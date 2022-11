Hoe kiest u de juiste database voor uw mobiele app?

Zoals je misschien al weet, is het kiezen van je backend database service een cruciale stap in je mobiele app ontwikkelingsproces. Soms kan de keuze overweldigend lijken omdat er veel opties zijn.

Wat is een no-code app?

Laten we eerst verduidelijken wat een no-code app is. No-code is een ontwikkelingsproces waarbij de ontwikkelaar niet elke regel code hoeft te schrijven. In feite kunnen ontwikkelaars volledige en functionerende mobiele apps bouwen zonder code te schrijven! Het betekent niet dat de code er niet is; het betekent alleen dat deze automatisch wordt gemaakt, en als de no-code app bouw tool die je gebruikt het toelaat, kun je het zelfs exporteren!

Dit is mogelijk dankzij no-code bouwplatforms: softwaretools die speciaal zijn ontworpen voor het doel dat we zojuist hebben beschreven en waarmee ontwikkelaars mobiele apps of webapplicaties kunnen maken zonder de code te hoeven schrijven. Een van de meest bekende en aanbevolen voorbeelden van dit type tool is AppMaster: het is een no-code app-bouwplatform waarmee je mobiele of webapplicaties kunt maken.

AppMaster heeft het ontwikkelingsproces van apps een stuk eenvoudiger gemaakt: in principe kan zelfs een beginner zonder codeerervaring ermee aan de slag en zijn eigen app maken; AppMaster is echter ook uiterst nuttig voor deskundige ontwikkelaars: het maakt het ontwikkelingsproces een stuk sneller, eenvoudiger en minder tijdrovend. Wanneer je toegang nodig hebt tot de backend-code, kun je die eenvoudigweg openen, exporteren, wijzigen, op een ander platform gebruiken, enzovoort.

Waarom heeft u een backend database service nodig voor uw no-code app?

Ongeacht de reden waarom u een mobiele app bouwt (voor persoonlijk gebruik, voor uw klanten, voor uw bedrijfsvoering), wanneer u een applicatie ontwikkelt, hebt u toegang tot gegevens nodig. U kunt uw gegevens op verschillende plaatsen opslaan, maar waar het om gaat is dat u een backend database service en toegang daartoe nodig heeft.

Wat is een backend database?

Zoals u wellicht weet, bestaan softwaresystemen uit twee kanten: de voorkant en de achterkant. De voorkant is wat de gebruikers zien; de achterkant is waar alle gegevens worden opgeslagen, geraadpleegd en opgehaald. Backend is, eenvoudiger gezegd, alles wat achter de schermen gebeurt. De backend database is waar al uw gegevens worden opgeslagen. Gegevens uit de database kunnen vervolgens worden opgehaald (anders dan bijgewerkt of verwijderd) om de website, applicatie of platform te laten functioneren. Naast databases bestaat de backend ook uit servers en API (Advanced Programming Interface).

Het belang van gegevens

De reden waarom je een backend database nodig hebt, is dat elk softwareplatform (of het nu een website is of een no-code applicatie) gevoed wordt door data. De kwaliteit en prestaties van een app hangen af van het vermogen om snel en efficiënt gegevens te verzamelen en te raadplegen.

Het belang van het selecteren van een voorbeeldige backend database service

Nu u weet wat een backend database is en hoe belangrijk deze is voor de goede werking van elke software, kunt u beter begrijpen hoe belangrijk het is om de juiste backend database service te selecteren. Laten we eerst begrijpen wat we bedoelen met backend database service.

Backend database diensten zijn aanbiedingen waarmee u gegevens kunt opslaan en beheren via externe toepassingen. De meeste ontwikkelaars gebruiken dit soort databaseservices omdat deze oplossing veel handiger is dan het alternatief: bouwen en installeren. U configureert en onderhoudt een eigen server.

