Un chatbot è uno strumento eccellente per le aziende, che rende l'interazione con gli utenti più semplice ed efficiente. Oggi è facile creare chatbot. I costruttori e i framework di chatbot no-code consentono di creare bot conversazionali senza scrivere una sola riga di codice.

Cosa serve esattamente per creare chatbot? Abbiamo preparato una guida rapida con informazioni importanti: gli strumenti per costruire un bot, la differenza tra bot builder e framework, i vantaggi dei chatbot e perché crearne uno.

Che cos'è un chatbot?

Un chatbot è un programma che simula dialoghi reali, consentendo agli utenti di interagire con i dispositivi come con un vero essere umano. I chatbot sono molto utilizzati nei segmenti B2C e B2B, dove è richiesta un'interazione costante con i clienti.

Probabilmente avrete visto i chatbot su diversi siti web e piattaforme. Di solito, quando si cerca un prodotto o un servizio, si apre un pop-up che offre assistenza. È possibile scrivere la propria domanda e ottenere una risposta immediata. Sì, si trattava di un chatbot.

Vantaggi della creazione di un chatbot

Se state pensando di creare un chatbot ma avete dei dubbi, date un'occhiata ai vantaggi dei live chatbot e al loro impatto positivo sul business.

Efficienza dei costi. Sebbene lo sviluppo di un chatbot possa richiedere l'impiego di alcune risorse, la sua implementazione nei processi aziendali vi farà risparmiare denaro e tempo. I chatbot possono svolgere la stessa quantità di lavoro di un team di assistenza medio. Invece di dieci assistenti alla clientela, di occuparsi del reclutamento e di allocare le risorse, è possibile creare un chatbot ed elaborare un numero ancora maggiore di richieste degli utenti in modo più rapido e semplice.

Coinvolgimento dei clienti. Uno dei vantaggi più significativi dei chatbot è la loro capacità di migliorare le interazioni con gli utenti. I chatbot sono in grado di elaborare centinaia di richieste di clienti diversi contemporaneamente senza rallentare le prestazioni. Mantengono i clienti soddisfatti e aumentano la fidelizzazione.

Automazione dei processi aziendali. Essendo responsabili di molte attività, i chatbot ottimizzano e automatizzano in modo significativo i processi. Invece di elaborare manualmente ogni richiesta, con i bot è possibile liberare tempo e dedicarlo a compiti più importanti. I bot possono raccogliere i dati necessari dagli utenti e migliorare l'esperienza del cliente.

Comunicazione personalizzata. I chatbot assicurano che ogni utente riceva un servizio. I clienti riceveranno risposte personalizzate e un'interazione individuale con l'assistente bot. Anche se si tratta di una richiesta presente nella sezione FAQ, l'utente può ottenerla più comodamente, migliorando la sua soddisfazione.

Generazione di lead. È possibile utilizzare le informazioni sui clienti raccolte dal bot durante la comunicazione per generare lead. Ad esempio, è possibile costruire funnel di vendita più personalizzati e attirare un maggior numero di contatti.

Tipi di chatbot

I chatbot possono essere suddivisi in due gruppi principali a seconda della loro funzionalità:

Chatbot basati su regole; chatbot con intelligenza artificiale.

Chatbot basati su regole

Questi chatbot sono più semplici. Utilizzano la logica if/else e rispondono alle domande seguendo gli scenari predefiniti. L'interazione con il cliente si basa su parole chiave. Il bot non può imparare dalle esperienze precedenti. Tutti i miglioramenti vengono apportati manualmente.

Pro:

Facile da creare;

È in grado di svolgere compiti semplici, come rispondere alle domande frequenti;

Basso costo di sviluppo.

Contro:

Nessun autoapprendimento;

Possibilità di rispondere solo a un insieme predefinito di domande;

Richiede un miglioramento manuale.

Chatbot AI

I bot AI sono software più complessi, ampiamente utilizzati grazie alle loro possibilità di autoapprendimento. Questi chatbot utilizzano reti neurali per il riconoscimento vocale, l'elaborazione del linguaggio naturale e l'analisi del testo. Possono fornire risposte anche a richieste insolite.

Pro:

Capacità di autoapprendimento;

Possono elaborare richieste non standard più complesse;

Forniscono una comunicazione più realistica.

Contro:

I costi di sviluppo sono più elevati;

La costruzione del chatbot è più complessa e richiede più tempo.

Sembra che i chatbot AI vincano la battaglia. Tuttavia, tutto dipende dallo scopo del bot. I chatbot basati su regole sono più che sufficienti per le piccole aziende per automatizzare alcuni processi. Inoltre, è necessario disporre di un database adeguato per costruire un bot AI e fornirgli i dati su cui imparare.

Come costruire un chatbot in 5 semplici passi?

