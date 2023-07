في تطور مثير للإعجاب عبر المتصفحات ، يعمل روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي من Bing الآن على Google Chrome و Safari ، كما لاحظت في البداية مواقع الأخبار التقنية ، Windows Latest و 9to5Google. هذا التوسيع يجعل Bing Chat أكثر سهولة من خلال مدخل Bing.com على كلا متصفحي الويب الشائعين.

على الرغم من إمكانية الوصول الأوسع ، فإن Bing Chat لا تخلو من الفروق الدقيقة عند استخدامها على Google Chrome و Safari. تأتي تفاعلات الدردشة على هذه الأنظمة الأساسية مع حد أقصى لعدد الأحرف يصل إلى 2000 كلمة مقارنة بالحد الأقصى الأكثر سخاءً الذي يبلغ 4000 كلمة عند استخدام Bing Chat على Edge. يتم أيضًا اختصار استمرارية المحادثة مع chatbot ، وإعادة التعيين بعد خمس دورات متواضعة بدلاً من 30 الواسعة التي تمت مواجهتها في Edge. يجب أن يكون المستخدمون أيضًا مستعدين للتنبيهات المنبثقة الدورية التي تشجعهم على تنزيل Edge.

ميزة أخرى بارزة هي إدخال الوضع المظلم لـ Bing Chat ، والذي أكده كل من Windows Latest و 9to5Google. على الرغم من أنه من المتوقع أن ينتقل المستخدمون بسهولة إلى الوضع المظلم عبر قائمة الهامبرغر الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من Bing Chat ، فقد أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة في تحديد موقع هذا الخيار.

قبل هذه التطورات ، كانت وظيفة روبوت الدردشة في Bing على Microsoft Edge هي الخيار الوحيد ، مما يجعلها مهمة تمامًا للمتحمسين الذين يفضلون المتصفحات المختلفة.

على العكس من ذلك ، بينما يمكن استخدام روبوت الدردشة Bard من Google على متصفحات أخرى Chrome الأصلي ، يظل المستخدمون مطالبين باستمرار بمقارنة ردودهم مع تلك التي تم إنشاؤها بواسطة Bing عند التعامل مع Bard on Edge.

لا شك أن التحسين عبر المتصفحات المختلفة يعزز تجربة المستخدم من خلال توفير المزيد من الخيارات والتحكم في نظام التصفح المفضل لديهم. تعكس المبادرة الاستباقية التي اتخذتها Microsoft لتحسين توافق Bing Chat التزامها بتقديم حلول تقنية مبسطة تركز على المستهلك.