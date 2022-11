Door de uitbreiding van de rol van drag-and-drop interfaces is hun populariteit ook sterk toegenomen. Meer mensen zijn nu geïnteresseerd in het leren ontwikkelen en het maken van aangepaste software zonder te leren coderen, dus zijn er de laatste jaren een aantal betrouwbare drag-and-drop interfaces ontstaan.

Toch zijn er veel gemeenschappelijke zorgen over drag-and-drop interfaces en hun betrouwbaarheid bij het bouwen van efficiënte maatwerk software. In dit artikel komt u alles te weten over de drag-and-drop-platforms en hoe ze u kunnen helpen een breed scala aan maatwerksoftware te bouwen, waaronder websites, webapps, mobiele toepassingen en databases.

Laten we eerst de grondbeginselen van drag-and-drop verkennen voordat we naar deze veelgestelde vragen gaan.

Wat is slepen en neerzetten?

Een grafische gebruikersinterface (GUI) is een vorm van interface die gebruik maakt van slepen en neerzetten. Audiovisuele signalen worden vaak gebruikt in GUI's om de interactie tussen gebruiker en computer te vergemakkelijken. Voorbeelden van een GUI zijn de pictogrammen voor softwareprogramma's op uw bureaublad, de mogelijkheid om widgets op uw telefoon te herschikken en de mogelijkheid om twee bestanden met elkaar te verbinden. Met deze visuele aanwijzingen kunt u de computer gebruiken om uw doel te bereiken zonder ook maar één woord tekst te hoeven invoeren.

We kunnen drag-and-drop zien als een uitbreiding van de GUI's waarin gebruikers relaties kunnen leggen tussen de door visuele objecten gekenmerkte objecten. Het doel van moderne drag-and-drop tools is om alle soorten gebruikers, ook niet-coders, in staat te stellen aangepaste software te maken via een gebruiksvriendelijke interface.

Het belang van de drag-and-drop tools kan worden beoordeeld door de enorme groei van de softwaremarkt. In 2019 stelde het Drag & Drop App Builder Software Market Report dat de softwaremarkt voor drag-and-drop tools 790,39 miljoen dollar bedroeg en naar verwachting 1.128,82 miljoen dollar zal bereiken in 2027.

Zal drag-and-drop coderen vervangen?

Gebruikers en bedrijven die niet beschikken over coderingsvaardigheden hebben een alternatieve optie om drag-and-drop app builders te gebruiken om aangepaste software te maken. Bovendien kunt u met drag-and-drop tools ook snel apps en websites maken in plaats van handmatig een website vanaf nul op te bouwen.

Moderne drag-and-drop websitebouwers vereisen ook geen codering en handmatig ontwerp van een website. Platformen als Webflow en Wix hebben een grote verscheidenheid aan plugins die de snelle ontwikkeling van zelfs een complexe website via drag-and-drop ondersteunen. Als gevolg daarvan zijn zelfs de niet-coders in staat om websites te bouwen voor professionele en persoonlijke redenen, en dat drijft de populariteit van drag-and-drop app builders.

Drag-and-drop tools vervangen echter niet noodzakelijkerwijs het coderen. Drag-and-drop website builders bieden ongeëvenaarde toegankelijkheid, maar ten koste van flexibiliteit, onafhankelijkheid en een zekere mate van complexiteit in het ontwerp van hun websites. Bedrijven die deze tools gebruiken, kunnen niet zulke ingewikkelde ontwerpen maken als webontwikkelaars, omdat zij niet coderen en hun websites vanaf de grond opbouwen.

Om hun online aanwezigheid uit te breiden en hun diensten aan te bieden binnen de beperkingen van deze websitebouwers, kunnen hobbyisten en eigenaren van kleine bedrijven gebruik maken van deze generieke websites. Deze websites zullen niet kunnen concurreren met volledig werkende websites gemaakt door gekwalificeerde webontwikkelaars in termen van verkoop, verkeer en functionaliteit.

Aangezien er slechts een paar sjablonen beschikbaar zijn om uit te kiezen en te bewerken, zijn er niet veel opties voor een website die is gemaakt met behulp van drag-and-drop bouwers om zich te onderscheiden van anderen in zijn soort. Terwijl, wanneer een website wordt gebouwd door een webdesigner of ontwikkelaar, alles wat een bedrijf heeft bedacht, ongeacht hoe ambitieus, kan worden omgezet in het formaat van een website.

Daarom, tot de komende jaren, zal drag and drop website builders niet volledig elimineren de noodzaak voor web-ontwikkelaars en webdesigners. Hoewel drag and drop website builders de voorlopers zijn van de toegankelijkheid van website ontwikkeling, kunnen ze de arbeid van een ervaren webontwikkelaar niet vervangen.

