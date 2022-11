In un mondo frenetico in cui nessuno ha abbastanza tempo per aspettare, i visitatori amano anche il sito web se si carica più velocemente. Pertanto, è diventato inevitabile ottimizzare il tempo di caricamento del sito web per convertire i visitatori in vendite. Se volete che i visitatori rimangano sulle vostre pagine web e aumentare il tasso di conversione, dovete offrire una migliore esperienza all'utente con un sito web ottimizzato.

Il modo migliore per migliorare le prestazioni di un sito web è utilizzare uno strumento che consenta di identificare e risolvere i problemi del web, migliorando le prestazioni. Forse vi state chiedendo quali siano i migliori strumenti gratuiti per testare le prestazioni del vostro sito web nel 2022. Se sì, non cercate oltre! Nell'articolo discuteremo i motivi per cui è fondamentale migliorare le prestazioni del sito web e i migliori strumenti per ottimizzarle.

Perché è importante controllare le prestazioni di un sito?

I proprietari di siti web devono comprendere il valore di una migliore esperienza utente per aumentare il tasso di conversione. I visitatori amano il sito web se ha matrici di prestazioni di qualità. Vi elenchiamo i principali motivi per cui è necessario testare le prestazioni del vostro sito web. Iniziamo:

Identificare le risorse web che richiedono tempo per essere caricate

Il motivo principale per testare le prestazioni del vostro sito web è identificare le risorse web che ne rallentano il caricamento. Potete inserire l'URL del sito in qualsiasi strumento di test delle prestazioni. Questi strumenti vi forniranno un rapporto dettagliato dei problemi con suggerimenti per attenuarli.

Analizzare la velocità del sito

Con l'aiuto di strumenti di test delle prestazioni, potete controllare il vostro sito o le vostre pagine web. Se la velocità è lenta, questi strumenti vi forniranno le soluzioni per ottimizzarla. L'ottimizzazione della velocità vi aiuterà a posizionare il vostro sito web nei risultati di ricerca.

Verificare la compatibilità del sito su più dispositivi

Questi strumenti consentono ai proprietari di siti web di verificarne le prestazioni su diversi dispositivi. Testando un sito web su un desktop e su un cellulare si può capire come appare un sito su più dispositivi.

Migliorare l'esperienza dell'utente

Il controllo dell'andamento del sito web consente di individuare i problemi principali che spingono gli utenti ad abbandonare il sito. Nel mondo digitale in rapida crescita, i siti web sono una risorsa per le aziende che offrono prodotti/servizi online. Dopo aver eliminato i problemi principali del web, sarete pronti a fornire una migliore esperienza utente ai vostri visitatori e ad aumentare il vostro fatturato.

Quali sono gli strumenti efficaci per il test delle prestazioni dei siti web?

Oggi gli strumenti di test dei siti web sono ampiamente utilizzati dai proprietari dei siti per ottimizzare le prestazioni. Questi strumenti di test aiutano i proprietari dei siti a verificare le prestazioni e ad aumentare il tempo di caricamento del sito.

Dopo aver analizzato l'importanza del test delle prestazioni dei siti web, potreste chiedervi quale sia lo strumento migliore per la reattività del vostro sito. Non dovete preoccuparvi più di tanto! Vi sveliamo i 12 migliori strumenti per testare le prestazioni del vostro sito web e i test di velocità nel 2022. Scaviamo più a fondo nei dettagli:

Pingdom

Pingdom è un popolare strumento di test delle prestazioni per ottimizzare la velocità di un sito web. Lanciato nel 2007, Pingdom è stato utilizzato da molti siti sociali popolari come Facebook, Spotify e Twitter per rendere il loro sito web disponibile ai loro utenti. Oltre agli strumenti di test delle prestazioni, Pingdom offre un kit di strumenti di monitoraggio per testare un sito web, ma il suo strumento di test della velocità del sito web è il più popolare. Inoltre, questo strumento di test aiuta i proprietari dei siti a monitorare il tempo di caricamento del sito web e ad analizzare le prestazioni e la velocità del sito.

