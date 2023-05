Menanggapi reaksi pengguna setelah pengumuman paket Pro $ 10 per bulan, IFTTT telah memutuskan untuk memperpanjang janji bayar sesuai keinginan untuk pelanggan awal tanpa batas waktu. Awalnya, tawaran itu hanya berlangsung selama satu tahun, tetapi perusahaan mempertimbangkan kembali setelah mendengarkan umpan balik pengguna.

Email yang menyatakan, "Anda berbicara, kami mendengarkan," dikirim ke pengguna IFTTT, memberi tahu mereka bahwa penetapan harga khusus sekarang akan tersedia "selamanya" bagi mereka yang mendaftar pada 7 Oktober. Sementara pengguna dapat membayar apa yang mereka inginkan untuk Pro paket, formulir pendaftaran memerlukan pembayaran bulanan minimal $1,99.

IFTTT, singkatan dari "If This, Then That," adalah layanan web berusia sembilan tahun yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi applet yang menghubungkan berbagai layanan dan perangkat online seperti Kalender Google, Twitter, penyedot debu Roomba, dan Bohlam pintar Philips Hue. Selama bertahun-tahun, jutaan applet telah dibuat menggunakan platform tersebut, yang hingga saat ini menikmati layanan yang sepenuhnya gratis terlepas dari jumlah applet yang dibuat.

Sayangnya, pengenalan struktur harga baru untuk paket Pro telah membuat beberapa pengguna lama merasa kecewa, dan IFTTT mencoba untuk mencapai keseimbangan antara menghasilkan pendapatan dan memuaskan penggunanya. Paket Pro baru memungkinkan pelanggan mengakses applet tanpa batas dengan fitur baru dan lanjutan, sedangkan paket "gratis selamanya" sekarang membatasi pengguna untuk membuat hanya tiga applet.

Mereka yang telah membangun lebih dari tiga applet pada paket gratis menemukan diri mereka dalam situasi yang sulit – mereka sekarang harus memilih applet mana yang akan tetap aktif kecuali mereka memutuskan untuk memilih paket Pro. Selain pembuatan applet tak terbatas, paket Pro menghadirkan fitur baru seperti kemampuan untuk membuat applet dengan banyak pemicu dan tindakan, kueri data dari berbagai sumber, dan menggunakan logika bersyarat dalam applet.

Menawarkan harga eksklusif untuk pengadopsi awal adalah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan IFTTT tampaknya berusaha menyeimbangkan perolehan pendapatan dengan kepuasan pengguna. Namun, apakah langkah ini akan cukup untuk menenangkan pengguna yang kecewa masih harus dilihat.