De wereld verandert, en dat kunnen we allemaal ervaren. Tot enkele jaren geleden gebruikten we onze telefoons alleen om te bellen, onze vrienden te sms'en en op het internet te surfen. Vandaag gebruiken we ze om boodschappen te doen, te betalen aan de kassa's van winkels, in te checken op de luchthaven, enzovoort.

In hun poging met de tijd mee te gaan, richten alle bedrijven zich op innovatie, en het hoofdthema - als het om innovatie gaat - is digitale automatisering. Betekent dit dat coderen zo belangrijk wordt dat het nu een noodzakelijke vaardigheid is in deze nieuwe geautomatiseerde wereld?

In dit artikel beantwoorden we deze vraag door te analyseren wat digitale innovatie inhoudt, hoe belangrijk het wordt in de nieuwe geautomatiseerde wereld, en hoe coderen een vereiste vaardigheid wordt. Zoals we zullen zien, is het meer dan coderen, het is programmeren - het vermogen om software te maken - dat essentieel wordt in de zakenwereld van vandaag; en hoe low-code no-code apps innovatie kunnen stimuleren. Zoals we zullen zien, is leren coderen niet de enige haalbare route.

Wat is digitale innovatie?

Digitale innovatie is het gebruik van technologie - software- en hardwareoplossingen - om de workflow en productiviteit van bedrijven te verbeteren. Automatisering is een groot onderdeel van digitale innovatie: een van de belangrijkste manieren om de workflow van een bedrijfsteam te verbeteren is door zoveel mogelijk processen binnen de productieketen te automatiseren. Maar automatisering is ook betrokken bij het verbeteren van de ervaring van de klant, het aanbieden van nieuwe diensten en producten en het creëren van nieuwe en volledig digitale bedrijfsmodellen.

Waarom wordt automatisering steeds belangrijker?

Digitale automatisering wordt erg belangrijk in onze dagelijkse ervaring: in een notendop is dit de belangrijkste reden waarom automatisering belangrijk wordt en waarom je als ondernemer of professional deze factor niet over het hoofd kunt zien. Wij graven echter altijd graag dieper en geven een meer gedetailleerde analyse: als we de zaken goed bekijken, merken we dat automatisering niet alleen belangrijk, maar ook essentieel is.

Tijdens de pandemie was het web voor velen het enige contact met de buitenwereld. En het was niet alleen een kwestie van communiceren met vrienden en familie: het internet was de plek waar je terecht kon als je een cursus moest volgen, contact moest leggen met je werkteam, door hardloopschoenen moest bladeren als je een nieuw paar nodig had, eten of boodschappen moest bestellen, enzovoort. We moeten ons nu afvragen: zijn de dingen veranderd na de pandemie?

Blijkbaar niet: de ervaring van gebruikers met bedrijven - in bijna elke sector - begint altijd online. Ze beginnen niet alleen online, maar verwachten ook dat ze zoveel mogelijk aspecten en interacties online kunnen regelen. Als ze zoeken waar ze online een afhaalmaaltijd kunnen kopen, en ze komen terecht op uw browser, zullen ze zeker zoeken naar een manier om rechtstreeks vanuit de app of website te bestellen: ze zullen het restaurant alleen bellen als ze geen geautomatiseerde manier van bestellen vinden.

Dit is slechts een voorbeeld, maar het is wat er gebeurt met alle interacties tussen klanten en bedrijven. Bedrijven moeten deze dynamiek erkennen en in de richting van automatisering bewegen.

Heeft automatisering enig voordeel voor bedrijven?

Vanwege alle aspecten die we net hebben gezien, is automatisering niet alleen belangrijk, maar essentieel voor het voortbestaan van bedrijven in elke sector. Maar is het een prijs die bedrijven moeten betalen, of leveren automatisering en software voordelen op voor bedrijven?

Het korte antwoord is dat bedrijven dankzij programmering en software weliswaar met hun tijd meegaan, maar ook veel voordelen kunnen benutten:

automatisering verhoogt de productiviteit omdat veel taken sneller en beter worden afgehandeld;

automatisering verhoogt het aantal klanten dat u per dag kunt behandelen

software trekt klanten aan omdat het publiek - aan het begin van de jaren '20 - steeds meer gewend is deze te gebruiken, of het nu gaat om een website, een mobiele app of een webapplicatie.

