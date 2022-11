De integriteit van de documentatie van een API bepaalt hoe nuttig deze is. Gebruik standaardprocedures bij het schrijven van documentatie van REST API's om een handleiding te maken die voor alle lezers gemakkelijker te lezen en te begrijpen is. De documentatie van REST API's maakt een snelle referentiegids mogelijk die alles omvat wat u over de API moet weten, inclusief informatie over procedures, categorieën, soorten resultaten, parameters en meer. Dit artikel zal u wegwijs maken in REST API's, hoe REST API-documenten te schrijven en tips en tools voor het schrijven van documentatie.

Over REST API's

REST API's maken het gemakkelijker voor verschillende internetapplicaties om met elkaar te communiceren. U kunt gegevens van een ander programma verkrijgen wanneer u er een gebruikt. U kunt RESTful API gebruiken in plaats van de conventionele methoden, die langer duren en minder veilig zijn. Met behulp van een API kunt u gegevens uit een systeem verkrijgen zonder de gebruikersinterface te gebruiken.

REST is een populaire architectonische ontwerp- en programmeeraanpak voor genetwerkte hypermediaplatforms en andere webtechnologieën. De Instagram API geeft bijvoorbeeld de status, identiteit, verbindingen en gedeelde tweets van de gebruiker terug wanneer een programmeur vraagt om het object van een klant te verkrijgen. Dankzij API-integratie is dit haalbaar.

Hoe schrijf je API-documentatie?

Betere documentatie moet zowel een gids als een educatief hulpmiddel zijn, zodat ontwikkelaars snel de details kunnen vinden die ze in één oogopslag nodig hebben en kunnen leren hoe ze de techniek die ze overwegen in te bouwen door de documentatie te bekijken. Bijgevolg moet adequate documentatie zowel beknopt als zichtbaar zijn en het volgende bieden:

Een gedetailleerde beschrijving van wat de techniek of het item doet

Call-outs die cruciale details overbrengen aan ontwikkelaars, zoals problemen en waarschuwingen

Een voorbeeldoproep met de inhoud van het bijbehorende mediatype

Een checklist van de door deze techniek gebruikte variabelen, samen met informatie over hun soorten, bijzondere structureringsvereisten en of ze nodig zijn.

Een voorbeeld van een antwoord met mediatype body

Voorbeelden van scripts in verschillende talen die alle noodzakelijke code bevatten (bv. Java, .Net, Ruby, enz.)

SDK-instanties

Ze demonstreren hoe de SDK voor hun dialect moet worden gebruikt om de dienst of procedure te bereiken.

Waardevolle activiteiten om API-verzoeken te testen en uit te proberen (API Console, API Notebook)

Veel gestelde vragen en situaties met codes.

Verwijzingen naar gerelateerde websites (andere voorbeelden, blogs, enz.)

De beste tips voor het schrijven van RESTful API documentatie

Plan uw strategie voor het schrijven van documentatie

Wanneer je aan het documentatieproces begint, moet je een grondige strategie maken. Je kans op succes zal daardoor toenemen. Begrijp de lezers waarvoor je de documentatie maakt voordat je REST API's documenteert. U kunt gemakkelijk het juiste platform, de juiste stijl en de juiste lay-out voor uw documentatie kiezen als u zich bewust bent van het beoogde publiek.

Het zal gemakkelijker voor je zijn om relevant materiaal te produceren dat het gebruik van je API zal verbeteren als je een duidelijk begrip hebt van de doelen en de reikwijdte van het documenteren van REST API's. Je kunt de documentatie organiseren om beter te voldoen aan de eisen van de gebruiker door REST API's met hen in gedachten te schrijven.

Vergeet niet dat consumenten een mentale voorstelling hebben van je bedrijfsscenario wanneer ze je API's gebruiken. Bijvoorbeeld, gebruikers zullen waarschijnlijk de API-documenten kosten, retouren, klanten, en betaalkaarten in overweging nemen als u een betaalmethode aanbiedt.

Daarom is het logisch om uw documenten op die manier te organiseren. Overweeg het bestuderen van de documentatie voor de Stripe API. Zij geven een degelijke inleiding voor het logisch groeperen van API's. GitHub biedt een solide illustratie van RESTful API documentatie die goed georganiseerd is, met secties voor "GitHub informatie, problemen, en leden."

Met GitHub kun je pull requests, branches en meer aanmaken. De API-documenten van GitHub zijn open source. Het beste aan GitHub is dat het altijd streeft naar verbetering van de ontwikkelaarservaring op belangrijke manieren.

Basissecties opnemen

Uitstekende RESTful API documentatie moet een aantal onderdelen bevatten. Dergelijke kerngedeelten zijn essentieel voor het verbeteren van de duidelijkheid en het vergroten van de acceptatie van REST API's wanneer ze gedocumenteerd zijn. Je moet een paar essentiële elementen overwegen terwijl je REST API's documenteert.

