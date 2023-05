월 10달러 프로 요금제 발표 후 사용자 반발에 대응하여 IFTTT는 초기 가입자에 대한 원하는 만큼 지불 약속을 무기한 연장하기로 결정했습니다. 처음에는 제안이 1년 동안만 지속되도록 설정되었지만 회사는 사용자 피드백을 듣고 재고했습니다.

IFTTT 사용자에게 "당신이 말했고, 우리는 들었다"라는 이메일이 발송되어 10월 7일까지 가입한 사용자는 맞춤 가격을 "영원히" 사용할 수 있음을 알렸습니다. 사용자는 Pro에 대해 원하는 만큼 지불할 수 있습니다. 계획, 가입 양식은 $1.99의 최소 월 지불이 필요합니다.

"If This, Then That"을 의미하는 IFTTT는 사용자가 Google 캘린더, Twitter, Roomba 진공청소기, Philips Hue 스마트 전구. 수년에 걸쳐 수백만 개의 애플릿이 플랫폼을 사용하여 생성되었으며 최근까지 구축된 애플릿 수에 관계없이 완전히 무료 서비스를 누렸습니다.

안타깝게도 Pro 요금제에 대한 새로운 가격 구조의 도입으로 일부 오랜 사용자는 실망감을 느꼈고 IFTTT는 수익 창출과 사용자 달래기 사이의 균형을 맞추려고 노력하고 있습니다. 새로운 Pro 요금제는 가입자가 새롭고 고급 기능이 포함된 무제한 애플릿에 액세스할 수 있게 해주는 반면, "영원히 무료" 요금제는 이제 사용자가 3개의 애플릿만 만들도록 제한합니다.

무료 요금제로 3개 이상의 애플릿을 구축한 사용자는 어려운 상황에 처하게 됩니다. 이제 Pro 요금제를 선택하지 않는 한 활성 상태로 유지할 애플릿을 선택해야 합니다. 제한 없는 애플릿 생성 외에도 Pro 플랜은 여러 트리거 및 작업으로 애플릿을 생성하고, 여러 소스에서 데이터를 쿼리하고, 애플릿 내에서 조건부 논리를 사용하는 기능과 같은 새로운 기능을 제공합니다.

얼리 어답터에게 독점 가격을 제공하는 것은 소비자의 요구를 충족시키기 위한 전략적 움직임이며, IFTTT는 수익 창출과 사용자 만족의 균형을 맞추려고 노력하는 것 같습니다. 그러나 이러한 움직임이 실망한 유저들을 달래기에 충분할지는 두고 볼 일이다.