Met deze eerste twee paragrafen wilden we het belang van geautomatiseerde software in de wereld van vandaag bespreken, zodat we nu een bewuster antwoord kunnen geven op onze oorspronkelijke vraag: is coderen tegenwoordig een vereiste vaardigheid?

Is coderen tegenwoordig een vereiste vaardigheid?

Als de wereld de richting uitgaat van digitale innovatie en automatisering, dan moeten we verwachten dat coderen een steeds waardevollere vaardigheid wordt op de werkplek. Dit is iets dat we kunnen afleiden uit onze eerdere beschouwingen, maar gegevens bevestigen het: een rapport uit 2019 van het Bureau Labor of Statistics van de Verenigde Staten bevestigt dat meer dan de helft van de toekomstige banen in computer- en informatietechnologie zal liggen en niet alleen in de sectoren computer, maar ook wetenschap, techniek, wiskunde en meer.

Maar niet alleen computertechnici zijn programmeurs. Maar van deze nieuwe banen, zegt het Bureau voor de Statistiek, zal 21% bestaan uit softwareontwikkelaars. Laten we een ander rapport nemen, dit keer van 2020. In een artikel in Forbes van dat jaar staat dat automatisering zo belangrijk wordt dat je, als je in de toekomst een baan wilt hebben, beter kunt leren coderen of een product kunt ontwerpen.

Uit onze discussie en de twee genoemde rapporten kunnen we opmaken dat coderen inderdaad een vereiste vaardigheid wordt op de werkplek. Ontwikkelaars hebben veel meer zekerheid op de arbeidsmarkt, en leren coderen wordt steeds populairder onder studenten wereldwijd.

De vraag naar programmeurs is eigenlijk zo groot dat we hadden kunnen verwachten dat steeds meer mensen hun oude baan of carrière zouden opgeven en zouden gaan leren coderen om betere banen te vinden en hun kansen te vergroten. Dit gebeurt echter niet. Leren coderen en een traditionele programmeur worden is nog steeds niet aan de orde. Waarom, als de kansen op werk zo aantrekkelijk zijn? Waarom, als coderen zo'n vereiste vaardigheid is?

Waarom is er een tekort aan programmeurs?

Dat er minder programmeurs zijn dan waar bedrijven naar op zoek zijn, komt niet alleen door de grote vraag. Als we dieper kijken, zijn er andere redenen waarom niet iedereen die een baan zoekt programmeur wordt.

Programmeercursussen zijn duur

Leren coderen kan erg duur zijn. Programmeercursussen die je voorbereiden om een professionele ontwikkelaar te worden (geen amateur) kunnen tussen de 10.000 en 20.000 dollar kosten. Veel gezinnen kunnen het zich niet veroorloven om coderingscursussen voor hun kinderen te betalen, en veel studenten en werknemers op zoek naar een nieuwe carrière kunnen het zich niet veroorloven om zoveel uit te geven aan programmeerlessen.

Programmeercursussen zijn niet voor iedereen toegankelijk

Programmeercursussen - die waarmee je coderen kunt leren van nul tot ontwikkelaarsniveau - accepteren vaak maar een bepaald aantal studenten per jaar. Daarom is het onwaarschijnlijk dat je, als je niets weet over programmeren en coderen, wordt toegelaten tot deze scholen: dit maakt het moeilijker voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe carrière om deze verandering daadwerkelijk te maken.

Code leren is tijdrovend

Programmeercursussen zijn vaak fulltime. Dit is vaak geen probleem voor studenten, maar als je een baan hebt of een bedrijf runt, kan het erg moeilijk worden om de tijd te vinden om je programmeerlessen te volgen en te oefenen met coderen. Veel mensen moeten hun oude baan opzeggen om te leren coderen, en veel mensen kunnen zich dat gewoon niet veroorloven.

Leren coderen is moeilijk

Het leren van code, en het leren van dat type code waarmee je automatisering en geautomatiseerde software kunt maken, is niet gemakkelijk. Veel computernerds vinden het misschien gemakkelijk, maar coderen, programmeren en software maken is niet voor iedereen weggelegd.

