Iniziare a lavorare su un progetto con solo una vaga idea della sua creazione non farà altro che complicare la procedura. Lo stesso vale per la creazione di sitemap e wireframe. Una volta individuato l'obiettivo e analizzata la portata della vostra attività, dovete creare una sitemap e un wireframe per il vostro sito web. Saranno sufficienti a darvi una linea guida sull'organizzazione del sito e sulla strategia di creazione dei contenuti. Forse vi state chiedendo come creare una mappa del sito per il vostro sito web. In questo articolo vi sveleremo i modi migliori per creare una sitemap e un wireframe, il processo di web design, le quattro fasi del web design e la differenza tra sitemap e wireframe.

Iniziamo con la creazione della sitemap:

Creazione della Sitemap:

È possibile scegliere il design della sitemap in numerosi modi diversi, a seconda delle esigenze aziendali. In altre parole, la sitemap può comunicare chiaramente le informazioni nel modo in cui si desidera fornirle al pubblico. Esistono tre modi per creare una sitemap, insieme alle informazioni. Ognuno di essi è il migliore per comunicare con i clienti.

L'elenco

L'elenco è una struttura semplice che può essere ordinata o non ordinata. Utilizza la nidificazione per rappresentare la gerarchia. Ecco un esempio di sitemap a elenco:

Indice

Sito web

Sviluppatori

Progettisti

Redattori

Clienti

Visitatori

Contenuto

Gerarchia

Complesso

Business online

L'elenco è eccellente per rappresentare gli argomenti delle pagine e la relativa gerarchia. È possibile visitare immediatamente le pagine per lo Sviluppatore, l'Editore e i Clienti, poiché tutte ricevono lo stesso livello di prestigio.

Diagramma orizzontale

Il sito web di Hillary Pitt offre il layout più popolare della sitemap. Aumenta la visibilità del sito sotto forma di elenco, indicando la direzione delle pagine. Inoltre, è uno strumento più utile per trasmettere la gerarchia e la navigazione del sito ai clienti. Il sito di Pitts è un negozio di e-commerce che non offre un inventario completo delle pagine del sito. Potrebbero esserci una o mille pagine di prodotti diversi. Le pagine dei prodotti sono quasi controllate tramite modelli dinamici. Il flusso dall'indice del prodotto al dettaglio del prodotto varia da prodotto a prodotto. È necessario descrivere chiaramente ai vostri interlocutori a che punto siete in questo processo.

Diagramma verticale

Il diagramma verticale non è altro che un diagramma orizzontale rovesciato su un lato, poiché il flusso da sinistra a destra non può avanzare. I layout verticali sono più utili per la mappatura di più conoscenze organizzate, come il layout di un'area del sito più precisa.

Strumenti per la creazione di Sitemap:

Qualsiasi strumento di progettazione che offra funzionalità di modifica del testo, caselle e frecce può aiutarvi a portare a termine il lavoro.

AppMaster

Axure

Slickplan

Questi sono alcuni strumenti che supportano la creazione di sitemap. Vi consigliamo di provare AppMaster per una creazione di sitemap più rapida ed economica.

Che cos'è il wireframing nel web design?

Speriamo che la creazione di sitemap vi sia chiara. Scaviamo più a fondo per capire i wireframe. Una sitemap funziona come un progetto per l'intero sito web, ma un wireframe rappresenta il progetto di una singola pagina o di un gruppo di pagine. Si prende la sitemap e la si ingrandisce per migliorare una singola pagina in quel wireframe di alto livello. Come la mappa del sito, un wireframe cattura la gerarchia in modo eccellente. Ma la gerarchia è limitata a una singola pagina e descrive l'importanza comparativa dei contenuti man mano che si scorre la pagina.

I wireframe possono avere diversi livelli di impegno. Alcuni wireframe possono essere il progetto finale, creato con gli stili di testo, il dimensionamento e le foto di campionamento. Altri sono molto più sistematici e prevedono un insieme di caselle monocromatiche in cui i contenuti appariranno in modo appropriato. Strumenti per creare wireframe efficaci:

AppMaster è il miglior strumento disponibile per creare wireframe che disegnino perfettamente le idee del sito web. Questa piattaforma per la creazione di app senza codice offre funzioni illimitate che possono aiutarvi a creare wireframe senza investimenti pesanti.

Qual è il processo di web design?

I web designer spesso considerano il processo di web design complesso e tecnico, come l'uso di codici, l'aggiunta di wireframe o la gestione dei contenuti. Ma un design fantastico non consiste nel caricare immagini accattivanti o integrare il pulsante dei social media. Il grande design segue un processo di sviluppo del sito web con un approccio autocratico e di comando.

