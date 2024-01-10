حل التكنولوجيا المالية بدون كود

تعد Whillet إحدى الشركات الداعمة للتكنولوجيا المالية التي تقدم حلولاً مالية مضمنة لمختلف المنصات، مما يمكنها من دمج الخدمات المالية مثل الحسابات المصرفية والمحافظ بسهولة. نحن نخدم القطاعات بما في ذلك الأسواق وتجارة التجزئة والاتصالات والتأمين، ونقدم خدمات أساسية مثل برامج ولاء العملاء والمدفوعات المقسمة وحلول الدفع المريحة للمستقلين.

الأهداف

تطوير حل SaaS شامل لتسهيل تحويل الأموال بين تجار السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.

حل

تم تنفيذ العمل على مدار عدة أشهر من قبل فريق Whillet مع مشاورات من فريق AppMaster ProService. وتضمن المشروع التكامل المباشر مع العديد من البنوك والأنظمة التحليلية. بفضل استخدام Go لإنشاء الواجهة الخلفية ونظام PostgreSQL DBMS، هناك فرص كبيرة جدًا للتوسع.

يتم استخدام العديد من الميزات الفريدة للنظام الأساسي: التشفير المحسن باستخدام تشفير AES وتوقيعات ECDSA، والمعاملات في نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS)، والموصلات لأنظمة الطرف الثالث، ونظام تسجيل الأحداث المتقدم، بالإضافة إلى WebSockets المضمنة للإشعارات في الوقت الفعلي.

نتيجة

باستخدام النظام الأساسي no-code ، يمكننا تنفيذ حل BaaS بشكل أسرع 4 مرات من المشاريع المماثلة، مما يوفر أكثر من 50% من الميزانية المخصصة. كما نجحنا أيضًا في توقيع عقد مع أحد البنوك الشريكة، وقمنا بتمكين أنظمة VISA، واجتازنا عملية التدقيق، وأطلقنا النظام.

يتيح لنا نظام AppMaster no-code إصدار عدة إصدارات جديدة من تطبيقنا يوميًا ونشرها تلقائيًا على خوادمنا/السحابة الخاصة باستخدام حاويات الإرساء.