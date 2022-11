Grootschalige organisaties en ondernemingen hebben veel strikte deadlines te halen en voorschriften te volgen. Zij hebben regelmatig te maken met een breed scala aan taken. Daarom is het belangrijk om de bedrijfsvoering te stroomlijnen om tijd en financiële kosten te minimaliseren.

Een van de beste manieren om bedrijven te optimaliseren is het integreren van enterprise mobile app ontwikkelingsprocedures met behulp van moderne technologie. Een aanzienlijke meerderheid van de bedrijven op bedrijfsniveau vertrouwt op mobiele enterprise apps om de efficiëntie van zowel de werknemers als de klanten te maximaliseren.

Het zou echter helpen als u in gedachten houdt dat een enterprise app anders is dan de traditionele apps die we in ons dagelijks leven gebruiken en zien. De meeste apps die voor grootschalige bedrijven worden ontwikkeld, zijn bedoeld om een bepaald probleem van een specifiek bedrijf op te lossen. Er zijn talloze nuances en valkuilen van enterprise app ontwikkelingsprocedures. Daarom wil dit artikel de verschillende aspecten van enterprise mobiele app ontwikkeling in detail bespreken.

Wat is enterprise mobiele applicatie ontwikkeling?

Enterprise mobiele applicatie ontwikkeling is het proces van het ontwikkelen en implementeren van schaalbare mobiele applicaties om bedrijven te helpen bij het stroomlijnen van hun bedrijfsvoering en het verhogen van de productiviteit. Naast het verhogen van de productiviteit en het verlagen van de kosten, is het doel van het gebruik van mobiele bedrijfsapplicaties om gebruikersgerichte software te bieden om op de best mogelijke manier met klanten en werknemers om te gaan.

De specifieke voordelen en functies van een mobiele bedrijfsapplicatie verschillen sterk van situatie tot situatie. Hij kan zowel voor interne als externe doeleinden worden gemaakt. Ook kunnen dergelijke apps lijken op de vele apps die op de markt beschikbaar zijn, of het kunnen volledig unieke softwareoplossingen zijn om aan bepaalde eisen van een organisatie te voldoen.

Voorbeelden van mobiele bedrijfsapps

Als u wilt dat uw mobiele enterprise app succesvol is en de hitlijsten van mobiele play stores zoals Google Play Store en iOS Store beklimt, moet u kijken naar enkele populaire voorbeelden van enterprise apps.

Efficiënte ontwikkeling, uitgebreid testen en de implementatie van betrouwbare marketingstrategieën zijn enkele van de belangrijkste factoren die ervoor zorgen dat een enterprise app zich onderscheidt van de concurrentie en van uw bedrijf een daverend succes maakt. Hieronder volgen enkele van de populaire mobiele apps voor ondernemingen die op de markt actief zijn.

Zoom

Zoom is een van de populairste gratis opties waarmee mensen overal ter wereld en op elk moment kunnen communiceren. U kunt het downloaden en installeren op meerdere apparaten zoals Android, Windows en Mac. Veel succesvolle bedrijven gebruiken Zoom voor communicatiedoeleinden zoals vergaderingen, webinars, enz.

De volgende grafiek toont de inkomsten van Zoom over de vier jaar. De enorme boost in Q2 2020 is het gevolg van de coronavirus pandemie toen mensen over de hele wereld Zoom gingen gebruiken voor videoconferenties.

MailChimp

Waarschijnlijk bent u bekend met MailChimp. Het was een van de eerste en eenvoudigste methoden voor niet-technische mensen om een e-mail op te stellen. MailChimp blijft een uitstekende service bieden door zijn gebruikersinterface regelmatig bij te werken. MailChimp is erin geslaagd een van de meest succesvolle bedrijfsplatforms voor marketing- en merkdoeleinden te worden.

