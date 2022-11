Un tempo salutato come la via innovativa del futuro, lo sviluppo di software è oggi considerato una necessità di base che guida ogni industria. La dipendenza dell'umanità dai computer per risolvere i problemi ed eseguire le funzioni di programmazione è aumentata costantemente rispetto alla nascita dei computer nella loro forma più elementare.

Breve storia dello sviluppo del software

Fin dall'inizio, i computer e il relativo sviluppo di software hanno conosciuto un enorme progresso tecnologico nel corso del tempo. Queste innovazioni hanno un impatto sul modo in cui lavoriamo e viviamo la nostra vita quotidiana. Inoltre, influenzano il modo in cui i computer elaborano e diffondono le informazioni. Tuttavia, questi progressi tecnologici non sarebbero possibili senza il loro predecessore: il cervello umano!

Il cervello umano, conosciuto anche come uno dei primi computer, è da tempo in grado di analizzare, dedurre e trovare soluzioni logiche a problemi complessi. In effetti, il cervello umano nella sua forma biologica è l'esempio più puro della potenza dei supercomputer. Ancora più sorprendente è il fatto che gli esseri umani non abbiano ancora sfruttato tutto il loro potenziale di permutazioni e ragionamenti complicati.

I calcolatori fisici imitano la funzione, la capacità e i processi informativi del cervello umano. La CPU o unità di elaborazione centrale è il "cervello" di tutti i computer ed è essenziale per la programmazione o la codifica delle applicazioni software.

Oggi la programmazione dei computer è diventata così avanzata che non è più necessario affidarsi alle costose competenze di sviluppatori di software certificati. I metodi tradizionali di programmazione dei computer sono stati a lungo affidati a sviluppatori che scrivevano codici complessi basati su testo. Questi sviluppatori di applicazioni software avevano spesso la massima priorità nel budget delle aziende. La loro competenza era considerata importante quanto i costosi computer e le altre risorse tecnologiche di un'azienda! Oggi, lo sviluppo del software moderno ha visto l'ascesa dei citizen coder o sviluppatori. Ciò significa che non è più necessaria una conoscenza approfondita dei computer e della programmazione software, grazie allo sviluppo no code/low code.

Perché il Low-Code No-Code è il futuro?

La proliferazione delle aziende di sviluppo software su scala rapida dimostra che le applicazioni low-code no-code sono la strada del futuro. Il panorama digitale è diventato veloce, con conseguente aumento della domanda di sviluppo software no-code/low-code. Lo sviluppo di software low-code e no-code utilizza piattaforme di sviluppo visuali per la programmazione di soluzioni mobili per le aziende.

Queste piattaforme di programmazione si basano in larga misura su funzioni visive di trascinamento e su modelli già pronti per lo sviluppo del software. Lo sviluppo no-code/low code si è semplificato grazie alle piattaforme visuali.

Queste piattaforme di sviluppo senza codice/basso codice riducono al minimo la quantità di programmazione necessaria per creare un'applicazione mobile. Con i modelli di sviluppo di applicazioni visuali, le aziende possono creare applicazioni senza ricorrere a uno sviluppatore di software. Poiché lo sviluppo senza codice/basso codice utilizza una piattaforma visiva, gli sviluppatori cittadini richiedono competenze di codifica molto semplici. Le piattaforme visuali per lo sviluppo di software riducono la dipendenza dell'azienda dagli sviluppatori per la creazione di applicazioni mobili.

In questo modo, il "potere" dello sviluppo delle applicazioni torna nelle mani di chi non è un codificatore. L'aumento della domanda di sviluppo visuale da parte delle aziende ha comportato un corrispondente aumento della necessità di aziende di sviluppo software. Queste aziende offrono una gamma di piattaforme di sviluppo visivo no-code/low-code per le imprese.

I suoi sviluppatori sono parte integrante della programmazione che ottimizza queste piattaforme di sviluppo senza codice/basso codice! Queste aziende di sviluppo senza codice/basso codice sono tra le startup tecnologiche più popolari degli ultimi tempi. La loro rapida ascesa ha fatto sì che molte aziende si affidino a piattaforme e applicazioni di sviluppo software no-code e low-code. Lo sviluppo senza codice o a basso codice tramite piattaforme visive è la strada del futuro.

Perché il no-code è importante?

