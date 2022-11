Evan You, een JavaScript-programmeur van Google, droeg in juli 2013 de eerste patches bij aan het programma, en het systeem werd in februari 2014 voor het eerst openbaar gemaakt. Omdat hij als webdesigner wist hoe hij vue.js moest gebruiken, zocht Evan naar iets dat de functies van AngularJS - een andere JavaScript-structuur die meerdere gegevenskoppelingen en aanpasbare lay-outs mogelijk maakte - een lichtere stijl gaf.

"Ik denk, wat als ik het deel van Angular waar ik altijd van hield gewoon kan isoleren en iets ongelooflijk lichtvoetigs kan ontwikkelen," zegt Evan. In dit artikel overlopen we de grondbeginselen van Vue.js, inclusief wat Vue.js is, het gebruik, de populariteit en de voor- en nadelen ervan.

Wat is Vue.js?

Vue.js is een dynamisch JavaScript-framework voor het creëren van gebruikersinterfaces. Dit systeem staat bekend om zijn steile leercurve. Het is echter zo'n toegankelijk en eenvoudig raamwerk dat we kunnen beginnen met het bouwen van webapps in Vue.js met slechts een basiskennis van HTML, CSS en JavaScript. De korte leercurve is een kenmerk van dit progressieve framework. Het is flexibel en kan worden gebruikt als hulpprogramma of als uitgebreid framework bij webontwikkeling.

Elk JavaScript-framework heeft een unieke set mogelijkheden en kwaliteiten die het voorrang geven boven de andere systemen. Vue.js heeft de afgelopen vijf jaar de meeste beoordelingen gekregen op Github.com. Hoewel de Vue.js industrie minder is dan de React JS groep, beschrijft en praat het beoordelingsrecord van Vue.js goed over Vue.js.

De kernbibliotheek van Vue vertrouwt op de view model component, die dynamische coördinatie tussen het prototype en de view componenten mogelijk maakt met behulp van tweeweg data binding. Dit maakt het bouwen van standaard webprogramma's die het single-page app concept gebruiken eenvoudiger. De basis van Vue's bibliotheek is HTML, CSS en JS. Met datakoppeling vernieuwt Vue dynamisch html-bestanden die zijn "gekoppeld" aan kernmodellen van Vue. Hierdoor kunnen ontwerpers webapps maken die op de computer van een gebruiker kunnen werken en een meeslepende component leveren zonder dat de pagina ververst hoeft te worden.

Ontwerpers kunnen Vue gebruiken om alles te bouwen, van live gesprekken tot dynamische computerspellen binnen een internetbrowser, omdat het de HTML en CSS die in de viewer worden getoond kan aanpassen in reactie op dingen in de fundamentele JavaScript. Bovendien heeft Vue.js server-side rendering. Je kunt een HTML-bestand op de server omzetten in een HTML-pagina met behulp van server-side rendering.

Vue.js heeft een van de meest acceptabele documentatie die we ooit hebben gezien en aanbevolen. Dit document leidt ons in een gemakkelijk en stapsgewijs proces dat niet lijkt op een soort willekeurige complexe kennis. In vergelijking met react.JS en Angular is het begripspatroon eenvoudig. Maar het meest opvallende aspect van Vue.js zijn de HTML-attributen waarmee programmeurs HTML kunnen uitbreiden.

Is Vue.jS hetzelfde als JavaScript?

JavaScript is een programmeertaal waarmee u voortdurend bijgewerkte informatie kunt genereren, media kunt manipuleren, afbeeldingen kunt maken en nog veel meer kunt doen. Aan de andere kant is Vue.js een van de bekendste JavaScript-frameworks. Het is een toegankelijk systeem dat de functionaliteit van front-end frameworks wil verbeteren.

Waarvoor wordt Vue.js gebruikt?

Webinterfaces en single-page apps zijn de belangrijkste toepassingen die met vue.js worden gebouwd. Echter, omdat HTML-extensies en JS foundation werken in combinatie met een Electron architectuur, kan het ook worden gebruikt om desktop en smartphone apps te ontwikkelen, waardoor het een zeer geprefereerde front-end oplossing is. De directives van Vue.js zijn de opvallende eigenschap waarmee ontwikkelaars HTML kunnen uitbreiden.