Per semplificare lo sviluppo di un chatbot, suddividetelo in cinque fasi.

Definire lo scopo del chatbot e scegliere dove collocarlo.

Rispondere alla domanda principale: "Cosa farà il vostro chatbot?". Volete che il vostro bot risponda alle domande, generi contatti o indirizzi le richieste ai responsabili dell'assistenza? Cercate di essere specifici, perché questo vi aiuterà a decidere le caratteristiche del bot in seguito.

In secondo luogo, identificate dove posizionare il chatbot. Identificate il vostro canale di comunicazione principale e definite dove interagite maggiormente con gli utenti. Potete posizionare il bot sul vostro sito, su messenger, sui profili social.

Progettare la conversazione del chatbot e pensare al messaggio di benvenuto

Definite il primo messaggio del vostro chatbot. Utilizzatelo come un trigger per iniziare la comunicazione, ad esempio, iniziate con i saluti e offrite all'utente un aiuto.

È poi fondamentale creare un flusso di conversazione nel bot. Questo aiuterà a creare il chatbot in modo più organizzato. Si può anche pensare ai tipi di domande, se utilizzare domande a scelta multipla, lasciare che gli utenti selezionino la domanda cliccando sul pulsante della domanda o digitare la richiesta.

Scegliere la piattaforma per la costruzione del chatbot

In questa fase è necessario definire lo stack tecnologico. Come abbiamo detto in precedenza, è possibile utilizzare diversi strumenti per creare chatbot.

Uno di questi è costituito dai costruttori di chatbot pronti all'uso, che consentono di creare chatbot senza codice. Questi costruttori di bot e piattaforme di chatbot sono simili ai costruttori. Si possono usare facilmente e costruire un bot in poco tempo. Verificate i costruttori più diffusi: ChatBot, Chatfuel.

Un'altra opzione è quella di utilizzare un framework. Se si sceglie di creare un chatbot utilizzando un framework, è meglio delegare questo lavoro al team di sviluppo. I framework servono come librerie. Gli sviluppatori li utilizzano e codificano il software del chatbot. I framework più diffusi sono: Microsoft Bot Framework, IBM Watson.

La scelta, come sempre, dipende dallo scopo. Scegliete un framework se volete creare un chatbot che sia una soluzione personalizzata con funzionalità più complesse. Se la velocità e la semplicità di sviluppo del chatbot sono importanti, le piattaforme di chatbot sono la scelta migliore.

Addestrare il bot

Questa fase è necessaria solo per i chatbot AI. Prepara il chatbot a comprendere meglio le intenzioni degli utenti. Come fare? Potete utilizzare i vostri set di dati provenienti dalle e-mail ricevute o dalle richieste di assistenza e insegnare al vostro bot a comprendere i vari modi in cui i clienti possono inviare le loro richieste.

Testare il chatbot

Come qualsiasi altro software, è necessario testare il chatbot. Provate diversi scenari di conversazione per vedere come si comporterà il bot e, se necessario, miglioratelo.

Soluzioni no-code per lo sviluppo di chatbot

Per creare un chatbot, consigliamo di utilizzare una soluzione no-code come AppMaster.io. Gli strumenti no-code combinano il meglio di entrambe le opzioni: la semplicità delle piattaforme per chatbot e la possibilità di creare soluzioni complesse e personalizzate tramite framework.

Vantaggi degli strumenti no-code per la creazione di un chatbot

Non c'è bisogno di codice. Indubbiamente, il vantaggio principale è l'assenza di codice durante la creazione del chatbot. Tutto viene creato utilizzando l'editor drag & drop. Ad esempio, in AppMaster.io, un editor di processi aziendali consente di lavorare con blocchi. Soluzioni personalizzate. A differenza dei costruttori di chatbot, gli strumenti no-code offrono la possibilità di creare bot personalizzati e complessi con sequenze di conversazione originali. Integrazioni di servizi di terze parti. Le piattaforme no-code, e AppMaster.io in particolare, consentono di collegare i chatbot con altre applicazioni e servizi, come Google Sheets o database, per garantire migliori prestazioni del bot e funzionalità più diversificate. Costo-efficacia. Il no-code è un'opzione più economica rispetto all'utilizzo di un framework e all'assunzione di uno sviluppatore. È possibile risparmiare risorse, denaro e tempo e ottenere comunque un chatbot perfettamente funzionante.

Per riassumere

I chatbot diventeranno una grande aggiunta alle operazioni aziendali. Potrete utilizzarli per ottimizzare i processi aziendali, fornire un'esperienza utente personalizzata, velocizzare il lavoro ed elaborare un numero maggiore di richieste contemporaneamente.

Per quanto riguarda lo sviluppo di chatbot, suggeriamo di utilizzare uno strumento no-code per semplificare la costruzione del bot e ottenere comunque una soluzione personalizzata.