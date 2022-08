Alors que la technologie est de plus en plus présente dans notre vie quotidienne, nous assistons à ce que l'on appelle la "démocratisation de la technologie", ce qui signifie qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes peuvent non seulement utiliser mais aussi créer de la technologie.

Aujourd'hui, n'importe qui peut créer un site Web, un site de commerce électronique, une application mobile ou une application Web grâce à des outils sans code. Cependant, lorsqu'il s'agit de codage et de création d'applications, de nombreuses idées fausses circulent encore. De nombreux chefs d'entreprise, et même des développeurs, sont encore convaincus, par exemple, que le codage reste le meilleur moyen de créer une application. En même temps, les outils no-code sont une excellente ressource, même pour ceux qui ont une compréhension profonde des langages de programmation.

Cet article expose les cinq principales idées fausses concernant le développement sans code.

Qu'est-ce que le développement sans code ?

Comme vous l'avez peut-être deviné, le no-code n'est pas une nouvelle approche du codage. Mais sa popularité ne cesse de croître chaque année. Au lieu de construire une application à partir de zéro et d'écrire des lignes et des lignes de code, le développement no-code utilise des outils no-code.

Les outils no-code sont des plateformes conçues pour permettre aux développeurs de différents niveaux d'expertise de créer des applications web et mobiles sans utiliser l'approche de codage traditionnelle. Les plateformes no-code permettent aux utilisateurs d'utiliser des modules, des éléments d'interface et des blocs logiques préalablement créés et testés par les développeurs de ces plateformes pour développer leurs applications, notamment en utilisant le glisser-déposer.

En parlant d'idées fausses concernant le no-code, on le confond parfois avec l'approche low-code. Mais il existe une différence entre les deux approches.

Le low-code, en particulier, est similaire au no-code mais :

les plateformes low-code fournissent une zone où les développeurs peuvent et doivent ajouter du code pour développer des fonctionnalités ;

il y a moins d'automatisation ;

les développeurs doivent avoir une connaissance approfondie des langages de programmation.

Par rapport au low-code, le no-code permet à un plus grand nombre de personnes d'aborder le développement d'applications. Les connaissances requises se limitent à une certaine familiarité avec l'utilisation des logiciels et à une idée claire du résultat final que le développeur souhaite obtenir.

Meilleur outil no-code : AppMaster

Lorsqu'il est question de no code, l'un des aspects les plus importants à prendre en compte est l'outil no code que vous allez utiliser. Le résultat final dépendra largement de sa qualité.

AppMaster est l'un des outils no-code les plus recommandés à l'heure actuelle. Il a été conçu pour faciliter le travail des professionnels en permettant aux personnes moins expérimentées de créer leurs applications mobiles et aux développeurs professionnels de consacrer moins de temps aux tâches de routine.

AppMaster offre une interface propre, de nombreux modules d'intégration et la possibilité d'obtenir le code source de votre application. Comme nous allons bientôt le découvrir, l'une des plus grandes idées fausses sur les outils no-code est qu'aucun codage n'est nécessaire. Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, le codage existe mais il est généré automatiquement. Votre outil no-code doit permettre un accès facile au code source pour exporter le code généré, y accéder et même le modifier si vous êtes familier avec les langages de programmation utilisés.

5 grandes idées fausses sur le no-code

L'essor des plateformes de développement d'applications no-code a donné lieu à plusieurs idées fausses. En voici quelques-unes :

No-code signifie qu'il n'y a pas de codage du tout.

Comme nous l'avons mentionné, il s'agit de la première grande idée fausse concernant le no-code. Construire une application en utilisant des outils no-code ne signifie pas qu'il n'y a pas de codage. Le codage est toujours la base de la programmation, mais il est créé automatiquement au lieu d'être écrit et ajouté manuellement par le développeur.

Le codage est toujours présent, et si l'outil no-code que vous utilisez est de haute qualité comme AppMaster, le codage est également accessible.