Vue gebruikt de standaard Model View Controller (MVC) structuur om de interface van een app of website weer te geven, waarbij de kernbibliotheek fungeert als de basis gelaagde architectuur. Het is echter aanpasbaar door zijn vermogen om met CBA te werken, zoals het React-framework dat doet. Hieronder staan enkele voorbeelden die laten zien hoe Vue.js kan worden gebruikt.

Mobiele app ontwikkeling

Op basis van hun begrip van Vue CLI, HTML, CSS, en JavaScript, kunnen software ontwikkelaars Vue.js gebruiken om fatsoenlijke Android en iOS apps te ontwikkelen in een enkel stuk code. Het kan worden ingezet om native mobiele apps te maken en een ontwikkeltool te zijn.

Beeldbron angelengineering.com

Entity Framework, dependent displaying en list offers zijn slechts enkele van de mogelijkheden die Vue.js biedt. Met behulp van Nativescript-Vue, een plugin waarmee applicatieontwikkelaars praktische smartphone-applicaties kunnen maken met Vue, is het haalbaar om mobiele applicaties te bouwen.

Prototypes

Design professionals oefenen door hun gedachten om te zetten in fysieke prototypes, variërend van blad tot digitaal. Om ontwerpideeën vast te leggen en gebruikers te testen, maken ontwerpers prototypes met verschillende niveaus van realisme. U kunt uw ideeën verbeteren en evalueren met behulp van mockups, zodat uw bedrijf de juiste items kan lanceren.

Met prototypes kunt u alle deelnemers een duidelijk sjabloon geven van de mogelijke voordelen, risico's en kosten die een prototype met zich meebrengt, door een solide basis te hebben van waaruit suggesties voor verbeteringen kunnen worden gegenereerd. Met behulp van deze prototypes kunt u veranderingen vroegtijdig aanpassen om te voorkomen dat u trouw blijft aan één enkele, foutief perfecte versie, vastloopt op regionale UX-maxima en uiteindelijk hoge kosten betaalt door fouten.

Bestaande toepassingen

Het vermogen van elke technologie in ontwikkeling om te interageren met bestaande toepassingen is een cruciaal kenmerk. Dat is eenvoudig met Vue.js, omdat het JavaScript gebruikt en zonder andere oplossingen werkt. Bovendien kunt u HTML, JS, of JSX gebruiken om de templates met vue.js te bouwen. Vue kan in bijna elke toepassing worden gebruikt vanwege zijn componenten en lichtgewicht ontwerp.

Toepassingen met één pagina

Een single-page applicatie is een applicatie waar de meeste inhoud statisch is, en slechts een klein onderdeel in één keer moet worden aangepast. Als je bijvoorbeeld door je mailbox navigeert, zul je zien dat er niet al te veel verschuivingen zijn - de header en de zijbalk blijven hetzelfde terwijl je door je mailbox heen leest.

Bij elke klik levert de SPA alleen de gegevens die je nodig hebt, die vervolgens door je browser worden gerenderd. Dit is anders dan een typische paginalading, waarbij het systeem bij elke handeling die u verricht een vers gerenderde hele pagina aan uw systeem levert. Het resultaat is een aanzienlijk snellere reactietijd voor gebruikers dankzij onze client-side, stapsgewijze aanpak. Het vermindert ook de hoeveelheid gegevens die een server moet overdragen, wat de efficiëntie van de hele procedure verhoogt en zowel gebruikers als bedrijven ten goede komt.

De meest eenvoudige benadering om apps met één pagina te beschrijven is ze te beschouwen als statische internetpagina's. Daarom lijken ze sterk op mobiele apps. Daarom lijken ze sterk op mobiele apps. Maar in plaats van gloednieuwe pagina's te laden, omvat de achtergrond van dit fenomeen het dynamisch overschrijven van de huidige website met nieuwe gegevens van de webapplicatie.

