Als Reaktion auf die Reaktionen der Nutzer nach der Ankündigung des Pro-Tarifs für 10 US-Dollar pro Monat hat IFTTT beschlossen, sein Pay-what-you-want-Angebot für frühe Abonnenten auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Ursprünglich sollte das Angebot nur ein Jahr lang gelten, aber das Unternehmen hat es sich noch einmal überlegt, nachdem es das Feedback der Nutzer gehört hatte.

In einer E-Mail mit der Aufschrift "Ihr habt gesprochen, wir haben zugehört" wurden die IFTTT-Nutzer darüber informiert, dass die Sonderpreise für alle, die sich bis zum 7. Oktober anmelden, nun "für immer" verfügbar sind. Während die Nutzer für den Pro-Tarif zahlen können, was sie wollen, verlangt das Anmeldeformular eine monatliche Mindestzahlung von 1,99 Dollar.

IFTTT, die Abkürzung für "If This, Then That", ist ein neun Jahre alter Webdienst, der es Nutzern ermöglicht, Applets zu erstellen und zu teilen, die eine Vielzahl von Online-Diensten und Geräten wie Google Calendar, Twitter, Roomba-Staubsauger und Philips Hue-Glühbirnen miteinander verbinden. Im Laufe der Jahre wurden Millionen von Applets über die Plattform erstellt, die bis vor kurzem unabhängig von der Anzahl der erstellten Applets völlig kostenlos war.

Leider hat die Einführung der neuen Preisstruktur für das Pro-Abo dazu geführt, dass sich einige langjährige Nutzer enttäuscht fühlten, und IFTTT versucht, ein Gleichgewicht zwischen der Erzielung von Einnahmen und der Zufriedenheit seiner Nutzer zu finden. Mit dem neuen Pro-Tarif erhalten Abonnenten Zugang zu einer unbegrenzten Anzahl von Applets mit neuen und fortgeschrittenen Funktionen, während der "free forever"-Tarif die Nutzer jetzt auf die Erstellung von nur drei Applets beschränkt.

Diejenigen, die mehr als drei Applets mit dem kostenlosen Plan erstellt haben, befinden sich in einer schwierigen Situation - sie müssen nun wählen, welche Applets aktiv bleiben sollen, wenn sie sich nicht für den Pro-Plan entscheiden. Zusätzlich zur uneingeschränkten Erstellung von Applets bietet der Pro-Plan neue Funktionen wie die Möglichkeit, Applets mit mehreren Auslösern und Aktionen zu erstellen, Daten aus mehreren Quellen abzufragen und bedingte Logik in Applets zu verwenden.

Das Angebot eines exklusiven Preises für Early Adopters ist ein strategischer Schritt, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und IFTTT scheint zu versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Umsatzgenerierung und Nutzerzufriedenheit herzustellen. Ob dieser Schritt jedoch ausreicht, um die enttäuschten Nutzer zu besänftigen, bleibt abzuwarten.