Telegram

Momenteel is deze niet-gamesoftware wereldwijd het meest gedownload. Telegram, een cloudgebaseerde berichtentoepassing, heeft al miljoenen gebruikers. Wat onderscheidt Telegram van de andere chattoepassingen? Zowel de snelheid als de veiligheid laten zien dat het is ontworpen na zorgvuldige overweging van de factoren die van invloed zijn op een bedrijfsapp.

AppMaster voor CAD-systemen

Automatisering van het Autodesk order management systeem is gemaakt met no-code hulp. Het maakt het mogelijk bestellingen te plaatsen bij distributeurs op Autodesk-systemen, licentieabonnementen te ontvangen, toegang te krijgen tot leads en meer.

Wat is het belang van enterprise mobiele applicatie ontwikkeling?

Het belang van mobiele enterprise apps kan worden beoordeeld door het feit dat uit onderzoek van Allied Market Research blijkt dat de wereldwijde markt voor enterprise applicaties in 2020 238,36 miljard dollar waard was en naar verwachting zal groeien tot 527,40 miljard dollar in 2030.

Verschillende factoren zorgen voor een enorme stijging van de populariteit van mobiele enterprise apps. Het wordt essentieel voor alle moderne bedrijven en uitvoerende leiders die willen profiteren van de voordelen van de digitale revolutie.

Door moderne digitale tools, technologie en strategie te implementeren, kunnen bedrijven hun processen digitaliseren en versnellen, waardoor de productiviteit en de klantengroei toenemen. Verschillende andere voordelen van enterprise mobiele app ontwikkeling zullen worden besproken in dit artikel.

Hoe kan de ontwikkeling van enterprise apps de groei van uw bedrijf versnellen?

Er zijn veel verschillende factoren waardoor bedrijven moeten investeren in efficiënte en betrouwbare enterprise app ontwikkelingsprocedures. Een goed ontwikkelde enterprise mobiele app kan uw bedrijfsgroei versnellen door uw bedrijf op tal van manieren te verbeteren.

Enterprise mobiele app ontwikkeling verhoogt niet alleen de productiviteit van werknemers, maar vermindert ook de kosten van het bedrijf in grote mate. Het stelt u in staat om massale gegevens op te slaan en te organiseren en deze te analyseren om betere zakelijke beslissingen te nemen. Blijf lezen om de verschillende voordelen van enterprise app ontwikkeling te bekijken die u helpen uw bedrijf te laten groeien.

Verhoog de productiviteit van werknemers

Met behulp van mobiele bedrijfsapps kunnen werknemers en bedrijven alle cruciale gegevens op elk moment uploaden, waardoor ze vanaf elke locatie toegang hebben tot de opgeslagen informatie. Omdat gegevens bovendien gemakkelijk toegankelijk zijn in een real-time omgeving, wat tijd bespaart op het verwerken en ordenen van gegevens, wordt de productiviteit van werknemers verhoogd. Het bespaart de werknemers ook het regelmatig bijhouden van gegevens, waardoor hun productiviteit handmatig wordt verhoogd.

Bijgewerkte gegevens

Bedrijven die sterk afhankelijk zijn van chauffeurs, technici of bezorgers moeten altijd verbonden zijn, waar ze zich ook bevinden. Het antwoord op hoe een servicebedrijf kan groeien is via mobiele bedrijfsapplicaties. Deze applicaties verbinden werknemers en het bedrijf terwijl ze ook de consument op de hoogte houden.

Winstgevendheid verhogen

Om een naadloze gebruikerservaring en eenvoudige navigatie te bieden, investeert het bedrijf meer geld in zowel het ontwerp als de ontwikkeling van de app. Het wordt nog belangrijker voor grootschalige bedrijven omdat zij een bevredigende gebruikerservaring moeten bieden om een groot succesvol bedrijf op te zetten. Minder onderhoudskosten, frequente upgrades en een hoge gebruikersbetrokkenheid bij bedrijfsapplicaties zijn enkele ongelooflijke elementen om het rendement van uw bedrijf te verbeteren.

