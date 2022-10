Toute bonne application a besoin d'un back-end étanche pour la soutenir. Et l'une des parties les plus importantes du développement du back-end est l'intégration d'un bon système de base de données. PostgreSQL est également connu sous le nom de Postgres, et il se distingue par son extensibilité et par l'important soutien communautaire dont il bénéficie de la part du groupe de développement mondial de PostgreSQL. PostgreSQL était initialement appelé POSTGRES, en référence au fait qu'il a été créé pour remplacer le système Ingres à l'Université de Californie, Berkeley.

Le titre du projet a été changé en PostgreSQL en 1996 pour mieux représenter son support SQL. Le système de base de données offre des transactions qui suivent les propriétés ACID - Atomicité, Cohérence, Isolation, et Durabilité. Il est créé pour gérer une variété de charges de travail, allant de postes de travail séparés à des entrepôts de données entiers ou à des applications ayant plusieurs utilisateurs simultanés. Elle est accessible sur des systèmes d'exploitation tels que Windows, Linux, FreeBSD et OpenBSD, en plus d'être la base de données par défaut du site macOS Server.

Qu'est-ce que PostgreSQL ?

PostgreSQL est une base de données relationnelle open-source puissante et de niveau professionnel. Elle permet l'utilisation de données et de requêtes SQL relationnelles et JSON non relationnelles. PostgreSQL est soutenu par une forte communauté. PostgreSQL est un système de gestion de base de données très fiable avec d'excellents niveaux de support, de sécurité et de précision. Plusieurs applications mobiles et web utilisent PostgreSQL comme base de données par défaut. De nombreuses solutions géospatiales et analytiques font également appel à PostgreSQL. Sa dernière version est PostgreSQL 15.

PostgreSQL supporte des types de données sophistiqués. En fait, la base de données a été créée en tenant compte d'un grand nombre de types de données. Les performances de sa base de données sont similaires à celles de ses concurrents, tels qu'Oracle et SQL Server. AWS fournit un service de base de données entièrement maintenu pour PostgreSQL avec son Amazon Relational Database Service. PostgreSQL est également utilisé dans la construction de Amazon Aurora. Vous pouvez en savoir plus sur la documentation de PostgreSQL ici.

Principales fonctionnalités de PostgreSQL

L'une des raisons pour lesquelles PostgreSQL est si populaire est son ensemble de fonctionnalités. La base de données facilite le développement d'applications en préservant l'intégrité des données. Elle permet aux administrateurs de créer des environnements tolérants aux pannes. Elle peut également être utilisée sur une grande variété de plates-formes et s'appuie sur tous les langages de programmation courants. Nous verrons plus loin la liste exacte de ces éléments.

La base de données fournit également un système de verrouillage extrêmement avancé. Elle dispose également d'un contrôle de la concurrence avec plusieurs versions. Le serveur de base de données PostgreSQL dispose également de la fonctionnalité pour une programmation mature côté serveur. Il est conforme à la spécification ANSI SQL, et l'architecture réseau client-serveur est également entièrement prise en charge.

PostgreSQL dispose également d'une haute disponibilité et d'un serveur de sauvegarde. Il est conforme à la spécification ANSI-SQL2008 et orienté objet. La possibilité de se connecter à d'autres entrepôts de données, tels que NoSQL, qui sert de centre unifié pour les systèmes polyglottes, est rendue possible par le support JSON de la base de données. Les informations d'un cluster de bases de données sont toujours gérées par une instance PostgreSQL. Un cluster de bases de données est un groupe d'enregistrements qui sont conservés au même endroit sur le système de fichiers.

Différence avec SQL

Nous avons vu que PostgreSQL supporte les dernières versions de SQL. Mais quelle est la différence exacte entre les deux ? Oracle Corporation est maintenant propriétaire du projet MySQL, qui dispose de plusieurs versions premium disponibles qui nécessitent un paiement de la part de ses utilisateurs. Dans le même temps, PostgreSQL est une base de données gratuite et open-source. Contrairement à PostgreSQL, MySQL n'est entièrement compatible ACID que lorsqu'elle est utilisée avec les moteurs NDB et InnoDB Cluster Collection.

MySQL fait bien lorsque la performance de lecture est le seul facteur, comme dans les applications OLAP et OLTP. Dans le même temps, les performances de PostgreSQL sont optimales dans les applications qui nécessitent le traitement de recherches sophistiquées. MySQL est plus dépendant lorsqu'il travaille avec des projets de business intelligence, qui ont tendance à être difficiles à lire. PostgreSQL, quant à lui, fonctionne mieux avec les applications d'analyse et d'entreposage.

À quoi sert PostgreSQL ?

Plusieurs marques et entreprises populaires utilisent PostgreSQL dans le cadre de leur back-end. Il s'agit notamment de noms tels que Netflix, Uber, Instagram, etc. Comme il s'agit d'une base de données, elle permet aux utilisateurs de stocker différents types de données. Il est particulièrement populaire parce qu'il permet de stocker de grandes quantités de données compliquées. PostgreSQL a plusieurs applications logicielles qui l'utilisent. Il s'agit notamment de ce qui suit .