Les développeurs no-code doivent avoir une connaissance approfondie du codage. Non ! Et c'est la principale différence avec les autres approches, pas l'absence de codage ! Avec les outils no-code, les personnes qui ont une compréhension et des connaissances de base des langages de programmation peuvent modifier le code, l'exporter et l'utiliser comme elles le souhaitent. En revanche, les personnes qui ne connaissent aucun langage de programmation peuvent quand même créer l'application dont elles ont besoin, tandis que l'outil no-code génère le code back-end pour elles.

Le no-code élimine les développeurs

La croissance des outils et de l'approche no-code ne veut pas éliminer le rôle et l'importance des développeurs. Au contraire, elle doit être considérée comme une ressource pour les développeurs en premier lieu.

Les outils no-code permettent aux développeurs d'accomplir des tâches beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Leur travail devient accessible, et ils peuvent obtenir de meilleurs résultats en moins de temps. C'est une situation gagnant-gagnant pour les développeurs et ceux qui les engagent : les développeurs peuvent faire plus de travail en moins de temps. Par conséquent, ils peuvent baisser leurs prix et trouver de plus en plus de clients. D'autre part, les entrepreneurs peuvent réduire les coûts de développement des applications. Lorsque le processus devient plus fluide et que les coûts diminuent, la transition numérique de l'entreprise devient plus facile.

Cependant, les outils no-code - qui proposent parfois des solutions de type "glisser-déposer" ne nécessitant aucun codage manuel et donc faciles à utiliser - permettent à quiconque de créer l'application dont il a besoin pour son entreprise.

Les outils no-code ne permettent pas de personnalisation

Il s'agit d'une autre idée fausse qui empêche de nombreuses personnes d'exploiter les avantages des outils no-code.

Nous avons parlé d'AppMaster plus haut dans cet article. Prenons l'exemple de cette application no-code de qualité supérieure pour révéler cette idée fausse.

Comme nous l'avons mentionné, lorsque vous créez votre application web ou mobile sans écrire de code manuellement, le code est automatiquement généré. Vous pouvez avoir accès à ce code, et vous pouvez :

l'exporter ;

le modifier.

Cela dit, les applications no-code comme AppMaster permettent une personnalisation profonde à un double niveau :

l'utilisation d'éléments no-code au sein de la plateforme ;

accéder au code back-end et le modifier à l'intérieur ou à l'extérieur de la plateforme no-code.

Le no-code est réservé aux applications simples et légères

Une autre idée fausse très répandue est que no-code ne peut être utilisé que pour développer des applications très simples. Ce n'est pas vrai : non seulement no-code peut être utilisé pour des applications et des projets de sites Web complexes, mais il peut aussi faciliter le processus et vous aider à obtenir de meilleurs résultats.

L'utilisation d'une plateforme no-code vous aide à simplifier une complexité importante en tâches plus petites. Vous pouvez contrôler les tâches individuelles tout en ayant une vue d'ensemble et une meilleure compréhension de votre projet grâce à un outil visuel tel qu'un outil no-code.

Nous pouvons aller encore plus loin. Le no-code simplifie un autre aspect : la mise à jour. Que vous créiez un site web ou une application simple ou complexe, vous aurez besoin de le mettre à jour en permanence. Si vous êtes un développeur, vous savez déjà à quel point la mise à jour manuelle du code peut être épuisante et interminable. Avec les outils no-code, la mise à jour des applications mobiles ou d'autres projets devient beaucoup plus facile.

Le no-code ne laisse pas de place à la flexibilité

La dernière idée fausse concernant le no-code est qu'il limite le développeur d'une certaine manière : par exemple, parce que les outils no-code ont des fonctionnalités limitées ; par conséquent, votre processus de développement et votre créativité sont limités à ces fonctionnalités.

Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Tout d'abord, votre outil no-code ne peut limiter votre travail que si vous optez pour le mauvais outil. Lorsque vous optez pour une plateforme no-code de qualité supérieure, vous n'avez aucune limite.

Pourquoi le no-code n'offre-t-il aucune limite ?

