Zoals u zeker al hebt gemerkt, worden platforms voor het streamen van videocontent steeds populairder online. Over platforms die geld verdienen gesproken, video content streaming apps lijken bovendien de grootste kans om geld te verdienen van dit decennium.

Veel programmeurs hebben dit opgemerkt, maar denken dat een video content streaming app te ingewikkeld is om te maken, dat de concurrentie gewoon te groot is, en dat ze nooit echt geld zullen kunnen verdienen met de Netflix kloon apps die ze hebben gemaakt.

Het is waar dat de concurrentie erg hoog is, maar je kunt altijd een niche vinden waar je het publiek vindt dat jouw product nodig heeft (en omgekeerd). Wat betreft de complexiteit van het proces om te beginnen met het bouwen van een Netflix-kloon, is er eigenlijk een nieuwe grens van coderen en programmeren die ervoor kan zorgen dat dit soort enorme projecten ontwikkelaars zoals jij bereiken! Het is no-code. In dit artikel leiden we je door de creatie van je Netflix-kloon met behulp van no-code tools zonder daadwerkelijk code te hoeven schrijven! Als het onmogelijk lijkt, weet dan dat het dat niet is, en blijf lezen!

Wat is een Netflix-kloon?

Voordat we bespreken hoe je een Netflix-kloon bouwt, laten we duidelijk maken wat een Netflix-kloon is. Als je bekend bent met Netflix, een van 's werelds belangrijkste platforms voor het streamen van filminhoud, is het gemakkelijker te begrijpen. Een Netflix-kloon is een webapp die, net als Netflix, gebruikers een database met films (of tv-series) biedt die ze kunnen bekijken wanneer ze maar willen. Net zoals Netflix doet, kunnen Netflix-klonen een maandelijks bedrag vereisen: op die manier hebben gebruikers met een paar dollar per maand toegang tot een breed archief van films, en verdien je geld met je Netflix-kloon-webapp.

Kan Netflix gekloond worden?

We hebben het in dit artikel over Netflix-klonen (en dat is ook zo als je deze term op het web tegenkomt) om te verwijzen naar platforms die net zo werken als Netflix. Natuurlijk kan niemand legaal Netflix hacken, toegang verlenen tot het Netflix-kloonplatform en ervoor betaald worden: daar hebben we het hier niet over.

In dit artikel, en wanneer we het hebben over Netflix-klonen, hebben we het over legale platforms, waar je legaal video-inhoud en films ter beschikking van gebruikers kunt stellen en die je legaal te gelde kunt maken. Dus, kun je een Netflix-kloon maken? Kunnen we een video streaming app maken en er geld mee verdienen? Ja, we kunnen een Netflix-kloon 100% legaal maken. Nu is het tijd om uit te vinden hoe.

Wat is no-code?

Er is nog een voorlopige informatie die we moeten delen voordat we verder gaan met onze stapsgewijze gids over hoe je een Netflix-kloon kunt maken. We hebben gesproken over het maken van een Netflix-kloon zonder code te gebruiken, maar hoe is het mogelijk?

Geen code is de oplossing. No-code is een nieuwe benadering van coderen die het voor steeds meer mensen mogelijk maakt om hun eigen web- en mobiele app te gaan bouwen, waaronder een Netflix-kloon. No-code betekent precies wat u zich voorstelt: de mogelijkheid om een zo complex platform als een Netflix-kloon te creëren zonder code te schrijven en programmeertaal te gebruiken, maar met behulp van een visuele interface die door een no-code-tool wordt geleverd.

Behalve een visuele interface bieden no-code tools ook vooraf gebouwde elementen die de ontwikkelaar kan assembleren om de gewenste resultaten te verkrijgen. Zoals u gemakkelijk kunt raden, wordt programmeren met no-code platforms voor steeds meer mensen beschikbaar, en worden de kosten van nieuwe app-ontwikkelingen steeds lager. Zoals je gaat ontdekken, worden deze aspecten uiterst belangrijk wanneer je een platform gaat bouwen dat zo complex is als een Netflix-kloon.

Er is meer dan één no-code tool beschikbaar, en de keuze daartussen is belangrijker dan je denkt. De kwaliteit van de no-code die je kiest is van invloed op de kwaliteit van de Netflix-kloon die je bouwt. Wat je wilt van je no-code app is dat het je volledige controle kan geven over wat je bouwt; onthoud altijd dat een no-code tool je creativiteit moet vergroten, niet beperken!

Wat maakt dat je begrijpt of een no-code tool je volledige controle en vrijheid geeft over je creatieve proces? Toegang tot cursuscode!

Een van de meest aanbevolen no-code apps op de markt is AppMaster, en een van zijn sterke punten is precies dit. Hoewel het automatisch backend-code genereert, garandeert het ook toegang ertoe. Dit moet je zoeken in een no-code-app wanneer je je Netflix-kloon bouwt of aan een ander project werkt.

