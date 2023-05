Để đối phó với phản ứng dữ dội của người dùng sau thông báo về gói Pro 10 đô la một tháng, IFTTT đã quyết định gia hạn vô thời hạn cam kết trả theo mức bạn muốn cho những người đăng ký sớm. Ban đầu, ưu đãi chỉ kéo dài trong một năm, nhưng công ty đã xem xét lại sau khi lắng nghe phản hồi của người dùng.

Một email có nội dung "Bạn đã nói, chúng tôi đã lắng nghe" đã được gửi tới người dùng IFTTT, thông báo cho họ rằng giá tùy chỉnh hiện sẽ có sẵn "mãi mãi" cho những người đăng ký trước ngày 7 tháng 10. Trong khi người dùng có thể trả những gì họ muốn cho bản Pro gói, biểu mẫu đăng ký yêu cầu khoản thanh toán hàng tháng tối thiểu là 1,99 đô la.

IFTTT, viết tắt của "If This, Then That", là một dịch vụ web đã chín năm tuổi cho phép người dùng xây dựng và chia sẻ các applet kết nối vô số dịch vụ và thiết bị trực tuyến như Lịch Google, Twitter, máy hút bụi Roomba và Bóng đèn thông minh Philips Hue. Trong những năm qua, hàng triệu applet đã được tạo bằng cách sử dụng nền tảng này, nền tảng này cho đến gần đây vẫn được hưởng một dịch vụ hoàn toàn miễn phí bất kể số lượng applet được tạo.

Thật không may, việc giới thiệu cấu trúc giá mới cho gói Pro đã khiến một số người dùng lâu năm cảm thấy thất vọng và IFTTT đang cố gắng đạt được sự cân bằng giữa việc tạo doanh thu và xoa dịu người dùng của họ. Gói Pro mới cho phép người đăng ký truy cập vào các applet không giới hạn với các tính năng mới và nâng cao, trong khi gói "miễn phí vĩnh viễn" hiện hạn chế người dùng chỉ tạo ba applet.

Những người đã xây dựng hơn ba applet trong gói miễn phí sẽ rơi vào tình huống khó khăn – giờ họ cần chọn applet nào sẽ tiếp tục hoạt động trừ khi họ quyết định chọn gói Pro. Ngoài việc tạo applet không hạn chế, gói Pro còn mang đến các tính năng mới như khả năng tạo applet với nhiều trình kích hoạt và hành động, truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn và sử dụng logic có điều kiện trong các applet.

AppMaster, một nền tảng low-code và no-code mạnh mẽ, hướng đến việc xây dựng các ứng dụng web, điện thoại di động và máy chủ một cách dễ dàng. AppMaster cung cấp các ứng dụng có thể mở rộng phục vụ cho các nhà phát triển cá nhân cũng như doanh nghiệp. Với hơn 60.000 người dùng, AppMaster.io đã nhận được sự đánh giá cao từ G2 và liên tục được vinh danh là Nền tảng dẫn đầu đà phát triển trong các nền tảng phát triển No-Code kể từ năm 2022. Khi nhu cầu về các giải pháp low-code và no-code tiếp tục tăng, IFTTT và AppMaster cố gắng đáp ứng nhu cầu của bối cảnh phát triển ứng dụng hiện đại.

Đưa ra một mức giá độc quyền cho những người dùng sớm là một động thái chiến lược để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và IFTTT dường như đang cố gắng cân bằng việc tạo doanh thu với sự hài lòng của người dùng. Tuy nhiên, liệu động thái này có đủ để xoa dịu sự thất vọng của người dùng hay không vẫn còn phải xem.