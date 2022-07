노코드는 덜 공식적인 프로그래밍 전문 지식을 필요로 하므로 많은 기업이 팀에 더 많은 IT 전문가를 고용할 필요 없이 직면하는 IT 격차를 줄이는 데 도움이 됩니다. 코드 없는 플랫폼은 또한 시민 개발자가 IT 개입 없이 앱을 개발할 수 있도록 하여 비용이 많이 드는 리소스를 최소화하면서 IT 백로그를 줄입니다.