In tegenstelling tot een native mobiele app, moeten Apps PWA's zich houden aan internet site ontwikkeling technologieën zoals HTML en CSS, wat betekent dat er geen manier is om ze aan te passen buiten eenvoudige veranderingen zoals kleuren en lettertypen. Er is geen optie voor hardwareversnelling, hoewel animaties er net zo soepel uitzien als bij native mobiele apps.

Hoewel deze nadelen voor sommige bedrijven als veel kunnen klinken, zou het voor anderen geen probleem moeten zijn, omdat de meeste bedrijven geen zware aanpassingen nodig hebben. Een bedrijf met veel klanten zal bijvoorbeeld niet de inhoud van elk bericht dat de app weergeeft hoeven weer te geven. Toch zullen hun gebruikers het gemak van een consistente toegang tot de inhoud waarderen.

Wat is het verschil tussen een native app en een webapp?

PWA's verschillen in een aantal belangrijke opzichten van native webapps. Ze kunnen bijvoorbeeld worden geïnstalleerd op een startscherm zoals native apps, maar ze kunnen ook offline draaien zoals native apps. Een ander groot verschil is dat Progressive internet site Applications client-side routing gebruiken om te bepalen welke inhoud een gebruiker bekijkt, terwijl native web app vertrouwt op server-side routing om dezelfde bepaling te maken.

Een PWA zal client-side routing gebruiken wanneer een gebruiker de internetsite voor het eerst bezoekt, maar zal overschakelen naar server-side routing zodra het is geïnstalleerd op een startscherm. Met client-side routing kan de Progressive Internet site Application, in tegenstelling tot de native apps, opdrachten en gegevens van de client naar de server sturen, terwijl server-side routing voorkomt dat de Progressive internet site Application gegevens verstuurt.

De inhoud die u kunt weergeven in een Progressive internet site Applicatie hangt af van de hoeveelheid informatie die online beschikbaar is. Stel bijvoorbeeld dat u een e-commerce internetsite gebruikt om teddyberen te verkopen. In dat geval kan uw bedrijf het maken van een Progressive Internet site Application vermijden, omdat teddybeerproducten moeilijk weer te geven zullen zijn zonder server. Aan de andere kant, als u een app maakt voor een kleding- of juwelierszaak die online producten verkoopt, dan is het waarschijnlijk goed om een Progressive Internet Site Application te maken.

Moet men voor de native app gaan?

Als je specifieke hardware op een smartphone nodig hebt, dan is het waarschijnlijk het beste om geen PWA's te maken, maar te gaan voor native mobiele apps. Dat is ook het geval als uw bedrijf toegang wil tot gevoelige informatie die niet toegankelijk is via een browser.

Hiervoor kun je terecht bij een bekend no-code platform, AppMaster, dat je kan helpen om snel een native app of mobiele app te bouwen. Het bedrijf biedt verschillende tools om gemakkelijk native mobiele apps te ontwikkelen die aan uw eisen voldoen, waaronder een drag-and-drop tool, een kit waarmee u de native app en het ontwerp ervan kunt controleren, en een offline editor om offline functionaliteiten te creëren.

Voordelen van het gebruik van AppMaster:

Gebruikers kunnen het gebruiken om met gemak aanpasbare native mobiele apps te bouwen.

Ondersteunt Kotlin/Jetpack kan worden gewerkt met Swift UI toegankelijk voor alle mobiele telefoons.

De toepassing kan bouwen in een korte tijd en kan snel worden gelanceerd op de Google Play store.

Ondersteunt alle soorten besturingssystemen, dat wil zeggen, Android en iOS.

Er is een uitgebreide verzameling widgets beschikbaar om webapps te ontwikkelen en aan te passen.

Native mobile apps op dit platform hebben toegang tot alle soorten sensoren en hardware op de smartphone.

U kunt internetsite-apps ontwikkelen die op de achtergrond kunnen draaien.

Een nieuw niveau voor offline app-ervaring.

Bedrijven kunnen native mobiele apps of hier gebouwde apps gebruiken om de betrokkenheid van klanten te vergroten.

Wat is het verschil tussen een Web App en een Progressive Web App?

Een webapp is een app die wordt gebouwd met behulp van een standaard netwerkbrowser zoals Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari. Het verschil tussen een webapp en een progressieve app is dat de laatste is gebouwd met HTML5, CSS3 en JavaScript in plaats van met browser-specifieke functionaliteit.

Gmail, Facebook Messenger en Apple's Mail-applicatie zijn bekende voorbeelden van webapps die u gemakkelijk kunt herkennen. Ze zijn gebouwd met JavaScript en HTML5. Ze hebben dezelfde URL, maar verschillende bestandsextensies. Een web app extensie is .html, terwijl de PWA's een browser app is. Het proces om ze te bouwen is totaal verschillend, wat ligt in hun broncode.

De Progressive Web Application-technologie is populair geworden omdat het een lichtere manier biedt om een app te bouwen die op alle besturingssystemen werkt. Met Progressive Web apps kunnen gebruikers een carrousel van internetsites bouwen en onderhouden naast de bladwijzers en tabbladen van hun browser door ze persistente gegevensopslag en laadtijdcaching te geven. PWA's kunnen ook worden toegevoegd aan mobiele startschermen en bieden een app-achtige gebruikerservaring.

Is PWA beter dan React Native?

Als je native apps wilt maken, dan is React Native een open-source framework waarmee je iOS- en Android-apps kunt bouwen in een ecosysteem dat het React-framework van Facebook volgt. React Native is een eenrichtingscommunicatieplatform, wat betekent dat er geen manier is voor de server om terug te communiceren met de client. Deze functie maakt het voor ontwikkelaars mogelijk om cross-platform apps te bouwen.

Aan de andere kant zijn Progressive internet site Applications netwerktechnologieën die JavaScript gebruiken op zowel mobiel als desktop. PWA geeft gebruikers toegang tot netwerkpagina's vanuit de bladwijzers van hun browser en stelt hen in staat de inhoud onmiddellijk te laden zonder een server nodig te hebben. Het betekent dat u internetsites kunt bouwen en openen via elk mobiel of besturingssysteem.

Wat is het voordeel van PWA ten opzichte van een native app?

PWA's maken het mogelijk voor gebruikers om naadloos toegang te krijgen tot een internetsite zonder de noodzaak om een app te starten. Dus, het zal de gebruiker in staat stellen om Progressive Web Application sites te openen vanaf het startscherm en offline te draaien zonder enige problemen.

Met PWA's kunnen ontwikkelaars zich ook concentreren op het bouwen van de essentiële onderdelen van hun sites in plaats van iets te laten ontwikkelen door verschillende ontwikkelaars, waaronder native applicatieontwikkelaars.

Apps PWA's zijn minder veeleisend voor ontwikkelaars ook in vergelijking met native apps. Bovendien nemen Progressive Internet site Application mobiele apps minder ruimte in beslag op de harde schijf van een mobiele telefoon en vereisen ze geen internetverbinding wanneer ze worden geopend of ververst.

Conclusie

Omdat PWA's worden gebouwd met behulp van webtechnologieën, hoeven ontwikkelaars minder verschillende versies van mobiele apps te bouwen. Bovendien biedt een Progressive Web Application gebruikers een soortgelijke ervaring als native apps, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor bedrijven en startups.

Apps PWA's zijn een efficiënte oplossing voor ontwikkelaars die minder tijd en geld kwijt zijn aan het bouwen van mobiele apps en internetsites. Progressive Internet Applications zijn echter niet de meest geschikte oplossing voor een hardware-intensieve app die toegang tot specifieke hardware op de smartphone vereist.