L'intégrité de la documentation d'une API détermine son utilité. Employez des procédures standard lors de la rédaction de la documentation des API REST afin de créer un manuel plus facile à lire et à comprendre pour tous les lecteurs. La documentation des API REST permet de disposer d'un guide de référence rapide couvrant tout ce dont vous avez besoin pour connaître l'API, y compris des informations sur les procédures, les catégories, les types de résultats, les paramètres, etc. Cet article vous guidera sur les API REST, sur la manière de rédiger une documentation sur les API REST, ainsi que sur les conseils et les outils nécessaires à la rédaction de cette documentation.

À propos des API REST

Les API REST facilitent la communication entre les différentes applications Internet. Vous pouvez obtenir des données d'un autre programme lorsque vous en utilisez un. Vous pouvez utiliser une API RESTful au lieu des méthodes conventionnelles, qui prennent plus de temps et sont moins sûres. En utilisant une API, vous pouvez obtenir des données d'un système sans avoir à utiliser l'interface utilisateur.

REST est une approche de conception architecturale et de programmation populaire pour les plateformes hypermédia en réseau et d'autres technologies web. Par exemple, l'API d'Instagram renvoie le statut, l'identité, les connexions et les tweets partagés de l'utilisateur lorsqu'un programmeur demande à obtenir l'objet d'un client. Grâce à l'intégration des API, cela est réalisable.

Une meilleure documentation doit servir à la fois de guide et d'outil pédagogique, permettant aux développeurs de trouver rapidement les détails dont ils ont besoin en un coup d'œil et d'apprendre à intégrer la technique qu'ils envisagent en examinant la documentation. Par conséquent, une documentation adéquate doit être à la fois concise et visible, et offrir les éléments suivants :

Une description détaillée de ce que fait la technique ou l'article.

Des rappels qui transmettent des détails cruciaux aux développeurs, tels que des problèmes et des avertissements.

un exemple d'appel avec le contenu du type de média correspondant

Une liste de contrôle des variables utilisées par cette technique, ainsi que des informations sur leurs types, leurs exigences particulières en matière de structuration, et si elles sont nécessaires.

Un exemple de réponse avec le type de média body

des exemples de scripts en plusieurs langues contenant tout le code nécessaire (par exemple, Java, .Net, Ruby, etc.).

Instances du SDK

Elles démontrent comment utiliser le SDK pour leur dialecte afin d'atteindre le service ou la procédure.

Activités précieuses pour tester et essayer les requêtes API (API Console, API Notebook)

Les requêtes et les situations avec des codes sont couramment interrogées.

Références à des sites web connexes (autres exemples, blogs, etc.)

Les meilleurs conseils pour rédiger la documentation des API RESTful

Planifiez votre stratégie de rédaction de la documentation

Lorsque vous commencez le processus de documentation, vous devez établir une stratégie approfondie. Vos chances de réussite s'en trouveront accrues. Comprenez les lecteurs pour lesquels vous créez la documentation avant de documenter les API REST. Vous pouvez facilement choisir la bonne plate-forme, le bon style et la bonne mise en page pour votre documentation si vous connaissez votre public cible.

Il vous sera plus facile de produire des documents pertinents qui amélioreront l'utilisation de votre API si vous avez une idée précise des objectifs et de la portée de la documentation des API REST. Vous pouvez organiser la documentation de manière à mieux répondre aux exigences de l'utilisateur en rédigeant les API REST en tenant compte de celles-ci.

N'oubliez pas que les consommateurs ont une représentation mentale de votre scénario de fonctionnement lorsqu'ils utilisent vos API. Par exemple, les utilisateurs considéreront probablement les coûts, les retours, les clients et les cartes de débit dans la documentation des API si vous proposez un mode de paiement.

Par conséquent, organiser vos documents de cette manière est logique. Pensez à étudier la documentation de l'API Stripe. Ils donnent une introduction décente avant de regrouper logiquement les API. GitHub offre une solide illustration de la documentation d'une API RESTful qui est bien organisée, avec des sections pour "les informations, les problèmes et les membres de GitHub."

GitHub vous permet de créer des demandes de pull, des branches, et plus encore. La documentation de l'API GitHub est open source. La meilleure partie de GitHub est qu'il s'efforce toujours d'améliorer l'expérience du développeur de manière importante.

Inclure les sections de base

Une excellente documentation d'API RESTful doit inclure un certain nombre de parties. Ces parties de base sont essentielles pour améliorer la clarté et accroître l'acceptation des API REST lorsqu'elles sont documentées. Vous devez prendre en compte quelques éléments essentiels lors de la documentation des API REST.

