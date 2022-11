API (App Programming Interface) is een interfaceprogramma dat helpt bij de interactie met andere software, zoals een gebruikersinterface (UI). Het is het primaire toegangspunt voor een website en app, inclusief integratie met derden, en maakt het leven van ontwikkelaars gemakkelijk. Dit artikel is bedoeld voor degenen die overwegen API's te gebruiken in hun codeerprojecten. Laten we eens kijken, wat zijn API's?

API's bieden een manier voor een app om met elkaar te communiceren. Een app kan bijvoorbeeld gegevens opvragen bij een andere app en daar gegevens voor terugkrijgen. De API (Application Program Interface) component kan ook de functionaliteit van één app toestaan, en de tweede app kan er gebruik van maken. Het World Wide Web Consortium (W3C) definieert een API als "een set subroutine definities, protocollen en diensten voor het bouwen van software apps."

Hoe leer ik API integratie?

API's worden gebruikt in allerlei soorten apps, van kleine projecten zoals schoolprojecten tot grootschalige wereldwijde diensten zoals Google Maps of Facebook. De beroemde Tweet-knop van Twitter is bijvoorbeeld een API-dienst die uitvoerbare code kan aanroepen en namens de gebruiker een tweet kan versturen (hoewel dit in recente versies is veranderd en de meeste functionaliteit deel uitmaakt van de pagina).

Iedereen is nieuwsgierig naar deze bijzondere eigenschappen van API's en hun functionaliteiten. Voor een beter begrip moet je de API's vanaf hun basis leren kennen. De documentatie van de app programmeer interface is altijd het beste, maar als je alleen maar een W3C API website hebt, kun je toch veel te weten komen, en snel ook!

Het W3C heeft een API ingangspunt, waar je links kunt vinden naar tools, hulpmiddelen, voorbeelden en vele andere waardevolle zaken. Als u op Windows of Linux zit, heeft het W3C een online API service documentatie tool waarmee u API en verschillende API's kunt testen. Er zijn ook HTML5-gebaseerde tools en mobielvriendelijke apps. Naast het W3C heeft Google een paar goede bronnen:

Google biedt veel API's voor toegang tot informatie van hun diensten. Een van die API's is de Google Maps API. Dit hulpmiddel is een geweldige manier om over API's te leren, omdat het HTML en JavaScript gebruikt, die vertrouwd zouden moeten zijn voor iedereen die een zakelijke webapp ontwikkelt.

Verschillende stappen die betrokken zijn bij het leren van API Integratie zijn:

Begrijp wat API's doen.



Begrijp de verschillende soorten API's.



Leren over W3C API en Google API.



De beschikbare diensten identificeren die toegankelijk zijn via een API.



API's integreren om een werkend systeem of programma te produceren met uw code en API testen.



Leer en begrijp de tools, scripttaal, programmeertalen, frameworks en ontwerpstijl om je systeem te integreren met een bestaand systeem door middel van API integratie.



Probeer collecties te implementeren die nodig zijn voor interactie met een via een API geïmplementeerde dienst en leer hoe je API-collecties kunt testen in je code, zoals JSON objectmodel of A<naam>Objectmodel, enz.



Hoe start ik een API?

Er is een sleutel tot het creëren van een API. Een van de gemakkelijkste is het gebruik van een online dienst. Veel online diensten stellen u in staat om App Programing Interface gratis of tegen geringe kosten te ontwikkelen en te testen. Een voorbeeld daarvan is no-code AppMaster, een uitstekend en zeer betrouwbaar platform voor het bouwen en uitvoeren van API's. Bij het ontwerpen en documenteren van een API-sleutel is de specificatie van groot belang. De specificatie (of spec) vertelt andere ontwikkelaars hoe ze uw API kunnen gebruiken en wat ze moeten doen om ermee te communiceren.

Wat heb ik nodig om te beginnen?

U heeft een aantal zaken nodig om met uw test API te beginnen:

Een domeinnaam

Een plaats om de code te hosten, zoals GitHub of SourceForge

Een HTTP server zodat u uw code lokaal kunt draaien.