Soprattutto, Pingdom è più facile da usare. Tutto ciò che serve è inserire l'URL del sito web per eseguire un test della velocità e delle prestazioni del sito web. Dopodiché, è possibile scegliere una località tra le 7 disponibili. Una volta selezionata una località, i risultati mostreranno il tempo di caricamento del sito web, la dimensione di una pagina web e il numero di richieste effettuate per accedere a queste pagine. Il fatto interessante dello strumento di verifica delle prestazioni di Pingdom è che consente di testare le prestazioni del sito web da qualsiasi parte del mondo. Supponiamo che vi troviate in America, ma che dopo qualche tempo vi trasferiate in Canada. In questo caso, questo strumento di test delle prestazioni vi consentirà di verificare le prestazioni del vostro sito web da entrambe le località.

Dopo aver inserito l'URL del vostro sito web in Pingdom, otterrete un punteggio da 0 a 100, che mostra le prestazioni del vostro sito web rispetto agli altri siti. Dopo aver ottenuto un punteggio, Pingdom vi suggerirà azioni immediate per migliorare le prestazioni del vostro sito web. Dopo aver eseguito un test con Pingdom, potrete conoscere i reindirizzamenti senza causa, le numerose richieste e le immagini che richiedono compressioni. Inoltre, potrete conoscere gli elementi del vostro sito che richiedono più tempo di caricamento. Pingdom offre anche piani di abbonamento per monitorare il vostro sito web quando non funziona bene.

Sito 24 x 7

Site24x7 è uno strumento gratuito per il test delle prestazioni dei siti web e sostituisce ampiamente Pingdom. Se siete proprietari di un sito web di una piccola azienda, questo strumento di test è la scelta migliore per voi. Questo strumento è in grado di testare il sito web in 110 località. Basta inserire l'URL del sito per ottenere un rapporto dettagliato sulle metriche del sito.

Google PageSpeed Insights

Google ha fatto molta strada per fornire una migliore esperienza all'utente e ha introdotto molti strumenti per migliorare le prestazioni del sito web. In particolare, Google PageSpeed Insights è uno degli strumenti gratuiti per il test delle prestazioni che fornisce approfondimenti sulla velocità di caricamento del sito e consiglia le migliori pratiche per migliorare le prestazioni del sito. Google ha lanciato il suo strumento di test delle prestazioni nel 2018 che offre un punteggio del sito web che va da 0 a 100.

Se si ottiene un punteggio di performance più alto, il sito web funziona meglio con una migliore esperienza utente. Forse vi starete chiedendo come utilizzare lo strumento di Google per verificare la velocità e le prestazioni del sito web. È sufficiente visitare il sito PageSpeed Insights e inserire l'URL del proprio sito web. Dopo aver inserito l'URL, premere il pulsante "Analizza". Questo strumento di verifica delle prestazioni di Google controllerà il sito web e fornirà un punteggio in base alle prestazioni del sito. L'uso di PageSpeed Insights è un'ottima idea per monitorare le prestazioni del sito e accedere ai Web Core Vitals di Google.

Questi Web Core Vitals di Google consentono ai proprietari del sito di verificarne le prestazioni all'interno della SERP (Search Engine Result Page). Inoltre, Google PageSpeed Insights fornisce suggerimenti per ridurre il tempo di caricamento del sito e migliorarne le prestazioni. Questo strumento di monitoraggio di Google può consigliare la compressione delle immagini o la riduzione di JavaScript per aumentare la reattività del sito. Inoltre, questo strumento supportato da Google è gratuito e tende a testare un numero illimitato di siti web. Al termine del test delle prestazioni, Google PageSpeed Insight fornisce anche un rapporto diagnostico del sito web.