Laten we even stilstaan bij de voordelen van een externe backend database service:

met backend databaseservicesystemen worden gegevens overal toegankelijk

u hebt zowel online als offline toegang tot gegevens

de mobiele databaseservice is gemakkelijker te onderhouden en vergt gewoonlijk minimale inspanning van de ontwikkelaar (de leverancier van de backend databaseservice doet het zware werk)

omdat het databasesysteem gesynchroniseerd is, helpt het meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang te krijgen tot de gegevens

met backend database diensten is het ook gemakkelijker om gegevens te synchroniseren op meerdere apparaten (laptops, smartphones, tablets, en meer)

Zoals altijd, wanneer u vertrouwt op een externe dienst, wilt u er zeker van zijn dat deze precies biedt wat u nodig hebt en betrouwbaar is. Deze sectie zal u helpen begrijpen hoe u back-end databaseservices kunt doorzoeken en de meest geschikte voor u kunt vinden.

Soorten databases voor mobiele apps

Laten we eens kijken naar de alternatieven waarover je beschikt als het gaat om backend database services.

Datawarehouses

De data warehouse systemen zijn ontworpen om analytische activiteiten te ondersteunen: het zijn enorme virtuele plaatsen waar tonnen historische gegevens worden opgeslagen. De gegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen: mobiele apps, logbestanden, formulieren en meer.

Het primaire doel van warehouse-databases is om tonnen gegevens te verzamelen en vervolgens queries uit te voeren en die gegevens te analyseren. Bedrijven gebruiken ze meestal om inzichten af te leiden uit de gegevens die ze verzamelen en op basis daarvan beslissingen te nemen, strategieën te ontwerpen, investeringen te doen, enzovoort.

Wanneer moet u kiezen voor een data warehouse?

Het is zinvol wanneer het primaire doel van uw no-code mobiele app is om gegevens te verzamelen die u later kunt analyseren.

Gedistribueerd pakhuis

Zoals de naam al zegt, zijn gedistribueerde datawarehouses geografisch gelegen op verafgelegen locaties zonder fysieke gedeelde bronnen. Dit is de ideale oplossing als uw gebruikers verspreid zijn over verschillende landen.

Zoals u wellicht weet, is de fysieke afstand tussen de gebruiker en de server waar de gegevens zich bevinden belangrijk voor de prestaties. Enkele tientallen kilometers maken geen verschil. Maar als uw gebruikers zich in Oost-Europa bevinden en uw servers in Noord-Amerika, kan het een probleem worden (zelfs omdat uw concurrent met servers in Europa een efficiëntere dienst en een snellere en beter presterende mobiele app kan leveren).

Wanneer moet u kiezen voor een gedistribueerd datawarehouse?

Kies voor een gedistribueerd datawarehouse als de gebruikers van uw mobiele app verspreid zijn over verschillende landen. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat elke gebruiker dezelfde hoogwaardige gebruikservaring met uw mobiele app heeft, ongeacht waar hij of zij zich bevindt.

Operationele database

Met een operationele database kunnen gebruikers van uw mobiele app gegevens in realtime bewerken of verwijderen. Als een mobiele app zeer interactief is, moet hij een back-end database hebben die voortdurend gegevens kan ophalen en bewerken of verwijderen volgens de behoeften van de gebruiker. De andere database-opties die we tot nu toe hebben gezien, zouden niet geschikt zijn voor een zeer interactieve mobiele app, omdat het ophalen van gegevens te traag zou zijn en de gebruikers van de mobiele app bijgevolg traag en inefficiënt zouden zijn.

Wanneer moet je kiezen voor een operationele backend database service?

Als u een mobiele app ontwikkelt die kan worden beschouwd als een platform waar gebruikers opties, gegevens, informatie en meer kunnen beheren, dan moet u kiezen voor een operationele database. Een mobiele app die enige interactie en maatwerk toestaat, moet een operationeel back-end databaseservicesysteem hebben.

Relationele database

Er is een andere optie die geschikt is voor complexe mobiele app projecten, en het is een relationele database. Zij organiseren gegevens in tabellen die aan elkaar gerelateerd zijn door middel van gedeelde datapunten. Deze functie stelt gebruikers in staat om met een enkele query meer dan één gegevenstabel op te vragen.

