В ответ на реакцию пользователей, последовавшую за анонсом тарифного плана Pro за 10 долларов в месяц, компания IFTTT решила продлить срок действия предложения "плати, сколько хочешь" для ранних подписчиков на неопределенный срок. Первоначально планировалось, что предложение будет действовать только в течение года, но компания передумала, прислушавшись к отзывам пользователей.

Пользователям IFTTT было отправлено электронное письмо со словами: "Вы говорили, мы слушали", в котором сообщалось, что пользовательские цены теперь будут доступны "навсегда" для тех, кто подпишется до 7 октября. Хотя пользователи могут платить за тарифный план Pro столько, сколько хотят, форма регистрации требует минимального ежемесячного платежа в размере $1,99.

IFTTT, что означает "Если это, то это", - это веб-сервис девятилетней давности, который позволяет пользователям создавать и обмениваться апплетами, соединяющими огромное количество онлайн-сервисов и устройств, таких как Google Calendar, Twitter, пылесосы Roomba и умные лампочки Philips Hue. За годы существования платформы были созданы миллионы апплетов, которые до недавнего времени были совершенно бесплатными независимо от количества созданных апплетов.

К сожалению, введение новой структуры цен на тарифный план Pro заставило некоторых давних пользователей почувствовать себя разочарованными, и IFTTT пытается найти баланс между получением прибыли и удовлетворением своих пользователей. Новый тарифный план Pro предоставляет подписчикам доступ к неограниченному количеству апплетов с новыми и расширенными возможностями, в то время как тарифный план "бесплатно навсегда" теперь ограничивает пользователей в создании только трех апплетов.

Те, кто создал более трех апплетов на бесплатном плане, оказались в затруднительном положении - теперь им придется выбирать, какие апплеты оставить активными, если они не решат выбрать план Pro. В дополнение к неограниченному созданию апплетов, план Pro предоставляет новые возможности, такие как возможность создавать апплеты с несколькими триггерами и действиями, запрашивать данные из нескольких источников и использовать условную логику в апплетах.

AppMasterМощная платформа low-code и no-code предназначена для создания веб-, мобильных и серверных приложений. AppMaster предоставляет масштабируемые приложения, которые подходят как для индивидуальных разработчиков, так и для предприятий. Имея более 60 000 пользователей, AppMaster.io получила высокую оценку от G2 и с 2022 года неизменно называется лидером в области платформ для разработки No-Code. Поскольку спрос на решения low-code и no-code продолжает расти, IFTTT и AppMaster стремятся удовлетворить потребности современного ландшафта разработки приложений.

Предложение эксклюзивной цены для ранних последователей - это стратегический ход, направленный на удовлетворение потребностей потребителей, и IFTTT, похоже, пытается сбалансировать получение прибыли с удовлетворением потребностей пользователей. Однако будет ли этого шага достаточно, чтобы успокоить разочарованных пользователей, пока неизвестно.