Supposons que vous ayez opté pour une plateforme no-code comme AppMaster (l'une des meilleures en circulation) et que vous vous limitiez à utiliser l'interface fournie (sans coder vous-même). Dans ce cas, vous n'avez aucune limite en raison du niveau haut de gamme des éléments fournis et de l'intégration entre eux. Bien entendu, il est essentiel d'opter pour une plateforme no-code de qualité comme AppMaster.

Comme les outils no-code comme AppMaster garantissent l'accès au code back-end, vous n'avez aucune limite car vous pouvez modifier le code comme bon vous semble. Vous pouvez même aller plus loin : exporter le code back-end et continuer à développer votre application web ou mobile en dehors de l'outil no-code.

Les plateformes no-code ont-elles des limites ?

Pour donner la réponse la plus courte possible, les plateformes no-code ont des limites si vous choisissez la mauvaise plateforme de développement d'applications no-code. Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises dans cet article, il est vital que vous ne vous appuyiez que sur des outils no-code haut de gamme comme AppMaster. Quelles limites pouvez-vous rencontrer si vous choisissez une plateforme no-code de mauvaise qualité ?

Limitation des modèles

Lorsque vous créez une application avec un outil no-code, vous partez généralement d'un modèle fourni. Vous devriez éviter les plateformes no-code dont les modèles sont trop rigides et pas assez flexibles pour avoir une liberté totale de personnalisation.

Vous ne devez choisir que des outils no-code qui vous donnent un contrôle total sur l'application que vous créez. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas limiter votre créativité, mais aussi parce que vous voulez un contrôle total de la sécurité et de la fiabilité.

Le contrôle est entre les mains des fournisseurs d'applications sans code lorsque vous ne contrôlez pas entièrement l'application que vous créez.

Absence de propriété du code

Assurez-vous que la plateforme no-code pour laquelle vous optez vous permet non seulement de construire en toute liberté et de contrôler l'application que vous créez, mais qu'elle vous donne également accès au code.

Vous ne pouvez contrôler pleinement ce que vous construisez qu'en ayant accès au code.

Votre entreprise peut-elle bénéficier du développement sans code ?

L'approche no-code devient de plus en plus cruciale, notamment pour les entreprises. Son principal avantage est de réduire le coût de la création d'une application mobile ou web personnalisée.

De nos jours, les entreprises ne peuvent pas survivre sans les médias sociaux. Il est vital d'être présent sur Internet, et la meilleure façon de le faire est - dans de nombreux cas - de fournir à leurs clients une application web avec laquelle ils peuvent interagir ou une application mobile pour consulter les offres de l'entreprise depuis leur smartphone.

Cependant, le no-code n'est pas seulement utile pour créer des applications personnalisées pour les entreprises clientes. Comme vous le savez peut-être, l'automatisation de certains processus peut parfois rendre le travail et le flux de travail de l'entreprise beaucoup plus fluide, plus facile et plus rapide, ce qui permet d'augmenter la productivité. La création d'applications personnalisées sans code est une excellente solution pour automatiser ces processus. Les entreprises n'ont plus besoin d'engager des équipes de développement onéreuses pour créer de simples applications personnalisées destinées à faciliter leur flux de travail.

Les entreprises qui n'ont pas encore entamé leur transition numérique sont probablement effrayées par les coûts qu'un tel changement peut nécessiter. Pour elles, il est essentiel de savoir qu'il existe une approche sans code qui peut réduire les coûts tout en améliorant la qualité des résultats.

Conclusion

Cet article s'adresse à tous ceux qui ont besoin de créer une application Web ou une application personnalisée pour leur entreprise ou leur usage privé, mais qui ont peur de recourir à des outils sans codage. Votre crainte dépend de certaines idées reçues concernant le développement de logiciels sans code, qui sont pourtant des idées fausses. Nous espérons que cet article vous a aidé à comprendre l'intérêt de l'approche no-code. Nous avons également mis en évidence les limites que peuvent présenter les outils no-code, mais nous vous avons également montré comment les surmonter : ne vous appuyez que sur des plateformes no-code haut de gamme comme AppMaster.