Le piattaforme no-code/low-code si sono evolute fino a diventare uno strumento di sviluppo di applicazioni software sempre più importante per le aziende. Queste piattaforme di sviluppo no-code e low-code hanno dato alle aziende una maggiore flessibilità per creare le proprie applicazioni mobili per gli utenti. Grazie alla riduzione del ricorso a sviluppatori software esperti, le aziende possono rispondere rapidamente alle nuove tendenze del mercato. Le piattaforme di sviluppo di applicazioni visive no-code/low-code consentono anche ai non sviluppatori di soddisfare le esigenze degli utenti con maggiore agilità e velocità.

Inoltre, aiutano a semplificare i flussi di lavoro che normalmente richiedono le competenze di programmazione di un team di sviluppatori software. Le piattaforme di sviluppo di applicazioni per la produttività, come FreshDesk, sono dotate di funzioni di automazione avanzate che consentono alle aziende di monitorare meglio i flussi di lavoro dell'assistenza clienti e dei dipendenti.

Altre piattaforme di sviluppo di applicazioni, come AppMaster, utilizzano lo sviluppo no-code e low-code, che aiuta le aziende a generare le loro applicazioni mobili e web in modo più efficiente. Questo aiuta i manager d'azienda con scarse competenze tecniche a creare applicazioni e a fornire soluzioni aziendali ai loro clienti a un ritmo più veloce.

Nel mondo dello sviluppo di applicazioni software, la velocità con cui le aziende sono in grado di rispondere alle tendenze del mercato può renderle vincenti o meno. Le piattaforme di sviluppo visuale no-code/low-code sono importanti per aiutare le aziende a rispondere più rapidamente a queste esigenze.

Grazie alle semplici funzioni di sviluppo visivo, le piattaforme no-code/ low-code riducono la necessità di software di codifica complessi o di sviluppatori di software. Le piattaforme di sviluppo no-code/ low-code riducono anche i costi operativi delle aziende, perché non è necessario assumere sviluppatori di software per creare la programmazione da zero.

Quali sono i vantaggi associati all'adozione di una piattaforma di sviluppo no-code?

Sono molti i vantaggi per le aziende che scelgono di adottare una piattaforma di sviluppo no-code per la creazione di applicazioni mobili.

Risoluzione efficiente dei problemi

I dipendenti di un'azienda possono avere livelli diversi di competenze e capacità di risoluzione dei problemi. Il no-code/ low-code consente a questi individui di avere maggiore autonomia nella risoluzione dei problemi all'interno dei loro reparti. Questo perché la natura stessa dello sviluppo no-code e low-code decentralizza il processo di risoluzione dei problemi.

Questo permette a chi risolve i problemi e non ha la formazione formale di uno sviluppatore di software tradizionale di avere un maggiore controllo. Di conseguenza, le piattaforme di sviluppo di applicazioni no-code e low-code facilitano la risoluzione dei problemi e la collaborazione tra i team in modo più efficiente.

Identifica i risolutori di problemi

Le piattaforme no-code e low-code consentono ai team di gestione di identificare i risolutori di problemi all'interno dell'organizzazione. All'interno dell'azienda, i manager che possono identificare i risolutori di problemi aumentano il pool di risorse umane disponibili. Di conseguenza, le organizzazioni dispongono di una maggiore base di conoscenze all'interno dell'organizzazione per la risoluzione dei problemi.

In questo modo è molto più facile incaricare i problem solver residenti di sviluppare o organizzare flussi di lavoro e processi utilizzando piattaforme applicative aziendali. Gli efficaci risolutori di problemi no-code possono anche beneficiare di maggiori opportunità di promuovere i talenti dall'interno. Le piattaforme di sviluppo no-code e low-code riducono la necessità di affidare a sviluppatori software esterni la risoluzione dei problemi.

Distribuzione più rapida

Il low-code no-code contribuisce alla capacità delle aziende di risolvere i problemi attraverso una rapida distribuzione delle applicazioni. Questa rapidità di distribuzione rende più facile per gli sviluppatori di software cittadini all'interno dell'azienda creare più rapidamente soluzioni per i loro clienti. Le piattaforme di sviluppo software no-code e low-code consentono di lanciare sul mercato le applicazioni mobili a un ritmo più rapido.

In questo modo si riduce il tempo che altrimenti sarebbe stato impiegato nella ricerca del giusto team di sviluppatori software. La distribuzione più rapida delle applicazioni aziendali create con le piattaforme di sviluppo di applicazioni visive consente alle aziende di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato. La flessibilità e la velocità con cui vengono distribuite le applicazioni possono significare un vantaggio maggiore rispetto alla concorrenza e maggiori profitti!

