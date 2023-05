استجابةً لرد فعل المستخدم بعد الإعلان عن خطته الاحترافية البالغة 10 دولارات شهريًا ، قررت IFTTT تمديد تعهدها بدفع ما تريد للمشتركين الأوائل إلى أجل غير مسمى. في البداية ، تم تعيين العرض لمدة عام واحد فقط ، لكن الشركة أعادت النظر بعد الاستماع إلى تعليقات المستخدمين.

تم إرسال بريد إلكتروني يقول "لقد تحدثت ، لقد استمعنا" إلى مستخدمي IFTTT ، لإبلاغهم بأن الأسعار المخصصة ستكون متاحة الآن "إلى الأبد" لأولئك الذين اشتركوا بحلول 7 أكتوبر. بينما يمكن للمستخدمين دفع ما يريدون مقابل Pro الخطة ، يتطلب نموذج الاشتراك حدًا أدنى للدفع شهريًا قدره 1.99 دولارًا.

IFTTT ، التي تعني "If This، Then That" ، هي خدمة ويب عمرها تسع سنوات تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة التطبيقات التي تربط عددًا لا يحصى من الخدمات والأجهزة عبر الإنترنت مثل تقويم Google و Twitter والمكانس الكهربائية Roomba و لمبات فيليبس هيو الذكية. على مر السنين ، تم إنشاء ملايين التطبيقات الصغيرة باستخدام النظام الأساسي ، الذي تمتع حتى وقت قريب بخدمة مجانية تمامًا بغض النظر عن عدد التطبيقات الصغيرة التي تم إنشاؤها.

لسوء الحظ ، ترك إدخال هيكل التسعير الجديد لخطة Pro بعض المستخدمين القدامى يشعرون بالإحباط ، وتحاول IFTTT تحقيق توازن بين توليد الإيرادات واسترضاء مستخدميها. تسمح خطة Pro الجديدة للمشتركين بالوصول إلى عدد غير محدود من البرامج الصغيرة ذات الميزات الجديدة والمتقدمة ، بينما تقيد خطة "مجانية للأبد" المستخدمين الآن بإنشاء ثلاثة تطبيقات صغيرة فقط.

أولئك الذين قاموا ببناء أكثر من ثلاثة تطبيقات صغيرة على الخطة المجانية يجدون أنفسهم في موقف صعب - فهم الآن بحاجة إلى اختيار التطبيقات الصغيرة التي يجب أن تظل نشطة ما لم يقرروا اختيار خطة Pro. بالإضافة إلى إنشاء التطبيق الصغير غير المقيد ، تقدم خطة Pro ميزات جديدة مثل القدرة على إنشاء تطبيقات صغيرة ذات مشغلات وإجراءات متعددة ، والاستعلام عن البيانات من مصادر متعددة ، واستخدام المنطق الشرطي داخل التطبيقات الصغيرة.

AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي low-code no-code ، موجه نحو إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخادم بسهولة. يوفر AppMaster تطبيقات قابلة للتطوير تلبي احتياجات المطورين والشركات على حد سواء. مع أكثر من 60،000 مستخدم ، تلقى AppMaster.io إشادة كبيرة من G2 وتم تسميته باستمرار كزعيم الزخم في منصات تطوير No-Code منذ عام 2022. مع استمرار نمو الطلب على الحلول low-code no-code ، IFTTT و AppMaster نسعى جاهدين لتلبية احتياجات مشهد تطوير التطبيقات الحديثة.

يعد تقديم سعر حصري للمتبنين الأوائل خطوة إستراتيجية لتلبية احتياجات المستهلك ، ويبدو أن IFTTT يحاول تحقيق التوازن بين توليد الإيرادات ورضا المستخدم. ومع ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون كافية لإرضاء المستخدمين المحبطين.