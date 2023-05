En réponse aux réactions négatives des utilisateurs suite à l'annonce de son plan Pro à 10 $ par mois, IFTTT a décidé de prolonger indéfiniment son engagement de payer ce que l'on veut pour les premiers abonnés. Initialement, l'offre ne devait durer qu'un an, mais l'entreprise a reconsidéré sa décision après avoir écouté les commentaires des utilisateurs.

Un courriel intitulé "Vous avez parlé, nous avons écouté" a été envoyé aux utilisateurs d'IFTTT, les informant que la tarification personnalisée serait désormais disponible "pour toujours" pour ceux qui s'inscrivent avant le 7 octobre. Bien que les utilisateurs puissent payer ce qu'ils veulent pour le plan Pro, le formulaire d'inscription exige un paiement mensuel minimum de 1,99 $.

IFTTT, qui signifie "If This, Then That", est un service web vieux de neuf ans qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des applets reliant une myriade de services et d'appareils en ligne tels que Google Calendar, Twitter, les aspirateurs Roomba et les ampoules intelligentes Philips Hue. Au fil des ans, des millions d'applets ont été créées à l'aide de la plateforme qui, jusqu'à récemment, bénéficiait d'un service entièrement gratuit, quel que soit le nombre d'applets créées.

Malheureusement, l'introduction d'une nouvelle structure de prix pour le plan Pro a laissé certains utilisateurs de longue date sur leur faim, et IFTTT tente de trouver un équilibre entre la génération de revenus et l'apaisement de ses utilisateurs. La nouvelle formule Pro permet aux abonnés d'accéder à un nombre illimité d'applets dotés de fonctionnalités nouvelles et avancées, tandis que la formule "gratuite pour toujours" limite désormais les utilisateurs à la création de trois applets.

Ceux qui ont créé plus de trois applets dans le cadre de la formule gratuite se retrouvent dans une situation délicate : ils doivent désormais choisir les applets qu'ils souhaitent garder actifs, à moins qu'ils ne décident d'opter pour la formule Pro. Outre la création illimitée d'applets, le plan Pro apporte de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de créer des applets avec de multiples déclencheurs et actions, d'interroger des données à partir de sources multiples et d'employer une logique conditionnelle dans les applets.

AppMasterLa plateforme low-code et no-code est conçue pour créer facilement des applications web, mobiles et serveur. AppMaster fournit des applications évolutives qui s'adressent aussi bien aux développeurs individuels qu'aux entreprises. Avec plus de 60 000 utilisateurs, AppMaster.io a reçu des éloges de la part de G2 et a toujours été nommé Momentum Leader dans les plateformes de développement No-Code depuis 2022. Alors que la demande de solutions low-code et no-code continue de croître, IFTTT et AppMaster s'efforcent de répondre aux besoins du paysage moderne du développement d'applications.

Proposer un prix exclusif aux premiers utilisateurs est une démarche stratégique pour répondre aux besoins des consommateurs, et IFTTT semble essayer de trouver un équilibre entre la génération de revenus et la satisfaction des utilisateurs. Toutefois, il reste à voir si cette mesure suffira à apaiser les utilisateurs déçus.