Snel en eenvoudig taakbeheer

De mogelijkheid om gemakkelijk taken te organiseren en toe te wijzen wordt mogelijk wanneer alle informatie binnen handbereik is.

Bovendien kan de administratie, door keuzes te hebben voor het monitoren van personeel, vergaderingen en bedrijfsactiviteiten, om er maar een paar te noemen, weloverwogen beslissingen nemen in plaats van zich te laten beïnvloeden door de mening van mensen. Uiteindelijk is het stroomlijnen van alledaagse managementtaken een belangrijk voordeel van mobiele bedrijfsapps.

Workflow automatisering

Enterprise Application Integration (EAI), waarbij essentiële app-functionaliteit wordt geïntegreerd in een gebruiksvriendelijke interface, helpt bij het optimaliseren van bedrijfsactiviteiten. Bovendien verbetert het de openheid van processen en de samenwerking tussen afdelingen. Zonder applicatiespecifieke interfaces te creëren en deze point-to-point met elkaar te verbinden, verbetert de automatisering van processen met EAI de samenwerking binnen groepen en teams.

Productiviteit verbeteren

Een bedrijfsapp kan medewerkers waarschuwen voor vergaderingen, annuleringen, aankondigingen en andere belangrijke gebeurtenissen. Soortgelijke software wordt gebruikt om verjaardagswensen of evenementgerelateerde informatie te bezorgen. Al deze activiteiten verhogen niet alleen de productiviteit van het bedrijf sneller, maar bevorderen ook een positieve bedrijfscultuur.

Inzichten in gegevens analyseren

Bedrijven kunnen verse informatie krijgen voor een betere besluitvorming door de meest recente technologieën te integreren. Bedrijfstoepassingen vormen de sleutel tot de groei van een dienstverlenende organisatie. De gegevens die serviceorganisaties krijgen, gebruiken ze om te werken, en met behulp van toepassingen kunnen deze gegevens worden gebruikt om de hoeveelheid groei, tactieken voor risicobeheer en nog veel meer te bepalen.

Klanttevredenheid verbeteren

De combinatie van alle voordelen die u zojuist hebt gelezen en cruciale elementen zoals ondoordringbare beveiliging, gegevensversleuteling, interoperabiliteit en real-time gegevenstoegang stelt bedrijven in staat een echte klantervaring te bieden. Met een gebruiksvriendelijke en veilige mobiele enterprise app kunt u meer potentiële klanten bereiken en van hen loyale klanten maken.

Hoe maak ik mijn mobiele enterprise app sneller?

Voordat u overgaat tot het eigenlijke snelle proces van het ontwikkelen van mobiele enterprise apps, is het cruciaal om een aantal kritieke factoren in overweging te nemen.

Factoren die u moet overwegen voordat u mobiele enterprise apps ontwikkelt

Hieronder volgen de belangrijkste factoren die u moet overwegen voordat u begint met het enterprise mobiele app ontwikkelingsproces voor bedrijven:

Gebruikerservaring (UX) en gebruikersinterface (UI)

Uw UI en UX zijn met elkaar verweven, en uw UX vertegenwoordigt uw merk bij klanten en prospects. Het touchpad heeft de manier waarop mensen digitale apparaten gebruiken fundamenteel veranderd. Dankzij de stijgende populariteit van smartphones zijn ontwikkelaars van mobiele apps in staat om met slechts een paar klikken een verbazingwekkende gebruikersbetrokkenheid en -ervaring te bieden. Bijgevolg is UI/UX nu een zegen voor zowel ondernemingen als ontwikkelaars.

Stel dat een app, vooral een mobiele bedrijfsapplicatie, geen gebruiksvriendelijke interface en bevredigende gebruikerservaring heeft. In dat geval kan het de reputatie van de organisatie schaden en ervoor zorgen dat de gebruiker uw app niet meer gebruikt.

