$10-এক-মাসের প্রো প্ল্যানের ঘোষণার পরে ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, IFTTT প্রাথমিক গ্রাহকদের জন্য তার বেতন-আপনি-কী-প্রত্যাশিত অঙ্গীকার অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে, অফারটি শুধুমাত্র এক বছরের জন্য স্থায়ী হয়েছিল, তবে ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া শোনার পরে কোম্পানিটি পুনর্বিবেচনা করেছে।

"আপনি কথা বলেছেন, আমরা শুনেছি" বলে একটি ইমেল আইএফটিটিটি ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তাদের জানানো হয়েছিল যে 7 অক্টোবরের মধ্যে যারা সাইন আপ করেন তাদের জন্য কাস্টম মূল্য এখন "চিরকালের জন্য" উপলব্ধ হবে। যদিও ব্যবহারকারীরা প্রো-এর জন্য যা চান তা দিতে পারেন। প্ল্যান, সাইন-আপ ফর্মের জন্য ন্যূনতম মাসিক $1.99 পেমেন্ট প্রয়োজন।

IFTTT, যার অর্থ হল "If This, then That," হল একটি নয় বছর বয়সী ওয়েব পরিষেবা যা ব্যবহারকারীদের অসংখ্য অনলাইন পরিষেবা এবং ডিভাইস যেমন Google ক্যালেন্ডার, টুইটার, রুমবা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এবং এর সাথে সংযুক্ত অ্যাপলেট তৈরি এবং শেয়ার করতে দেয়। ফিলিপস হিউ স্মার্ট বাল্ব। বছরের পর বছর ধরে, প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ অ্যাপলেট তৈরি করা হয়েছে, যা সম্প্রতি পর্যন্ত নির্মিত অ্যাপলেটের সংখ্যা নির্বিশেষে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিষেবা উপভোগ করেছে।

দুর্ভাগ্যবশত, প্রো প্ল্যানের জন্য নতুন মূল্য কাঠামোর প্রবর্তন কিছু দীর্ঘ সময়ের ব্যবহারকারীদের হতাশ বোধ করেছে, এবং IFTTT রাজস্ব তৈরি করা এবং তাদের ব্যবহারকারীদের খুশি করার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। নতুন প্রো প্ল্যান গ্রাহকদের নতুন এবং উন্নত বৈশিষ্ট্য সহ সীমাহীন অ্যাপলেটগুলিতে অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়, যখন "ফ্রি চিরকাল" প্ল্যান এখন ব্যবহারকারীদের মাত্র তিনটি অ্যাপলেট তৈরি করতে সীমাবদ্ধ করে।

যারা বিনামূল্যের প্ল্যানে তিনটির বেশি অ্যাপলেট তৈরি করেছেন তারা নিজেদেরকে একটি কঠিন পরিস্থিতিতে খুঁজে পান – তাদের এখন বেছে নিতে হবে কোন অ্যাপলেট সক্রিয় রাখতে হবে যদি না তারা প্রো প্ল্যান বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অনিয়ন্ত্রিত অ্যাপলেট তৈরির পাশাপাশি, প্রো প্ল্যান নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে যেমন একাধিক ট্রিগার এবং অ্যাকশন সহ অ্যাপলেট তৈরি করার ক্ষমতা, একাধিক উত্স থেকে ডেটা জিজ্ঞাসা করা এবং অ্যাপলেটগুলির মধ্যে শর্তসাপেক্ষ যুক্তি নিয়োগ করা।

AppMaster, একটি শক্তিশালী low-code এবং no-code প্ল্যাটফর্ম, সহজে ওয়েব, মোবাইল এবং সার্ভার অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য প্রস্তুত। AppMaster স্কেলযোগ্য অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করে যা পৃথক বিকাশকারী এবং উদ্যোগকে একইভাবে পূরণ করে। 60,000 টিরও বেশি ব্যবহারকারীর সাথে, AppMaster.io G2 থেকে উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে এবং 2022 সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে No-Code ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্মে একটি মোমেন্টাম লিডার হিসেবে মনোনীত হয়েছে low-code এবং no-code সমাধানের চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকায়, IFTTT এবং AppMaster আধুনিক অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ল্যান্ডস্কেপের চাহিদা মেটাতে সচেষ্ট।

প্রারম্ভিক গ্রহণকারীদের জন্য একচেটিয়া মূল্য অফার করা ভোক্তাদের চাহিদা মেটাতে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ, এবং IFTTT ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টির সাথে রাজস্ব উৎপাদনের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে বলে মনে হচ্ছে। যাইহোক, এই পদক্ষেপটি হতাশ ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হবে কিনা তা দেখার বিষয়।