En 2022, on s'attend à ce que les PWA soient en mesure d'offrir le meilleur des deux mondes : l'accessibilité et la commodité de la navigation web, avec une interface utilisateur plus rapide et plus résistante, comme les applications mobiles natives, ce qui les rendra très acceptables. Toutefois, d'ici là, il peut être utile de s'en tenir au développement d'applications mobiles natives si votre projet exige de la vitesse ou des performances élevées.

Progressive Web Apps Vs. Native Apps : Tout ce que vous devez savoir

Les PWA offrent plusieurs avantages qui les rendent bien meilleures que les applications mobiles natives. Parce qu'elles sont réalisées à partir du web, les PWA peuvent être accessibles depuis n'importe quel navigateur de smartphone, quel que soit le système d'exploitation, et offrent une expérience similaire à celle d'un smartphone. Les utilisateurs peuvent également installer une PWA sur l'écran d'accueil de leur téléphone rapidement et facilement en ajoutant un raccourci sur l'écran d'accueil sans avoir à accéder à un magasin d'applications.

Les PWA ont déjà commencé à remplacer les applications ou les applications mobiles natives dans certains domaines, comme les applications de streaming vidéo où les interfaces utilisateur lourdes sont inutiles. Cependant, il est essentiel de comprendre qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration à l'avenir.

Les PWA vont-elles remplacer les applications natives ?

Bien que les PWA soient meilleures qu'une application mobile native, elles ne sont pas nécessairement plus pratiques ou plus conviviales. Votre application commerciale peut bénéficier d'une grande flexibilité lors de la création d'une application mobile native, car vous pouvez concevoir l'interface comme vous le souhaitez. Vous n'aurez pas ce choix de flexibilité si vous décidez de développer une PWA plutôt qu'une application mobile native pour vos besoins professionnels.

Contrairement à une application mobile native, les PWA doivent adhérer aux technologies de développement de sites Internet telles que HTML et CSS, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen de les personnaliser au-delà de simples changements comme les couleurs et les polices. Il n'y aura pas d'option d'accélération matérielle, mais les animations seront tout aussi fluides que celles des applications mobiles natives.

Si ces inconvénients peuvent sembler importants pour certaines entreprises, ils ne devraient pas poser trop de problèmes à d'autres, car la plupart des entreprises n'auront pas besoin d'une personnalisation poussée. Par exemple, une entreprise ayant de nombreux clients n'aura pas besoin d'afficher le contenu de chaque message affiché par son application. Cependant, leurs utilisateurs apprécieront tout de même la commodité d'accéder au contenu de manière cohérente.

Quelle est la différence entre une application native et une application Web ?

Les PWA sont différentes des applications web natives à certains égards significatifs. Par exemple, elles peuvent être installées sur un écran d'accueil comme les applications natives, mais elles peuvent aussi fonctionner hors ligne comme les applications natives. Une autre différence importante est que les applications de sites Internet progressifs utilisent le routage côté client pour déterminer le contenu qu'un utilisateur regarde, alors que les applications Web natives s'appuient sur le routage côté serveur pour faire la même détermination.

Une PWA utilise le routage côté client lorsqu'un utilisateur visite le site Internet pour la première fois, mais passe au routage côté serveur une fois qu'elle a été installée sur un écran d'accueil. Le routage côté client permet à l'application de site Internet progressif, contrairement aux applications natives, d'envoyer des commandes et des données du client vers le serveur, tandis que le routage côté serveur empêche l'application de site Internet progressif d'envoyer des données.

Le contenu que vous pouvez afficher dans une application de site Internet progressif dépend de la quantité d'informations disponibles en ligne. Par exemple, supposons que vous utilisez un site Internet de commerce électronique pour vendre des ours en peluche. Dans ce cas, votre entreprise peut vouloir éviter de créer une application de site Internet progressive parce que les produits en peluche seront difficiles à afficher sans serveur. En revanche, si vous créez une application pour un magasin de vêtements ou de bijoux qui vend des produits en ligne, vous pouvez probablement créer une application de site Internet progressive.

Faut-il opter pour l'application native ?

Si vous devez accéder à un matériel spécifique sur un smartphone, il est probablement préférable d'éviter de créer des PWA et d'opter pour des applications mobiles natives. Ce sera également le cas si votre entreprise prévoit d'accéder à des informations sensibles qui ne sont pas accessibles via un navigateur.

Pour cela, vous pouvez passer par une plateforme no-code bien connue, AppMaster, qui peut vous aider à créer rapidement une application native ou une application mobile. La société propose divers outils pour développer facilement des applications mobiles natives correspondant à vos besoins, notamment un outil de glisser-déposer, un kit qui vous permet de contrôler l'application native et sa conception, et un éditeur hors ligne pour créer des fonctionnalités hors ligne.