In welke taal moet mijn API geschreven worden?

Er zijn geen regels voor het maken van een API sleutel. Het hangt af van uw behoeften, maar enkele veel voorkomende keuzes zijn:

PHP

Java

Ruby

Net

Wat is het voordeel van het creëren van een API?

Het creëren van een API-sleutel stelt u in staat om uw code georganiseerd te houden en uw werk te versieëren. Maak een interne app voor een bedrijf of instelling. Je kunt het gebruiken om een dienst aan te bieden waar andere werknemers geen toegang toe hebben, tenzij ze specifieke toestemming krijgen om het te bekijken. Het bouwen van een API heeft echter nog veel meer voordelen dan de meeste programmeertalen.

U vermindert de hoeveelheid repetitieve code die nodig is om uw app te maken

U kunt een veiligere gebruikersomgeving creëren, omdat alleen specifieke mensen naar eigen goeddunken toegang hebben tot de gegevens.

API Eindpunten

API Endpoints zijn specifieke methoden die een adverteerder kan gebruiken voor interactie met uw app om informatie op te halen. Deze methoden kunnen JSON, XML en andere zijn. Elke URL moet een techniek hebben die wordt aangevraagd, zoals GET of POST.

Gebruik van API-eindpunten

Een API endpoint is een digitale locatie waar API resource requests krijgen. Het endpoint is dus in wezen een URL (Uniform Resource Locator) die resource informatie geeft. Hieronder volgen enkele belangrijke bullet points over API endpoint kenmerken.

Definieer en gebruik de naam van de endpoint URL



Definieer en gebruik de HTTP methode



De request body en zijn parameters bepalen



Definieer indien nodig de authenticatiestrategie



Voor het gemak wordt aan elk eindpunt een extra parameter gekoppeld. Net als bij het maken van een functie in andere programmeertalen, moet u eindpunten of deze eindpunten opnemen in uw broncode, dus zorg ervoor dat u uw eindpunten of eindpunten declareert in een headerbestand bovenaan uw broncode.



Wat is een API endpoint?

Het eindpunt is een API component

Het eindpunt is de bronlocatie

API haalt bronnen op door gebruik te maken van endpoint URLs

Het eindpunt is één einde van het communicatiekanaal

Wat is een API voor een beginner?

Een API voor beginners is een verzameling methoden en functies die een app of programma gebruikt om te communiceren met een andere app of programma. Ze worden in de informatica ook wel "methoden" genoemd.

Gebruikers kunnen een API gebruiken om informatie van andere programma's te verkrijgen, gegevens te verkrijgen, en meer. In de wereld van de iPhone kunt u bijvoorbeeld een API gebruiken die beschikbaar is op uw app om gegevens te ontvangen van een andere app, zoals die van Facebook, Twitter, enz. via de App Store van Apple.

Hieronder volgen enkele van de verschillende soorten API's:

Op XML gebaseerde API's

Deze staan ook bekend als Web Services API's en REST API's (representational state transfer). Het enige verschil tussen XML-gebaseerde en Web Service API's is hun syntaxis. Op XML gebaseerde API s ondersteunen alle belangrijke webbrowsers, waaronder Internet Explorer, Safari, Chrome en Firefox op Windows, OSX en Linux; Internet Explorer 9+ op Windows Phone en andere webbrowsers. - RESTful API s: Dit is een soort moderne API. Het gebruikt minder bandbreedte dan andere formaten zoals SOAP. NET.

SOAP API s

Dit zijn oudere types om API te testen. Het gebruikt XML, maar heeft zijn syntaxis. Webdiensten worden geüpload en gedownload met HTTP als protocol. HTTP is een van de meest gebruikte protocollen in de meeste met internet verbonden apparaten, van computers tot smartphones.

