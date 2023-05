Em resposta à reação dos usuários após o anúncio de seu plano Pro de US $ 10 por mês, o IFTTT decidiu estender indefinidamente sua promessa de pagar o que quiser para os primeiros assinantes. Inicialmente, a oferta estava prevista para durar apenas um ano, mas a empresa reconsiderou depois de ouvir o feedback dos utilizadores.

Um e-mail dizendo: "Você falou, nós ouvimos", foi enviado aos usuários do IFTTT, informando-os de que o preço personalizado agora estaria disponível "para sempre" para aqueles que se inscreverem até 7 de outubro. Embora os usuários possam pagar o que quiserem pelo plano Pro, o formulário de inscrição exige um pagamento mensal mínimo de US $ 1,99.

IFTTT, que significa "If This, Then That" (Se isto, então aquilo), é um serviço web com nove anos que permite aos utilizadores criar e partilhar applets que ligam uma miríade de serviços e dispositivos online, como o Google Calendar, Twitter, aspiradores Roomba e lâmpadas inteligentes Philips Hue. Ao longo dos anos, milhões de miniaplicativos foram criados usando a plataforma, que até recentemente desfrutava de um serviço totalmente gratuito, independentemente do número de miniaplicativos construídos.

Infelizmente, a introdução da nova estrutura de preços para o plano Pro deixou alguns utilizadores de longa data desiludidos, e o IFTTT está a tentar encontrar um equilíbrio entre gerar receitas e agradar aos seus utilizadores. O novo plano Pro permite aos subscritores o acesso a applets ilimitados com funcionalidades novas e avançadas, enquanto o plano "grátis para sempre" restringe agora os utilizadores a criarem apenas três applets.

Aqueles que criaram mais de três miniaplicativos no plano gratuito encontram-se numa situação difícil - agora precisam escolher quais miniaplicativos manter ativos, a menos que decidam optar pelo plano Pro. Além da criação ilimitada de miniaplicativos, o plano Pro traz novos recursos, como a capacidade de criar miniaplicativos com vários gatilhos e ações, consultar dados de várias fontes e empregar lógica condicional nos miniaplicativos.

AppMasterO AppMaster, uma poderosa plataforma low-code e no-code, está orientado para a criação de aplicações Web, móveis e de servidor com facilidade. O fornece aplicações escaláveis que se destinam tanto a programadores individuais como a empresas. Com mais de 60.000 utilizadores, AppMaster.io tem recebido grandes elogios da G2 e tem sido consistentemente nomeado Líder Momentum em No-Code Plataformas de Desenvolvimento desde 2022. Como a demanda por low-code e no-code soluções continuam a crescer, IFTTT e AppMaster se esforçam para atender às necessidades do cenário moderno de desenvolvimento de aplicativos.

Oferecer um preço exclusivo para os primeiros usuários é um movimento estratégico para atender às necessidades do consumidor, e a IFTTT parece estar tentando equilibrar a geração de receita com a satisfação do usuário. No entanto, resta saber se esta medida será suficiente para apaziguar os utilizadores desiludidos.