Secteur financier

PostgreSQL est un excellent DBMS pour le secteur de la finance. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est entièrement conforme à ACID, ce qui en fait la meilleure option pour le traitement des transactions en ligne ou OLTP. De plus, il peut effectuer des analyses de bases de données, et des programmes mathématiques comme Matlab et R peuvent y être connectés.

Stocker les données du système d'information géographique du gouvernement (GIS)

Le robuste GIS fourni par PostgreSQL est connu sous le nom de PostGIS. De nombreuses fonctionnalités sont incluses dans ce module pour traiter les données géométriques sous diverses formes. PostGIS adhère à de nombreuses normes SQL. En outre, la communauté Open Source offre la manière la plus simple de gérer Geodata en utilisant à la fois QGIS et GeoServer.

Fabrication

Les entreprises industrielles utilisent actuellement PostgreSQL pour rationaliser l'ensemble de leur flux de travail. L'utilisation de cette base de données open source comme back-end de données les aide à optimiser davantage l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Elle permet aux entreprises de réduire leurs dépenses de fonctionnement.

Développement de sites web et NoSQL

La mise à l'échelle est sans aucun doute un problème majeur si votre site doit traiter un grand nombre de requêtes chaque seconde. La meilleure option, dans ce cas, est PostgreSQL. Cette base de données fonctionne avec tous les frameworks Web contemporains, notamment Django, Node.js, PHP, Hibernate, etc. En outre, elle offre des fonctions de réplication qui vous permettent d'étendre autant de systèmes de gestion de base de données que vous le souhaitez.

Informations scientifiques

Lorsque vous êtes engagé dans un projet universitaire ou scientifique, vous êtes amené à produire des téraoctets d'informations. Par conséquent, il est crucial de gérer ces données de la manière la plus efficace possible. Les fantastiques fonctions analytiques de PostgreSQL et son puissant moteur SQL sont idéaux pour cela. La base de données vous permet de manipuler plus facilement un grand nombre de données.

Avantages de l'utilisation de PostgreSQL

PostgreSQL a plusieurs avantages majeurs qui le rendent très attractif pour ses utilisateurs, de la communauté open-source à sa fiabilité. Grâce à une licence open-source, le code source de PostgreSQL est accessible gratuitement. Vous êtes donc autorisé à l'utiliser, le modifier et l'employer selon les besoins de votre entreprise. Vous n'avez pas non plus besoin de beaucoup d'instructions pour comprendre PostgresSQL car il est simple à utiliser. La base de données est facile à maintenir et à administrer, tant pour une utilisation intégrée que pour une utilisation en entreprise.

Voici quelques-uns des principaux avantages offerts par la base de données.

Bonnes fonctionnalités de PostgreSQL

PostgreSQL possède un ensemble de fonctionnalités très solides. Il s'agit notamment de sa capacité à Multi-Version Concurrency Control (MVCC) et de ses performances en matière de récupération ponctuelle de la base de données. La base de données dispose également de contrôles d'accès granulaires, de tablespaces et de capacités de reproduction asynchrone. Tant en ce qui concerne la quantité d'informations qu'elle peut traiter que le nombre de clients simultanés qu'elle peut prendre en charge, PostgreSQL est très évolutive. La base de données permet également les jeux de caractères internationaux, l'Unicode, ainsi que le chiffrement des chaînes de caractères sur plusieurs octets. Elle peut également effectuer des transactions imbriquées, des sauvegardes en ligne et une journalisation de type "write-ahead".

Base de données à code source ouvert

Vous êtes autorisé à employer, modifier et utiliser PostgreSQL comme bon vous semble car son code source est accessible via une licence open-source. Aucun frais de licence n'est associé à PostgreSQL, il n'y a donc aucun risque de surdéploiement. La communauté passionnée de PostgreSQL découvre et corrige fréquemment les problèmes, ce qui renforce la sécurité de la base de données.

Adhésion aux normes et fiabilité

Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'une des meilleures fonctionnalités offertes par le serveur de base de données PostgreSQL est la journalisation en écriture. Cela en fait une base de données très résistante aux erreurs. Grâce au grand nombre de participants au programme open-source, il dispose d'un solide système de soutien communautaire intégré. Il prend également en charge les clés étrangères, les clés primaires, les jointures, les vues, etc. dans divers langages de programmation.

Ces termes ont la même signification que dans une base de données SQL ordinaire. Par exemple, une clé primaire PostgreSQL est un champ ou une combinaison de champs qui peut identifier distinctement un enregistrement. Il contient la majorité des types de données supportés par les dernières versions de SQL, notamment des types de données tels que INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, et plus encore. En outre, il facilite le stockage de gros éléments binaires comme les images, les fichiers audio ou les vidéos.

