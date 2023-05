En respuesta a la reacción de los usuarios tras el anuncio de su plan Pro de 10 dólares al mes, IFTTT ha decidido ampliar indefinidamente su oferta de pago para los primeros suscriptores. Inicialmente, la oferta sólo iba a durar un año, pero la empresa lo ha reconsiderado tras escuchar los comentarios de los usuarios.

Los usuarios de IFTTT han recibido un correo electrónico en el que se les informa de que el precio personalizado estará disponible "para siempre" para quienes se suscriban antes del 7 de octubre. Aunque los usuarios pueden pagar lo que quieran por el plan Pro, el formulario de inscripción exige un pago mensual mínimo de 1,99 dólares.

IFTTT, que significa "If This, Then That" (Si esto, entonces aquello), es un servicio web de nueve años de antigüedad que permite a los usuarios crear y compartir applets que conectan una miríada de servicios y dispositivos en línea como Google Calendar, Twitter, las aspiradoras Roomba y las bombillas inteligentes Philips Hue. A lo largo de los años se han creado millones de applets utilizando la plataforma, que hasta hace poco disfrutaba de un servicio completamente gratuito independientemente del número de applets construidos.

Desgraciadamente, la introducción de la nueva estructura de precios para el plan Pro ha decepcionado a algunos usuarios veteranos, e IFTTT está intentando encontrar un equilibrio entre la generación de ingresos y el apaciguamiento de sus usuarios. El nuevo plan Pro permite a los suscriptores acceder a un número ilimitado de applets con funciones nuevas y avanzadas, mientras que el plan "gratuito para siempre" limita ahora a los usuarios a crear sólo tres applets.

Los que hayan creado más de tres applets con el plan gratuito se encuentran en una situación difícil: ahora tienen que elegir qué applets mantener activos, a menos que decidan optar por el plan Pro. Además de la creación ilimitada de applets, el plan Pro aporta nuevas funciones, como la posibilidad de crear applets con múltiples disparadores y acciones, consultar datos de varias fuentes y emplear lógica condicional dentro de los applets.

Ofrecer un precio exclusivo para los primeros usuarios es un movimiento estratégico para satisfacer las necesidades de los consumidores, e IFTTT parece estar tratando de equilibrar la generación de ingresos con la satisfacción del usuario. Sin embargo, aún está por ver si este movimiento será suficiente para apaciguar a los usuarios decepcionados.