Wanneer moet u kiezen voor een relationele database?

Een van de belangrijkste voordelen van relationele databases is dat ze redundantie elimineren. Als je mobiele app-project bijzonder complex is en grote hoeveelheden gegevens moet beheren, kun je beter kiezen voor een relationele database.

Wat is een spreadsheet, en heb je er een nodig?

Vooral voor beginners kunnen databases en spreadsheets er hetzelfde of inwisselbaar uitzien. Ze dienen allebei hetzelfde doel: met databases en spreadsheets kunt u gegevens opslaan, creëren, lezen, bijwerken of verwijderen, maar als we wat dieper kijken, kunnen ze belangrijke verschillen vertonen. Je moet je bewust zijn van dergelijke verschillen om te kiezen of je een backend database service of spreadsheet nodig hebt voor je no-code mobiele app ontwikkelingsproject.

Wat is een spreadsheet?

Spreadsheets zijn gemakkelijker te begrijpen en te implementeren dan databases, hoewel ze enkele beperkingen kunnen hebben. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn spreadsheets basistools die gebruik maken van een rij- en kolomindeling. De meest eenvoudige voorbeelden zijn Google Sheets of Excel: met spreadsheets die met deze platforms zijn gemaakt, kunnen gegevens op een heel eenvoudige manier worden ingevoerd en gemanipuleerd, maar beperken ze ook de prestaties van uw mobiele app? Laten we de voor- en nadelen van het gebruik van een spreadsheet onderzoeken.

Voordelen van het gebruik van spreadsheets

Het belangrijkste voordeel van het gebruik van spreadsheets in plaats van een database is dat ze heel eenvoudig zijn en integreren met je mobiele app. Het gebruik van een spreadsheet is immers net zo eenvoudig als het invullen van een formulier.

Spreadsheets zijn ook geen gegevensbeheersystemen met code, en ze zijn een van de beste opties voor studenten en beginners.

Nadelen van het gebruik van spreadsheets

Natuurlijk hebben spreadsheets veel beperkingen. Zodra u veel gegevens gaat beheren, zijn spreadsheets niet meer geschikt. Spreadsheets kunnen slechts een beperkte hoeveelheid gegevens bevatten, of het ophalen en bewerken van gegevens wordt gewoon te lang en inefficiënt. Experts kunnen echter nog steeds spreadsheets gebruiken om hun basisideeën vast te leggen of eenvoudige prototypes te bouwen voordat ze overgaan tot het echte mobiele app-ontwikkelingsproces.

De belangrijkste beperking van spreadsheets is dat ze geen complexe functies kunnen verwerken. Als de mobiele app die je ontwikkelt extreem eenvoudig is, kun je nog steeds spreadsheets gebruiken, maar als je mobiele app bedoeld is voor iemand anders dan jijzelf, dan heb je een databasesysteem nodig.

Hoe kies je de meest geschikte voor jouw behoeften

Gegevensstructuur

De gegevensstructuur is afhankelijk van de eisen van de mobiele app. Verschillende mobiele apps vereisen verschillende soorten gegevensstructuren, en natuurlijk dicteert de gegevensstructuur die je hebt ontworpen je keuze van het databasesysteem en de back-end databaseservice.

Gegevensgrootte

De gegevensgrootte is afhankelijk van de opslagvereisten. Als de no-code mobiele app die je ontwikkelt heel eenvoudig is, misschien heb je hem alleen nodig voor persoonlijk gebruik, dan kun je zelfs zonder database en kiezen voor een eenvoudiger spreadsheet. Maar als je grote hoeveelheden gegevens hebt, moet je een back-end databaseservice kiezen die de capaciteit heeft om ze op te slaan en de prestaties om ze snel en efficiënt op te halen en te bewerken.

