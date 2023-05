เพื่อตอบสนองต่อฟันเฟืองของผู้ใช้หลังจากการประกาศแผน Pro $ 10 ต่อเดือน IFTTT ได้ตัดสินใจที่จะขยายคำมั่นสัญญาแบบจ่ายตามที่คุณต้องการสำหรับสมาชิกรายแรกอย่างไม่มีกำหนด ในขั้นต้น ข้อเสนอถูกกำหนดให้คงอยู่เพียงหนึ่งปี แต่บริษัทได้พิจารณาใหม่หลังจากรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้

อีเมลที่ระบุว่า "คุณพูด เราฟัง" ถูกส่งไปยังผู้ใช้ IFTTT เพื่อแจ้งให้ทราบว่าการกำหนดราคาแบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งาน "ตลอดไป" สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 ตุลาคม ในขณะที่ผู้ใช้สามารถจ่ายสิ่งที่ต้องการสำหรับ Pro แบบฟอร์มลงทะเบียนต้องชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ $1.99

IFTTT ซึ่งย่อมาจาก "If This, That That" เป็นบริการบนเว็บอายุ 9 ปีที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างและแชร์แอพเพล็ตที่เชื่อมต่อบริการและอุปกรณ์ออนไลน์มากมาย เช่น Google ปฏิทิน, Twitter, เครื่องดูดฝุ่น Roomba และ หลอดไฟอัจฉริยะ Philips Hue ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการสร้างแอปเพล็ตหลายล้านแอปเพล็ตโดยใช้แพลตฟอร์มนี้ ซึ่งจนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้มีบริการฟรีโดยไม่คำนึงว่าสร้างแอปเพล็ตเป็นจำนวนเท่าใด

น่าเสียดายที่การเปิดตัวโครงสร้างราคาใหม่สำหรับแผน Pro ทำให้ผู้ใช้ที่รู้จักกันมานานบางคนรู้สึกผิดหวัง และ IFTTT กำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างการสร้างรายได้และการเอาใจผู้ใช้ แผน Pro ใหม่ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงแอปเพล็ตได้ไม่จำกัดพร้อมคุณสมบัติใหม่และขั้นสูง ในขณะที่แผน "ฟรีตลอดไป" ในขณะนี้จำกัดผู้ใช้ในการสร้างแอปเพล็ตเพียงสามแอปเพล็ต

ผู้ที่สร้างแอปเพล็ตมากกว่าสามแอปเพล็ตในแผนฟรีพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก – ตอนนี้พวกเขาจำเป็นต้องเลือกแอปเพล็ตที่จะใช้งานต่อไป เว้นแต่พวกเขาจะตัดสินใจเลือกแผน Pro นอกเหนือจากการสร้างแอปเพล็ตแบบไม่จำกัดแล้ว แผน Pro ยังนำเสนอคุณสมบัติใหม่ เช่น ความสามารถในการสร้างแอปเพล็ตที่มีทริกเกอร์และการดำเนินการหลายรายการ สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง และใช้ตรรกะแบบมีเงื่อนไขภายในแอปเพล็ต

AppMaster แพลตฟอร์มที่ low-code และ no-code ประสิทธิภาพ มุ่งสู่การสร้างเว็บ มือถือ และแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์อย่างง่ายดาย AppMaster นำเสนอแอพพลิเคชั่นที่ปรับขนาดได้ซึ่งรองรับนักพัฒนาแต่ละคนและองค์กรต่างๆ ด้วยผู้ใช้มากกว่า 60,000 ราย AppMaster.io ได้รับการยกย่องอย่างสูงจาก G2 และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องในแพลตฟอร์มการพัฒนา No-Code ตั้งแต่ปี 2022 เนื่องจากความต้องการโซลูชัน low-code และ no-code เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง IFTTT และ AppMaster มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของภูมิทัศน์การพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่

การเสนอราคาพิเศษสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานเป็นกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และดูเหมือนว่า IFTTT จะพยายามสร้างสมดุลระหว่างการสร้างรายได้กับความพึงพอใจของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การย้ายครั้งนี้จะเพียงพอหรือไม่ที่จะเอาใจผู้ใช้ที่ผิดหวัง