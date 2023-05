In reactie op de reacties van gebruikers na de aankondiging van haar $10 per maand Pro plan, heeft IFTTT besloten om haar pay-what-you-want belofte voor vroege abonnees voor onbepaalde tijd te verlengen. Aanvankelijk zou het aanbod slechts een jaar duren, maar het bedrijf heeft dit heroverwogen na het luisteren naar de feedback van gebruikers.

Een e-mail met de tekst, "U sprak, we luisterden," werd naar IFTTT gebruikers gestuurd om hen te informeren dat de aangepaste prijzen nu "voor altijd" beschikbaar zouden zijn voor degenen die zich voor 7 oktober aanmelden. Hoewel gebruikers kunnen betalen wat ze willen voor het Pro-plan, vereist het aanmeldingsformulier een minimale maandelijkse betaling van $ 1,99.

IFTTT, dat staat voor "If This, Then That," is een negen jaar oude webdienst waarmee gebruikers applets kunnen bouwen en delen die een groot aantal online diensten en apparaten verbinden, zoals Google Agenda, Twitter, Roomba-stofzuigers en Philips Hue smart bulbs. In de loop der jaren zijn miljoenen applets gemaakt via het platform, dat tot voor kort volledig gratis was, ongeacht het aantal gebouwde applets.

Helaas heeft de introductie van de nieuwe prijsstructuur voor het Pro-plan sommige oude gebruikers in de steek gelaten, en IFTTT probeert een evenwicht te vinden tussen het genereren van inkomsten en het sussen van hun gebruikers. Het nieuwe Pro plan geeft abonnees toegang tot onbeperkte applets met nieuwe en geavanceerde functies, terwijl het "gratis voor altijd" plan gebruikers nu beperkt tot het maken van slechts drie applets.

Degenen die meer dan drie applets hebben gemaakt op het gratis plan komen in een moeilijke situatie terecht - zij moeten nu kiezen welke applets zij actief willen houden, tenzij zij besluiten te kiezen voor het Pro-plan. Naast het onbeperkt kunnen maken van applets biedt het Pro-plan nieuwe mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om applets met meerdere triggers en acties te maken, gegevens uit meerdere bronnen op te vragen en voorwaardelijke logica in applets toe te passen.

Het aanbieden van een exclusieve prijs voor early adopters is een strategische zet om tegemoet te komen aan de behoeften van de consument, en IFTTT lijkt te proberen een evenwicht te vinden tussen het genereren van inkomsten en de tevredenheid van gebruikers. Maar of deze zet genoeg zal zijn om de teleurgestelde gebruikers tevreden te stellen, valt nog te bezien.