Analyseer de doelgroep

Een van de meest cruciale factoren waarmee ondernemers rekening moeten houden voordat ze hun bedrijfsapplicatie laten bouwen en ontwikkelen, is het begrijpen van het klantenbestand.

De gebruikers die de app zullen gebruiken, hun leeftijdsgroep en het land waarop u zich wilt richten, zijn belangrijke overwegingen bij het bouwen en implementeren van enterprise apps.

Zakelijke doelstellingen

Het is essentieel om eerst uw ontwikkelingsdoelstellingen te identificeren, inclusief de problemen die ze zullen aanpakken en de voordelen voor uw bedrijf. Als u bijvoorbeeld van plan bent een mobiele bedrijfsapp te maken voor uw klanten, moet u een lijst maken van alle problemen die moeten worden opgelost. Houd rekening met de verwachtingen en behoeften van uw werknemers voor een mobiele bedrijfsapp terwijl u een oplossing voor hen ontwikkelt.

Selecteer platform

De andere kenmerken van de bedrijfsapplicatie worden beïnvloed door het platform dat u kiest. Stel dat u besluit een app te laten bouwen. Probeer in dat geval een zo breed mogelijk publiek te bereiken. De twee meest gebruikte platforms op dit moment zijn Apple's iOS en Google's Android.

Integratie

Aangezien het primaire doel van het bouwen van mobiele bedrijfsapps is om te zorgen voor een betere bedrijfsvoering, is het cruciaal dat u bedenkt wat voor integraties u in de toekomst nodig zult hebben. Zo is de integratie van de app met populaire betalingsgateways zoals PayPal doorgaans essentieel voor de meeste bedrijven die online producten en diensten aanbieden.

U maakt waarschijnlijk al gebruik van een bedrijfssysteem voor reguliere bedrijfsactiviteiten. Uw nieuwe zakelijke mobiele app moet zich aanpassen aan de infrastructuur van de organisatie om aanzienlijke verstoringen te voorkomen. Daarom is het essentieel om aanpasbare API'ste hebben die het voor derden gemakkelijker maken om te integreren met uw huidige bedrijfsprocedures.

Beveiliging

Nadat u hebt besloten een mobiele bedrijfsapp te bouwen, moet u nadenken over belangrijke zaken, waaronder het gebruik, de overdracht en de opslag van de bedrijfsgegevens. De persoonlijke en zakelijke gegevens van werknemers worden op dezelfde smartphone opgeslagen om mobiele bedrijfsapplicaties te installeren. Daarom moet u elk scenario voorzien en een ondoordringbaar systeem creëren. Eenvoudige wachtwoorden zijn niet toegestaan omdat ze de financiële stabiliteit en veiligheid van het bedrijf in gevaar kunnen brengen.

Gegevensanalyse

De analysetool helpt u de functies en mogelijkheden van uw app te identificeren. Het beïnvloedt cruciale factoren zoals de betrokkenheid van gebruikers bij bepaalde gebeurtenissen en helpt bij het behouden van gebruikers. Merken kunnen analytics gebruiken om de prestaties van de grootschalige app als geheel te verbeteren. Het is mogelijk om via nauwgezet onderzoek de specifieke functionaliteitseisen en voorkeuren van gebruikers te identificeren. U kunt mobiele analytics gebruiken om gegevens op te slaan en intelligent te gebruiken om de prestaties en effectiviteit van uw app te verbeteren.

Agile ontwikkeling

Dit proces staat voor incrementele en methodische softwareontwikkeling. Aangezien de Agile-methodologie ontwerp-, ontwikkelings- en testtechnieken systemen specificeert gedurende de gehele software levenscyclus, is het ideaal voor zakelijke mobiele app ontwikkeling.