Webontwikkeling als beroep bestaat al lang. Toch zullen deze websitebouwers, naarmate ze vooruitgaan, functies en complexiteit kunnen bieden die op een dag kunnen concurreren met menselijke webbouw.

Al het bovenstaande geldt voor de meeste platforms, behalve voor AppMaster. AppMaster is een van de krachtigste drag-drop platforms die een team van ontwikkelaars nabootsen. Wanneer u uw project op AppMaster maakt, kunt u rekenen op precies dezelfde kwaliteit en omvang van functionaliteit als de ontwikkelaars u presenteren. U kunt een administratief paneel voor uw site maken dat aan al uw eisen voldoet.

Wat zijn de beste drag-and-drop app-bouwers?

Er is een lange lijst van drag-and-drop app-bouwers beschikbaar op de markt. Deze platforms hebben hun eigen voor- en nadelen. Laten we de top 7 drag-and-drop app-bouwers bespreken die je kunt gebruiken om efficiënte en veilige aangepaste software te maken.

AppyPie

Met behulp van de bekende app-maker Appy Pie kunnen beginners applicaties maken om hun professionele of persoonlijke doelen te bereiken. Gebruikers kunnen zich voor niets aansluiten bij de site. Gebruikers kunnen elk lidmaatschapsplan kiezen dat past bij hun behoeften nadat ze op de hoogte zijn van het ontwikkelingsproces.

Bovendien biedt deze app builder lessen om gebruikers te helpen bij het creëren van in-app functies. Daarnaast heb je toegang tot de live chat functie om eventuele problemen aan te pakken die je tegenkomt bij het maken van je app.

AppyPie heeft drie verschillende maandelijkse abonnementsopties, waaronder een basisplan ($36 per app), een goudplan ($72 per app) en een platinaplan ($120 per app).

Mobincube

Gebruikers kunnen toepassingen maken met Mobincube, een gratis platform dat geen voorafgaande codeerervaring vereist. Mobincube is de top app builder die waarde levert; de meerderheid van de gratis app builders leveren geen applicaties van hoge kwaliteit. Deze app builder biedt een intuïtieve gebruikersinterface waarmee gebruikers een verscheidenheid aan applicaties kunnen maken, van gaming tot zaken, thuisonderwijs en nog veel meer. U kunt een app maken met app builder, en u kunt het voor niets lanceren.

BuildFire

BuildFire is een van de meest betrouwbare drag-and-drop tools voor het maken van aangepaste software en apps. U kunt uw app publiceren om uw gebruikers toegang te geven met behulp van hun gerenommeerde app-bouwplatform. BuildFire heeft de laatste jaren een enorme groei in populariteit gezien vanwege zijn gebruiksvriendelijke interface, snelle app creatie en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden.

Swiftic

Swiftic is een online tool waarmee zowel grote als kleine ondernemingen hun activiteiten in de digitale sfeer kunnen brengen. Het aantal applicaties dat op dit platform is gemaakt, kan worden gebruikt om de legitimiteit van een app-bouwer te evalueren. Swiftic heeft een wijs besluit genomen door zich te richten op zowel grote als kleine ondernemingen. Swiftic biedt hulp op het scherm om nieuwkomers te helpen leren hoe ze een app kunnen maken met hun platform en laat klanten een rondleiding door hun editor volgen. Zelfs een beginner kan een app maken met behulp van de gebruiksvriendelijke UI van het app-bouwplatform voor commerciële doeleinden.

AppMaster

AppMaster is een no-code app builder die de uitbreiding van ondernemingen van het kleine tot het grote niveau ondersteunt door middel van efficiënte apps en krachtige backends. Deze app builder produceert broncode, waardoor het meer is dan een no-code platform. Gebruikers krijgen dus een volledig functionele native applicatie met de mogelijkheid om de broncode te exporteren, net als bij conventionele ontwikkeling, maar veel sneller, goedkoper en eenvoudiger te onderhouden.

AppMaster combineert dus de voordelen van no-code en conventionele ontwikkeling. Het platform biedt uitgebreide technische documentatie, wat de leercurve aanzienlijk versnelt. Flexibiliteit bij het maken van aangepaste software, gratis proef, onbeperkte schaalbaarheid en gebruiksvriendelijke drag-and-drop editing tools zijn enkele van de vele voordelen van het gebruik van AppMaster.

AppInstitute

Met behulp van drag-and-drop functies stelt de gratis app-bouwer AppInstitute eigenaren van kleine bedrijven in staat om hun diensten online te adverteren. Met zijn eenvoudige gebruikersinterface helpt deze no-code app builder bedrijven bij het maken van apps zonder een programmeur in te huren. Bovendien biedt dit app ontwikkelingsplatform gratis app templates voor 20 verschillende bedrijfscategorieën.