Remote Procedure Calls (RPC)

Remote procedure calls gebruiken SOAP bovenop HTTP voor communicatie tussen client en server in een API-toets. Het is een relatief nieuwe manier om API's te creëren. Het omvat eindpunten op afstand voor de client om gegevens te verzenden en te ontvangen en commando's door te geven.

Generalized Object Modeling Language (GOML): Dit is een nieuwer formaat voor het maken van API's die geen details van eerdere verzoeken bewaren. In plaats daarvan wordt de methode in andere programmeertalen een functie genoemd. Het enige nadeel is dat het geen event systeem heeft, maar Apple heeft het gebruikt om de "swoosh" in de iPhone en Camera app service te maken.

Integreert u met een API?

Zodra u een API voor een nieuwe app hebt ontdekt, ontworpen en gemaakt, is de volgende stap om de app te integreren in de rest van uw systeem. Zodra je dat hebt gedaan, is het tijd om te beginnen met programmeren.

Voordat je begint met het integreren van een API-sleutel in je project, zijn er twee dingen die je moet doen:

Leer hoe u vereiste gegevensmodellen kunt gebruiken en maken.

Leren werken met alle verschillende soorten gegevens.

Zodra u met succes leert hoe dit te doen, is de volgende stap eigenlijk om te beginnen met het maken van uw app voor het project. Je moet bedenken wat voor soort informatie je wilt verzamelen en hoe je die wilt presenteren in de API-eindpunten.

Bij het ontwerpen van uw systeem is het essentieel om na te denken over de vereiste informatie en wat voor relaties er tussen die informatie bestaan.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Maak een online systeem dat de inhoud van een website bijhoudt.

De website heeft verschillende artikelen met titels en auteurs (dataset).

De website heeft thumbnails voor elk artikel (dataset).

De gebruiker selecteert een artikel op de homepage (opdracht).

Het commando passeert uw programma en vraagt een specifiek artikel op uit de database.

Is de API gemakkelijk te leren?

Als je besluit een app te bouwen met een (Application Program Interface key) API als uitgangspunt, ja! Er is elke dag een nieuwe app. De API-eindpunten zijn ontworpen en gemaakt met een toenemende complexiteit, waardoor ze gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen zijn. Met het aantal API's op de markt is het voor ontwikkelaars gemakkelijk om te vinden wat ze nodig hebben.

En wanneer u leert hoe u uw API (Application Program Interface) moet gebruiken, zal het maken van een app met dezelfde technologie essentieel zijn. De no-code platformontwikkelaar AppMaster is een voorbeeld van zo'n dienst om snel uw API te bouwen. API-eindpunten zijn essentieel bij het leren van API (Application Program Interface). API endpoints zijn talrijk en gevarieerd.

De API-eindpunten zijn de essentiële en waardevolle methoden bij het integreren van de API in een project. Bij het ontwikkelen van een API key moet je nadenken over verschillende methoden zoals create, read, update en delete (CRUD) samen met parameters. Je moet al deze parameters beschrijven voordat je aan je project werkt. Hieronder volgen enkele van de verschillende methoden die je kunt gebruiken voor interactie met API endpoints:

GET

Deze methode wordt gebruikt om gegevens van een URL op te halen. Ze wordt ook gebruikt om de volledige inhoud van een HTML-pagina in een API op te halen. Als u bijvoorbeeld alle informatie over een bepaalde gebruiker in een API wilt krijgen, vraagt u zijn profiel op de server op. De server stuurt dan het antwoord terug.

POST

Als je gegevens terug wilt sturen naar je server en ze wilt laten opslaan, dan heb je deze methode nodig. Het wordt gebruikt om een nieuw item in je API aan te maken. Om dit te doen, specificeer je het type verzoek in je API (bijvoorbeeld een blog post).

PUT

Deze methode wordt gebruikt om gegevens in een database bij te werken. Als je in een API de gegevens in een bepaalde database wilt wijzigen, gebruik je deze methode. De server stuurt dan een melding terug of de gegevens met succes zijn bijgewerkt of niet.