Met deze ontwikkelingstechniek kan men teruggaan en wijzigingen aanbrengen terwijl men verder bouwt aan het project. Het verdient dus de voorkeur om de Agile techniek te gebruiken bij het ontwikkelen van een mobiele bedrijfsapp. Bovendien kunt u met deze techniek de eerste MVP-versie van de app testen.

Snel een mobiele bedrijfsapp maken

De traditionele app ontwikkelingsprocedure is inefficiënt geworden omdat het een aanzienlijke hoeveelheid tijd, energie en geld kost. Tegenwoordig kunt u met een breed scala aan no-code platforms zoals AppMaster schaalbare, veilige, geavanceerde en gebruiksvriendelijke enterprise mobiele apps bouwen.

De top vijf stappen die betrokken zijn bij grondige maar snelle, enterprise mobiele app ontwikkeling, zijn:

Stap 1 - Analyseer eisen en specificaties

Een idee is de basis van elke mobiele applicatie. U moet uw vereisten grondig analyseren en een gedetailleerd app specificatiedocument opstellen om het enterprise mobile app ontwikkelingsproces efficiënt te voltooien. Zorg ervoor dat u de doelstellingen en voorwaarden grondig specificeert. Onderzoek de verwachtingen van uw doelgroep om ervoor te zorgen dat u een mobiele enterprise app ontwikkelt die hen gelukkig en tevreden maakt.

Stap 2 - Platformkeuze

Omdat je het platform voor je werk moet kiezen, is dit een standaardstap in elk mobiel ontwikkelingsproces.

Het maken van enterprise applicaties is geen uitzondering. In dit geval moet u echter tegelijkertijd beslissen over iOS en Android. Waarom? Het is twijfelachtig of alle smartphones van uw werknemers op iOS of Android zijn gebaseerd. Voordat u een mobiele app voor hen ontwikkelt, moet u hierover nadenken.

Stap 3 - Maak een wireframe / prototype

Het prototype van de mobiele app is een model dat de functies en mogelijke toepassingen van de app demonstreert. Dit stadium is essentieel omdat het u in staat stelt een voorbeeld te geven van hoe de zakelijke mobiele apps er in de toekomst uit zouden kunnen zien. Tijdens de ontwikkelingsfase kan altijd een wijziging worden aangebracht. U kunt tijd en geld besparen op de ontwikkeling na het testen van een functioneel model. Prototyping is belangrijk voor bijna elke andere app, maar het is cruciaal bij enterprise mobiele app ontwikkeling om de beste resultaten te krijgen. Een grootschalig bedrijf zal waarschijnlijk een prototype maken en het ook testen met een aantal mensen uit de doelgroep om feedback te krijgen voordat het overgaat tot de volledige ontwikkeling en implementatie van een mobiele enterprise app.

Wat hopen consumenten dat de nieuwe app oplevert? Zij wensen in de eerste plaats een gebruiksvriendelijk en duidelijk ontwerp. Zelfs een hoogwaardige werking is niet mogelijk zonder deze twee onderdelen. Je ontwerpteam moet geen overdadige informatie in de bedrijfsapp opnemen. Zet liever op het eenvoudige. Deze software is alleen voor professioneel gebruik, niet om van te genieten. Houd het in gedachten. Het goede is dat het ontwerpen van een efficiënte mobiele bedrijfsapplicatie nu gemakkelijker is met drag-and-drop app builders zoals AppMaster. Het biedt u een breed scala aan visuele codeertools en functionaliteiten waarmee u een geavanceerde app kunt ontwikkelen.

In deze fase kunt u uw personeel de app laten testen. De beste bètatesters zijn uw medewerkers, aangezien zij eindgebruikers zijn. Een QA-afdeling is vaak aanwezig in bedrijven die applicaties bouwen. Kwaliteitsingenieurs testen de mobiele applicatie om alle problemen op te sporen en te corrigeren. Medewerkers kunnen zich echter volledig onderdompelen in hun nieuwe werkinstrument tijdens bètatests. Je hebt alleen iets nodig om te beginnen. De kosten en de duur van de procedure kunnen variëren, afhankelijk van uw behoeften.