Histoire du PostgreSQL

À l'Université de Californie, Berkeley, le professeur Michael Stonebreaker a supervisé le début du programme PostgreSQL en 1986. Le titre initial du projet, POSTGRES, était un clin d'œil à la précédente base de données Ingres de Berkeley, créée en 1977. POSTGRES, qui est aujourd'hui l'une des bases de données open source les plus connues, vise à inclure les fonctionnalités minimales nécessaires pour servir pleinement une variété de types de données. Elle veut faciliter l'utilisation de nombreux types de données.

Même si PostgreSQL est encore fréquemment appelé Postgres, le projet a été rebaptisé PostgreSQL en 1996 pour souligner sa compatibilité avec le langage de requête SQL. Les bases de données gratuites et à code source ouvert continuent de recevoir des mises à jour périodiques, importantes et mineures, de la part d'une communauté de développeurs engagée et multiculturelle connue sous le nom de PostgreSQL Global Development Group. Les versions 7.2 à 8.2 de PostgreSQL ont apporté des fonctionnalités telles que le non-blocage et le support des schémas.

Cas d'utilisation populaires de PostgreSQL

Certains des principaux cas d'utilisation de PostgreSQL sont détaillés ci-dessous :

OLTP La base de données

PostgreSQL est le principal référentiel de données pour les applications logicielles en ligne sur le réseau Internet. Elle est utilisée par des solutions et des produits employés à la fois par des startups et des entreprises établies.

Base de données géographique

PostgreSQL permet la création d'entités géographiques et peut être utilisé comme stockage de données géospatiales pour les opérations de localisation et les systèmes d'information géographique lorsqu'il est associé au module PostGIS (GIS).

Les centres fédérés

PostgreSQL PostgreSQL peut se connecter à d'autres entrepôts de données, notamment NoSQL, et servir de centre fédéré pour les systèmes de bases de données polyglottes grâce à ses enveloppes de données étrangères et à sa compatibilité avec JSON .

La pile open-source LAPP

LAPP est une abréviation de Linux, Apache, PostgreSQL, PHP, Python et Perl. Vous pouvez créer des applications logicielles et des pages Web dynamiques en utilisant PostgreSQL, une alternative fiable à la pile LAMP.

Support linguistique

PostgreSQL est écrit en langage C, et sa distribution principale est composée de :

PL/pgSQL

PL/Tcl

PL/Perl

PL/Python

Ici, PL désigne les langages procéduraux.

PostgreSQL supporte la plupart des langages de codage et protocoles populaires, tels que :

Python

Java

Perl

.Net

Go

Ruby

C/C++

Tcl

ODBC

PostgreSQL et AppMaster

Le développementsans code a rendu la création d'applications logicielles plus accessible au grand public. Ce qui était autrefois quelque chose que seuls les ingénieurs en logiciels pouvaient faire, est maintenant un processus dont la courbe d'apprentissage est beaucoup plus facile. Le développement de No-code permet aux gens de créer des sites Web réactifs ainsi que des applications mobiles et des applications Web.

Vous pouvez utiliser AppMaster pour créer automatiquement le code source de vos applications. Les utilisateurs peuvent exporter le code source s'ils le souhaitent. Avec AppMaster, vous pouvez créer d'étonnants projets sans code qui sont entièrement sous votre contrôle et votre propriété.

Avec le concepteur de base de données AppMaster.io, vous pouvez facilement concevoir une base de données complexe de niveau entreprise. La base de données fonctionne sur PostgreSQL, à l'aide d'une version avancée de DBMS, ce qui augmente considérablement la fiabilité et la tolérance aux pannes de vos applications. La licence de DBMS est ouverte et vous ne devez pas payer de supplément pour son utilisation.

Déploiement d'un projet vers un service en nuage et PostgreSQL

Le moteur de base de données de AppMaster utilise PostgreSQL 13, ce qui signifie que vous pouvez télécharger votre application vers n'importe quel nuage compatible avec PostgreSQL, comme AWS ou Azure, et pas seulement vers AppMaster Cloud.

Conclusion

PostgreSQL est sans aucun doute l'une des bases de données relationnelles open-source les plus avancées et gratuites. Nous avons passé en revue l'origine de la base de données et les raisons pour lesquelles elle constitue un bon choix pour une application. Sa compatibilité avec plusieurs systèmes et les performances de la base de données pour utiliser de nombreux langages de programmation et middleware populaires sont parmi ses nombreux avantages. La base de données est également attrayante parce qu'elle est gratuite. Elle prend également en charge les données JSON, ce qui peut être nécessaire pour certains projets.

PostgreSQLLes bases de données open-source de l'UE garantissent également une évolution constante. La grande communauté qui la soutient vous sera également utile si vous êtes bloqué à un moment ou à un autre dans l'utilisation de la base de données. Si vous devez choisir parmi les options de base de données disponibles pour votre application, PostgreSQL est une option que vous devriez sérieusement envisager.