La transformation numérique rapide de différentes entreprises, industries et organisations encourage les entreprises ainsi que les développeurs à explorer des méthodes de développement modernes plus rapides et plus efficaces. Les entreprises aux ressources limitées ont d'immenses difficultés à suivre les différents outils et technologies de développement pour rester pertinentes. En comparaison, les exigences des clients et des entreprises deviennent également plus complexes en raison de la demande accrue d'applications personnalisées pour améliorer la présence numérique.

La bonne chose est que maintenant le développement de sites Web, d'applications mobiles et d'applications Web est bien plus que la simple utilisation de langages de programmation traditionnels pour coder un système. Au lieu de cela, l'émergence de plates-formes sans code et de plates-formes d'automatisation de code permet à tous les types d'entreprises d'utiliser des outils modernes sans code comme les constructeurs par glisser-déposer pour créer des applications sans connaissances ni compétences techniques importantes.

L'objectif final de l'automatisation sans code et de l'automatisation du code est de créer des solutions logicielles fonctionnelles et de faciliter la transformation numérique. Cependant, il est logique de se demander quelle approche vous devez utiliser pour répondre à vos besoins. Continuez à lire pour découvrir toutes les différences entre l'absence de code et l'automatisation du code et obtenir des réponses à toutes vos questions sur ces technologies de développement conviviales.

Popularité croissante de l'approche de développement sans code

La popularité des plates-formes de développement sans code résout le grave problème du manque de développeurs de logiciels mondiaux. Comme son nom l'indique, aucune solution de développement de code ne signifie que vous n'avez besoin d'aucune expertise ou connaissance du code pour développer une application efficace et fiable. Il est facile de créer un logiciel selon vos besoins grâce à une interface glisser-déposer. Par conséquent, aucun outil d'automatisation de code n'a considérablement égalisé les règles du jeu dans l'industrie du développement, et désormais, toute personne ayant une idée géniale peut développer une application.

Les plates-formes sans code sont également une meilleure option que les outils de développement à faible code, car il est toujours nécessaire de connaître les langages de programmation pour utiliser les plates-formes à faible code. Discutons des différences entre le low-code, le no-code et l'automatisation du code pour les analyser et les comprendre plus en détail.

Types d'approches de développement

Afin de bien comprendre les différences entre les plates-formes sans code et l'automatisation du code, il est important de se familiariser avec trois des principales approches de développement.

Approche de développement traditionnelle

Le développement de logiciels traditionnels dépend normalement d'une équipe de développeurs experts développant d'innombrables lignes de code dès le départ. Le développement traditionnel peut être comparé, par exemple, à la construction d'une maison. Travailler avec des architectes pour choisir une conception architecturale, embaucher une entreprise de construction, effectuer une analyse approfondie des coûts et superviser le projet sont essentiellement les étapes de la construction d'une maison. Les grandes entreprises et les sociétés ont souvent des services informatiques distincts pour les besoins de développement de logiciels.

L'approche de développement traditionnelle implique:

Sur la base des recommandations des experts en logiciels et d'un examen des besoins de l'entreprise, décider des exigences et des fonctionnalités du programme

Rassemblez une équipe d'experts chevronnés pour votre service informatique

Établissez la pile technologique appropriée, qui comprend le langage de programmation, les bases de données, etc.

Obtenir une première estimation des coûts à discuter avec toutes les parties prenantes avant de passer à l'approche de développement traditionnelle

Ces aspects montrent que le développement et la programmation traditionnels impliquent une tonne de méthodes manuelles chronophages et coûteuses.

Développement low-code

L'histoire du développement low code montre qu'il a été créé pour aider les développeurs professionnels à créer des solutions logicielles rapides pour différents types d'entreprises et de clients. Le faible code aide les professionnels à fournir et à mettre à l'échelle des applications plus rapidement pour les particuliers ainsi que les entreprises en utilisant des modèles prédéfinis et des outils de conception simples par glisser-déposer. Même l'intégration avec d'autres applications et services était simple, et comme avantage supplémentaire, vous pouvez terminer l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel en un seul endroit, de la conception et du développement au déploiement et à la maintenance. Ces technologies peuvent désormais être utilisées pour créer des applications par des développeurs professionnels et amateurs. Cependant, vous aurez besoin de connaissances en codage pour utiliser correctement les capacités des outils low-code.