Gegevensbeveiliging

Gegevensbeveiliging is een belangrijk thema. Een van de belangrijkste voordelen van het vertrouwen op een externe backend database dienst is dat u zelf niet hoeft te zorgen voor de beveiliging. De dienstverlener is meestal verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging, en beveiliging maakt deel uit van hun aanbod.

Het is ook belangrijk om te benadrukken hoe belangrijk gegevensbeveiliging is voor uw gebruiker: wanneer ze uw mobiele app gebruiken, vertrouwen ze u hun gegevens toe; soms zijn dat persoonlijke en gevoelige gegevens zoals creditcardnummers of gezondheidsinformatie. Het zou helpen als u uw gebruikers zou garanderen dat de gegevens die zij verstrekken veilig zijn en niet toegankelijk voor een aanvaller. U kunt dit alleen doen door een betrouwbare backend database service in te huren. Als u iets meer moet uitgeven om een veiligere server te krijgen, is de hogere prijs het altijd waard als het om beveiliging gaat.

Flexibiliteit van het gegevensmodel

Wanneer u uw backend database service kiest, zorg er dan voor dat ze enige flexibiliteit toestaan. Geen enkel standaardmodel zal precies zijn wat je nodig hebt voor je no-code mobiele app project, dus je wilt er zeker van zijn dat je ruimte hebt voor wat aanpassingen.

Noodzakelijke ondersteuning

Bij een backend database service, kan de prijs al dan niet inbegrepen zijn in klantenservice. Ondersteuning is altijd belangrijk wanneer je dit soort diensten (database diensten, web hosting, of andere) afneemt. Maar de hoeveelheid ondersteuning die u nodig hebt, hangt af van uw deskundigheid. Als u een beginner bent, kunt u iemand nodig hebben die u door elke stap van uw databaseconfiguratie begeleidt: zorg in dat geval voor een database provider die deze dienst aanbiedt. Als je alleen in extreme gevallen ondersteuning nodig hebt omdat je in staat bent om standaard taken zelf te beheren, dan kun je wat geld besparen op de ondersteuning.

Schaalbaarheid van mobiele apps

Stel dat je klein begint, maar al van plan bent om je no-code mobiele app op te schalen. In dat geval zou je een backend database dienst moeten kiezen die dergelijke schaalbaarheid toestaat, zodat je, wanneer het moment daar is, niet van provider hoeft te veranderen maar de dienst die je al gebruikt kunt opschalen.

Aantal apparaten

Stel dat u een no-code mobiele app ontwikkelt die gebruikers op verschillende apparaten kunnen gebruiken. In dat geval wil je ervoor zorgen dat de database die je kiest een functie bevat om conflicten op te lossen die kunnen ontstaan tussen apparaten.

Tegenwoordig kunnen de meeste mobiele apps op meerdere apparaten worden gesynchroniseerd (veel gebruikers gebruiken dezelfde apps op zowel hun smartphone als hun tablet). Daarom wordt dit een belangrijke functie om te overwegen.

Voorbeelden van databases zonder mobiele code

Realm DB

Realm DB is een open-source relationele database die, zoals we al zeiden, zelfs geschikt is voor complexe no, code mobiele app projecten.

MongoDB

Dit is een andere open-source database ontworpen voor mobiele app projecten. Het is een NoSQL databaseprogramma dat zeer schaalbaar is en gebaseerd is op het relationele model. We hebben gezien dat relationele databases zeer schaalbaar en geschikt zijn voor complexe projecten. Zelfs als je klein begint maar van plan bent je app op te schalen, is onze aanbeveling om te beginnen met een relationele database, ook al kost het configureren ervan misschien wat extra tijd in vergelijking met een eenvoudige spreadsheet. Zo kunt u uw werk in de toekomst vergemakkelijken.

Conclusie

In dit artikel heb je geleerd wat een database is en waarom deze belangrijk is voor je no-code mobiele app project. Het selecteren van de meest geschikte database is de eerste belangrijke beslissing die je moet nemen wanneer je begint met het ontwikkelen van een mobiele app. Met dit artikel hopen we dat we zojuist je beslissingsproces hebben vereenvoudigd.