Appery

Appery is een flexibele no-code app builder die drag-and-drop app-bouw mogelijkheden biedt. Deze cloud-based app builder vergemakkelijkt het maken van apps voor Windows Phone, iOS en zelfs Android. De gebruikers van dit platform hoeven niets te downloaden of te installeren omdat het cloud-gebaseerd is. U kunt dus snel beginnen met het maken van apps. Zodra de app is gemaakt, kunt u deze direct distribueren naar klanten en bedrijfseigenaren. Beginners kunnen dit no-code platform zelfs gebruiken omdat de gebruikersinterface is ontworpen met behulp van drag and drop keuzes. Bovendien geeft dit platform beginners training en instructies voor het maken van een eenvoudige app.

Wie heeft click and drag uitgevonden?

Jef Raskin, vooral bekend van het bedenken en lanceren van het eerste Macintosh-project voor Apple in de jaren 1970, is de uitvinder van drag and drop. Het slepen en neerzetten paradigma heeft sindsdien vervangen wat hij eerst het "klik-en-sleep" paradigma noemde. Hij heeft het paradigma ingevoerd, maar Bill Atkinson, een protegé, is het meest verantwoordelijk voor de integratie van de technologie in de Macintosh-software. Er wordt gezegd dat Jef werd geïnspireerd om een "drag and drop" te ontwikkelen nadat hij zag hoe het Star Information System bij Xerox PARC de "click-move-click" techniek gebruikte.

Is het moeilijk om een app te maken?

Een app bouwen via een traditionele manier van programmeertalen gebruiken en databases bouwen is zeker moeilijk omdat het een aanzienlijke hoeveelheid tijd, geduld, energie en analytische vaardigheden vereist om de verschillende technologieën te begrijpen.

Drag-and-drop app builders maken het echter veel gemakkelijker voor gebruikers zonder coderingsvaardigheden om de leercurve bij het leren van een nieuwe tool en technologie drastisch te verminderen. Iedereen kan met drag-and-drop tools aangepaste software maken en implementeren met maximale nauwkeurigheid en volgens het gewenste ontwerp. Daarom is het maken van een app vrij eenvoudig geworden met drag-and-drop interfaces.

Hoe maak ik mijn eigen app?

U kunt uw eigen app maken met behulp van een hierboven besproken drag-and-drop app builder, zoals AppMaster. De algemene stappen bij het maken van een app via deze drag-and-drop tools zijn:

Krijg je idee

Het is cruciaal om een uitgebreid begrip van je app te hebben voordat je een app-ontwikkelaar inhuurt of een drag-and-drop app-bouwer gebruikt. Wat hoop je met deze app te bereiken? Welke groep wil je aanspreken? Het bouwen van een gedegen app met alle benodigde functies wordt gemakkelijker als je de tijd neemt om een duidelijk app-concept te ontwikkelen.

Kies een geschikt sjabloon

Je bent nu voorbereid om een app template te kiezen die het beste past bij de eisen van je bedrijf nadat je een app concept hebt. Als je bijvoorbeeld een restaurant hebt, moet je een restaurant app template kiezen om een visueel aantrekkelijke app te maken voor je klanten.

Of u kunt uw eigen app maken met behulp van blokken en elementen in de designer.

aanpassen

Na het kiezen van een app sjabloon, kunt u de uiteindelijke output verder aanpassen door lay-out, kleurenschema, uw persoonlijke logo en inhoud toe te voegen. Houd in gedachten dat de algemene look en feel van de app ook een kritieke rol speelt in de branding en marketing. Daarom moet je speciale aandacht besteden aan de stijl, de consistentie en het ontwerp van de app.

Testen en publiceren

Het is een goed idee om je app te testen en feedback van gebruikers te krijgen voordat je hem vrijgeeft voor het publiek. Na het testen kun je de nodige aanpassingen doen om de gebruikerservaring te verbeteren. Na grondig testen is het tijd om de software te publiceren op Google Play of de App Store zodra je de vereiste aanpassingen hebt doorgevoerd.

Conclusie

Ontwikkelaars worden steeds meer gevraagd nu software elke sector van de economie blijft doordringen. De behoefte aan software groeit sneller dan we ontwikkelaars kunnen produceren, en er is een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod van digitale vaardigheden.

Met behulp van eenvoudige, snel te leren drag-and-drop platforms (vaak aangeduid als "no-code platforms"), zoals AppMaster kunnen gewone, niet-gespecialiseerde zakenmensen nu aangepaste software en processen voor zichzelf creëren, zowel om persoonlijke als om professionele redenen. Ze kunnen leren hoe ze apps precies moeten maken door de toegankelijke functies van de drag-and-drop-tool. Bovendien kunnen ze het eenvoudig onderhouden als er aanpassingen zijn gedaan. Dus als u software op maat wilt maken, moet u niet aarzelen om een no-code platform te gebruiken.