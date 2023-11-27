نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لمدرسة كرة السلة للأطفال "The Uppest"

يمكن إدارة ومراقبة الأعمال التجارية بطرق مختلفة. بالنسبة للبعض، ورقة وقلم كافية؛ يقوم الآخرون بإدخال جميع البيانات في برنامج Excel وإعداد الصيغ. لكن الشركات الكبيرة والمعقدة التي لديها طموحات للنمو والتطوير تعمل في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، التي تعمل على دمج جميع العمليات التجارية وأتمتتها. لقد مررنا بجميع المراحل: بدءًا من التحليلات الورقية وحتى استخدام أنظمة CRM وERP التابعة لجهات خارجية. وفي عام 2022، قررنا بقوة تطوير نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بنا.

قررنا إنشاء نظام ERP مخصص بعد أن واجهنا عدة مشاكل:

المشكلة رقم 1 - تنوع المنتجات في السوق

وظائف واسعة، ولكنها مصممة لجميع الأعمال الخدمية، مما يؤدي إلى صعوبة التنفيذ + أخطاء في استخدام النظام



لغة الواجهة عالمية، دون سياق شركتنا (كرة السلة)



محتوى ذو علامة تجارية جزئيًا

المشكلة رقم 2 - التطور غير المنضبط

تطور بطيء



أخطاء لا يمكن إصلاحها



التحديثات ليست لنا بل للجميع



الأهداف

قم بإنشاء النظام الأساسي الخاص بك لرقمنة العمليات التجارية وإدارة مدرسة كرة السلة للأطفال

أول محاولة

في البداية، قمنا ببناء النظام على منصة Bubble.io، ولكن بعد شهر واحد من التطوير، صادفنا Appmaster ، وبعد دراسة وظائف النظام الأساسي وإمكاناته التطويرية، تحولنا إليه.

حل

لقد عملنا على هذا المشروع بشكل متكرر لمدة عام تقريبًا وليس لدينا أي خطط للتوقف، حيث أن المشروع يتطور باستمرار. من وجهة نظري، إذا كان من الضروري بناء مشروع مثل مشروعنا من الصفر، دون توقف في التطوير، فمن الممكن أن يتم ذلك خلال شهر أو شهرين، اعتمادًا على فريق التطوير والميزانية.

ونتيجة لذلك، نجحنا في تطوير نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الشامل (تطبيق الويب) بالميزات التالية:

قواعد بيانات

يتم دمج جميع المعلومات عبر قواعد البيانات المختلفة في مكان واحد، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالعلامات والمبيعات والعملاء والعملاء المتوقعين والمدربين.



تتيح الطبيعة المترابطة لقواعد البيانات هذه إجراء تحليلات عميقة.



نظام إدارة علاقات العملاء

يتم تضمين العملاء المتوقعين من جميع القنوات، بما في ذلك منصة التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني وروبوتات الدردشة والمروجين، تلقائيًا في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). بالإضافة إلى ذلك، يتم تحليل علامات UTM تلقائيًا لتعيين مصادر الإعلان الضرورية.



يتم فتح المهام وإغلاقها تلقائيًا. وهذا يعني أننا ببساطة نضع علامة على الأطفال وندخل الاشتراكات، مما يوفر الوقت في المهام الروتينية ويركز فقط على تلك التي تحتاج إلى الاهتمام. في السابق، كان من الضروري تحليل كل مهمة حسب أهميتها. على سبيل المثال، الآن، إذا قام العميل بالدفع للشهر التالي، ليست هناك حاجة لتحديث المهمة يدويًا للتحقق من التجديد. يتم تحديث المهمة تلقائيًا، ويتم تأجيل الموعد النهائي.



التحليلات

لوحة القيادة مع المقاييس الرئيسية



تقرير عن التحويلات حسب مسار المبيعات + التفاصيل حسب الأطفال



تقرير التحويل عن الفترة الانتقالية من شهر إلى شهر + تفصيل حسب الأطفال



بيان التدفقات النقدية



التكامل (واجهة برمجة التطبيقات)

الحصول على الإنترنت وإنشاء روابط الدفع مع الموعد النهائي + الدخول التلقائي إلى النظام عند الدفع



Telegram - التكامل مع chatbot، الدخول التلقائي للعملاء إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) + دخول التدريب المجاني



موقع (تيلدا) – إدخال الطلبات من الموقع إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإنشاء مهمة



Make - يساعد على دمج chatbot مع ERP



وفي المستقبل القريب، نخطط لتنفيذ الوظائف التالية:

إضافة تقرير الأرباح والخسائر



إضافة محاسبة المستودعات



إنشاء تطبيق للهاتف المحمول للأطفال وأولياء الأمور



نتيجة

نحن راضون تمامًا عن النتيجة؛ لقد منح Appmaster شركتنا الفرصة لإنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بنا بشكل أسرع وأرخص وأكثر وظيفية وأكثر تخصيصًا مما لو تم تطويره بواسطة فريق من المطورين.

المكونات: الواجهة الخلفية، وتطبيق الويب، وخطافات الويب، وطلبات واجهات برمجة التطبيقات الخارجية