Stap-voor-stap handleiding voor het bouwen van uw Netflix-kloon zonder codering

Krijg je no-code tool

Zoals we zojuist hebben besproken, als je een Netflix-kloon-app wilt maken zonder codering, heb je een no-code-tool nodig. Laten we aan de slag gaan. In dit gedeelte analyseren we elke stap die je naar de creatie van je Netflix-kloon brengt.

Vorm de gebruikersinterface

Hoe zal de gebruiker bladeren door de inhoud beschikbaar op uw Netflix kloon platform? Nou, er zal een startpagina met de meest bekende inhoud en een dynamische pagina preview die zal verschijnen zodra de gebruiker klikt op specifieke inhoud. Je moet ook een beheerdersportaal dat u en uw team zal gebruiken om inhoud te uploaden naar de Netflix kloon platformen.

Dus, de home page, preview page, en portal zijn de drie elementen die de allereerste rax draft van uw Netflix kloon, en je zult opbouwen vanaf daar.

Database

Als je aan Netflix denkt, kun je het zien als een database van films. Elk van hen is gecategoriseerd op naam, beschrijving, genre, en nog veel meer. Dus als je een Netflix-kloon bouwt, heb je natuurlijk een inhoudsdatabase nodig.

Het maken van een database op no-code tools zoals AppMaster is eenvoudig: u kunt vooraf gebouwde databasesjablonen gebruiken en vervolgens beginnen met het bouwen ervan door gegevenstypen op te sommen en de nodige velden toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld Inhoud en uw Gegevenstype instellen en vervolgens de volgende velden toevoegen:

Film of TV-show

Titel van de film of show

Beschrijving van de film of show

Miniatuurafbeelding

Genre

Categorie

Inhoud bestand

Het zou helpen als je ook een andere database had. Als we teruggaan naar Netflix, hebben we aan de ene kant een database met beschikbare inhoud; aan de andere kant hebben we een database met gebruikers. Dus, de tweede database die je nodig hebt is die van de gebruikers.

Stel een gebruiker in als gegevenstype, en voeg - ten minste - de volgende velden toe

Gebruikersnaam

E-mail

Type abonnement

Inhoud uploaden pagina

Het is nu tijd om de kern van je Netflix-kloon te gaan bouwen: de inhoud zelf. Zodra je de databases hebt ingesteld die je nodig hebt, moet je beginnen met het uploaden van inhoud. Er is echter een voorafgaande passage die zeer belangrijk is.

Voordat u begint met het uploaden van inhoud, wilt u de backend portal maken (iets wat gebruikers nooit zullen zien) om de inhoud te uploaden en te beheren die op het Netflix-kloonplatform zal worden gestreamd. Met deze content management portal creëer je de workflow die je Netflix Clone gaat aandrijven.

De Admins van de Netflix kloon moeten niet alleen content kunnen uploaden via de backend portal. Toch moeten ze het ook kunnen beheren, wat betekent dat het een backend tool moet zijn waarmee ze de inhoud kunnen structureren aan de hand van relevante velden in de film- en inhoudsbibliotheek. Wat je wilt bouwen met je no-code tool is een "Upload content" pagina waar je alle velden kunt vullen die je in je database hebt ingesteld en content kunt toevoegen aan de bibliotheek.

Weergave van inhoud

Nu heb je alle beheerstools gemaakt die je nodig hebt, maar je gebruikers moeten door de inhoud kunnen bladeren. U moet een dynamische pagina voor inhoudsweergave bouwen. Allereerst, wat betekent dynamisch? In uw Netflix kloon platform, heb je een preview pagina (of beschrijving pagina) voor elk van de beschikbare inhoud.

Dit betekent niet dat je handmatig een beschrijvingspagina moet maken voor elke inhoud die je hebt geüpload. Integendeel, u moet één DeepL inhoudspagina maken die automatisch wordt aangepast aan de inhoud waarnaar wordt verwezen. In die zin is de inhoudsbeschrijvingspagina dynamisch, omdat u een soort sjabloon maakt dat wordt aangepast volgens bepaalde parameters (in dit geval volgens de film of inhoud waarnaar wordt verwezen).

Dit lijkt misschien ingewikkeld om te bouwen, maar met een no-code tool is de taak eenvoudiger: u kunt de specifieke functie gebruiken die is ontworpen voor het maken van dynamische pagina's, instellen wat de dynamische elementen zijn, deze elementen koppelen aan uw databaseveld, en het is klaar.

De logica achter deze passage is de volgende: u zegt tegen uw Netflix-kloon dat hij bijvoorbeeld in het veld Afbeeldingsvoorbeeld de inhoud van het databaseveld "Afbeeldingsvoorbeeld" moet weergeven. De software controleert de database voor elke inhoud en toont de IMage Preview geassocieerd met elke film.

