In risposta alle reazioni degli utenti dopo l'annuncio del piano Pro a 10 dollari al mese, IFTTT ha deciso di estendere a tempo indeterminato la sua offerta "pay-what-you-want" per i primi abbonati. Inizialmente l'offerta doveva durare solo un anno, ma l'azienda ci ha ripensato dopo aver ascoltato i commenti degli utenti.

Agli utenti di IFTTT è stata inviata un'e-mail con la scritta "Avete parlato, vi abbiamo ascoltato", per informarli che il prezzo personalizzato sarà ora disponibile "per sempre" per chi si iscrive entro il 7 ottobre. Anche se gli utenti possono pagare quanto vogliono per il piano Pro, il modulo di iscrizione richiede un pagamento mensile minimo di 1,99 dollari.

IFTTT, acronimo di "If This, Then That", è un servizio web di nove anni che consente agli utenti di creare e condividere applet che collegano una miriade di servizi e dispositivi online come Google Calendar, Twitter, aspirapolvere Roomba e lampadine intelligenti Philips Hue. Nel corso degli anni sono state create milioni di applet utilizzando la piattaforma, che fino a poco tempo fa godeva di un servizio completamente gratuito indipendentemente dal numero di applet costruite.

Purtroppo, l'introduzione della nuova struttura dei prezzi per il piano Pro ha deluso alcuni utenti di lunga data e IFTTT sta cercando di trovare un equilibrio tra la generazione di entrate e la soddisfazione dei propri utenti. Il nuovo piano Pro consente agli abbonati di accedere a un numero illimitato di applet con funzionalità nuove e avanzate, mentre il piano "gratuito per sempre" limita ora gli utenti a creare solo tre applet.

Chi ha creato più di tre applet con il piano gratuito si trova in una situazione difficile: ora deve scegliere quali applet mantenere attive, a meno che non decida di optare per il piano Pro. Oltre alla creazione illimitata di applet, il piano Pro offre nuove funzionalità, come la possibilità di creare applet con più trigger e azioni, interrogare dati da più fonti e utilizzare la logica condizionale all'interno delle applet.

L'offerta di un prezzo esclusivo per gli early adopters è una mossa strategica per soddisfare le esigenze dei consumatori e IFTTT sembra cercare di bilanciare la generazione di ricavi con la soddisfazione degli utenti. Tuttavia, resta da vedere se questa mossa sarà sufficiente a placare gli utenti delusi.