W odpowiedzi na reakcje użytkowników po ogłoszeniu planu Pro za 10 dolarów miesięcznie, IFTTT zdecydowało się przedłużyć zobowiązanie pay-what-you-want dla wczesnych subskrybentów na czas nieokreślony. Początkowo oferta miała trwać tylko przez rok, ale firma rozważyła to ponownie po wysłuchaniu opinii użytkowników.

Email z napisem "You spoke, we listened" został wysłany do użytkowników IFTTT, informując ich, że niestandardowe ceny będą teraz dostępne "na zawsze" dla tych, którzy zapiszą się do 7 października. Podczas gdy użytkownicy mogą płacić, co chcą za plan Pro, formularz rejestracji wymaga minimalnej miesięcznej płatności w wysokości 1,99 USD.

IFTTT, co jest skrótem od "If This, Then That", jest dziewięcioletnią usługą internetową, która pozwala użytkownikom budować i udostępniać aplety łączące niezliczoną ilość usług i urządzeń online, takich jak Kalendarz Google, Twitter, odkurzacze Roomba i inteligentne żarówki Philips Hue. Przez lata za pomocą platformy stworzono miliony apletów, które do niedawna cieszyły się całkowicie darmową usługą niezależnie od liczby zbudowanych apletów.

Niestety, wprowadzenie nowej struktury cenowej dla planu Pro sprawiło, że niektórzy długoletni użytkownicy czują się zawiedzeni, a IFTTT stara się znaleźć równowagę między generowaniem przychodów a uspokajaniem swoich użytkowników. Nowy plan Pro umożliwia subskrybentom dostęp do nieograniczonych apletów z nowymi i zaawansowanymi funkcjami, podczas gdy plan "free forever" ogranicza teraz użytkowników do tworzenia tylko trzech apletów.

Ci, którzy zbudowali więcej niż trzy aplety na planie darmowym, znaleźli się w trudnej sytuacji - muszą teraz wybierać, które aplety mają pozostać aktywne, chyba że zdecydują się na plan Pro. Poza nieograniczonym tworzeniem apletów plan Pro przynosi nowe funkcje, takie jak możliwość tworzenia apletów z wieloma wyzwalaczami i akcjami, odpytywania danych z wielu źródeł oraz stosowania logiki warunkowej w obrębie apletów.

Oferowanie ekskluzywnej ceny dla wczesnych użytkowników jest strategicznym posunięciem w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów, a IFTTT wydaje się próbować zrównoważyć generowanie przychodów z satysfakcją użytkowników. Jednak, czy ten ruch będzie wystarczający, aby uspokoić rozczarowanych użytkowników, pozostaje do zobaczenia.