Als u, in plaats van met dynamische pagina's, met statische pagina's zou werken, zou u voor elke film een DeepL inhoudspagina moeten maken en aangeven welke gegevens in elk veld van de statische pagina moeten worden getoond.

Zoeken naar inhoud

Aan de front-end kant heb je ook een inhoudszoekpagina nodig. Die zullen gebruikers gebruiken om naar specifieke inhoud te zoeken. Maar in dit geval wilt u meer dan een specifieke zoekpagina een zoekbalk maken waarmee uw gebruikers inhoud op titel kunnen zoeken.

Met uw visuele codeertool kunt u beginnen met het bouwen van uw zoekfunctie door een zoekbalk toe te voegen en deze in te stellen. U hoeft niet veel velden op te geven; de titel is meestal degene die telt. De no-code tool geeft enkele opties om je zoekbalk aan te passen; de belangrijkste is die genaamd "veld om te zoeken". Hier wilt u een "titel" instellen. De code zal de door de gebruiker getypte inhoud vergelijken met het titelveld in uw database en de resultaten geven.

Extra functies

Op dit punt werkt uw Netflix-kloon al:

Je hebt een database met beschikbare inhoud.

Je hebt je back-end tool om inhoud te blijven uploaden en beheren.

Je hebt ook de front-end tools waarmee gebruikers de Netflix kloon kunnen gebruiken, dat wil zeggen door de inhoud navigeren, de DeepL inhoud visualiseren en de inhoud streamen.

Er zijn echter meer functies die je kunt toevoegen als je de Netflix-content die je net hebt gemaakt naar een ander niveau wilt brengen.

Een opgeslagen lijst

Netflix is het perfecte voorbeeld van een video content streaming platform, en daarom blijven we dat als voorbeeld nemen. Een van de functies die we allemaal gebruiken op Netflix is de lijst Opgeslagen inhoud: wanneer je op inhoud stuit die je graag zou willen bekijken, maar later, slaan we het op onze lijst op, zodat we het gemakkelijk kunnen vinden wanneer we het daadwerkelijk gaan bekijken.

U kunt dezelfde functie ook toevoegen aan uw Netflix-kloon om deze bruikbaarder te maken. De beste manier om deze functie te implementeren is door een workflow toe te voegen die wordt geactiveerd wanneer de gebruiker op de knop Toevoegen aan mijn lijst drukt. Workflows zijn een reeks acties die voortvloeien uit een trigger. In dit geval is de trigger de klik op de knop Toevoegen aan mijn lijst, en de workflow is de volgende: de huidige inhoud wordt toegevoegd aan de kijklijst van de gebruiker.

Inhoud afspelen

We hebben elk essentieel aspect doorgenomen dat u moet implementeren wanneer u begint met het bouwen van uw Netflix-kloon-app, maar we hebben als laatste het belangrijkste van allemaal overgelaten: de functie voor het afspelen van inhoud. Uw Netflix-kloon heeft natuurlijk een speler voor video-inhoud nodig.

Met sommige no-code tools kun je plugins gebruiken bij het bouwen van je app. Plugins zijn stukjes software van derden die je kunt gebruiken voor je project. Als je door de beschikbare plugins bladert, zul je zeker de videospeler vinden die voor jou kan werken. Ondanks dat deze plugins van buiten komen (ze kunnen worden geprogrammeerd en geleverd door een externe ontwikkelaar). Wanneer moet je kiezen voor een plugin van derden? Wanneer je op zoek bent naar een specifieke functie (of functies) die de native videospeler misschien niet heeft.

Hoeveel kost het om te beginnen met het bouwen van een Netflix-kloon?

In onze gids hebben we de complexe taak om te beginnen met het bouwen van uw Netflix-kloon opgesplitst in behapbare stukken. Het betekent niet dat plotseling beginnen met het bouwen van een Netflix-kloon gemakkelijk is geworden. Het is nog steeds een complex project, gemakkelijker gemaakt door het feit dat je een no-code tool gebruikt, maar nog steeds complex. Complexiteit is altijd een van de belangrijkste aspecten die de prijs van een dienst beïnvloeden. Dus, hoeveel kost het om te beginnen met het bouwen van een Netflix-kloon?

De waarheid is dat als je geen no-code platform gebruikt en een ontwikkelaar inhuurt die het niet gebruikt, het proces zo lang en duur zal zijn dat de dienst extreem duur wordt (op een dozijn duizend dollar). Maar een van de vele voordelen van het gebruik van no-code tools is juist dit: het verlagen van de kosten van programmeren. Of u nu onze Netflix-kloon gaat bouwen of iemand inhuurt die een no-code platform zoals AppMaster gebruikt, in beide gevallen zullen de kosten extreem worden verlaagd, en dit is een reden te meer om te beginnen met het bouwen van uw Netflix-kloon zonder code!