HTML-sjablonen

Vue.js wordt ook gebruikt om op HTML gebaseerde sjablonen te genereren die de productiviteit verhogen, vooral voor mensen met gedegen HTML-expertise, maar dit wordt betwist. Bovendien helpen Vue's templates bij het toevoegen van interactiviteitsmogelijkheden aan reeds bestaande webpaginatoepassingen. De gesimuleerde document object model (DOM) renderfunctie is door Vue opgenomen in de templates. Bijgevolg doet Vue slechts een minimale hoeveelheid DOM-bewerkingen wanneer de context van een toepassing verandert.

Waarom is Vue.js zo populair?

Een van de belangrijkste redenen voor de populariteit van Vue.js is de leercurve. De gebruiksvriendelijke leercurve van Vue trekt zowel beginnende als ervaren ontwikkelaars over de streep. Software ingenieurs werden ondervraagd voor hun State of Vue.js studie, en daaruit bleek dat de leercurve is wat zoveel aandacht genereert in Vue.

Na het lezen van de inhoud van de officiële gids hoeft u geen voorkennis te hebben van ES2015, TypeScript, JSX of toolchains om uw eerste Vue-app te maken. U moet echter wel een praktische kennis hebben van HTML, CSS en JavaScript om aan de slag te gaan. Vooral als u zeer ingewikkelde webpagina-applicaties wilt ontwikkelen, is enige voorkennis van het gebruik van frameworks waardevol, ook al is het niet verplicht.

Een andere reden voor de populariteit is de uitstekende toegankelijkheid. Snelle softwareontwikkelaars kunnen hun volledige creatieve potentieel ontplooien met Vue dankzij de grote gereedheid, omdat ze niet veel tijd hoeven te besteden aan het leren kennen van extra taaluitbreidingen. Het samenstellen van een groep voor een taak of de integratie van Vue is eenvoudiger en sneller. Hoewel er weinig Vue-experts beschikbaar zijn, kunnen React-professionals met expertise in ongeveer een week naar Vue migreren en waarde beginnen te leveren.

De voordelen van Vue.js

Uitstekende ingebouwde toepassingen

Vue.js is snel. Hoewel Vue.js van binnen niet het snelste JavaScript-framework is, heeft het meer dan genoeg functies om een vlekkeloze UX te creëren in SPA's en UI's. Bovendien bouwt Vue projecten sneller dan Angular en React op het gebied van smartphone-apps.

De prestaties van Vue zijn cruciaal om in gedachten te houden bij het kiezen van een JavaScript-framework, aangezien 53% van de consumenten afhaakt bij sites die langer dan 3 seconden nodig hebben om te openen.

Flexibele en veelzijdige ontwikkelomgeving

Vue komt met een flexibele en veelzijdige webontwikkelomgeving. In Vue worden webprogramma's ontwikkeld met behulp van modules of componenten. Bovendien zijn Vue's single-file modules/componenten losjes met elkaar verbonden, wat de herbruikbaarheid bevordert en de productietijd verkort, terwijl het ontwikkelaars al een aanzienlijke hoeveelheid veelzijdigheid biedt, afhankelijk van de eisen van het project.

De op componenten gebaseerde structuur is de beste keuze bij het ontwikkelen van apps om ze in de toekomst te laten groeien. Massale app-ontwikkeling met Vue vereist het gebruik van een modulair ontwerp-bouwmechanisme. De campagnebouwers die Vue aanbeveelt, Webpack of Browserify, stellen gebruikers in staat om achteraf de broncode te wijzigen met behulp van de door hen gekozen preprocessoren, wat ontwikkelaars aanzienlijke speelruimte biedt.

Decadent ecosysteem en veelzijdigheid

Het Vue-universum bevat alle instrumenten die een ontwikkelaar nodig zou kunnen hebben, inclusief vele plugins. De bekende tools die de ontwikkeling verbeteren zijn Vue routers voor het navigeren en koppelen van uw single-page app waarden aan de juiste URL's en het geweldige Vuex voor openbaar beheer.

Daarnaast biedt Vue zijn DevTools die beschikbaar zijn in de vorm van browser plugins. DevTools maakt het eenvoudiger om problemen met applicaties op te lossen en de architectuur en status van hun componenten te onderzoeken. Ze stellen u in staat te tijdreizen, uw software te inspecteren om oude versies en de gemaakte aanpassingen te bekijken, unieke activiteiten te monitoren en uw applicatie live te bewerken.

