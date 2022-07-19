كيف أنشأت Consentogram نظامًا أساسيًا يحركه الذكاء الاصطناعي لإدارة الموافقات المستنيرة

Consentogram هي شركة أمريكية ناشئة للرعاية الصحية تركز على أتمتة تسليم الموافقة المستنيرة. يوسع الحل وظائف أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) الحالية ويوفر تكاملاً سلسًا في تدفقات العمل السريرية الحالية.

يقع المقر الرئيسي لمكتب الشركة في فورت لودرديل بولاية فلوريدا.

الأهداف

يؤمن Consentogram بالتركيز على الرعاية التي تركز على المريض واتخاذ القرار المشترك بين المرضى وعائلاتهم ومقدمي الخدمات. تتيح عملية الاتصال الشفافة بين المريض والمقدم للمرضى اتخاذ قرارات أفضل بشأن الرعاية.

كانت الفكرة هي إنشاء نظام تقديم الموافقة المستنيرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي في نقطة الرعاية ، ودعم القرار السريري (CDS) ، والحد من مخاطر سوء الممارسة القائمة على ML في الوقت الحقيقي لمقدمي الخدمة. كان الهدف الرئيسي هو خلق قيمة من خلال تمكين مقدمي الخدمات بأفضل الأدوات الممكنة التي يمكن أن تحسن جودة الرعاية مع تخفيف العبء الإداري.

تستفيد المنصة من معايير التشغيل البيني الحديثة للرعاية الصحية ، بما في ذلك FHIR (موارد التشغيل البيني للرعاية الصحية السريعة) ، لتعزيز أنظمة EHR (السجل الصحي الإلكتروني) الحالية من خلال تدفقات عمل الموافقة المستنيرة الرقمية.

المحلول

لعدة أسابيع ، كان فريق AppMaster Professional Services يطور حلاً للعميل ، ويصدر عدة إصدارات تجريبية يوميًا.

تم دمج الواجهة الخلفية للخدمة المطورة مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية للمستشفيات الطبية ومتصلة باستخدام بروتوكول FHIR ، والذي يسمح بالتكامل السلس للأنظمة الطبية المتعددة وتلقي المعلومات حول المرضى والأطباء والأنشطة الحالية.

نتيجة

تم إطلاق أول تنفيذ كامل العمل مع تكامل كامل للسجلات الصحية الإلكترونية في غضون 4 أسابيع.

تمكن فريق الخدمات المهنية في AppMaster من تقليل وقت التطوير إلى النصف باستخدام AppMaster لإنشاء خلفية. تم تخفيض ميزانية إنشاء الحل بنسبة 70٪.

جاء AppMaster وساعدنا في إنشاء الحل. لقد عملوا في حدود ميزانيتنا ، وساعدونا في إبقائنا على المسار الصحيح ، وقاموا بتسليمها كما وعدنا في غضون 3 أسابيع.

سهّل توفر الكود المصدري تكامل السجلات الصحية الإلكترونية وسمح للعميل بتشغيل الحل في بيئة سحابية تتوافق مع HIPAA و HITECH.

المكونات: الخلفية ، تطبيق الويب ، Webhooks ، OAuth v2 ، الطلبات لواجهات برمجة التطبيقات الخارجية ، تصدير كود المصدر ، استضافة التطبيق في البنية التحتية للعميل ، الواجهة الأمامية المخصصة.