Développement sans code

Le mouvement sans code montre que n'importe qui peut créer des applications Web et mobiles, ce qui est la solution pour résoudre les inquiétudes concernant la pénurie mondiale d'ingénieurs en logiciel. Les plateformes sans code, comme leur nom l'indique, ne nécessitent aucune connaissance en codage. Lors de l'utilisation du développement sans code, il suffit de faire glisser et de déposer des composants sur une toile blanche ou un modèle prêt à l'emploi.

La logique métier est exprimée en anglais simple ou dans d'autres langues prises en charge, et l'importation et la sélection d'autres spécifications sont simples. Les gens peuvent bénéficier de divers outils sans code sans aucune connaissance en matière de codage, contrairement aux plates-formes à faible code où les développeurs payants étaient le seul moyen de recevoir le meilleur service.

Pas d'automatisation de code par rapport à l'automatisation de code

Maintenant que vous êtes familiarisé avec les approches low code/no code et de développement traditionnel, vous serez en mesure de comprendre les différences entre l'automatisation sans code et l'automatisation avec code. Comparons ces approches de développement en fonction de leurs caractéristiques.

Options de personnalisation

Les outils qui nécessitent peu ou pas de codage n'offrent pas la quantité de personnalisation offerte par le codage traditionnel. Les développeurs de logiciels ont pris toutes les décisions finales, jusque dans les moindres détails. Il y a cependant un deuxième côté à l'histoire. Cela conduit à une dépendance excessive vis-à-vis du développeur. Quelle que soit l'importance de la modification, les programmeurs doivent être impliqués. Cela peut obliger les équipes informatiques à travailler plus dur sur des marchés aux attentes en constante évolution. Impliquer une équipe aussi nombreuse peut rendre difficile la concentration sur une logique métier spécifique. Aucune automatisation de code ne permet aux entreprises de développer et de mettre en œuvre des solutions commerciales efficaces sans dépenser trop de ressources. Aucune approche de code ne peut être utilisée par quiconque pour créer des applications évolutives et de haute qualité.

Courbe d'apprentissage

Alors que beaucoup de gens veulent aujourd'hui apprendre à coder et à développer des applications, il est important de noter que l'apprentissage des méthodes de développement traditionnelles n'est pas si facile. Vous devez vous y engager pleinement et vous tenir au courant des différents langages et frameworks de programmation. Il a une courbe d'apprentissage très abrupte qui implique l'apprentissage et la pratique de différents langages pour le développement backend, le développement frontend et le développement de bases de données. D'autre part, vous n'avez pas à vous soucier de ces problèmes dans les méthodes de développement sans code. Vous pouvez commencer à utiliser les plates-formes sans code et leurs outils d'édition visuels conviviaux pour créer des applications sans rien coder par vous-même.

Sophistication

Il va sans dire que la création d'applications à l'aide de plates-formes sans code par glisser-déposer est plus simple que le développement traditionnel basé sur le codage. Cependant, vous devrez peut-être choisir la voie difficile lors du développement d'applications commerciales vraiment sophistiquées avec des capacités particulières. L'un des principaux avantages des procédures de développement traditionnelles est la possibilité de coder n'importe quelle fonctionnalité sophistiquée imaginable. Néanmoins, les progrès des solutions sans code permettent également à différents types d'entreprises et d'entreprises de créer des applications Web et mobiles capables de répondre à des exigences commerciales complexes.

Affectation des ressources financières

Il faut du temps pour développer des applications en utilisant l'approche de codage complet. Il est difficile pour les développeurs d'écrire du code sophistiqué pour des fonctionnalités et des détails uniques. Cela entraîne également un coût élevé pour l'emploi de codeurs, de développeurs professionnels et de chefs de projet. Les utilisateurs peuvent créer eux-mêmes des applications personnalisées en n'utilisant aucune plate-forme d'automatisation de code. Tout au plus, une startup peut se débrouiller avec un petit groupe de développeurs amateurs ou professionnels engagés. Vous pouvez développer des processus automatisés, concevoir et tester des applications et utiliser les versions gratuites de la majorité des plates-formes sans code jusqu'à ce que vous soyez prêt à les lancer. L'achat de la version payante de ces solutions de code vous aidera à accéder à des fonctionnalités plus avancées pour gérer votre démarrage sans code.

Temps de projet

Le temps de projet joue un rôle essentiel dans la plupart des projets de développement. La demande et les circonstances des entreprises évoluent constamment en raison de la nature en constante évolution du marché numérique. De plus, les utilisateurs professionnels doivent présumer que leurs rivaux seront en mesure de suivre l'évolution rapide de ce marché afin de faire progresser l'entreprise. Les utilisateurs professionnels doivent réagir rapidement et efficacement aux besoins de l'entreprise afin de suivre l'évolution de ces marchés. Si vous recherchez une application rapide et efficace, l'utilisation d'une approche de développement sans code est la meilleure option pour vous. Au contraire, si vous choisissez l'approche de développement traditionnelle, il y a de fortes chances que vous soyez confronté à des retards dus à l'évolution des exigences ou à un manque d'expertise des développeurs. De tels retards peuvent être préjudiciables au succès global de votre entreprise.

