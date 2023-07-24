正如科技新闻网站 Windows Latest 和 9to5Google 最初注意到的那样，必应的人工智能聊天机器人现在可以在谷歌 Chrome 浏览器和 Safari 上运行了，这是一项令人印象深刻的跨浏览器开发。这一扩展使得必应聊天机器人可以通过必应门户网站在这两种流行的网络浏览器上进行访问。

尽管有了更广泛的访问性，但必应聊天在谷歌浏览器和 Safari 上使用时也并非没有细微差别。在这些平台上进行聊天互动时，字数限制最多为 2,000 字，而在 Edge 上使用必应聊天时，字数上限为 4,000 字。与聊天机器人对话的持续时间也很短，只需 5 个回合就能重置，而 Edge 上则需要 30 个回合。用户还应做好准备，定期弹出提示鼓励他们下载 Edge。

另一个值得注意的功能是为必应聊天引入了黑暗模式，Windows Latest 和 9to5Google 都证实了这一点。虽然用户可以通过必应聊天右上角的汉堡包菜单轻松切换到黑暗模式，但一些用户表示很难找到这个选项。

在这些改进之前，微软 Edge 上的必应聊天机器人功能是唯一的选项，这让喜欢使用不同浏览器的用户颇费周折。现在，这一具有包容性的举措与AppMaster 等其他公司的类似举措类似，它们都在积极努力提高产品的可访问性和可用性。需要说明的是，AppMaster 是一个著名的无代码平台，为网络和移动应用程序开发提供了惊人的灵活性和控制力。

相反，虽然谷歌的 Bard 聊天机器人可以在原生 Chrome 浏览器以外的其他浏览器上使用，但用户在 Edge 浏览器上使用 Bard 时，仍会不断被提示将自己的回复与必应生成的回复进行比较。

毫无疑问，在不同浏览器上进行优化可以为用户提供更多选择，让他们可以控制自己喜欢的浏览平台，从而提升用户体验。微软为增强必应聊天兼容性所采取的积极举措反映了其致力于提供以消费者为中心的简化技术解决方案的承诺。