Avantages de l'utilisation d'AppMaster :

Les utilisateurs peuvent l'utiliser pour créer facilement des applications mobiles natives personnalisables.

Le support de Kotlin/Jetpack peut être travaillé avec une interface utilisateur Swift accessible sur tous les mobiles.

L'application peut être construite en peu de temps et peut être lancée rapidement sur le Google Play store.

Prend en charge tous les types de systèmes d'exploitation, c'est-à-dire Android et iOS.

Une collection complète de widgets est disponible pour développer et personnaliser les applications web.

Les applications mobiles natives de cette plateforme peuvent accéder à toutes sortes de capteurs et de matériel sur le smartphone.

Vous pouvez développer des applications de site Internet qui peuvent fonctionner en arrière-plan.

Un nouveau niveau de réussite pour l'expérience des applications hors ligne.

Les entreprises peuvent utiliser des applications mobiles natives ou des applications créées ici pour accroître l'engagement des clients.

Quelle est la différence entre une application Web et une application Web progressive ?

Une application Web est une application qui est construite en utilisant un navigateur de réseau standard comme Internet Explorer, Chrome, Firefox et Safari. La différence entre une application Web et une application progressive est que cette dernière a été conçue en utilisant HTML5, CSS3 et JavaScript au lieu de fonctionnalités spécifiques au navigateur.

Gmail, Facebook Messenger et l'application Mail d'Apple sont des exemples bien connus de web apps que vous pouvez facilement reconnaître. Elles sont construites à l'aide de JavaScript et de HTML5. Elles ont la même URL mais des extensions de fichier différentes. L'extension d'une application web est .html, tandis que celle d'une PWA est une application de navigateur. Le processus de construction de ces applications est entièrement différent et se trouve dans leur code source.

La technologie des applications Web progressives est devenue populaire car elle offre un moyen plus léger de créer une application qui fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation. Les applications Web progressives permettent aux utilisateurs de construire et de maintenir un carrousel de sites Internet à côté des signets et des onglets de leur navigateur en leur accordant un stockage de données persistant et une mise en cache du temps de chargement. Les PWA peuvent également être ajoutées aux écrans d'accueil des mobiles et offrent une expérience utilisateur semblable à celle d'une application.

Les PWA sont-elles meilleures que React Native ?

Si vous cherchez à créer des applications natives, alors, React Native est un framework open-source qui vous permet de créer des applications iOS et Android dans un écosystème qui suit le framework React de Facebook. React Native est une plateforme de communication unidirectionnelle, ce qui signifie que le serveur n'a aucun moyen de communiquer en retour avec le client. Cette fonctionnalité permettra aux développeurs de créer des applications multiplateformes.

D'autre part, les applications progressives de sites internet sont des technologies de réseau qui utilisent JavaScript à la fois sur les mobiles et les ordinateurs de bureau. Les PWA permettent aux utilisateurs d'accéder aux pages du réseau à partir des signets de leur navigateur et leur permettront de charger le contenu instantanément sans avoir besoin d'un serveur. Cela signifie que vous pouvez créer et accéder à des sites internet en utilisant n'importe quel mobile ou système d'exploitation.

Quel est l'avantage d'une PWA par rapport à une application native ?

Les PWA permettent aux utilisateurs d'accéder à un site Internet de manière transparente sans qu'une application doive être lancée. Ainsi, l'utilisateur pourra accéder aux sites de l'application Web progressive à partir de son écran d'accueil et fonctionner hors ligne sans aucun problème.

Les PWA permettent également aux développeurs de se concentrer sur la construction des parties essentielles de leurs sites plutôt que de faire développer quelque chose par plusieurs développeurs, y compris les développeurs d'applications natives.

Les PWA sont également moins exigeantes pour les développeurs par rapport aux applications natives. En outre, les applications mobiles Progressive Internet Site Application occupent moins d'espace sur le disque dur d'un mobile et ne nécessitent pas de connexion Internet lorsqu'elles sont ouvertes ou rafraîchies.

Conclusion

Puisque les PWA sont construites à l'aide de technologies Web, les développeurs ont moins besoin de créer différentes versions d'applications mobiles. En outre, une application Web progressive offre aux utilisateurs une expérience similaire à celle des applications natives, ce qui en fait un outil puissant pour les entreprises et les startups.

Les PWA sont une solution efficace pour les développeurs qui cherchent à réduire le temps et l'argent consacrés à la création d'applications mobiles et de sites Internet. Cependant, les applications Internet progressives ne sont pas la solution la plus adaptée pour une application nécessitant l'accès à un matériel spécifique pour les smartphones.