Une introduction à l'API REST

Comment obtenir les informations d'identification de l'utilisateur

Les ressources nécessaires à l'utilisation de l'API

Messages d'erreur lors de la communication avec l'API

Conditions d'utilisation

Préserver l'intégrité et éviter le jargon

La cohérence de la terminologie utilisée dans l'ensemble du texte est une autre méthode utile pour la documentation des API RESTful. Utilisez un style d'écriture cohérent, exempt d'incohérences linguistiques et de codage. Supprimez toute partie peu claire ou difficile à comprendre après une relecture approfondie de votre contenu.

Utilisez toujours une terminologie et des normes de vocabulaire cohérentes. Faites preuve d'imagination lorsque vous utilisez des protocoles HTTP, des codes d'état et d'autres noms d'éléments courants qui pourraient donner lieu à des malentendus. Par exemple, lorsque vous décrivez des API REST, le verbe HTTP GET doit être utilisé pour interroger les données d'une ressource spécifique. Vous n'aurez pas à rédiger de nombreuses justifications si vous vous en tenez aux normes connues, et votre document sera plus simple à lire. Il serait utile que vous évitiez également d'abuser du langage technique dans votre description d'API. Veillez à utiliser un langage simple qui répond aux besoins de votre public principal.

Ajoutez des illustrations interactives

La plupart des développeurs aiment tester ce qu'ils ont lu dans la documentation pour déterminer si elle est efficace. Dans un langage de programmation que la majorité des développeurs connaissent, incluez des programmes d'exemple dynamiques. Cela rendra le développement d'API moins compliqué.

L'inclusion d'exemples dynamiques d'API REST est une technique efficace pour réduire la courbe d'apprentissage lors de l'utilisation de votre API. En outre, vous pouvez inclure des informations de test que les utilisateurs peuvent utiliser pour soumettre des suggestions et examiner les types de réponses qu'ils reçoivent.

Lorsque vous documentez des API REST, vous pouvez inclure des éléments autres que des exemples réels. Cela aidera les utilisateurs à tirer le meilleur parti de l'API au-delà des informations proposées dans les instructions. Un guide de configuration de compte, des cadres, des outils de développement et des séminaires sont autant d'éléments qui peuvent être utilisés pour compléter la description de l'API.

Rédiger pour un poste de premier échelon

Ce sont souvent les rédacteurs professionnels, et non les développeurs, qui produisent la documentation. En effet, les rédacteurs techniques sont spécialisés dans l'interprétation de concepts techniques dans un langage compréhensible. Cependant, de nombreux rédacteurs techniques utilisent un vocabulaire technique dans leurs manuels. Chaque API est développée en fonction d'un public spécifique.

Les documents relatifs aux API ont un large public, notamment les développeurs, les équipes de jugement et les observateurs. Les développeurs s'intéressent à la documentation. L'équipe de jugement, telle que les ingénieurs et les directeurs techniques, comprend rapidement si l'API est adaptée, et les spectateurs, tels que les rédacteurs techniques, les journalistes et vos rivaux.

Ces personnes ont des fonctions et des talents distincts et doivent être détendues lorsqu'elles consultent la documentation de votre API REST. Par conséquent, vous devez vous concentrer sur les consommateurs les plus inexpérimentés. Appliquez les techniques ci-dessus lors de la documentation des API REST pour garantir que la documentation des API REST est compréhensible par des personnes ayant des degrés divers de connaissance des API.

Le meilleur outil pour générer une documentation d'API RESTful

La méthode par laquelle la documentation technique a été rationalisée à l'aide d'outils pour les API RESTful. Les rédacteurs techniques peuvent utiliser ces outils de documentation des API REST pour créer des publications techniques s'ils sont familiers avec le codage. L'utilisation des créateurs de documentation d'API étant très répandue, les producteurs les plus célèbres sont gratuits et prennent en charge OpenAPI v3. Les rédacteurs techniques utilisent ces ressources pour produire de la documentation sur les API REST.

SwaggerHub

SwaggerHub est une plateforme numérique de documentation d'API créée pour rationaliser et accélérer la documentation des API REST, ce qui la rend parfaite pour les équipes et les entreprises. Vous pouvez vous conformer plus rapidement aux spécifications de l'OpenAPI (OAS), anciennement dénommées Swagger, en utilisant l'éditeur d'API.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités :

Des rapports d'erreur efficaces et l'autocomplétion de la langue.

des directives de conception d'API intégrées qui appliquent continuellement les normes

des sites Web permettant de stocker et d'utiliser la syntaxe OAS, qui est universelle pour toutes les API

Suivi des problèmes et commentaires en temps réel

Offre une excellente expérience aux développeurs

Redocly

Le processus de documentation des API REST est automatisé grâce aux solutions de flux de travail de Redocly. Vous pouvez traiter votre documentation comme du code de programme à l'aide de documents virtualisés en l'enregistrant dans un logiciel d'édition spéciale, en établissant une procédure d'audit et en l'acheminant à divers endroits. Redocly Les autorisations d'utilisateur, la vérification des tentatives et d'autres mécanismes d'authentification vous permettent de garantir davantage que votre équipe travaille ensemble de manière efficace et sûre. La capacité d'affichage de Redocly est une autre caractéristique unique. Pour vous assurer que vos modifications sont évaluées et débattues avant d'être envoyées au public, vous pouvez prévisualiser chaque projet et chaque demande de patch.

