حل عرض من جانب الخادم تم إنشاؤه بالكامل بدون أي تعليمات برمجية

Renderly هي أداة تساعد محركات البحث على الزحف وفهرسة المواقع الإلكترونية ذات المحتوى الديناميكي بشكل أفضل. وهي توفر إصدارات سريعة ومُقدمة مسبقًا لصفحات الويب، مما يضمن حصول موقعك على مرتبة أعلى وأداء أفضل في نتائج البحث. توفر Renderly ميزة كبيرة من حيث فهرسة موقعك الإلكتروني. فبدلاً من الانتظار لعدة ثوانٍ لعرض الصفحة، يمكن لمحركات البحث الوصول إلى كل صفحة على موقعك ومعالجتها في أقل من 100 مللي ثانية. وهذا يعني أنه بدلاً من فهرسة 10 صفحات في أسبوع، بفضل أوقات الاستجابة السريعة، يمكن لمحركات البحث فهرسة مئات أو حتى آلاف الصفحات. وذلك لأن محركات البحث تخصص الموارد عادةً بناءً على الوقت المستغرق في الفهرسة، وليس عدد الصفحات المفهرسة.

الأهداف

قم بتطوير حل SaaS كامل لصفحات الويب المعدة للعرض المسبق، مع التكامل مع Stripe، ومصادقة Google، وTelegram (بما في ذلك إشعارات الروبوت)، وAmazon SES.

قم بإنشاء موقع ويب متعدد الصفحات يعمل بكامل طاقته مع لوحة إدارة ونظام إدارة محتوى. يتكامل نظام إدارة المحتوى مع OpenAI لإنشاء المحتوى تلقائيًا وبنك الصور لاختيار الصور التي تتطابق مع المحتوى تلقائيًا.

حل

تم تطوير حل عرض SaaS كامل الميزات. يستخدم النظام اسم المجال للاستعلام عن الموقع وتحديد خريطة الموقع (بما في ذلك دعم خرائط المواقع المتعددة والتضمين) وتجميع قائمة شاملة بجميع عناوين URL المتاحة. ثم يتم إرسال عناوين URL هذه للفهرسة الأولية، والتي يتم خلالها التحقق من إمكانية الوصول إليها وتخزين الصفحات مؤقتًا. تعمل المجدولة بشكل دوري لإعادة التحقق من خرائط المواقع وتحديث الصفحات المخزنة مؤقتًا. اعتمادًا على خطة الاشتراك الخاصة بهم، يمكن للمستخدمين ضبط تكرار حدوث هذه الفحوصات والتحديثات.

من لوحة التحكم الشخصية، يمكن للمستخدمين مراقبة جميع الطلبات المقدمة إلى موقعهم، وتتبع أحداث عرض الصفحات، ومراجعة النتائج ومقاييس الأداء، والوصول إلى سجل الأحداث الكامل. لم تكن هناك حاجة إلى تكاملات إضافية مع Stripe أو Google Authentication أو Telegram أو Amazon SES لأن AppMaster يوفر بالفعل وحدات تكامل جاهزة، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير.

بالإضافة إلى الواجهة الخلفية وتطبيق الويب، تم إنشاء موقع ويب متعدد الصفحات ولوحة إدارة ونظام إدارة محتوى. كما تم تنفيذ التكامل مع OpenAI وبنك الصور باستخدام وحدات AppMaster الموجودة.

نتيجة

تم إكمال جميع المهام بدقة وقبل الموعد المحدد. تم تسليم المشروع في غضون خمسة أسابيع فقط بواسطة فريق مكون من شخصين. بفضل مصمم الويب AppMaster ، تمكنا من تجاوز مرحلة النموذج الأولي. أنشأ المصمم صفحات الموقع وشاشات تطبيق الويب ونظام إدارة المحتوى مباشرة في AppMaster ، مما يسمح للمهندس بالبدء في إعداد الوظائف على الفور. وفر هذا النهج المبسط قدرًا كبيرًا من الوقت في كل من التصميم والتخطيط.