Sviluppo autonomo del software

Le aziende sono in grado di sviluppare, testare, ricevere il feedback degli utenti e implementare gli aggiornamenti di sviluppo software sulle loro applicazioni. Questo processo è notevolmente semplificato grazie ai talenti interni, il che offre alle aziende un maggiore controllo sul processo. La maggiore autonomia del processo di sviluppo del software consente alle aziende di rinunciare al costo aggiuntivo dell'assunzione di sviluppatori software. Riducendo la necessità di sviluppatori software esterni, le organizzazioni hanno un maggiore coinvolgimento nei processi tecnici e creativi di back-end della loro attività.

Come funziona il Low-Code No-Code?

I non sviluppatori devono comprendere le loro differenze per fornire le migliori soluzioni software per la loro azienda. Le piattaforme di sviluppo software low-code e no-code non sono una soluzione "magica" ai problemi di codifica. Non sono nemmeno una soluzione unica per le esigenze di programmazione dei cittadini sviluppatori. In realtà, questi strumenti di sviluppo visuale riducono significativamente la necessità di scrivere codice. Inoltre, riducono la dipendenza degli sviluppatori non codificatori da linguaggi di programmazione complessi per creare applicazioni mobili e web.

Tuttavia, per capire come implementare al meglio lo sviluppo no-code a basso codice, è necessario avere una certa conoscenza del loro funzionamento. Sebbene molto simili, i principi di sviluppo del software comuni e senza codice non sono esattamente gli stessi. Molti sviluppatori trovano che le piattaforme di sviluppo low-code e no-code siano complementari l'una all'altra, invece di funzionare da sole. Per le piattaforme di sviluppo low-code è necessaria una certa conoscenza della codifica di base. Tuttavia, le applicazioni di sviluppo no-code non richiedono alcuna conoscenza di programmazione.

Le aziende possono semplicemente utilizzare le funzioni di trascinamento e rilascio dei modelli visivi no-code per creare applicazioni aziendali. Gli strumenti di sviluppo no-code e low-code aiutano i cittadini sviluppatori a ridurre la loro dipendenza da sviluppatori software esperti. Grazie a questi vantaggi, le aziende sono in grado di generare e lanciare nuove applicazioni mobili in tempi più brevi. Lo sviluppo low-code senza codice aumenta la velocità con cui un'organizzazione può implementare miglioramenti tecnologici. Con poche conoscenze tecniche, le aziende possono creare applicazioni mobili a costi ridotti.

In effetti, nel primo caso sono necessari sviluppatori di software per creare queste applicazioni di sviluppo software visuale. Tuttavia, le piattaforme di sviluppo no-code e low-code offrono un ambiente agile per lo sviluppo mobile. Questi strumenti di sviluppo di applicazioni visuali aiutano le aziende a cambiare rapidamente per soddisfare le loro esigenze.

Limitazioni del No Code Low Code

Sebbene gli strumenti di sviluppo di applicazioni no-code e low-code possano risolvere molti problemi per le aziende, essi presentano alcune limitazioni. Di conseguenza, la convenienza di utilizzare applicazioni visive no-code/ low-code può creare un leggero svantaggio.

Interruzione

Le piattaforme di sviluppo no-code a basso codice possono creare problemi di sicurezza del software per l'azienda. A causa della relativa semplicità di una soluzione no-code o low-code, dipendenti malintenzionati possono manipolare i processi sul back-end di queste applicazioni. Questi individui sono definiti dagli sviluppatori di software come "I.T. ombra" e possono creare problemi all'azienda! L'interruzione delle applicazioni di sviluppo del software aziendale può disturbare in modo significativo il flusso di lavoro dei dipendenti.

Questa interruzione causa anche problemi ai processi dei clienti e interrompe le funzioni applicative consolidate degli utenti finali. In alcuni casi, questi dipendenti non avevano in realtà cattive intenzioni, ma erano semplicemente disattenti o curiosi. Tuttavia, il comportamento dell'"informatica ombra" può comunque influire negativamente sugli strumenti applicativi dell'azienda e creare problemi ai suoi profitti.

AppMaster adotta un approccio completamente diverso. Genera applicazioni, le compila e le esegue. In questo modo, il codice rimane invariato; in altre parole, le applicazioni compilate non possono essere modificate durante il funzionamento, a meno che non sia passato il processo di pubblicazione di una nuova versione. Questo garantisce che l'applicazione non cambi durante il funzionamento e che gli script non cambino. Tutto ciò garantisce un elevato livello di sicurezza.