Stoplight

L'utilitaire d'écriture d'API REST de Stoplight vous permet de créer et de diffuser des documents d'API sous forme numérique. Grâce à ce logiciel, vous pouvez générer une documentation dynamique sur les API REST que vous pouvez distribuer en interne et en externe au grand public. Vous pouvez intégrer des articles pratiques, des manuels d'instruction et des échantillons de code créés dans divers langages de programmation, tels que JavaScript, Python et Java.

Vous pouvez publier votre documentation sur Stoplight, l'une des principales caractéristiques de notre solution de documentation des API REST. Vous n'avez plus à vous préoccuper de l'exploitation des serveurs et vous pouvez facilement utiliser des connecteurs pour gérer les autorisations et suivre les métriques.

ReadMe

Avec ReadMe, vos documents relatifs aux API peuvent devenir un centre dynamique pour vos développeurs. Ils peuvent créer automatiquement des exemples de code, modifier le contenu de l'éditeur ReadMe, intégrer une modification recommandée, répondre aux questions du forum de discussion et bien plus encore dans ce centre.

L'un des principaux avantages de ReadMe est qu'il analyse des données analytiques telles que les visites de pages, les demandes d'API, les échecs d'API et les requêtes sur divers sites Web, entre autres, de sorte que vous pouvez voir comment votre interface de programmation d'applications et votre documentation d'API REST sont utilisées au fil du temps. Grâce à ces mesures, votre équipe peut déterminer où elle doit concentrer ses efforts pour s'améliorer.

apiDoc

Une solution de documentation REST API open-source appelée apiDoc génère de la documentation à partir d'une base de code contenant les détails de l'API. Elle est compatible avec pratiquement tous les langages de programmation. Les ingénieurs peuvent observer ce qui a été modifié entre les éditions d'une API car apiDoc vous permet de le faire. Cela facilite la gestion des mises à jour d'API de manière propre, souvent connue sous le nom de versioning d'API.

DapperDox

DapperDox a été développé par des rédacteurs de documentation d'API RESTful pour des rédacteurs de documentation d'API REST afin d'offrir aux rédacteurs la liberté qu'ils souhaitent et aux développeurs la lisibilité dont ils ont besoin. Cette solution de documentation d'API Web est idéale pour générer une collection cohérente de documentation contenant des instructions intelligibles et des normes d'API Web, car elle permet aux rédacteurs d'ajouter des éléments pertinents à un site de description produit. En outre, vous pouvez effectuer des références croisées si nécessaire, décrire diverses exigences d'API en tant que groupe de produits et sélectionner des thèmes pour formater vos documents de manière différente.

DocGen par LucyBot

Vous pouvez générer et gérer la documentation dynamique des API à l'aide du programme DocGen de LucyBot. Ce programme crée une documentation pour chaque méthode et argument d'API et y répond instantanément. Vous pouvez créer une console d'API pour permettre aux créateurs et aux utilisateurs d'effectuer des demandes d'essai d'API afin d'examiner, de dépanner et de comprendre votre API potentiellement plus. Vous pouvez également créer des processus qui montrent aux utilisateurs le codage exact qu'ils doivent créer et les étapes qu'ils doivent suivre pour effectuer un travail spécifique dans le langage logiciel qu'ils choisissent.

AppMaster

Contrairement aux autres plateformes, AppMaster élimine la nécessité pour un développeur de créer manuellement la documentation des API REST et de la mettre à jour. La plateforme génère et met à jour automatiquement la documentation de l'API REST au format Swagger (OpenAPI) pour chaque application et inclut également l'interface utilisateur Swagger dans chaque application serveur afin de faciliter l'intégration des développeurs tiers aux applications générées. En outre, la plate-forme AppMaster, lorsqu'elle génère la documentation des API REST, inclut automatiquement les descriptions des points de terminaison et des processus métier associés dans la description de chaque point de terminaison, ce qui évite au développeur de devoir créer ou mettre à jour la documentation.

Dernier mot

Tous les outils de documentation d'API abordés dans cet article sont capables de produire une documentation d'API de qualité. Il est impossible de déclarer qu'un seul instrument est le meilleur. Toute l'expérience et les critères d'un logiciel de documentation d'API sont déterminés par les normes, les concepts, les objectifs et les exigences de documentation du client.