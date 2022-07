¿Qué es Sin código?

Desarrollo sin código frente a desarrollo tradicional

Aunque el desarrollo a medida tiene sus ventajas, no se puede negar que el no-código es más rápido y mucho más eficiente. Desarrollar un programa de software o una aplicación lleva meses y, según un estudio de KPMG, más del 80% de ellos no consiguen cumplir el plazo previsto. Con el no-código no hay tanto alboroto. Las probabilidades favorecen a las aplicaciones sin código incluso cuando se trata de costes y mantenimiento.