Terughoudendheid om te beginnen

Omdat coderen moeilijk is, omdat we weten dat het niet voor iedereen is weggelegd, zijn veel mensen gewoon terughoudend om zelfs maar te beginnen aan dat coderingsleerpad. Bovendien kunnen degenen die erover denken om van carrière te veranderen zich terughoudend voelen om opnieuw te beginnen: ze hebben misschien hun diploma's en erkenning, en nu moeten ze van nul beginnen, omringd door tieners.

Uit wat we tot nu toe hebben besproken, kan het lijken alsof automatisering en codering weliswaar het heden en de toekomst van de arbeidsmarkt zijn, maar dat het voor veel mensen nog steeds onmogelijk is om er toegang toe te krijgen, en voor anderen is het gewoon te laat.

Maar - en dit is het belangrijkste stuk informatie dat we in dit artikel delen - coderen en programmeren evolueren in een richting die steeds meer mensen in elke sector toegang zal geven - en al geeft - tot coderen zonder te leren coderen!

Hoe kunt u over de vaardigheden beschikken zonder te leren coderen

De wereld van de codering is zeer dynamisch: hij is geëvolueerd met nieuwe programmeertalen en integratie. De laatste update in de wereld van de codering zijn echter de no-code apps. In het tweede deel van dit artikel verkennen we wat no-code is, hoe no-code apps werken, hoe het automatisering en nieuwe banen toegankelijk maakt voor iedereen, en hoe je nu al kunt beginnen met coderen zonder te leren no-code apps te gebruiken!

Wat is no-code

No-code (low-code) is een vrij nieuwe benadering van coderen, programmeren en softwareontwikkeling. Zoals de definitie suggereert, is no-code (low-code) een manier van coderen waarbij eigenlijk niet wordt gecodeerd of, in ieder geval, geen gebruik wordt gemaakt van programmeertalen. Maar hoe zou je kunnen coderen zonder te coderen met programmeertalen?

No-code (en low-code) is alleen mogelijk met low-code no-code apps. Deze no-code apps zijn ontwikkelende softwareomgevingen die een visuele interface en vooraf gebouwde software-elementen bieden die gebruikers kunnen gebruiken om hun app of software te maken.

Verschil tussen no-code en low-code

We hebben het tot nu toe gehad over no-code aan de ene kant en low-code aan de andere kant: zoals u gemakkelijk kunt raden, zijn no-code en low-code niet hetzelfde, ook al lijken ze op elkaar en zijn ze vaak mogelijk binnen hetzelfde platform.

Low-code is een aanpak die slechts weinig codering vereist. De gebruiker, die de ontwikkelaar is, kan de vooraf gebouwde software-elementen gebruiken, maar dan moeten ze - om het perfecte niveau van integratie te bereiken en een goede gebruikerservaring te garanderen - traditionele codering gebruiken. Dit betekent dat ontwikkelaars die de low-code programmeeraanpak gebruiken, een bepaalde programmeertaal moeten kennen.

Low-code no-code apps zijn een ware revolutie omdat de gebruiker (de gebruiker van de low-code no-code app, dat wil zeggen de ontwikkelaar) geen enkele programmeertaal hoeft te kennen. Low-code no-code apps zijn zo flexibel en compleet dat ze gebruikers in staat stellen complete en goed functionerende software te maken, met een eersteklas gebruikerservaring, zonder ook maar één regel codering te gebruiken.

No-code low-code platforms

De beste low-code no-code app of software platforms zijn degene die de gebruiker in staat stellen apps te maken zonder gebruik te maken van enige codering of programmeertalen, maar die toegang bieden tot de back-end code. Met andere woorden, de beste no-code low-code softwareplatforms zijn degene die low-code kunnen worden als een ontwikkelaar toegang wil tot de back-end code en deze wil bewerken. Alleen met deze mogelijkheid kunnen programmeurs volledig vrij zijn en hebben ze geen grenzen aan hun programmeerervaring.

AppMaster staat bekend als een van de beste low-code no-code apps in omloop: het biedt een visuele interface die de codeerervaring vergemakkelijkt en soepeler maakt, en het biedt ook toegang tot de back-end code om deze op te slaan, te exporteren of te bewerken.