Een inleiding tot de REST API

Hoe gebruikersgegevens te verkrijgen

Middelen die nodig zijn voor het gebruik van de API

Foutmeldingen bij communicatie met de API

Gebruiksvoorwaarden

Behoud integriteit en vermijd jargon

Consistentie in terminologiegebruik over de gehele tekst is een andere nuttige methode voor RESTful API documentatie. Gebruik een consistente schrijfstijl zonder taalkundige en coderingsinconsistenties. Verwijder onduidelijke of moeilijk te begrijpen gedeelten na het grondig nalezen van uw inhoud.

Gebruik altijd consistente terminologie en vocabulaire standaarden. Gebruik je fantasie bij het gebruik van HTTP-protocollen, statuscodes en andere gangbare benamingen die tot misverstanden kunnen leiden. Wanneer je bijvoorbeeld REST API's beschrijft, moet het GET HTTP-werkwoord worden gebruikt om gegevens van een specifieke bron op te vragen. U hoeft niet veel motiveringen te schrijven als u zich aan bekende normen houdt, en uw document zal eenvoudiger te lezen zijn. Het zou helpen als u ook afziet van overmatig gebruik van technische taal in uw API-beschrijving. Gebruik eenvoudige taal die aansluit bij de behoeften van uw doelgroep.

Voeg interactieve illustraties toe

De meeste ontwikkelaars testen graag wat ze in de documentatie hebben gelezen om te bepalen of het effectief is. Neem in een programmeertaal die de meeste ontwikkelaars kennen dynamische voorbeeldprogramma's op. Dit maakt API-ontwikkeling minder ingewikkeld.

Het opnemen van dynamische REST API voorbeelden is een effectieve techniek om de leercurve tijdens het gebruik van uw API te verlagen. Bovendien kunt u testinformatie opnemen die gebruikers kunnen gebruiken om suggesties in te dienen en het soort antwoorden dat ze krijgen te onderzoeken.

Bij het documenteren van REST API's kunt u ander materiaal dan live voorbeelden opnemen. Dit zal gebruikers helpen om de API optimaal te benutten buiten de informatie in de instructies om. Een gids voor account setup, frameworks, ontwikkelingstools en seminars zijn enkele materialen die kunnen worden gebruikt om de API-beschrijving uit te breiden.

Schrijf voor een startersfunctie

Professionele schrijvers, niet ontwikkelaars, maken vaak documentatie. Dit komt omdat technische schrijvers gespecialiseerd zijn in het interpreteren van technische concepten in begrijpelijke taal. Veel technisch schrijvers gebruiken echter technisch vocabulaire in hun handleidingen. Elke API is ontwikkeld met een specifiek publiek voor ogen.

API-documenten hebben een uitgebreid kijkerspubliek, waaronder ontwikkelaars, beoordelingsteams en waarnemers. Ontwikkelaars houden zich bezig met de documentatie. Het beoordelingsteam, zoals ingenieurs en CTO's, begrijpen snel of de API een geschikte match is, en toeschouwers, zoals tech schrijvers, verslaggevers, en uw rivalen.

Deze personen hebben verschillende taken en talenten en moeten ontspannen zijn bij het bekijken van uw REST API documentatie. Daarom moet je je richten op de meest onervaren consumenten. Pas de bovenstaande technieken toe bij het documenteren van REST API's om te garanderen dat de REST API documentatie begrijpelijk is voor personen met verschillende graden van API kennis.

De beste tool voor het genereren van RESTful API documentatie

De methode waarmee technische documentatie is gestroomlijnd met behulp van tools voor Restful API's. Technische schrijvers kunnen deze REST API-documentatietools gebruiken om technische publicaties te maken als ze bekend zijn met codering. Aangezien het gebruik van API-documentatiemakers wijdverbreid is, zijn de bekendste producenten gratis en ondersteunen ze OpenAPI v3. Technische schrijvers gebruiken deze bronnen om REST API-documentatie te produceren.

SwaggerHub

SwaggerHub is een digitaal API-documentatieplatform dat is gemaakt om Rest API-documentatie te stroomlijnen en te versnellen, waardoor het perfect is voor teams en bedrijven. U kunt sneller voldoen aan OpenAPI Specifications (OAS), voorheen Swagger, met behulp van de API editor.