GTmetrix

GTmetrix è uno dei migliori strumenti di monitoraggio per un sito web ed è disponibile per testare le prestazioni del sito ovunque. Proprio come altri strumenti per le prestazioni del sito, anche GTmetrix assegna un voto dopo aver eseguito il test delle prestazioni del sito. Una volta inserito l'URL del vostro sito, questo strumento di test delle prestazioni vi fornirà un rapporto dettagliato sulle prestazioni del vostro sito. Con l'aiuto di questo strumento di monitoraggio, è possibile controllare la velocità del sito web, i problemi principali nella reattività del sito web e i suggerimenti su come mitigare questi problemi con questo strumento di test.

Ad esempio, se il vostro sito web ha un problema di payload di rete, questo strumento fornirà un elenco completo degli URL del sito per mitigare questo problema. Simile a Google PageSpeed Insights, questo strumento di test mostrerà anche lo stato dei Web Core Vitals di Google che state superando o meno. La caratteristica distintiva di questo strumento è che consente di testare il sito web su diversi browser e dispositivi. Prima di iniziare a utilizzare questo strumento, è necessario creare un account gratuito.

Test della pagina web

WebPage Test è uno strumento di monitoraggio gratuito che consente ai proprietari di siti web di verificarne le prestazioni per migliorare le metriche di performance. Il motivo principale per scegliere questo strumento per i test sul web è che consente agli utenti di testare le prestazioni del sito su più dispositivi e browser. Tutto ciò che serve è inserire l'URL del sito con questo strumento, che misurerà la velocità e le prestazioni del sito. È necessario testare il sito su più dispositivi e reti per avere un'idea corretta delle prestazioni del sito. Inoltre, questo strumento open source permette di testare un sito web in 40 località e assegna ai risultati un voto da F a A.

Dotcom-Monitor

Dotcom-Monitor è uno strumento gratuito di test delle prestazioni che aiuta i proprietari di siti web a monitorarne la velocità e i tempi di caricamento. Inoltre, questo strumento è tra quelli che forniscono informazioni sulla posizione e sui dispositivi dei visitatori che accedono al sito web. Inoltre, questo strumento utilizza queste informazioni per individuare i problemi del sito web e mitigarli al momento giusto. Questo strumento fornisce una valutazione basata sulla velocità del sito e sulle risposte del server. Inoltre, questo strumento di test delle prestazioni consente ai proprietari del sito di ottenere informazioni sui visitatori ripetuti con l'aiuto della memoria cache.

Strumenti Yellow Lab

Yellow Lab Tools, introdotto nel 2014, è una recente aggiunta agli strumenti di test delle prestazioni per monitorare le prestazioni del sito. Questo strumento di test offre funzioni eccellenti per verificare le prestazioni del sito e fornisce suggerimenti per migliorarle. Una volta inserito l'URL del sito, questo strumento di test visualizza il punteggio del test con tutti i dettagli necessari sulle prestazioni del sito, il numero di richieste, i dettagli CSS e i problemi delle prestazioni web. Nel complesso, è uno dei migliori strumenti di test, ma manca di funzioni dettagliate per svelare le metriche approfondite delle prestazioni del web.

Strumento di valutazione dell'accessibilità web WAVE

Questo strumento di test delle prestazioni è utilizzato specificamente per verificare la valutazione dell'accessibilità del web. Per ottenere più visitatori sul vostro sito web, dovete renderlo accessibile a tutti. Lo strumento di valutazione dell'accessibilità del web di WAVE rende i contenuti web più accessibili alle persone con disabilità. È necessario inserire il proprio sito web in questo strumento di test per ottenere informazioni complete sulle proprie prestazioni. Utilizzando questo strumento, è possibile migliorare l'accessibilità del sito per una migliore esperienza utente.

Checkup del sito SEO

Se volete portare traffico organico al vostro sito web attraverso una corretta SEO, SEO Site Checkup è lo strumento di test consigliato. Questo strumento identifica i principali problemi SEO di un sito web. Basta inserire l'URL del sito web e questo strumento di monitoraggio suggerirà i meta tag e la meta descrizione per posizionare il sito nei risultati di ricerca di Google. Inoltre, questo strumento monitora la reattività del sito e aiuta a superare i protocolli di sicurezza.