Waarom AppMaster de meest aanbevolen no-code app is

Door te analyseren wat AppMaster tot de meest aanbevolen no-code app maakt, hopen we dat we je kunnen helpen begrijpen hoe je een eersteklas no-code app kunt herkennen, één die je kunt gebruiken voor het creëren van je eigen geautomatiseerde processen en één die je in staat stelt een softwareprogrammeur te worden.

Toegang tot backend-code

Zoals gezegd is de mogelijkheid om de code te bewerken belangrijk om volledige controle te garanderen over de software die de programmeur maakt.

Integraties

Wanneer de no-code app goed geïntegreerd is met andere apps en platforms, wordt het toevoegen van functionaliteiten en het coderen nog eenvoudiger.

Gemakkelijke lancering

De beste no-code apps bieden ook tools waarmee u de zojuist gemaakte app kunt lanceren in alle belangrijke beschikbare winkels, zodat u deze gemakkelijk kunt verspreiden onder uw medewerkers of klanten.

Flexibiliteit

Een no-code app moet software programmeurs niet alleen volledige vrijheid bieden door toegang te geven tot backend code. Zelfs software programmeurs die geen programmeertalen willen gebruiken, moeten geen beperkingen hebben in hun programmeerervaring.

No-code belang in de komende arbeidsmarkt

Met de no-code low-code aanpak helpen we niet alleen de democratisering van technologie, maar ook de democratisering van coderen, programmeren en automatisering. En dat kan een grote kans zijn in een wereld waar coderen een fundamentele vaardigheid wordt op de arbeidsmarkt.

De no-code, low-code aanpak zorgt dus niet alleen voor een revolutie in de wereld van de programmeersoftware, maar ook op de arbeidsmarkt. Met no-code low-code wordt de codeerervaring gemakkelijker en worden de vereiste vaardigheden voor velen toegankelijker.

Dit betekent echter niet dat er geen vaardigheid geleerd hoeft te worden. No-code low-code is nog steeds een vaardigheid, een vereiste vaardigheid als u programmeur wilt worden of als u processen binnen uw bedrijf wilt automatiseren, maar het is veel gemakkelijker om op het punt te komen waar:

je processen voor je bedrijf kunt automatiseren, software kunt maken die de gebruikerservaring verbetert, en mobiele apps voor je klanten kunt maken zonder een softwareontwikkelaar in te huren (omdat de vraag naar programmeurs zo hoog is, zijn hun diensten vrij duur);

zelf programmeur worden en beginnen met het verkopen van programmeer- en codeerdiensten.

In plaats van te leren coderen, leer je no-code, wat een sneller en gemakkelijker proces is.

No-code apps openen de deuren van de toekomst

Lage no-code apps maken software programmeervaardigheden toegankelijker voor iedereen. Omdat, zoals we tot nu toe hebben gezien, software programmeervaardigheden tot de meest vereiste op de huidige en toekomstige werkplek behoren, kunnen low-code no-code apps de sleutel tot de toekomst openen.

Betekent dit dat traditionele softwareontwikkelaars gestraft zullen worden? Helemaal niet! Low-code, no-code apps zijn een hulpmiddel voor ervaren ontwikkelaars, net als voor beginners. Met low-code no-code apps kunnen ontwikkelaars sneller coderen. Bovendien bieden low-code no-code apps meer controle over complexe projecten.

Voor ervaren software programmeurs wordt het kiezen van de juiste low-code no-code apps nog belangrijker: voor hen is het van fundamenteel belang dat de gekozen low-code no-code app toegang garandeert tot de back-end code, zodat ze de programmeertalen die ze kennen kunnen gebruiken om hun programmeringssoftware ontwikkelingsproject te personaliseren.

Conclusie

In de nieuwe geautomatiseerde wereld is coderen een vereiste vaardigheid. Low-code, no-code apps bieden de beste oplossing voor één groot probleem: het feit dat het leren van code niet voor iedereen toegankelijk is. No-code apps zullen de mogelijkheid bieden om te voldoen aan de groeiende vraag naar softwareontwikkelaars op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.