Klein formaat

Het downloadbare zip-bestand van het framework is 18 KB groot. Omdat het lichtgewicht is, installeert het snel en verbetert het uw zoekmachine rankings en prestaties.

Reactiviteit

Vue heeft ingebouwde reactiviteitstools die de gebruikersinterface bijwerken. Daardoor kan de programmeur zich concentreren op het toevoegen van andere functionaliteiten, terwijl hij ook efficiënter wordt door de tijd en de extra blokken code die deze aanpak bewaart.

Tweezijdige gegevensbinding

Tussen het databaseschema en het visuele DOM of HTML-sjabloon bestaat een gegevensbindingsrelatie. De gegevensbinding in één kanaal maakt het mogelijk om van prototype naar interface te gaan. Wijzigingen aan de oorsprong veranderen automatisch het DOM, maar dit werkt niet omgekeerd, aangezien het DOM alleen-lezen credenties heeft voor het prototype. Tweeweg databinding maakt de uitwisseling van informatie tussen het prototype en de interface in beide opzichten mogelijk.

De nadelen van Vue.js

Onvoldoende schaalbaarheid

Vue.js heeft een regionaal ecosysteem met een klein aantal programmeurs. Daardoor is het niet uitbreidbaar, waardoor het ongeschikt is voor grote projecten. Een framework moet een breed netwerk hebben voor tijdige assistentie bij oplossingen als het gebruikt moet worden in complexe projecten.

Experts met uitgebreide expertise zijn schaars

Aangezien dit een nieuw en vooruitstrevend framework is, zijn er minder pro's met substantiële Vue-expertise. Bovendien wordt dit systeem vaak gewijzigd, wat lastig is; zelfs ervaren bouwers moeten nieuwe mogelijkheden van de grond af leren of onderzoeken om de voordelen van Vue ten volle te benutten.

Extreme flexibiliteit in de code

Hoewel flexibiliteit in de code ontwikkelaars veel voordelen biedt, kan extreme flexibiliteit leiden tot meer inconsistentie en codeerfouten. De meeste vertragingen bij het coderen worden veroorzaakt door te flexibele teams die mogelijk meerdere verschillende programmeerparadigma's tegelijk gebruiken.

Hoe huurt u de juiste Vue.js-ontwikkelaar in?

Het is een uitdaging om uit honderden de juiste Vue.js-ontwikkelaar in te huren. Om de juiste ontwikkelaar te kiezen, moet u hun kwalificaties beoordelen. Daarom hebben we besloten de belangrijkste kenmerken op te sommen waarop u moet letten bij het selecteren van het nieuwste teamlid.

Een professionele Vue js ontwikkelaar moet over de volgende vaardigheden beschikken:

Expert in HTML en CSS

Een goed begrip hebben van zowel klassieke als hedendaagse JavaScript

De ontwikkelaar moet weten hoe Git te gebruiken

Moet een ervaren gebruiker zijn van NPM of Yarn

De Vue codetaal, Vue router en Vue CLI leren gebruiken.

U weet nu hoe u een getalenteerde Vue-ontwikkelaar kunt vinden. Dit proces kan een behoorlijke uitdaging zijn als u geen ontwikkelaar bent en de kwalificaties van een professional niet kunt beoordelen. Wat moet u doen? Besteed aandacht aan de no-code benadering (No-code is een methode om software te maken en te gebruiken waarbij geen code wordt geschreven). Eén zo'n tool is AppMaster. Een interessant feit is dat AppMaster webapplicaties genereert met behulp van vue3. Als je AppMaster in je project gebruikt, heb je uiteindelijk goede schone code en een werkende applicatie, vele malen sneller en goedkoper dan wanneer je die traditioneel zou ontwikkelen.

Laatste woorden

In deze post hebben we besproken wat Vue.js is, inclusief waarom het populair is, de voordelen en de nadelen. Hopelijk heb je je begrip van wat Vue.js is verbeterd, zodat je front-end apps kunt maken die schaalbaar en zeer effectief zijn.