DELETE

Deze methode verwijdert een item uit uw database. Om dit verzoek te doen, moet je de overeenkomstige URL in je API-programma aanroepen. Om te begrijpen hoe deze methoden door uw browser worden uitgevoerd, moet u API en API endpoints bestuderen.

Kan ik mijn API creëren?

Ja, u kunt uw API creëren uit de ruime keuze van beschikbare API's, en het is eenvoudig om een nieuwe te creëren. U moet de code uploaden naar GitHub of een cross-platform SDK downloaden en beginnen met de ontwikkeling van uw API. U kunt ook de hulp inroepen van een bekend platform, AppMaster, voor het maken van uw API.

Een eigen gegevenstype of filter maken is ook mogelijk, maar niet noodzakelijk. Als je wilt werken met een uniek gegevenstype of filterfunctionaliteit, dan heb je een Identity Provider nodig om deze functionaliteit aan je klanten te bieden als je API (Application Program Interface) test.

Leren is tijdrovend en kost tijd om het onderwerp te begrijpen zonder goede instructies of uitleg. Het is juist van toepassing op API-ontwikkeling; daarom is het beter om na te gaan hoe andere ontwikkelaars hun API's hebben ontworpen. Bent u eenmaal bekend met het onderwerp, dan kunt u met AppMaster beginnen met het bouwen van uw Application Program Interface (API) app voor uw project. Als u een bestaande API-sleutel wilt gebruiken, ga uw gang. Maar als u uw eigen app wilt maken en deze aan de tijd wilt aanpassen, probeer dan AppMaster om de app voor uw bedrijf te ontwikkelen.

Met behulp van API's kunt u zoveel apps bouwen als u wilt. Ook kunt u gaan programmeren met elke programmeertaal die aan uw behoeften voldoet. Maar omdat API's heel anders zijn opgebouwd dan andere soorten programma's, moet iemand met programmeerervaring het proces vanaf nul leren. AppMaster maakt het programmeren een stuk eenvoudiger en helpt u een betrouwbaardere en creatievere app voor uw bedrijf te maken.

Er zijn veel voordelen die we kunnen halen uit het ontwikkelen van een API-sleutel. Om te beginnen zal uw app aantrekkelijker worden voor uw gebruikers omdat hij broninformatie kan verstrekken. Ook kunt u gemakkelijk uw gegevens beter beheren omdat een app overal gemakkelijk toegang heeft. De veiligheidskwesties in verband met het testen van API (Application Program Interface) worden ook aangepakt doordat er geen gevoelige gegevens over het netwerk hoeven te worden verstuurd. Het zorgt ervoor dat niemand toegang krijgt tot test-API (Application Program Interface), wat anders later problemen zou kunnen veroorzaken.

Laatste gedachten

API's kunnen zeer nuttig zijn voor uw bedrijf omdat ze gegevens uit de cloud verzenden en ontvangen en als sleutel fungeren. Het is flexibel om API (Application Program Interface) te testen, zodat u ze kunt gebruiken om met gemak een app te maken. Ook is het niet nodig dat uw mobiele app-dienst verbinding maakt met uw back-end, omdat uw API (Application Program Interface) dat voor u doet. Als je een app wilt bouwen die gegevens verzamelt, kijk dan eens naar het ontwikkelen en testen van API-functies (Application Program Interface) die worden aangeboden door AppMaster. AppMaster is een platform gericht op het helpen van bedrijven om binnen enkele minuten hun API te bouwen zonder enige ervaring. Het doel van het platform is om de processen van het creëren en testen van API's in een mum van tijd te vereenvoudigen.

Het platform biedt alle belangrijke functionaliteiten om een API te testen en een API-uitvoering te ontwikkelen. Zodra u een API (Application Program Interface) hebt gemaakt, kunt u deze gebruiken als uitgangspunt om uw apps te maken. Daarna kunt u uw diensten promoten en meer klanten krijgen. Bezoek AppMaster voor meer informatie over no-code Apps en API-ontwikkeling.