Wat is de toekomst van bedrijfsapplicaties?

De populariteit en functionaliteit van mobiele enterprise apps zal naar verwachting blijven toenemen naarmate meer en meer organisaties en bedrijven zich de kracht van moderne technologie realiseren.

Hieronder volgen enkele van de belangrijkste technologieën die naar verwachting populair zullen worden in enterprise apps:

Kunstmatige intelligentie (AI)

Het gebruik van AI door een bedrijf gaat verder dan het verbeteren van de consumentenervaring. Technologie heeft het potentieel om vrijwel elk aspect van een bedrijf te beïnvloeden, waaronder HR, Marketing, Operations en Finance. De evolutie van AI-tools en -technologie zet veel ondernemingen ertoe aan de ontwikkeling van op AI gebaseerde bedrijfsapps te versterken.

Toegevoegde en virtuele realiteit

Sinds een paar jaar geleden zijn ingewikkelde werkprocessen interactief geworden dankzij AR/VR-technologie, waardoor werknemers de nuances van hun werk visueel kunnen verkennen. De technologische combinatie toont via het werkmodel aan dat het een game-changer is op het gebied van opleiding en ontwikkeling.

Toekomstige bedrijfsapplicaties zullen functioneren als het brein en het hart van elk bedrijf wanneer ontwikkelaars de grootste beschikbare technologieën voor de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties inzetten. Naarmate de technologie voortschrijdt, zal het niet als een verrassing komen dat toepassingen uiteindelijk elk aspect van de activiteiten van een bedrijf zullen beheren. Bedrijfsmobiliteit ontwikkelt zich snel.

Cloud computing

Cloud computing zal zich snel blijven ontwikkelen om te voldoen aan de veranderende eisen en verwachtingen van de gebruikers. Functionaliteiten in verschillende sectoren zullen dus worden verbeterd. De overstap naar de cloud wordt cruciaal en de meest praktische methode voor gegevensanalyse voor bedrijven bij de invoering van digitale transformatie. Vanwege de verschuivende verwachtingen die deze overstap met zich meebrengt, zijn echter geavanceerde cloudtechnologie en robuustere beveiligingsmaatregelen vereist.

Analyse van grote gegevens

Grootschalige, complexe datamining wordt vaak gedaan met behulp van tools en databases die we al hebben. In het bedrijfsleven zal de evaluatie van enorme hoeveelheden ongestructureerde gegevens in allerlei vormen en uitbreidingen blijven toenemen. Eenvoudig gezegd, het loont de moeite door u in staat te stellen sneller te reageren, de online verkoop te stimuleren en beter in te spelen op de wensen van de klant.

No-Code platforms

De trend om no-code platforms te gebruiken om snel en efficiënt mobiele bedrijfsapps te maken, zal naar verwachting steeds populairder worden. Het stelt alle soorten bedrijven in staat om in een mum van tijd efficiënte en gebruiksvriendelijke apps te maken.

Conclusie

Er zijn talloze voordelen van het ontwikkelen en inzetten van gebruiksvriendelijke enterprise apps. Het kan de enorme impuls zijn voor uw bedrijf waar u naar op zoek was. Daarom moet u zeker nadenken over de ontwikkeling van een mobiele bedrijfsapp voor uw bedrijf om te profiteren van de moderne technologie en het digitale tijdperk.

Als u ook een geavanceerde bedrijfsapp wilt maken, kunt u vertrouwen op AppMaster om aan uw eisen te voldoen. Hiermee kunt u web- en mobiele apps bouwen met een krachtige AI-gegenereerde backend. U hoeft alleen maar de drag-and-drop functies van AppMaster te gebruiken om een app volgens uw eisen te maken zonder code te schrijven.