Sviluppatori esterni di applicazioni

Siamo tutti d'accordo che le piattaforme applicative low-code e no-code offrono alle aziende un grande grado di autonomia. Tuttavia, va da sé che gli sviluppatori di applicazioni si sarebbero occupati della programmazione informatica iniziale. Questi sviluppatori di software avrebbero creato il software di codifica e la programmazione iniziale della piattaforma applicativa visiva e sarebbero in possesso della sua codifica originale. Questo può creare problemi quando l'azienda desidera personalizzare la propria applicazione.

Gli sviluppatori di software possono creare applicazioni con funzioni "bloccate". Questo software viene creato in modo che gli utenti non possano modificare o aggiornare l'applicazione senza il loro consenso. Dal momento che gli sviluppatori esterni hanno creato il software applicativo, le aziende sono alla loro mercé anche quando desiderano scalare il proprio stack tecnologico.

Questi sviluppatori potrebbero richiedere tariffe esorbitanti per l'accesso a funzionalità di sviluppo software "premium". Le aziende possono anche essere limitate dagli accordi di licenza degli sviluppatori di applicazioni e dalle politiche dei fornitori. Queste lacune legali possono creare problemi alle aziende che desiderano scalare la propria tecnologia o personalizzare le applicazioni.

A differenza delle soluzioni descritte in precedenza, AppMaster genera il codice sorgente per ogni applicazione e può fornire al cliente binari di applicazioni compilati e set di codici sorgente già pronti per ogni piattaforma. AppMaster si sviluppa in modo dinamico; vengono aggiunti nuovi linguaggi, il che significa che quando appaiono nuovi generatori, il cliente può creare un'applicazione in qualsiasi altro stack tecnologico o linguaggio di programmazione senza modificare le applicazioni dei clienti.

Lo sviluppo senza codice è un bene?

Nonostante le sue limitazioni, l'utilizzo di soluzioni no-code all'interno della vostra azienda presenta molti vantaggi. Tra i vantaggi delle soluzioni no-code vi è la facilità d'uso dei loro modelli di software no-code basati sulla visualizzazione. Le soluzioni no-code aiutano le aziende a sviluppare applicazioni senza conoscenze tecniche e non richiedono agli sviluppatori di programmare il software.

Più economico

Le piattaforme di sviluppo no-code e low-code sono più economiche da implementare rispetto ai servizi di sviluppatori software full-stack. Queste soluzioni no-code offrono alle aziende un'alternativa più economica rispetto agli sviluppatori di software, alla programmazione tradizionale o ai linguaggi di codifica complessi. Le soluzioni no-code sono perfette per le aziende di piccole e medie dimensioni, perché utilizzano meno denaro e risorse tecnologiche. Invece di un team dedicato di sviluppatori di software, le piattaforme software no-code offrono una soluzione più economica per la creazione di applicazioni aziendali.

Più sicuro

I progetti troppo sensibili per essere esternalizzati possono essere gestiti internamente. Un'azienda potrebbe lavorare su un'applicazione ad alto rischio per la quale la concorrenza è elevata. Utilizzando una soluzione no-code, è possibile controllare il numero di persone che possono accedere allo sviluppo del software dell'applicazione. Di conseguenza, è in grado di mantenere le informazioni sul progetto il più possibile private e riservate. Ciò è in netto contrasto con i progetti in cui sono presenti grandi team di sviluppatori software che lavorano su un'attività in qualsiasi momento.

Maggiore controllo

Con i progetti di sviluppo software su larga scala, è quasi inevitabile che si verifichino fughe di notizie non autorizzate sui dettagli top-secret di un'applicazione mobile in arrivo. Le piattaforme no-code offrono ai proprietari di aziende una maggiore tranquillità. Possono infatti sviluppare il loro software e supervisionare direttamente la creazione dell'applicazione.

Le piattaforme no-code riducono la necessità di assumere sviluppatori esterni, dando così alle aziende più potere sul processo di sviluppo del software. Un maggiore controllo sul processo di sviluppo del software consente alle aziende di tenere sotto controllo i dettagli dei loro progetti. Ciò contribuisce anche a mantenere le informazioni riservate al sicuro dalla concorrenza.