Sematext

La suite Sematext ha introdotto Synthetics, uno strumento di test di velocità per monitorare le prestazioni del sito web. Recentemente questo strumento di test di velocità è diventato popolare tra gli utenti. Questo strumento è facile da usare e consente agli utenti di testare la velocità di caricamento su più postazioni e su diversi dispositivi. Inoltre, questo strumento di test delle prestazioni del sito web offre un'interfaccia utente intuitiva per monitorare lo stato del vostro sito web. Questo strumento offre anche diversi trigger per notificare quando il sito web non funziona bene. Questo strumento è tra quelli che offrono una prova gratuita per esplorare le sue caratteristiche. Per le funzioni più avanzate di questo strumento, è necessario sottoscrivere un piano di abbonamento.

Strumento per il test della velocità del sito web IsItWP

IsItWP Website Speed Test Tool è un popolare strumento di monitoraggio che fornisce dati dettagliati sulle prestazioni. Questo strumento consente di testare la velocità del sito web su più dispositivi. Una volta inserito l'URL del vostro sito web, questo strumento vi fornirà un rapporto approfondito sul tempo di caricamento del sito, sul grado di prestazione, sul numero di richieste e su altre metriche. Dopo aver visualizzato il grado di prestazione, questo strumento fornisce suggerimenti per migliorare le prestazioni.

Uptrends

Uptrends è un popolare strumento di test delle prestazioni del sito web con un kit completo di strumenti. Questo toolkit dispone di diversi strumenti, come il test di velocità, il test di caricamento, il test dell'interfaccia utente e il controllo della rete. Uptrends consente agli utenti di verificare la velocità del sito in più sedi e su diversi dispositivi. Il test delle prestazioni su diversi dispositivi consente di esaminare il sito da diverse prospettive.

Lo strumento raccoglie i dati da Google PageSpeed Insights e fornisce un rapporto dettagliato sulle prestazioni del sito. Uptrends è uno strumento che ordina le metriche delle prestazioni a cascata. Mostrando gli elementi del sito in modo discontinuo, è possibile controllare gli elementi che influiscono sulle prestazioni del web. Inoltre, questo strumento consente di confrontare la velocità della pagina su diversi browser web.

Uptrends può testare il sito aziendale in più sedi e su diversi dispositivi, come cellulari e desktop. Per eseguire il test su un desktop, è possibile scegliere la risoluzione dello schermo in qualsiasi browser per verificare la velocità del sito in più modi. L'aspetto interessante è che è possibile eseguire un test su desktop con la prova gratuita di questo strumento.

Riflessioni finali

Speriamo che vi sia chiara l'importanza di controllare le prestazioni del sito web e i migliori strumenti per testare le metriche di qualità. Per gestire con successo il vostro business online, avete bisogno di un sito che si carichi più velocemente per trasformare i visitatori in vendite e aumentare il tasso di conversione. Inoltre, un sito aziendale con metriche di performance di qualità vi aiuterà a ottenere un posizionamento migliore nei risultati di ricerca. A questo proposito, è necessario utilizzare uno strumento di test delle prestazioni per verificare le prestazioni del sito.

In questa guida abbiamo indicato i 12 principali strumenti che possono aiutarvi nell'ottimizzazione del web. Con questi strumenti, non è possibile individuare i problemi, ma anche ottenere i migliori suggerimenti per risolverli. La cosa migliore di questi strumenti è che sono tutti gratuiti. Supponiamo che stiate cercando uno strumento per progettare un pannello di amministrazione per il vostro sito. In questo caso, vi consigliamo di provare AppMaster.

Questo strumento di programmazione visuale fornisce un backend in grado di creare un pannello di amministrazione interattivo della vostra azienda senza scrivere una sola riga di codice. Il fatto notevole è che si può integrare con qualsiasi creatore di siti senza codice, come Adalo o Bubble. Inoltre, è possibile verificare le prestazioni di questo pannello di amministrazione utilizzando strumenti di test delle prestazioni.