I siti web ben progettati offrono molto di più della semplice estetica. Influenzano i visitatori a comprendere l'articolo, l'azienda e il marchio attraverso diverse frecce, aggiungendo testo, immagini e navigazioni. Ciò significa che ogni componente del sito deve avere un obiettivo specifico. Ma come si realizza questa sintesi equilibrata di segmenti? Attraverso un processo di web design completo e integrato, è possibile realizzare un sito web ben progettato che richiede solo sette fasi.

1. Definizione dell'obiettivo: in questa fase iniziale, il creatore deve riconoscere l'obiettivo finale del design del sito web attraverso la comunicazione con il cliente. Chiedere al cliente di analizzare il concetto centrale del design del sito web.

2. Misurazione dell'ambito: Dopo aver identificato l'obiettivo, è necessario misurare la portata del progetto. Quante pagine con caratteristiche definite sono necessarie per raggiungere l'obiettivo del sito e il periodo di progettazione.

3. Creazione di Sitemap e wireframe: La Sitemap è la base di qualsiasi sito web ben progettato. Fornisce ai web designer un quadro chiaro dell'architettura del sito e definisce le associazioni tra le diverse pagine e le caratteristiche dei contenuti. Anche il wireframe funge da directory per l'aspetto finale del sito.

4. Gestione dei contenuti: La gestione dei contenuti è fondamentale nella creazione di un sito web. Coinvolge i visitatori per raggiungere gli obiettivi necessari del sito. Può essere influenzata sia dal contenuto stesso che dal modo in cui viene presentato.

5. Componenti visivi: Gli elementi visivi contribuiscono ad aumentare i clic, l'attenzione e il denaro. Software come illustrator, Photoshop, style tiles, collage di elementi e moodboard possono supportare questo processo.

6. Test: Una volta che il sito ha tutti i suoi elementi visivi e i suoi contenuti, si è pronti per il test.

Controllo dei collegamenti W3C

Spider SEO

Gli strumenti di test di cui sopra possono aiutare a eseguire i test.

7. Lancio: Dopo che tutto ha funzionato bene, è necessario pianificare ed eseguire il lancio del sito. Dovete considerare sia i tempi di lancio che le tattiche di comunicazione.

Quali sono le quattro fasi del web design?

Oggi la creazione di un sito web non è più complessa come in passato. Utilizzando strumenti e tecnologie moderne, è possibile progettare un ottimo sito web senza essere esperti di codifica.

Per ottenere i migliori risultati, è necessario pianificare ogni fase e assicurarsi di ottenere l'aspetto desiderato. Gli sviluppatori web generalmente suddividono la procedura in quattro fasi distinte. Questo permette di mantenere le cose sistemate e di creare il sito in modo appropriato, in modo che tutto appaia fantastico.

In questo articolo esploreremo le quattro fasi principali della progettazione di un sito web.

Fase 1: layout del sito web

Il layout generale del sito funge da base. È necessario selezionare e registrare il dominio. La scelta del miglior web hosting è un altro compito importante. Scegliete una piattaforma per la creazione di siti web e pianificate il layout del vostro sito.

Fase 2: creazione dei contenuti

Tecnicamente, la fase 2 non finisce mai. Bisogna sempre lavorare alla creazione di nuovi contenuti e alla gestione dell'ottimizzazione SEO dei contenuti. Coinvolge i visitatori per raggiungere gli obiettivi necessari del sito.

Fase 3: Impostazione multimediale

La scelta dei colori e delle immagini giuste influenza il desiderio del visitatore di rimanere sul vostro sito, quindi dedicate il giusto tempo a questa fase.

Fase 4: lancio del sito

Dopo aver gestito le cose nel modo desiderato nelle prime tre fasi, è il momento di rendere pubblico il vostro sito web.

Differenza tra Sitemap e Wireframe

Sitemap e wireframe si riferiscono entrambi al layout di un sito web, ma sono molto diversi. Il wireframe è una sorta di struttura del vostro sito una volta completato. A differenza del wireframe, la sitemap è la tabella di marcia del vostro sito web che fornisce il layout delle informazioni del sito.

Una mappa del sito è come una planimetria del sito che rappresenta tutti i segmenti principali del sito stesso. Ad esempio, un indice dei contenuti facilita la navigazione del sito. Una sitemap consiste in un elenco di pagine web collegate tra loro per essere indicizzate più velocemente dai motori di ricerca. È come un diagramma di flusso del sito che indica quali pagine vanno dove. D'altro canto, il wireframe è una rappresentazione del layout di una singola pagina che fornisce una visione di come apparirà ogni pagina una volta completata. Un wireframe è costituito per lo più da caselle e linee.

Conclusione

Speriamo che vi sia chiara la differenza tra sitemap e wireframe. Dopo aver seguito la nostra guida definitiva, potrete eseguire con successo il processo di progettazione web, la creazione della sitemap e la creazione del wireframe. Vi consigliamo di provare AppMaster per creare sitemap per la navigazione dei contenuti e wireframe per la rappresentazione estetica del vostro sito web.