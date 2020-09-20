Ayda 10 dolarlık Pro planının duyurulmasının ardından kullanıcı tepkisine yanıt olarak IFTTT, erken aboneler için istediğin kadar öde taahhüdünü süresiz olarak uzatmaya karar verdi. Başlangıçta, teklif yalnızca bir yıl sürecek şekilde ayarlandı, ancak şirket, kullanıcı geri bildirimlerini dinledikten sonra yeniden değerlendirdi.

IFTTT kullanıcılarına "Siz konuştunuz, biz dinledik" şeklinde bir e-posta gönderilerek, 7 Ekim'e kadar kayıt yaptıranlar için özel fiyatlandırmanın artık "sonsuza kadar" geçerli olacağı bildirildi. plan, kayıt formu için aylık minimum 1,99 ABD Doları tutarında ödeme yapılması gerekir.

"Eğer Bu, O Zaman" anlamına gelen IFTTT, kullanıcıların Google Takvim, Twitter, Roomba elektrikli süpürgeler gibi sayısız çevrimiçi hizmeti ve cihazı birbirine bağlayan uygulamalar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan dokuz yıllık bir web hizmetidir. Philips Hue akıllı ampuller. Yakın zamana kadar oluşturulan uygulama sayısına bakılmaksızın tamamen ücretsiz bir hizmetten yararlanan platform kullanılarak yıllar içinde milyonlarca uygulama oluşturuldu.

Ne yazık ki, Pro planı için yeni fiyatlandırma yapısının getirilmesi, bazı uzun süreli kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı ve IFTTT, gelir elde etmekle kullanıcılarını memnun etmek arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Yeni Pro planı, abonelerin yeni ve gelişmiş özelliklere sahip sınırsız uygulamalara erişmesine olanak tanırken, "sonsuza kadar ücretsiz" plan artık kullanıcıları yalnızca üç uygulama oluşturmayla sınırlıyor.

Ücretsiz planda üçten fazla aplet oluşturmuş olanlar kendilerini zor bir durumda buluyorlar – artık Pro planını seçmedikçe hangi apletlerin aktif kalacağını seçmeleri gerekiyor. Pro planı, sınırsız uygulama oluşturmaya ek olarak, birden çok tetikleyici ve eylemle uygulama oluşturma, birden çok kaynaktan veri sorgulama ve uygulamalar içinde koşullu mantık kullanma gibi yeni özellikler sunar.

low-code ve no-code güçlü bir platform olan AppMaster kolaylıkla web, mobil ve sunucu uygulamaları oluşturmaya yöneliktir. AppMaster hem bireysel geliştiricilere hem de işletmelere hitap eden ölçeklenebilir uygulamalar sağlar. 60.000'den fazla kullanıcısı olan AppMaster.io, G2'den büyük övgü aldı ve 2022'den beri No-Code Geliştirme Platformlarında sürekli olarak Momentum Lideri seçildi. low-code ve no-code çözümlere yönelik talep artmaya devam ederken, IFTTT ve AppMaster modern uygulama geliştirme ortamının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışın.

Erken benimseyenler için özel bir fiyat sunmak, tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için stratejik bir harekettir ve IFTTT, gelir yaratma ile kullanıcı memnuniyetini dengelemeye çalışıyor gibi görünmektedir. Ancak bu hamlenin hayal kırıklığına uğramış kullanıcıları yatıştırmaya yetip yetmeyeceği henüz belli değil.