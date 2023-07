একটি চিত্তাকর্ষক ক্রস-ব্রাউজার বিকাশে, Bing-এর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যাটবট এখন Google Chrome এবং Safari-এ কার্যকরী, যেমনটি প্রাথমিকভাবে টেক নিউজ সাইট, Windows Latest এবং 9to5Google দ্বারা লক্ষ্য করা গেছে। এই সম্প্রসারণটি এই উভয় জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজারে Bing.com পোর্টালের মাধ্যমে Bing চ্যাটকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।

বিস্তৃত অ্যাক্সেসযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, Google Chrome এবং Safari-এ ব্যবহার করার সময় Bing Chat এর সূক্ষ্মতা ছাড়া হয় না। এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে চ্যাট ইন্টারঅ্যাকশনগুলি এজ-এ বিং চ্যাট ব্যবহার করার সময় দেখা যায় 4,000 শব্দের বেশি উদার ক্যাপের তুলনায় 2,000 শব্দ পর্যন্ত অক্ষর সীমা সহ আসে৷ চ্যাটবটের সাথে কথোপকথনের ধারাবাহিকতাকেও সংক্ষেপে বলা হয়, এজ-এ বিস্তৃত 30-এর মুখোমুখি না হয়ে একটি পরিমিত পাঁচটি মোড়ের পরে পুনরায় সেট করা হয়। ব্যবহারকারীদের এজ ডাউনলোড করতে উৎসাহিত করে পর্যায়ক্রমিক পপ-আপ নাজগুলির জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল Bing চ্যাটের জন্য একটি ডার্ক মোডের প্রবর্তন, যা Windows Latest এবং 9to5Google উভয়ের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। যদিও ব্যবহারকারীরা Bing চ্যাটের উপরের-ডানদিকে অবস্থিত হ্যামবার্গার মেনুর মাধ্যমে অনায়াসে ডার্ক মোডে স্যুইচ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, কিছু ব্যবহারকারী এই বিকল্পটি সনাক্ত করতে অসুবিধার কথা জানিয়েছেন।

এই অগ্রগতির আগে, মাইক্রোসফ্টের এজ-এ বিং-এর চ্যাটবট কার্যকারিতা ছিল একমাত্র বিকল্প, যা বিভিন্ন ব্রাউজার পছন্দকারী উত্সাহীদের জন্য এটি বেশ একটি কাজ করে তুলেছে। এখন, এই অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপটি AppMaster that actively strive for greater accessibility and usability in their product offerings. As a note, AppMaster is a renowned no-code platform that offers incredible flexibility and control in web and mobile application development.

বিপরীতভাবে, যদিও Google-এর বার্ড চ্যাটবট তার নেটিভ ক্রোমের অন্যান্য ব্রাউজারগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে, ব্যবহারকারীরা ক্রমাগত তাদের প্রতিক্রিয়াগুলির সাথে Bing দ্বারা উৎপন্ন প্রতিক্রিয়াগুলির তুলনা করার জন্য অনুরোধ করা হয় যখন Bard on Edge এর সাথে জড়িত থাকে৷

বিভিন্ন ব্রাউজার জুড়ে অপ্টিমাইজেশান, নিঃসন্দেহে, তাদের পছন্দের ব্রাউজিং প্ল্যাটফর্মের উপর আরও পছন্দ এবং নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বাড়ায়। Bing চ্যাট সামঞ্জস্য বাড়ানোর জন্য মাইক্রোসফ্ট যে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে তা গ্রাহক-কেন্দ্রিক, সুবিন্যস্ত প্রযুক্তি সমাধানগুলি সরবরাহ করার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।