Vantaggi dell'utilizzo dello sviluppo No-Code

Tempi più rapidi

Le aziende si affidano a piattaforme software che supportano soluzioni tecnologiche agili. Questo perché il mercato digitale è veloce e competitivo. Le aziende che sperano di rimanere competitive devono adattarsi alle mutevoli richieste ed esigenze del mercato in cui operano. Di conseguenza, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di software non sono più un'opzione, ma piuttosto una necessità.

Bordo competitivo

Nel tentativo di tenere il passo con la concorrenza, le aziende devono essere in grado di creare e lanciare le loro applicazioni mobili a una velocità superiore a quella dei loro concorrenti. Lo sviluppo no-code lo rende possibile, in quanto le aziende possono creare applicazioni pronte per il mercato in meno tempo rispetto allo sviluppo tradizionale. Queste piattaforme di applicazioni visuali no-code aiutano i non-coders a creare e lanciare applicazioni mobili in grado di competere con la tecnologia della concorrenza. Inoltre, sono in grado di rispondere più rapidamente alle crescenti richieste degli utenti finali e di rimanere al passo con le tendenze del mercato.

Semplicità d'uso

Le piattaforme di sviluppo no-code sono relativamente facili da usare e semplici da utilizzare. Ciò consente agli sviluppatori cittadini con competenze di base di codifica di utilizzare questi strumenti di sviluppo software e app. Questa semplicità riduce la necessità di assumere sviluppatori software esterni e, per i non codificatori, riduce le loro ansie nei confronti dello sviluppo tecnologico. Le piattaforme no-code aiutano le aziende a reindirizzare le loro energie dalle operazioni tecnologiche di back-end alla gestione effettiva dell'azienda.

Rispetto ad altre opzioni, lo sviluppo no-code è una delle alternative più valide, veloci ed economiche per la creazione di applicazioni aziendali. Di conseguenza, possiamo dire che le soluzioni no-code non solo sono destinate a rimanere, ma sono anche la strada del futuro.

Il futuro dello sviluppo software

Non è cosa da poco che oggi siamo riusciti a beneficiare dei moderni progressi delle soluzioni tecnologiche software. Senza dubbio, questa tecnologia si è evoluta costantemente e continua a essere una fonte di innovazione tecnologica per il futuro. Le aziende hanno e continueranno a beneficiare di questi progressi tecnologici. Questi progressi hanno avuto un impatto significativo sulla scelta dello stack tecnologico utilizzato nelle piattaforme di sviluppo delle applicazioni.

Inoltre, incidono sui costi di sviluppo del software e sulle spese complessive delle aziende. Inoltre, il metodo di sviluppo software scelto influisce sulla flessibilità e sulla competitività dell'azienda. Questo è solitamente determinato dalla velocità con cui l'azienda è in grado di lanciare sul mercato le sue applicazioni no-code e low-code.

Ovviamente, le soluzioni di sviluppo no-code/low-code sono destinate a rimanere. Questi metodi di sviluppo software agili e reattivi sono la strada del futuro digitale! Lo sviluppo no code/low code automatizza i processi, ha una curva di apprendimento più bassa ed è più economico, più veloce e più efficiente dei metodi di programmazione tradizionali.

Inoltre, consentono di risparmiare tempo, denaro ed energia, risorse preziose per un'azienda. Queste soluzioni di sviluppo software sono scalabili e possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze della vostra azienda, indipendentemente dalle dimensioni. Per scegliere le migliori soluzioni software per la vostra azienda, è opportuno esplorare i vantaggi dell'utilizzo di strumenti di sviluppo senza codice e a basso codice.

Conclusione

Se confrontati con l'approccio più tradizionale e costoso allo sviluppo del software, questi strumenti sono anni luce nel futuro! Il no code/ low code offre alle aziende di oggi valide alternative per migliorare l'offerta di applicazioni mobili ai propri clienti. Inoltre, forniscono alle aziende una valida alternativa per snellire le loro operazioni e sviluppare soluzioni software in modo più economico, rapido ed efficiente.

La piattaforma di sviluppo di applicazioni di AppMaster può fornire alternative software no-code affidabili per la vostra azienda. La nostra piattaforma è affidabile, conveniente e competente nello sviluppo di applicazioni no-code. Qualunque sia l'esigenza della vostra azienda, AppMaster è in grado di gestirla come si deve, con soluzioni integrate di sviluppo software no-code per la vostra attività.

La piattaforma AppMaster può facilitare la creazione di un software completo con applicazioni back-end, front-end e mobile native avanzate. Saremo lieti di programmare una consultazione con voi per esplorare le caratteristiche della nostra piattaforma e i piani tariffari!