Sécurité

Le développement traditionnel vise à garantir la sécurité complète des logiciels créés en utilisant une méthode sans code. Il est possible pour tous les types de personnes, qu'elles aient les connaissances techniques ou non, de créer des vulnérabilités dont elles ne sont pas conscientes puisque la plupart des développements utilisent des modèles et des plugins prédéfinis. Pour déterminer les rôles des développeurs et l'accès externe, la majorité des technologies sans code incluent des fonctionnalités d'autorisation et de contrôle d'accès. En attendant, vous devriez garder un œil sur les certifications comme ISO 27001 et SOC2 Type 2. Basées sur les normes de l'industrie, leur existence confirme la sécurité d'un outil sans code. Dans les techniques de développement traditionnelles, l'équipe informatique a non seulement un contrôle total sur le code, mais également la capacité de créer une architecture de sécurité particulière. Le seul inconvénient est que les mises à jour et les correctifs pour les outils sans code sont installés automatiquement, mais pour les outils traditionnels, le développeur doit revenir au code pour corriger les failles de sécurité.

L'intégration

Les plates-formes sans code sont clairement gagnantes lorsqu'il s'agit de fournir un large éventail d'options d'intégration. Étant donné qu'aucune solution de code ne concerne uniquement les options de glisser-déposer et offre des outils de code conviviaux, vous pouvez compter sur eux pour apporter des modifications rapides et s'intégrer à d'autres plates-formes. La majorité des plateformes sans code ont des partenariats avec des entreprises leaders et des solutions de codage populaires pour offrir des outils de codage fiables. En conséquence, vous pouvez bénéficier de ces plugins prédéfinis pour accélérer le développement de votre application Web ou de vos applications mobiles.

FAQ Approches de développement sans code

Les différences décrites ci-dessus vous aideront à bien comprendre les différents types d'approches de développement et de codage.

Le no-code a-t-il un avenir ?

Oui! Il n'y a aucun doute sur le fait que les approches de développement low code/no code sont l'avenir de l'industrie du codage . Plusieurs études étayent ces affirmations. Par exemple, une analyse de marché complète réalisée par Business Wire montre que l'industrie sans code et à faible code atteindra 27,23 milliards de dollars d'ici 2022, contre 4,32 milliards de dollars en 2017. Par conséquent, cela montre que l'avenir est sans code.

Pourquoi le no-code est-il l'avenir ?

Un rapport de Gartner prédit que d'ici 2024, environ 75% des solutions logicielles seront construites en utilisant l'approche sans code. Cela montre que l'utilisation d'outils de code par glisser-déposer continuera d'augmenter. Voici les principales raisons pour lesquelles aucun code n'est l'avenir :

Forte demande pour les applications d'entreprise

La demande d'applications d'entreprise sophistiquées a rapidement augmenté. De nombreuses entreprises ont besoin de solutions de développement rapides, et les techniques de codage traditionnelles ne suffisent pas à répondre à ces exigences de toute urgence. Alors qu'aucune plate-forme de développement de code ne permet aux propriétaires d'entreprise ainsi qu'aux développeurs professionnels de créer rapidement une solution logicielle et de commencer à se concentrer sur d'autres activités commerciales principales.

Évolutivité

Vous n'aurez pas à vous soucier de l' évolutivité , des normes de codage, de la mise en page, de l'image de marque ou des tailles d'écran si vous n'utilisez pas d'outils automatisés de code. Comme nous l'avons déjà noté, certaines plates-formes de développement sans code incluent un système qui gère tous les aspects du développement.

Agilité

Les entreprises doivent s'adapter rapidement à l'environnement commercial en constante évolution et aux exigences changeantes des clients. Les plates-formes sans code permettent aux utilisateurs professionnels de modifier les applications rapidement et simplement, contrairement au développement traditionnel. Les applications peuvent facilement être mises à jour et repensées grâce aux capacités de développement simples par glisser-déposer des plates-formes sans code. En conséquence, les entreprises peuvent bénéficier des possibilités du marché et éliminer tout danger.