Enkele kenmerken zijn:

Effectieve foutrapportage en auto-aanvulling van taal

Geïntegreerde API ontwerprichtlijnen die voortdurend de normen handhaven

Websites voor het opslaan en gebruiken van OAS-syntaxis die universeel is voor alle API's

Real-time volgen van problemen en commentaar

Levert een uitstekende ontwikkelaarservaring

Redocly

Het proces voor REST API-documentatie is geautomatiseerd met behulp van Redocly's Workflows oplossingen. U kunt uw documentatie behandelen zoals programmacode met behulp van gevirtualiseerde documenten door deze op te slaan in speciale editie software, een controleprocedure in te stellen en deze aan verschillende instellingen te leveren. Redocly's gebruikersmachtigingen, verificatie van pogingen en andere verificatiemechanismen stellen u in staat om verder te garanderen dat uw team effectief en veilig samenwerkt. De weergavemogelijkheid van Redocly is een andere unieke eigenschap. Om ervoor te zorgen dat uw wijzigingen worden geëvalueerd en besproken voordat u ze naar het publiek stuurt, kunt u elk project en patchverzoeken vooraf bekijken.

Stoplight

Met Stoplight's REST API writing utility, kunt u API-documenten bouwen en digitaal aanbieden. Met deze software kunt u dynamische REST API-documentatie genereren die u intern en extern kunt verspreiden. U kunt how-to artikelen, handleidingen, en code voorbeelden maken in een verscheidenheid van programmeertalen, zoals JavaScript, Python, en Java.

U kunt uw documentatie plaatsen op Stoplight, een van de belangrijke functies van onze REST API-documentatieoplossing. Dit bevrijdt u van zorgen over de werking van servers en maakt het eenvoudig om connectoren te gebruiken om machtigingen af te handelen en metrieken bij te houden.

ReadMe

Uw API-documenten kunnen een dynamisch centrum worden voor uw ontwikkelaars met ReadMe. Zij kunnen automatisch codevoorbeelden aanmaken, het materiaal in de ReadMe editor wijzigen, een aanbevolen bewerking integreren, reageren op vragen in het discussiebord, en meer in deze hub.

Een van ReadMe's belangrijkste voordelen is dat het analytics analyseert, zoals onder meer paginabezoeken, API-verzoeken, API-storingen en zoekopdrachten naar verschillende websites, zodat u kunt zien hoe uw application programming interface en REST API-documentatie in de loop der tijd wordt gebruikt. Met behulp van deze statistieken kan uw team bepalen waar het zijn inspanningen ter verbetering moet concentreren.

apiDoc

Een open-source REST API documentatie oplossing genaamd apiDoc genereert documentatie van een codebase die API details bevat. Het is compatibel met vrijwel elke programmeertaal. Ingenieurs kunnen zien wat er tussen edities van een API is gewijzigd, omdat apiDoc dat mogelijk maakt. Dit vergemakkelijkt het netjes afhandelen van API-updates, vaak bekend als API-versiebeheer.

DapperDox

DapperDox is ontwikkeld door RESTful API documentatie schrijvers voor REST API documentatie schrijvers om schrijvers de vrijheid te geven die ze willen en ontwikkelaars de leesbaarheid die ze nodig hebben. Deze web API docs oplossing is ideaal voor het genereren van een coherente verzameling van documentatie die begrijpelijke instructies en web API standaarden bevat, omdat het schrijvers in staat stelt relevant materiaal toe te voegen aan een geproduceerde beschrijvingssite. Bovendien kunt u waar nodig kruisverwijzingen aanbrengen, verschillende API vereisten beschrijven als een groep goederen, en thema's selecteren om uw papieren anders te formatteren.

DocGen door LucyBot

U kunt dynamische API-documentatie genereren en beheren met behulp van LucyBot's DocGen. Dit programma creëert documentatie voor elke API-methode en argument en antwoordt onmiddellijk. U kunt een API Console maken waarmee makers en gebruikers proef-API-verzoeken kunnen uitvoeren om uw API potentieel meer te onderzoeken, problemen op te lossen en te begrijpen. U kunt ook processen creëren die gebruikers precies laten zien welke codering ze moeten maken en welke stappen ze moeten volgen om een specifieke taak te voltooien in de softwaretaal die ze kiezen.

AppMaster

In tegenstelling tot andere platformen, AppMaster elimineert het de noodzaak voor een ontwikkelaar om handmatig REST API-documentatie aan te maken en bij te werken. Het platform genereert en actualiseert automatisch REST API-documentatie in Swagger (OpenAPI) formaat voor elke toepassing en bevat ook Swagger UI in elke servertoepassing om het gemakkelijker te maken voor externe ontwikkelaars om te integreren met gegenereerde toepassingen. Bovendien bevat het AppMaster platform bij het genereren van REST API documentatie automatisch beschrijvingen van endpoints en gerelateerde bedrijfsprocessen in de beschrijving van elk endpoint, waardoor de ontwikkelaar de documentatie volledig hoeft te maken of bij te werken.

Laatste woorden

Alle API doc tools die in dit artikel zijn behandeld zijn in staat om API-documentatie van hoge kwaliteit te produceren. Het is onmogelijk om één instrument tot het beste te verklaren. De hele ervaring en de criteria van een API-documentatiesoftware worden bepaald door de normen, concepten, doelen en documentatie-eisen van de klant.