كما وفرنا قدرًا كبيرًا من الوقت من خلال العمل المتوازي. فبينما ركز المصمم على الجوانب المرئية، ركز المهندس على الجزء الخلفي. وبمجرد اكتمال المرحلتين، لم يحتج المهندس سوى إلى بضعة أيام أخرى لوضع اللمسات الأخيرة على منطق عناصر تطبيق الويب. وبعد ذلك، تم إطلاق المشروع بنجاح.

من فريق AppMaster

من أهم خصائص هذا المشروع أنه مشروع هجين. بعبارة أخرى، تم بناء حوالي 95% منه على AppMaster ، ويتضمن خدمة مجهرية مخصصة لوظيفة CDP . CDP تعني بروتوكول مطور Chrome، وهو بروتوكول متخصص يسمح بتحميل وعرض مواقع الويب. بشكل أساسي، يتم التحكم في كل شيء بواسطة التطبيق القائم على AppMaster. هناك خدمة مجهرية صغيرة تتولى المهمة الفنية البحتة المتمثلة في إنشاء الصفحات، وهي تستخدم مجموعة من التقنيات المتطورة. كل هذا مكتوب بلغة Go، مما يجعله أسرع من أي حل آخر في السوق. بينما يعتمد منافسونا على JavaScript - وهو أبطأ - نستخدم Go، مما يسمح بتشغيل كل شيء بسرعة وبالتوازي.

لقد أعجبنا كثيرًا بأداء هذه الأداة لدرجة أننا قمنا بدمج أجزاء منها مباشرةً في البنية الأساسية لبرنامج AppMaster. وهذا يعني أن عملاءنا لا يحصلون فقط على إمكانيات العرض المسبق، بل يستفيدون أيضًا من العرض المسبق السريع للغاية في المكان الذي نستضيف فيه مواقعهم. باختصار، إنها صفقة مربحة للجميع.

حاليًا، بشكل افتراضي، يأتي كل مشروع جديد يتم إنشاؤه في AppMaster مزودًا بميزة العرض المسبق عند الطلب مجانًا. يتم تضمين هذه الميزة تلقائيًا في جميع خطط النشر، مع التوجيه الموزع جغرافيًا. يمكن للعملاء شراء مفتاح ترخيص Renderly بشكل اختياري، وإدخاله في AppMaster ، وإدارة التخزين المؤقت الخاص بهم بشكل مركزي.

نظرًا لأن تطبيقاتنا وخدماتنا المصغرة مكتوبة بلغة Go، فيمكننا تقديم عدد هائل من الصفحات مسبقًا وتقديمها بشكل أسرع بكثير مما قد يكون ممكنًا باستخدام لغات البرمجة الأخرى. لدينا خبرة خاصة داخل AppMaster: بعد تقديم الصفحات مسبقًا، لا نقوم بتخزين جميع الصفحات في وحدة التخزين الخاصة بنا فحسب، بل نقوم أيضًا بتخزينها بتنسيق مضغوط. وهذا يعني أنه عندما يصل محرك بحث إلى نظامنا، إذا كان يدعم التسليم المضغوط، فيمكننا تقديم الصفحات بهذا الشكل على الفور - مما يوفر المزيد من الوقت ويزيد من الكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك واجهة Renderly تحديد عدد المرات التي يجب فيها إعادة زيارة الصفحات لتحديث ذاكرة التخزين المؤقت وإبقائها محدثة باستمرار. بعبارة أخرى، قمنا بتطوير مجموعة واسعة من الأدوات للتحقق من صحة الصفحات وتسليمها بسرعة. بشكل عام، هذه أداة استثنائية يجب على الجميع استخدامها، وهذا هو السبب بالتحديد وراء تضمينها افتراضيًا ومجانًا في كل مشروع تم إنشاؤه باستخدام AppMaster.