Utilisation appropriée des ressources

Les utilisateurs ont la possibilité de créer des applications à l'aide d'une interface de conception intuitive et conviviale, grâce à des plateformes sans code. Cela permet à quiconque de créer des applications sans avoir une compréhension approfondie du codage ou de la programmation. Sans avoir besoin d'employer quelqu'un de l'extérieur, une entreprise peut affecter des personnes ayant une connaissance directe du problème pour développer des applications et des solutions de manière indépendante. Les entreprises peuvent garantir la meilleure utilisation possible des ressources internes en mettant leur créativité et leurs compétences en résolution de problèmes à contribution lors du développement d'applications.

Que sont les outils d'automatisation sans code ?

Étant donné qu'une large gamme d'outils sans code est disponible sur le marché, vous pourriez rencontrer des problèmes pour identifier les meilleurs outils d'automatisation sans code. Voici les 5 meilleurs outils d'automatisation sans code que vous devriez connaître.

AppMaster

Les applications sans code n'ont pas besoin que l'utilisateur ait des connaissances en programmation. AppMaster est une plate-forme qui permet aux consommateurs et aux entrepreneurs de créer des applications de premier ordre sans avoir besoin de rédacteurs de code. La plate-forme permet aux utilisateurs de générer des revenus en créant des applications pour leurs clients sans l'aide de programmeurs. Par conséquent, on peut également considérer cela d'un point de vue commercial. Vous pouvez publier les applications sans code n'importe où une fois qu'elles sont terminées. Vous pouvez stocker l'application sur le cloud AppMaster, AWS, GCS et Azure, entre autres services cloud ; alternativement, vous pouvez le maintenir sur un cloud privé. La documentation technique est également générée automatiquement et le code source est disponible à tout moment. Grâce à cette fonction, vous aurez une plus grande flexibilité et ne serez plus lié à la plateforme.

AppyPie

Appy Pie accélère considérablement le développement d'applications mobiles. Il vous permet de glisser-déposer des éléments dans l'application, vous permettant de la lancer en quelques minutes. Parce que la plate-forme vous permet de créer des boîtes de discussion, des sites Web et d'autres choses, cela donnera à votre entreprise un avantage sur la concurrence. De plus, il aide à gérer efficacement les activités subalternes via l'intégration et l'automatisation intelligente du flux de travail utilisant des déclencheurs et des actions. Vous pouvez même lier plus de 300 applications pour rationaliser les activités et supprimer le travail manuel.

Feuille d'application

Pour collecter efficacement des données, AppSheet se connecte facilement à Google Sheets et Excel. Cela permet la construction de plusieurs applications et aide les développeurs d'applications mobiles et Web à rester informés. N'importe quel membre de votre équipe peut utiliser la plateforme pour concevoir et distribuer instantanément des applications multiplateformes. Aucune expertise en codage ou familiarité avec les langages de programmation n'est nécessaire. Il automatise les procédures tout en offrant une expérience utilisateur transparente grâce à son riche ensemble de fonctionnalités.

Bulle

Bubble garantit une flexibilité créative totale pour produire du contenu et des mises en page d'applications dynamiques et adaptés aux mobiles afin de créer des applications uniques et fiables. Vous n'avez besoin d'aucune expertise en HTML ou CSS, car Bubble est une plateforme sans code. La plate-forme contrôle également l'hébergement des sites Web et le processus de déploiement. Le stockage des données, le volume du trafic et le nombre d'utilisateurs sont illimités. Il offre une base évolutive pour les programmes multi-utilisateurs et est entièrement personnalisable.

Table à air

La gestion des données à l'aide d'Airtable est disponible pour chaque organisation ou distributeur. Il facilite la création de bases de données et de feuilles de calcul avec des cases à cocher, des liens, des pièces jointes et des codes-barres. Fonctionnant presque comme un outil de gestion de projet et de flux de travail, parmi de nombreux autres objectifs. La plate-forme offre aux équipes et aux individus la possibilité de catégoriser, filtrer et organiser les affectations comme ils l'entendent. Mieux encore, il peut produire des images pour de nombreux cas d'utilisation et les enregistrer pour un accès rapide à tout moment.

Conclusion

En fin de compte, le choix de la meilleure approche de développement et de la plate-forme spécifique pour convertir votre idée en un produit réel dépend de vos besoins spécifiques. En règle générale, vous devez opter pour une plate-forme sans code capable de générer un backend pour vous et de vous fournir des options de glisser-déposer pour créer des applications conviviales. Avec AppMaster, vous pouvez compter sur divers outils et fonctions d'édition visuelle pour concevoir des applications sophistiquées et générer des backends efficaces à l'aide de puissants algorithmes d'IA.