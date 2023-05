在宣布每月10美元的专业计划后,为了回应用户的反响,IFTTT决定无限期延长早期用户的 "按需付费 "承诺。最初,这项优惠只设定为一年,但该公司在听取了用户的反馈后重新考虑了。

一封写着 "你说了,我们听了 "的电子邮件被寄给了IFTTT用户,通知他们现在将对10月7日之前注册的用户 "永远 "提供定制价格。虽然用户可以为专业计划支付他们想要的费用,但注册表要求每月至少支付1.99美元。

IFTTT是 "If This, Then That "的缩写,是一项有九年历史的网络服务,允许用户建立和分享连接无数在线服务和设备的小程序,如谷歌日历、Twitter、Roomba吸尘器和飞利浦Hue智能灯泡。多年来,使用该平台已经创建了数百万个小程序,直到最近,无论建立多少个小程序,该平台都享有完全免费的服务。

不幸的是,专业计划的新定价结构的推出让一些长期用户感到失望,IFTTT正试图在创造收入和安抚用户之间取得平衡。新的专业计划允许用户访问具有新的和先进功能的无限小程序,而 "永久免费 "计划现在限制用户只可以创建三个小程序。

那些在免费计划中建立了三个以上的小程序的用户发现自己处于一个困难的境地--他们现在需要选择哪些小程序保持活跃,除非他们决定选择专业计划。除了不受限制的小程序创建外,专业计划还带来了新的功能,如创建具有多个触发器和动作的小程序,从多个来源查询数据,以及在小程序中采用条件逻辑。

为早期采用者提供独家价格是满足消费者需求的战略举措,IFTTT似乎在努力平衡创收和用户满意度。然而,此举是否足以安抚那些失望的用户,还有待观察。